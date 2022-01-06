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Десятки тел с огнестрельными ранениями: В сети обнародовали видео из морга в Алматы. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео из морга в Алматы. Там лежат десятки погибших с огнестрельными ранениями.

Видео опубликовал Telegram-канал Nexta Live, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Видео также обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Полиция Алматы сообщает о "ликвидации десятков участников беспорядков". ВИДЕО

Автор: 

Казахстан (781) морг (43) Алматы (22)


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Топ комментарии
+134
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06.01.2022 09:16
+117
Замарать себя кровью собственного народа может только законченная МРАЗЬ !
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06.01.2022 09:19
+68
...прибули лапатні миротворці-вбивці...
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06.01.2022 09:22
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интересно как кацапы буду сопротивление в городах подавлять .. ак же как и Дебальцево ?увидев снайпера с танка херачили в жилую 9 этажку
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06.01.2022 10:16 Ответить
легко
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06.01.2022 10:53 Ответить
У нас просто олігархи занесли зелених ментам і такого не відбулось при другій революції, а при першій Ху...ло ще не був настільки ох..шим і у Кучми стало мозгів це не робити... А так б було те саме, більшості беркутів пох... вони б стріляли, їх просто туди відбирають для цього...
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06.01.2022 10:16 Ответить
У Казахстані українців багато. Мовчати - значить зрадити їх. Сором бере за владу. ...йло - агресор. І треба піднімати Європу та світ з Києва. Бо казахам слово не дадуть. Їх вже "мочать".
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06.01.2022 10:25 Ответить
судя по повреждениям лица перед смертью избивали многих и пулевое в лоб, как вишенка на тортике... методы гэбни
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06.01.2022 10:30 Ответить
Після прибуття "мордорців" рахунок піде декілька порядків більше, бо немає етнічних і моральних перешкод. Будуть проста мочить за національною ознакою.
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06.01.2022 10:53 Ответить
кацапи розстріляють майдан і ще довго будуть шукати тих хто уцілів. Єдиний варіант - заблокувати всі аеродроми в країні і знищити весь їхній спецназ який вже прибув
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06.01.2022 10:54 Ответить
Да, жалко, ребят-казахов, вечная память........
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06.01.2022 10:56 Ответить
К сожалению история учит, что ничему не учит..
1905 год. Царь расстрелял народ
1918 год. Расстреляли царя.
Следующий протест, революция по определению уже не будут мирными.
Автократии как отсталые формы государства обречены.
Сколько бы оправданий "особого" пути государства не придумывали ли бы автократы - эволюция отправит их в средневековой архив в категорию "недоразвитые"
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06.01.2022 11:04 Ответить
Новости из Казахстана можно уже не печатать - там все ясно. Раз россия ввела войска, значит готовы убить тысячи и тысячи без сожаления. А воевать с российской армией бессмысленно.
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06.01.2022 11:19 Ответить
Хто це Вам сказав що "ваєвать с рассєйскай армієй" немає сенсу? Повна маячня!
ЗасРашкінська армія отримала добрих люлєй в Україні, де зараз їх проект "новососсія" ? Немає, й не згадують. А чому? Тому що Українці не слухали тих що "ваєвать бєссмислєна" а дали гарних пи#дюль кацапао-рашисстам!
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06.01.2022 12:09 Ответить
ну, якщо це правда, що, протестанти грабують магазини і займаються мародерством, то, це не протестанти, їх у всьому світі називають одним словом-- ГОПНИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.01.2022 11:47 Ответить
До речі , мародери були провокатори , щоб було за що звинуватити невинних .
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06.01.2022 12:35 Ответить
100% кацапи або місцеві колобранти.
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06.01.2022 19:13 Ответить
А ви знаєте, що протестувальникам треба щось їсти, тому грабують супермаркети. Треба гроші на зброю -- громлять банки і банкомати. Тут вже, як кажуть, або -- або.
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06.01.2022 19:18 Ответить
Даже при жёлтых жилетах которые выбили кучу требования в частности ОДНО ТОЛЬКО ПОВЫШЕНИЕ минимальной з.п. на 300€ (больше чем полная мин. Зарплата в Украине в 2 раза ) были маркеры, Ибо криминальный елемент всегда пользуется ситуацией.... и везде.....
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06.01.2022 20:28 Ответить
А ведь это скорее всего творческая интеллигенция, профессура. Обычно умным обеспеченным оюдям так болит за сельских алкоголиков. Вот вспомните декабристов хотябы. И целыми университетами пошли на штурм ненавистной власти.
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06.01.2022 11:48 Ответить
Проблема казахов в том , что они слишком рано перешли к активным действиям , у них не было не какой организации и командования , по тому все превратилось в обычный бунт . В этом случае даже наличие оружия в руках у протестующий помогает не особо.
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06.01.2022 11:59 Ответить
Проблема в тому що у всіх - недоразвииа, дика й агресивна засрашка сусід!
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06.01.2022 12:10 Ответить
Так у нас сосед тот же , но нам это не помешало. Я тебе как военный объясню , рота солдат без командира роты и взводных со старшиной , просто бесполезная куча мужиков с оружием. Где каждый считает себя командиром и ложит хер на мнение других.
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06.01.2022 12:20 Ответить
Чому не завадило ?
Вони не наважились в нас активно діяти, а у всіх інших вже без жартів- тупо відстрілюють.
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06.01.2022 15:14 Ответить
Потому что даже введи они войска в феврале 14 года , партизанскую войну они тупо не потянули бы , бо у нас уже была четкая организация и какая не какая дисциплина.
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06.01.2022 15:39 Ответить
Наскільки знаю Токаєв і позвав кацапів в Казахстан і більш всіх кому було це вигідно це Токаєв, включно з озброєнням тітушек для створення картини протестувальників бєспрєдєльщіків націоналістів у Казахстані. Думаю що Токаєв це ще одна людина Кремля, принаймі лояльний Кремляндії
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06.01.2022 12:24 Ответить
ДРУЗІ, ЦЕ ПОЧЕРК МОСКОВІЇ,,, НАС ТАКОЖ ТАК ВИВАЛИ НА МАЙДАНІ!!
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06.01.2022 12:29 Ответить
По Украине немного другая ситуация.Купить получилось только Луганск и Донецк.Поэтому не потопили майдан в крови
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06.01.2022 12:39 Ответить
Без поддержки силовых структур,подобные протесты ниочем,только трупы
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06.01.2022 12:37 Ответить
Майдан не потопили в крові, бо ми ближче до Заходу, і Захід за нас заступився.
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06.01.2022 19:10 Ответить
Але ж трохи пізніше багато тисяч наших людей загинули в Донбасі від руки )(уйла, будь він проклятий! При великому занепокоєнні Заходу(
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06.01.2022 19:30 Ответить
*на
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07.01.2022 23:07 Ответить
Ти там була? Писака?
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17.01.2022 12:22 Ответить
Война без потерь не бывает.
В 1917 году при взятии зимнего дворца
погибло , аж
4 (четыре) штурмовика.
Один упал с лестницы на штык, снимая картину..
Два - застрелили случайно друг - друга и
еще один упал с мраморной лестницы дворца , подскользнувшись .

