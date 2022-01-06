Проект "Без цензуры": Все, что украинцам нужно знать о протестах в Казахстане. ВИДЕО

Что происходит в Казахстане? Почему протесты в Казахстане не имеют ничего общего с демократией? Как бунт казахов повлияет на Украину?

Богдан Буткевич в актуальном "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует события в Казахстане и объясняет, почему революция в Казахстане не может родить демократию.

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