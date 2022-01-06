Десятки тел с огнестрельными ранениями: В сети обнародовали видео из морга в Алматы. ВИДЕО 18+
В сети появилось видео из морга в Алматы. Там лежат десятки погибших с огнестрельными ранениями.
Видео опубликовал Telegram-канал Nexta Live, сообщает Цензор.НЕТ.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Видео также обнародовал украинский журналист Денис Казанский.
"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", - говорится в сообщении.
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1905 год. Царь расстрелял народ
1918 год. Расстреляли царя.
Следующий протест, революция по определению уже не будут мирными.
Автократии как отсталые формы государства обречены.
Сколько бы оправданий "особого" пути государства не придумывали ли бы автократы - эволюция отправит их в средневековой архив в категорию "недоразвитые"
ЗасРашкінська армія отримала добрих люлєй в Україні, де зараз їх проект "новососсія" ? Немає, й не згадують. А чому? Тому що Українці не слухали тих що "ваєвать бєссмислєна" а дали гарних пи#дюль кацапао-рашисстам!
Вони не наважились в нас активно діяти, а у всіх інших вже без жартів- тупо відстрілюють.
В 1917 году при взятии зимнего дворца
погибло , аж
4 (четыре) штурмовика.
Один упал с лестницы на штык, снимая картину..
Два - застрелили случайно друг - друга и
еще один упал с мраморной лестницы дворца , подскользнувшись .
Такова история о которой лепечут большевика уже 102 года ..
счет наших жертв уже перевалил за 15 тысяч...лучшие уходят !
@globusnewsorg
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https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478868133645537281 14 ч
Казахстан. Убивают вмех подряд, для чего и вырубили интернет. Рассказывают: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима.
Пашенян сам пришёл на волне революции, москва его ненавидит. Но прогиб засчитают.
Казахи держитесь, еднайтеся та быйте кацапську наволоч