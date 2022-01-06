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Проект "Без цензуры": Все, что украинцам нужно знать о протестах в Казахстане. ВИДЕО

Что происходит в Казахстане? Почему протесты в Казахстане не имеют ничего общего с демократией? Как бунт казахов повлияет на Украину?

Богдан Буткевич в актуальном "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует события в Казахстане и объясняет, почему революция в Казахстане не может родить демократию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Отдых Зе и Коломойского, Казахстан в огне, бунты копов, свежая порция раша-трэша. ВИДЕО

Автор: 

демократия (490) Казахстан (781) протест (5858) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+32
Мёртвый кацапский оккупант это ХОРОШО и ПРАВИЛЬНО ,вот и всё что надо ВСЕМ знать !!!
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06.01.2022 16:02
+21
казахские степи имеют шанс стать чернозёмами
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06.01.2022 16:05
+16
Российские СМИ: В Казахстане народные волнения из-за цены на газ.

Українські ЗМІ: У Казахстані - повстання через тоталітарний режим.

Президент Казахстана Токаев: *тикает из страны.

Українці: Їбать. Десь ми це вже бачили.

Президент Казахстана Токаев: Я обращаюсь за помощью в ОДКБ.

Українці: Що таке О-Де-Ка-бе? (гуглять)

Гугл: ОДКБ - организация договора о коллективной безопасности.

Українці: Ясно. Якась ***** для збереження трону для пожизнєнних президентів.

Россия: Мы введем миротворческие войска в столицу Казахстана.

Янукович: Та ***! А так шо, можно было?

Україніці: Шо ти там, дядя?

Янукович: То есть я мог вот так прям попросить российскую дивизию высадиться прямо в Киев?

Киев: Не мішай, мля, ми тут коордініруєм протєсти.

Российские СМИ: Протесты координируются из Киева!

Українці: Їбать!

Генеральный штаб ВС России: Так, уходим от границ Украины, становимся миротворцами и летим в Казахстан.

Российские войска на границе: Та ***ть! Ну как так-то! Мы и тут уже задолбались!

ЗСУ: Ееееей, альо! Куди пішли! А ну стопе! Обіцяли нападать - нападайте, ми шо, зря готувались?

Командир российских войск на границе: Да какой нахер Казахстан, у меня десять процентов личного состава - по больницам! Мы тут с весны! Вы попробуйте пожить девять месяцев на земле!

ЗСУ: Бггг.

Казахи: ********* на улицах.

Франция: Всех невакцинированных будем ля щемить.

Украинцы: *открывают французам волшебный мир телеграм-каналов, где можно купить сертификат о вакцинации.

США: Chto voobshe proishodit?

ЗСУ: Говорю сразу - Джавєліни не повернемо.

Германия: Уже пора проявлять глубокую озабоченность?

Лукашенко: Мы отправым в Казахстан нашых сыловиков. Они сама лучша армия Европы.

ЗСУ: А бойовий досвід в них який?

Лукашенко: Разгон дэмонстраций.

ЗСУ: Їбать ви смішні.

Казахи: ********* на улицах

Українці: Нормально навалюють, кстаті. І прапор в них жовто-блакитний… Може ви - наші загублені в дитинстві родичі?

Российские СМИ: ****, мы уже не знаем, что врать.

Українці: Ви завжди знаєте, шо врать. Нє, ну точно - родичі… пацани, бруківку, бруківку розбирайте!
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06.01.2022 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Мёртвый кацапский оккупант это ХОРОШО и ПРАВИЛЬНО ,вот и всё что надо ВСЕМ знать !!!
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06.01.2022 16:02 Ответить
казахские степи имеют шанс стать чернозёмами
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06.01.2022 16:05 Ответить
Целіна-2
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06.01.2022 16:11 Ответить
"будут ихтамнеты - будет и чернозём" ))
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06.01.2022 16:25 Ответить
касаблаг... і звон по зонє уже пущєн... гебньой пущєн, ага
афтар, пеши ісчо

