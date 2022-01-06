Россия отправила десантников в Казахстан: будут охранять государственные и военные объекты. ВИДЕО

Россия направила в Казахстан десантников в качестве миротворцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в секретариате ОДКБ.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что миротворцы в Казахстане возьмут под охрану государственные и военные объекты.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - добавили в ОДКБ.

Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане.

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