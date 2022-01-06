Десятки тел с огнестрельными ранениями: В сети обнародовали видео из морга в Алматы. ВИДЕО 18+

В сети появилось видео из морга в Алматы. Там лежат десятки погибших с огнестрельными ранениями.

Видео опубликовал Telegram-канал Nexta Live, сообщает Цензор.НЕТ.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Видео также обнародовал украинский журналист Денис Казанский.

"Начинает поступать информация о большом количестве погибших. Распространяется видео с морга, где лежат десятки мертвых тел с огнестрельными ранениями. Число жертв уже наверняка идет на сотни", - говорится в сообщении.

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