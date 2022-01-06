Проект "Без цензуры": Все, что украинцам нужно знать о протестах в Казахстане. ВИДЕО
Что происходит в Казахстане? Почему протесты в Казахстане не имеют ничего общего с демократией? Как бунт казахов повлияет на Украину?
Богдан Буткевич в актуальном "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует события в Казахстане и объясняет, почему революция в Казахстане не может родить демократию.
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афтар, пеши ісчо
Для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ:
«Владимир, добрый день!
Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.
Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.
Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).
Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.
Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.
Именно поэтому лютейшее мародерство,кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все зеки-картриджи свозились только в контрольный город.
Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо (надсмотрщиков-садистов), туда им и дорога. Они действительно картриджи.
Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.
Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.
Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.
Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.
И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке».
У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. - https://t.me/kazfreee/244
Що робити беззбройним цивільним якщо подібний сценарій почне реалізовуватись?
От того, что нам газ провели...
Он под шумок скинул с трона Назарбаева. Сам туда уселся и сейчас масово меняет назарбаевских на своих.
То есть в итоге классический дворцовый переворот.
Основным источником права в Золотой Орде являлась Великая Яса, составленная Чингиз-Ханом в 1206 году и предназначавшаяся в качестве назидания последующим поколениям хана. Состояла она из тридцати трёх фрагментов и тринадцати изречений самого Великого Хана. Её содержание в основном касалось правила военной организации войска монголов, а также в ней были представлены нормы уголовного права. Великая Яса отличалась чрезмерной жестокостью наказаний не только за совершённые преступления, но и за поступки. Основой источников права Ясы были обычные нормы права кочевых народов. С последующей исламизацией Золотой Орды в ней стал действовать шариат, который применялся в основном в местностях и городах с оседлым населением.
Письменные и устные предписания и распоряжения ханов были для подданных (включая и феодальную знать) высшим законом, который подлежал беспрекословному и немедленному исполнению. Данные распоряжения применяли в практике должностных лиц государства и государственных органов.
@sashkof2
·
https://twitter.com/sashkof2/status/1479042819956383745 3 ч
Те, що відбулося в Казахстані - це сценарій для Києва буквально на найближчі місяці - Тарас Чорновіл
@MrNarimanBeck
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https://twitter.com/MrNarimanBeck/status/1479004844635611136 5 ч
То, что происходит в Казахстане, преступление против казахского народа и человечности, точно так, как это было в 1939 Польша 1939 Финляндия 1956 Венгрия 1968 Чехословакия 1978 Афганистан 1986 Казахстан 1990 Литва 1990 Азербайджан 1992 2008 Грузия 2014 Украина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Казахстан
"Казахстан отдать нельзя... Это будет такой подарок, как Украина для, НАТО"
Українські ЗМІ: У Казахстані - повстання через тоталітарний режим.
Президент Казахстана Токаев: *тикает из страны.
Українці: Їбать. Десь ми це вже бачили.
Президент Казахстана Токаев: Я обращаюсь за помощью в ОДКБ.
Українці: Що таке О-Де-Ка-бе? (гуглять)
Гугл: ОДКБ - организация договора о коллективной безопасности.
Українці: Ясно. Якась ***** для збереження трону для пожизнєнних президентів.
Россия: Мы введем миротворческие войска в столицу Казахстана.
Янукович: Та ***! А так шо, можно было?
Україніці: Шо ти там, дядя?
Янукович: То есть я мог вот так прям попросить российскую дивизию высадиться прямо в Киев?
Киев: Не мішай, мля, ми тут коордініруєм протєсти.
Российские СМИ: Протесты координируются из Киева!
Українці: Їбать!
Генеральный штаб ВС России: Так, уходим от границ Украины, становимся миротворцами и летим в Казахстан.
Российские войска на границе: Та ***ть! Ну как так-то! Мы и тут уже задолбались!
ЗСУ: Ееееей, альо! Куди пішли! А ну стопе! Обіцяли нападать - нападайте, ми шо, зря готувались?
Командир российских войск на границе: Да какой нахер Казахстан, у меня десять процентов личного состава - по больницам! Мы тут с весны! Вы попробуйте пожить девять месяцев на земле!
ЗСУ: Бггг.
Казахи: ********* на улицах.
Франция: Всех невакцинированных будем ля щемить.
Украинцы: *открывают французам волшебный мир телеграм-каналов, где можно купить сертификат о вакцинации.
США: Chto voobshe proishodit?
ЗСУ: Говорю сразу - Джавєліни не повернемо.
Германия: Уже пора проявлять глубокую озабоченность?
Лукашенко: Мы отправым в Казахстан нашых сыловиков. Они сама лучша армия Европы.
ЗСУ: А бойовий досвід в них який?
Лукашенко: Разгон дэмонстраций.
ЗСУ: Їбать ви смішні.
Казахи: ********* на улицах
Українці: Нормально навалюють, кстаті. І прапор в них жовто-блакитний… Може ви - наші загублені в дитинстві родичі?
Российские СМИ: ****, мы уже не знаем, что врать.
Українці: Ви завжди знаєте, шо врать. Нє, ну точно - родичі… пацани, бруківку, бруківку розбирайте!
Казахстан дуже велика країна алє малонаселена, тому орки розрулять ці новорічні "протести" дуже хутко!
А ось Назарбаев, та всі його родичі, витівок Токаева не подарують!
І ймовірно цьому новому "хану" доведеться сідати за стіл переговорів зі старою "єлітою", алє то вже народу Казахстану стосуватися не буде.
«А китайцы (в отличие от *****) могут их реально ввести по самую Астрахань. И быстро
А вот Тайвань древняя боль и TSMC - на минуточку самое крутое производство микроэлектроники на планете (Интел уже №2). Но TSMC - это мелочь, для Китая Тайвань, как для ********* Севастополь - сакральное место, что-то вне логики.
Коли з іншого боку можна майже без супротиву хапнути Сибір переповнену територіями та покладами корисних копалин і ніхто навіть оком не смикне.
https://www.bbc.com/russian/news-59898489
Ну щоб гарантовано Украіна отримала підтримку Заходу?
І ніде в тебе не защемить?
Люди гинуть. Чи пох?
А таких там в пригородах и мелких населённых пунктах, поверьте - очень много!
*Отопление/обогрев - на электрике
, что украинцам НЕнужно знать о протестах в Казахстане.