Россия отправила десантников в Казахстан: будут охранять государственные и военные объекты. ВИДЕО
Россия направила в Казахстан десантников в качестве миротворцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в секретариате ОДКБ.
"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты.
"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - добавили в ОДКБ.
Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.
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Но....
@newkc14
В Чечне Кадыров неожиданно резко понизил цену на сжиженный газ. Цена упала с 29-30 рублей до 23 рублей
От себя добавлю: как каждая пипетка мечтает стать клизмой, так и дырляндия мечтала стать кадырляндией. Но их дамбаская мечта становится все призрачней...
мой адрес - не дом и не улица
мой адрес - Советский Союз! ©️
Ведущие политологи, социальные психологи, историки и простые журналисты провинциальных газет вот уже который год бьются над вопросом: почему Россия такая? Как случилось, что на 1/6 земной суши восторжествовала империя людей специфического склада характера, которая столетиями не дает нормально жить своим соседям? Ищут характеристики этому феномену и рецепты лечения общества, которое все чаще сравнивают с Мордором.
Русских братьев, настоящих русских, а не тех, кого принято величать этим великим словом, прошу не обижаться - это не о них. Настоящих русских, тех, чья внутренняя суть далека от ненависти и высокомерного презрения к окружающим странам и народам, на самом деле в России немало. Миллионы. Но они теряются в огромной толпе существ совершенно иного порядка; существ, словно бы сошедших со страниц Откровения Иоанна Богослова; существ, именуемых в пророчестве «народом Гога и Магога».
Мы как-то забываем, что "подлость" изначально не было ругательным словом. Подлость была обозначением низкого происхождения. Люди благородных сословий в Средние века выработали систему морально-этических ценностей, которые в поколениях впитывались с молоком матери, и которые не были присущи сословиям подлым. Кодекс чести заставлял рыцарей, драбантов, философов идти на смерть ради принципов, которые большинство «истинно русских» презрительно отмело бы как химеры.
В Московии, а затем в России, этого не произошло. Не произошло, ибо Залесская Украйна просто не успела из дремучей колонии стать цивилизованной провинцией Руси. Будущая Московия не получила собственной благородной элиты, довольствуясь потомками младших поколений Рюриковичей, которые в тогдашней традиции тоже были подлыми по сравнению со «старшими ветвям» рода.
Историки ищут объяснения причинам феноменальной жестокости, с которой владимиро-московские князья расправлялись с захваченными городами Руси, прежде всего - с Киевом. Зверства "христолюбивого" воинства князя Андрея Боголюбского шокируют и ужасают. Все это - от подлости, от комплекса собственной неполноценности. Соответственно и подданных своих воспитывали в том же духе.
Вот национальный герой России князь Дмитрий Донской. Была ли Куликовская битва в действительности, не было ее - не суть важно. Важно другое: автор поэмы «Задонщина» со смаком описывает совершенно дикое с точки зрения человека благородного, подлое поведение князя - он перед сражением переодевается в чужое платье и берет чужого коня. С единственной целью - спасти свою шкуру, ведь удар неприятеля всегда направлен на командующего. Вместо себя князь «подставляет» своего воеводу, который благополучно гибнет. Ни одному благородному рыцарю, ни одному князю и королю Европы такая «военная хитрость» просто не пришла бы в голову, ибо это вопиющее нарушение кодекса чести. Спустя два года Дмитрий Донской трусливо бежит из Москвы. Ночью, как вор, бросив на произвол бунтовщиков и собственную семью. У других народов такое поведение кроме презрения, ничего бы не вызвало. В Москве Дмитрия Донского сделали святым. На его примере воспитывают детей.
Вы желаете знать, откуда у русских уничижительное прозвище «кацап»? Вину свалили на украинцев, мол, это они, подлые, так обзывались, имея в виду длинные бороды московитов: «как цап (козел)». Не верьте - это подлая клевета. Не говорили украинцы «как». Это придумали, чтобы скрыть позорное, подлое поведение Великого князя Московского и царя всея Руси Ивана IV, прозванного в цивилизованном мире «Ужасным», а в Московии - подобострастно - «Грозным». Царь-батюшка, воюя с Казанью, гарантировал жителям города в случае капитуляции пощаду. Но когда ворота были открыты, подлец свое «царское нерушимое слово» взял обратно и население Казани вырезал. Включительно с беременными женщинами, старушками и детьми. Тогда татары и охарактеризовали московитов. На тюркском слово арабского происхождения «касаб» (qassab) значит «живодер», «палач», «мясник».