Для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых. Публикую текст письма, полученный от источника Gulagu.net в ФСБ:
«Владимир, добрый день!
Нас почти двое суток промариновали в отделах - случившееся в Казахстане стало потрясением, ведь еще буквально 2 дня назад у нас были уверены, что все утихнет само.
Теперь о главном: на Казахстане наши обкатали один ключевой момент, который прямо связан с темой пыток.
Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков (это действительно имело место быть - в максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме).
Бесполезный для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка - это еще и удобная форма утилизации картриджей (эти ребятки у нас проходят под таким определением), ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть "проблемы" с подсчетом убитых - львиная доля перебитого криминалитета (как специально для этого выпущенных, так и привлеченных на свободе) будет утилизирована без фиксации.
Но они свою работу с точки зрения поставленной задачи выполнили в совершенстве: есть масса задокументированных фактов мародерства, есть подтверждение нападения на силовые ведомства, есть факты зверских расправ над силовиками, есть трупы с отрезанными головами и видео для архива с процессом отрезания. Это дает нужное обоснование для ввода внешних сил, это деморализует обычных протестующих, это переводит политический протест в удобоваримую форму погромов, это показывает силовикам, что против них - зверье, это блокирует социальную эмпатию неопределившихся казахов к процессу протестов.
Именно поэтому лютейшее мародерство,кровавые штурмы участков и беспощадная стрельба по протестующим были только в столице, тогда как почти везде в других городах все было иначе, ведь все зеки-картриджи свозились только в контрольный город.
Лично я не испытываю ни малейшей жалости к утилизированным картриджам - они выполнили роль политических капо (надсмотрщиков-садистов), туда им и дорога. Они действительно картриджи.
Но у нас оценили этот опыт на 5+. Учитывая, что до начала украинского кризиса осталось ничего, а у нас проблем больше, чем решений, вариант с такой активизацией картриджей вполне может быть использован где-то в России. Одно маленькое "восстание бежавших воров" в локальном городе, с организацией по казахскому сценарию, если добавить правильные картинки (включая изнасилование несовершеннолетних) - народ сам к зонам швабры сносить начнет.
Уверен, Вы меня понимаете: заключенные обязаны осознавать обоюдность ответственности. Если воровской мир не самозаблокирует такую возможность - катастрофа ждет всех. В Белоруссии не дали отработать подобный сценарий, но в Казахстане результат оказался для руководства потрясающим.
Я еще раз готов повторить, что не верю в систему управляемых кризисов, на которые у нас так любят делать ставку. Опять же, позавчера руководство было уверено, что в Казахстане все потухнет быстро. Мы начали Вам помогать, потому что уверены: насилие в адрес силовиков и сотрудников ФСИН может потерять берега и поджечь страну так, что не потушим.
Если сценарий со сбежавшими зеками-мародерами захотят реализовать - вся надежда на то, что воровской мир не допустит развития казахского сценария.
И по воровскому миру: воры между собой общаются, игнорируя границы. Информацию об использование заключенных для погромов и мародерства скрыть полностью будет невозможно - вся надежда на воров, которые придадут ее огласке».

