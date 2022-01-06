Силовики проводят "зачистку" Алматы от протестующих: задержаны около 2 тысяч демонстрантов. ВИДЕО

В Алматы силовики проводят "зачистку" от митингующих.

Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

"В Алматы началась зачистка города космонавтами. Задержано около 2 тысяч протестующих", - говорится в сообщении.

Канал также обнародовал видео, на котором видно, как силовики задерживают протестующих.

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