Каких людей могла воспитать такая «элита нации»? Если Великий князь ради ярлыка на княжение отдает в ханский гарем, словно шлюху в бордель, собственную сестру, а сам ползает у него в шатре на карачках и целует ханскую туфлю - как он может поступать со своим подданными? Кто-то может себе представить французского крестьянина, распластавшегося на брюхе перед королем? Кто-то может себе представить, как д`Артаньян и три мушкетера «бьют челом» о пол перед троном самодержца? А в «святой Руси» даже члены фамилии Рюриковичей были для царя не более чем «васьками», «мишками» и «федьками». Бесфамильные…
Униженный народ не может быть высокоморальным - не верьте в эту чушь. Униженные простолюдины, как говаривали тогда, подлый народ, высвобождал свое оскорбленное эго на тех, кто волей случая оказывался еще ниже, на военном противнике, на пленных. Это в Европе убивать безоружных пленных считалось подлостью, не достойной благородного человека. В Московии, а затем России - то была норма, вошедшая в обычай, ставшая частью менталитета нации.
Подлость тем страшна, что она тянет за собой другие пороки: трусость, коварство, жестокость, лживость, предательство, двуличие. У человека подлого нет моральных «тормозов», он способен на все, буквально на все ради достижения пусть даже мелкой выгоды, а то и просто по прихоти.
В России обижаются на слова Бисмарка о том, что договоры с русскими не стоят бумаги, на которой написаны? А когда эти договоры исполнялись? Напомнить договор «тишайшего» Алексея Михайловича с гетьманом Украины Богданом Хмельницким? Если уж цари не держали слово, что говорить о каком-то поручике Ржевском? И не верьте в честных благородных поручиков голициных. Их «благородия» - не более чем речевой оборот.
Нет, конечно, не все они поголовно страдали недугом подлости. Определенный процент (и, как я уже писал выше - довольно значительный) людей, которые жили по иным, нежели у кацапов морально-этическим принципам, был, есть и будет. Совестливые, моральные, благородные люди существовали во все времена - это даже не от них зависит. Трагедия России в том, что в этой стране, среди огромного кацапского моря, они неизбежно превращались в парий, в изгоев.
Что сделало российское общество с Радищевым, Толстым, Бердяевым? Князь тверской Михаил, не гнувшийся перед захватчиками, превращен кацапами в дурачка и сволочь. Зато предатель, вор, клятвопреступник и ханский холуй московский князь Юрий выставляется как патриот и политический гений. Что сотворили с Иваном Федоровым, Чернышевским, Петрашевским, тысячами других личностей? Ежели кто из кацапов начнет протестовать, обвиняя автора этих строк в русофобии, пусть вспомнит судьбу великого русского философа Чаадаева и не менее феликого философа Ивана Ильина.
Сейчас в Москве модно говорить о неких «духовных скрепах» русского народа. Да нет никаких «скреп» у кацапов, кроме зависти, высокомерия и ненависти ко всем, кто хоть как-то выделяется из серой массы. По опросам россиян «Человеком России» назван Александр Невский - приемный сын хана Батыя, вырезавший половину Новгорода за отказ покоряться орде; деспот, выкалывавший глаза, резавший носы и уши, вымаливавший у хана разрешение править Русью. У шотландцев национальный герой - Джон Уолес, который вел неравную войну с англичанами за свободу своего народа и окончивший жизнь на плахе; у украинцев - Петр Калнышевский, 28 лет проведший в каземате Соловков общей площадью в три квадратных метра; у поляков - Тадеуш Костюшко, сражавшийся в неравной борьбе с огромным царском войском за свободу своей Родины. А у кацапов - ханский лизоблюд, которому еще и несуществующие победы в несуществующих битвах придумали(в год 1242 мифического "ледового побоища" шестилетний княжонок только начинал набираться "ума-разума" в резиденции хана - NU).
В «России которую мы потеряли» принято видеть едва ли не идеал русского общества. С благородными дворянами и мудрыми государственными мужами. Но тот «Золотой век», длившийся недолго и трагически оборвавшийся, был навязан кацапам иностранцами, появившимися в России на заре 18 века. То была мода, которая не прижилась в массах.