У нас нет оснований не доверять этому источнику, который на протяжении последних 2 лет сообщал нам достоверную информацию. Мы считаем принципиально важным опубликовать полный текст письма с учётом его исторического значения. - https://t.me/kazfreee/244
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06.01.2022 16:39 Ответить
Я не дивуюся!
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06.01.2022 17:25 Ответить
Дуже ймовірний сценарій!
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07.01.2022 01:20 Ответить
Цікаво щоб на цей пост написав Tierre - знаний противник легалізації короткостволу.
Що робити беззбройним цивільним якщо подібний сценарій почне реалізовуватись?
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07.01.2022 01:24 Ответить
Нема меж цинізму московитських спецслужб.
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07.01.2022 07:32 Ответить
Они уже Чуйская долина. ...шо дороже любых чернозёмов...
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06.01.2022 16:30 Ответить
Практично нема інфи, що там у казахів зараз, маю надію, що народ підніметься проти окупантів
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06.01.2022 16:05 Ответить
Мне в холодной землянке тепло
От того, что нам газ провели...
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06.01.2022 16:31 Ответить
неудачно присел на бутылку ?
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06.01.2022 16:58 Ответить
Народ там уже поднялся. Объясни, кто там оккупанты?
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06.01.2022 18:50 Ответить
25 жовтня 1917 було заарештовано 5000, протест був в'ялий, неорганізованний...
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06.01.2022 16:09 Ответить
То что у Ленина был вялый, соглашусь, но организатор он успешный - в отличие от казахов сразу взялся за транспортные узлы.
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06.01.2022 16:11 Ответить
При чому тут Лені взагалі до революції, план розробляв Генштаб РІ, офіцери якого керували заколотом. Ленін це Симонян революції.
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06.01.2022 16:14 Ответить
Вивчайте свої ж, російські джерела, поки вам не заборонили.
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06.01.2022 16:15 Ответить
На вид классический бунт. И скорее всего инспирирован Токаевым.

Он под шумок скинул с трона Назарбаева. Сам туда уселся и сейчас масово меняет назарбаевских на своих.

То есть в итоге классический дворцовый переворот.
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06.01.2022 16:36 Ответить
В класичному мали б вирізати весь клан Назарбая, а це вже з демократичним уклоном, стандартна помилка диктаторів, наступник виступив проти хана.
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06.01.2022 17:11 Ответить
Ребята, вы забываете. Это тейпы - наследие Золотой Орды.
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06.01.2022 17:12 Ответить
Якщо не тямиш - дурь не пиши! "Тейпи" - у чеченців! У казахів - "жузи" ("Старший" "середній" і "молодший") Старший - потомки "баїв" Середній - аналог нашої української шляхти Ну а молодший - батраки
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06.01.2022 17:29 Ответить
С дураками дискутировать - себе дороже
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06.01.2022 22:05 Ответить
От тому я з тобою і не дискутую! А просто тебе мордою в твою "дурь" тикаю! Бо "тейпи" у чеченців - поняття родоплемінне а у казахів "жузи" - це вже ранньофеодальне утворення і передбачають різну ступінь знатності одних соціальних груп над іншими!
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06.01.2022 22:16 Ответить
Расслоение общества не тейпы определенное Великими Ханами есть основа права в Золотой Орде сохранившаяся до сих пор

Основным источником права в Золотой Орде являлась Великая Яса, составленная Чингиз-Ханом в 1206 году и предназначавшаяся в качестве назидания последующим поколениям хана. Состояла она из тридцати трёх фрагментов и тринадцати изречений самого Великого Хана. Её содержание в основном касалось правила военной организации войска монголов, а также в ней были представлены нормы уголовного права. Великая Яса отличалась чрезмерной жестокостью наказаний не только за совершённые преступления, но и за поступки. Основой источников права Ясы были обычные нормы права кочевых народов. С последующей исламизацией Золотой Орды в ней стал действовать шариат, который применялся в основном в местностях и городах с оседлым населением.

Письменные и устные предписания и распоряжения ханов были для подданных (включая и феодальную знать) высшим законом, который подлежал беспрекословному и немедленному исполнению. Данные распоряжения применяли в практике должностных лиц государства и государственных органов.
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06.01.2022 23:06 Ответить
протест не вялый просто он не для того спровоцирован -сместили аксакала назарбаева остался токаев все что и требовалось
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06.01.2022 18:29 Ответить
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1479042819956383745 3 ч