Такова история о которой лепечут большевика уже 102 года ..
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06.01.2022 12:38 Ответить
эта жертва знакома Украине.
счет наших жертв уже перевалил за 15 тысяч...лучшие уходят !
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06.01.2022 13:32 Ответить
В Мінську у бяшек відразу все було приречене на поразку. З казахами справа зовсім інша. Є підстави сподіватись на перемогу народу. Є велика різниця між випрошувати і вимагати...
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06.01.2022 13:48 Ответить
Який жах! Цей Токаєв тепер винен у злочинах проти свого народу. Сподіваюсь люди озброюються та стріляють у відповідь.
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06.01.2022 14:05 Ответить
Якщо це була спланована акція а здається що так і є, то винен не тільки токаєв а і назарбаєв. Вони обидва повинні предстати перед судом і відповісти за свої злочини
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07.01.2022 09:22 Ответить
Globusnews


@globusnewsorg

·
https://twitter.com/globusnewsorg/status/1478868133645537281 14 ч



Казахстан. Убивают вмех подряд, для чего и вырубили интернет. Рассказывают: "Убивали и вчера ночью и сегодня, когда инет отключили полностью". Весь мир должен увидеть зверства нынешнего режима.
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06.01.2022 15:19 Ответить
Казахам сейчас нада перестроится на окупантов и реально с армией выгонять их это главная задача.Показать кто хазяин в стране.
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06.01.2022 15:54 Ответить
Там уже по-полной производит зачистку территории Путинско-Пригожиская зондеркоманда "Вагнер". Хотелось бы верить, что их самих оперативно зачистят. Здесь не Сирия и ЦАР. Экспресс-тест на знание наемником казахского языка: если не знает, то пуля в лоб!
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06.01.2022 16:52 Ответить
Армяне рванули помогать, а так же лукашенцы, таджики.
Пашенян сам пришёл на волне революции, москва его ненавидит. Но прогиб засчитают.
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06.01.2022 17:30 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/rossijskij-bliczkrig-gru-v-kazahstane/ Российские спецслужбы открыто работают по казахскому кейсу. 4 января в Нур-Султан «для противодействия экстремизму» прибыли группы советников из Москвы, откомандированные ФСБ и ГРУ. Что характерно произошло это в аккурат накануне начала захватов «демонстрантами» без боя зданий акиматов и других административных объектов в бывшей столице, без поджогов, массовых погромов и грабежей магазинов, торговых центров, автомобилей, стремительного разграбления здания аэропорта Алма-Аты. Для массовой аудитории была сформирована картинка вопиющего хаоса и бардака в различных городах Казахстана, на фоне тотального бездействия казахских силовиков. Более того, представители казахского МВД, Нацгвардии и других ведомств как будто бы специально не оборонялись и сдавались в руки воинствующих толп молодчиков. Все это тщательно фиксировалось и в режиме реального времени утекало под нужным соусом в соцсети и тг-каналы.
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06.01.2022 18:34 Ответить
Русня чвк действует с особрй,жестокостью
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07.01.2022 05:49 Ответить
Кацапы - твари, сгорите в аду суки, все сгорите
Казахи держитесь, еднайтеся та быйте кацапську наволоч
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07.01.2022 09:18 Ответить
Очікувано. Людиноподібна худоба росіяни інакше як робити гори трупів не вміють. Росіянам федерастам треба було спустити пар (накачку яку вони зробили серед свої бойовиків-терористів готуючись до війни) так як повномасштабні бойові дії в Україні відклались. Ось і зробили бійню в Казахстані, а заодно пресануть всіх місцевих та задавлять всі спроби казахів на відстоювання своїх державних інтересів.
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07.01.2022 18:15 Ответить
Де казахська армія?Чи вона не казахська?
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08.01.2022 08:40 Ответить
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