«Страшно далеки они от народа» - говорят до сих пор о русских патриотах-декабристах, осмелившихся бросить вызов мутной кацапской действительности. Двадцать лет провели они на каторге за то, что (под влиянием западной просветительской мысли) выступили против подлой российской действительности. И да, далеки они были этого народа: даже полки на Сенатскую площадь офицеры вывели, не объясняя солдатам цель, ибо знали, что солдатам их «души прекрасные порывы» - до полкового барабана. Да что там - декабристы! Когда был издан манифест об отм
Гениальный полководец и кумир кацапов маршал Тухачевский на весь мир опозорил Российский офицерский корпус, нарушив честное офицерское слово, слово русского дворянина при побеге из немецкого плена. Этот позорнейший поступок кацапы превратили в подвиг. Другой кумир - Фрунзе гарантировал (помните Ивана Ужасного?) войскам генерала Врангеля в Крыму полную амнистию в случае капитуляции и затем вырезал 50 тысяч пленных. Вы еще удивляетесь подлому поступку двух российских офицеров с позывными «Клен» и «Лиса», которые гарантировали украинским военным беспрепятственный выход из «котла» под Иловайском и затем открывшим огонь в упор? Не удивляйтесь - это все тот же кацапский подлый мир со своей шкалой ценностей. Мир «совков».
Какова может быть армия, кумиром которой есть подлого происхождения, крестьянский сын Жора Жуков? О нем генерал армии Хетагуров писал: «Непомерно груб, до оскорбления человеческих чувств», а маршал Голиков назвал «унтером Пришибеевым»? Каким может быть народ, лепящий памятники «Пришибееву»? Только скопищем таких же «пришибеевых».
Феномен Путина и его режим, который весь мир поражает и пугает, на самом деле никакой не феномен. Кацапы получили именно такого правителя, какого заслуживают, какого желали всеми фибрами души, может быть, и не вполне осознанно. Просто Путин - это три-в-одном: подлый совковый кацап. Только такой, утопив подводную лодку, может цинично и подло заявить: «Она утонула». И только безнадежные кацапы могут стерпеть, когда так говорят об их соотечественниках. Только такой, комментируя пленение солдат, которых сам же послал на Донбасс: «Они заблудились». Только такой может хоронить солдат своей страны, погибших на необъявленной войне, словно собак, тайно, едва ли не под покровом темноты. И только подлый народ может это ему не только простить, но и целиком одобрить вопиющие с точки зрения нормальной морали деяния.
Россия обречена. В том виде, в котором сейчас существует - она обречена. Карфаген должен быть разрушен, и он будет разрушен. И дело не в экономике, которая зависит от добычи ресурсов. Дело в том «русском духе», а на поверку - обыкновенной подлости, которая лелеется, нежится и холится в стране. И никакие не завистники и враги «Рассеи-матушки» это сделают. Россия обречена не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня - с того момента, когда от причала Петроградского порта отчалил немецкий пароход «Oberbürgermeister Haken» с первой партией высланных из страны русских философов, ученых, писателей, тех, кто хоть как-то сдерживал триумф кацапского мира.
В Украине тоже немало подлости. Но Украине повезло: она намного меньше времени провела под властью московских царей, в кацапском мире. Потому она все еще способна этот мир, эти подлые ценности отторгать. Россия же отторгает Политковскую, Васильеву, Кулагина, Зубова, Макаревича, Новодворскую. В России сейчас в почете подлец Михалков, воспевающий крепостное право и подлец поп-расстрига, алкоголик Охлобыстин.
В 1995 году над 1/6 частью земной суши прозвучала песня московского шансонье Сергея Трофимова: «Аристократия помойки диктует моду на мораль» - пел он. Святые слова. Интересно, помнил ли ее автор в 2012 году, когда становился доверенным лицом кандидата в Президенты России В.В. Путина? Помнил ли ее 11 марта 2014 года, подписывая обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики Путина в Крыму и на Донбассе? Помнит ли он ее теперь, когда тысячи гробов с молодыми кацапами и русскими идут в Россию; когда «купленные в Военторге» установки «Град» убивают украинских детей? Как ему спится, аристократу, сочинившему, как оказалось песню о самом себе?
Как на меня, так вот эта подлая двуличность кацапского лабуха Трофимова как нельзя лучше иллюстрирует весь трагизм Российского общества. Вернее, трагизм полного его отсутствия.
Посему: «Carthago delenda est, Carthaginem delendam esse».
Ничего личного.
С уважением к согражданам
Ильина, Достоевского и Сперанского
Что значит не предпринимали?
Они полностью взяли контроль над Карабахом.
Там нет ни одного органа власти, полиции и войск Азербайджана.
Ни один беженец не вернулся, вплоть до того, что в Агдаме нет ни одного мирного жителя вообще.
Помочь самолётам упасть - при наличии гаджетов.
Как не хватает там вежливых жёлтых человечков
в неограниченном количестве !
ввести китайских миротворцев для баланса.
миротворціу Казахстані візьмуть під охорону державні та військові об'єкти"
ага.. ВДВ... охороняти... ну звісно ж штурмові війська... щось можуть охороняти.
їхня задача закріпитись і забезпечити плацдарм для військ інвазії.
все.