Те, що відбулося в Казахстані - це сценарій для Києва буквально на найближчі місяці - Тарас Чорновіл
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06.01.2022 16:08 Ответить
Бувші риги дуже обізнанні.
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06.01.2022 16:10 Ответить
при чому тут обізнаність - здоровий глузд та елементарну логіку ніхто не відміняв
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07.01.2022 01:26 Ответить
Революції починаються не у штабах революціонерів, пане. Лютнева революція в Росії почалась з хлібних бунтів жінок Пітера. У Парижі також жінки бажали знайти хліб для своїх дітей. Мародери - це тітушня від Токаєва. Щоб зробити картинку. Для ... звичайних людей.
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06.01.2022 16:10 Ответить
Лютнева революція мала величезне підгрунття з боку так званої ліберальної інтелегенції, а от жовтневу вже робив Генштаб РІ.
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06.01.2022 16:13 Ответить
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06.01.2022 16:12 Ответить
Mr.Nariman


@MrNarimanBeck

·
https://twitter.com/MrNarimanBeck/status/1479004844635611136 5 ч



То, что происходит в Казахстане, преступление против казахского народа и человечности, точно так, как это было в 1939 Польша 1939 Финляндия 1956 Венгрия 1968 Чехословакия 1978 Афганистан 1986 Казахстан 1990 Литва 1990 Азербайджан 1992 2008 Грузия 2014 Украина https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Казахстан
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06.01.2022 16:13 Ответить
фундаментальна идея "руцкого мiра": вломиться к соседям и насрать там.

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06.01.2022 16:26 Ответить
Можеш буть спокійний - у казахських аїлах до цих пір у половині дворів туалетів немає! Ходять на задній двір куди і гній з сараїв від скотини виносять А деякі взагалі - у палісадники де у нормальних людей росли квіти чи клубніка з смородиною! (Про літні стоянки і "зимники" я вже нічого не кажу - серуть до цих пір де-попало!)
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06.01.2022 17:53 Ответить
Это их обычаи, они кочевники, и они на своей земле. и мой пост был не об этом: руцкие зольдаты, конечно, приедут со своими "именными" унитазами, которые в Украине наворовали.
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06.01.2022 18:07 Ответить
Я майже десять років поряд з ними жив - тому їх знаю непогано! І хороше є у них і погане "Нечисті на руку" - потягти чуже до цих пір вважається позитивною рисою характеру (навіть космогонія у них базується на крадійських поняттях - Велика Ведмедиця - "Семеро крадіїв" що слідкують за "Небесним скакуном" що пасеться прив"язаним до "Залізного кілка" - Полярної зірки) А з чим там приїдуть кацапи - не знаю Але знаю що будинки і сараї з сінниками після того у російських "посьолках" будуть горіть! Ці пограбують та поїдуть додому а страждать будуть "цілинники"
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06.01.2022 18:18 Ответить
Из первобытно-кланового строя в Европу, минуя Коммунизм, Демократию и Географию! *)
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06.01.2022 16:28 Ответить
Лукашенко:
"Казахстан отдать нельзя... Это будет такой подарок, как Украина для, НАТО"
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06.01.2022 16:30 Ответить
Демократия как таковая, европейская модель, азиатам и не нужна была никогда. Они трудяги на подсознательном уровне. врождённое--они муравьи, пчёлы---в лучшем смысле этого сравнения. Китай за 25 лет взорвался буквально---студентов на той площади уже и забыли. Азиатам не свойственен понт как таковой---они живут работой. А казахи ещё и кочевники изначально---ну что с них брать? Бая, хана сменят, на другую траву стадо перегонят---жизнь дальше потечёт. Без иронии конечно и субъективно. Что плохо---кацапы урока не извлекут. В смысле нам плохо. Порох нужен всегда сухой, автомат или карабин всегда в коридоре с досланым патроном, чуть поесть на сутки---и конечно любимая старая надёжная арматура там рядом в коридоре. вместо глушителя на стволе!
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06.01.2022 16:33 Ответить
Постійно досланний патрон це недобре.
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06.01.2022 17:17 Ответить
Ну на ночь только. А днём на предохранитель.
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06.01.2022 18:22 Ответить
Каждая новая точка, куда орда сунет свою козью морду, это финансовый удар по росии. В некоторых диких африканских племенах есть такой способ ловли обезьянок. Берется клетка, с маленьким окошком. В клетку ложится банан. Обезьянка просовывает свою лапу, хватает банан. И здесь выбор за обезьяной. Либо бросить банан и вытянуть лапу, либо быть забитой охотниками, так как с бананом лапу не вытянешь. Россия продолжает самоуничтожаться, но банан из лапы упорно не выпускает.
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06.01.2022 16:33 Ответить
Российские СМИ: В Казахстане народные волнения из-за цены на газ.

Українські ЗМІ: У Казахстані - повстання через тоталітарний режим.

Президент Казахстана Токаев: *тикает из страны.

Українці: Їбать. Десь ми це вже бачили.

Президент Казахстана Токаев: Я обращаюсь за помощью в ОДКБ.

Українці: Що таке О-Де-Ка-бе? (гуглять)

Гугл: ОДКБ - организация договора о коллективной безопасности.

Українці: Ясно. Якась ***** для збереження трону для пожизнєнних президентів.

Россия: Мы введем миротворческие войска в столицу Казахстана.

Янукович: Та ***! А так шо, можно было?

Україніці: Шо ти там, дядя?

Янукович: То есть я мог вот так прям попросить российскую дивизию высадиться прямо в Киев?

Киев: Не мішай, мля, ми тут коордініруєм протєсти.

Российские СМИ: Протесты координируются из Киева!

Українці: Їбать!

Генеральный штаб ВС России: Так, уходим от границ Украины, становимся миротворцами и летим в Казахстан.

Российские войска на границе: Та ***ть! Ну как так-то! Мы и тут уже задолбались!

ЗСУ: Ееееей, альо! Куди пішли! А ну стопе! Обіцяли нападать - нападайте, ми шо, зря готувались?

Командир российских войск на границе: Да какой нахер Казахстан, у меня десять процентов личного состава - по больницам! Мы тут с весны! Вы попробуйте пожить девять месяцев на земле!

ЗСУ: Бггг.

Казахи: ********* на улицах.

Франция: Всех невакцинированных будем ля щемить.

Украинцы: *открывают французам волшебный мир телеграм-каналов, где можно купить сертификат о вакцинации.

США: Chto voobshe proishodit?

ЗСУ: Говорю сразу - Джавєліни не повернемо.

Германия: Уже пора проявлять глубокую озабоченность?

Лукашенко: Мы отправым в Казахстан нашых сыловиков. Они сама лучша армия Европы.

ЗСУ: А бойовий досвід в них який?

Лукашенко: Разгон дэмонстраций.

ЗСУ: Їбать ви смішні.

Казахи: ********* на улицах

Українці: Нормально навалюють, кстаті. І прапор в них жовто-блакитний… Може ви - наші загублені в дитинстві родичі?

Российские СМИ: ****, мы уже не знаем, что врать.

Українці: Ви завжди знаєте, шо врать. Нє, ну точно - родичі… пацани, бруківку, бруківку розбирайте!
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06.01.2022 16:47 Ответить
Посмеялся. Автор, пиши есчо!!!
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06.01.2022 18:00 Ответить
Добра аналітика, адє сподівання шо мордор завязне в Казахстані - марні!
Казахстан дуже велика країна алє малонаселена, тому орки розрулять ці новорічні "протести" дуже хутко!
А ось Назарбаев, та всі його родичі, витівок Токаева не подарують!
І ймовірно цьому новому "хану" доведеться сідати за стіл переговорів зі старою "єлітою", алє то вже народу Казахстану стосуватися не буде.
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06.01.2022 16:52 Ответить
очень похоже что так и есть скинул назарбаева его же приемник
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06.01.2022 18:32 Ответить
Британия анонсировала "огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".
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06.01.2022 16:52 Ответить
Хы... -- тут, пока шо, на автобанных парковках -- беларуские, русские, украинские и казахские дальнобои вместе бухают на паузах... -- их мало, но их есть! *)
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06.01.2022 16:53 Ответить
Дальнебійники це окрема каста, там ще молдавани мають бути.
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06.01.2022 17:01 Ответить
Чим більше машіна, тім дурніший шофер! *)
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06.01.2022 17:03 Ответить
Це в Туреччині така фішка, як дальнобій виїджає на кільце, всі стають.
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06.01.2022 17:09 Ответить
Ты ещё египетских не видел! -- Прынцы крови...*)
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06.01.2022 17:11 Ответить
не трынди кацап украинцы с крымнашистами не бухают
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06.01.2022 18:34 Ответить
Ситуация станет еще веселее, если назарбаев подпишет просьбу о вводе «дружественных» китайских войск.

«А китайцы (в отличие от *****) могут их реально ввести по самую Астрахань. И быстро
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06.01.2022 16:54 Ответить
Всегда удивлялся странной вере, что Китай враг россии или союзник нам. Ничего он никуда не введёт. Нахрен ему не нужна эта степь также как не нужны ёлки в Сибири. У Китая своя цель и он к ней идёт. Первоочередная цель Китая - Тайвань.
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06.01.2022 17:02 Ответить
Тайвань? Казахстан - нефть и газ .....
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06.01.2022 17:09 Ответить
Ну и что? Проблемы какие-то у Китая качать нефть и газ из Сибири и Средней Азии? Нет.
А вот Тайвань древняя боль и TSMC - на минуточку самое крутое производство микроэлектроники на планете (Интел уже №2). Но TSMC - это мелочь, для Китая Тайвань, как для ********* Севастополь - сакральное место, что-то вне логики.
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06.01.2022 17:18 Ответить
Сракальне чи не сракальне але за Тайвань треба буде ********** з половиною світу, до того ж науково та технологічно розвинутого з потужними арміями та флотом, підкосити власну ж економіку і в підсумку мати маленький острів.
Коли з іншого боку можна майже без супротиву хапнути Сибір переповнену територіями та покладами корисних копалин і ніхто навіть оком не смикне.
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07.01.2022 01:34 Ответить
Китай нам не союзник, як і не ворог московії, просто він розглядає московитів як своїх васалів, а Україну як постачальника продуктів.
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06.01.2022 17:14 Ответить
Не думаю, что он мыслит так мелко и вообще отличает нас от московитов или поляков.
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06.01.2022 17:22 Ответить
И много вы им продуктов поставляете?
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06.01.2022 18:58 Ответить
достатньо щоб наш ВВП та експорт зростав як на дріжжях
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07.01.2022 01:36 Ответить
+++
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06.01.2022 18:03 Ответить
До речі да, Назарбай то втік в Дубай.
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06.01.2022 17:04 Ответить
Посмотрел Евроньюс... Все там просто. Банда мародеров устроила погром. И все новости....
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06.01.2022 17:03 Ответить
Ага, і проти "банди мародерів" вводять війська трьох країн.
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06.01.2022 17:06 Ответить
ты не путинский евроньюс смотри а европейский британский на пример
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06.01.2022 18:35 Ответить
Лучше объясните, зачем вы так действуете против своего бывшего президента? Как в странах третьего мира...
https://www.bbc.com/russian/news-59898489
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06.01.2022 19:02 Ответить
Цікаво. І скільки ти бажаеш ,щоб загинуло казахів?
Ну щоб гарантовано Украіна отримала підтримку Заходу?
І ніде в тебе не защемить?
Люди гинуть. Чи пох?
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06.01.2022 22:09 Ответить
Кроме "газированных" автолюбителей ценником +100% недовольна масса жителей, использующих пропан в баллонах для приготовления пищи.
А таких там в пригородах и мелких населённых пунктах, поверьте - очень много!

*Отопление/обогрев - на электрике
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07.01.2022 03:51 Ответить
Адавйте поговорим о том
, что украинцам НЕнужно знать о протестах в Казахстане.
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07.01.2022 08:32 Ответить
 
 