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Силовики проводят "зачистку" Алматы от протестующих: задержаны около 2 тысяч демонстрантов. ВИДЕО

В Алматы силовики проводят "зачистку" от митингующих.

Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

"В Алматы началась зачистка города космонавтами. Задержано около 2 тысяч протестующих", - говорится в сообщении.

Канал также обнародовал видео, на котором видно, как силовики задерживают протестующих.

Также смотрите: Труп застреленного демонстранта лежит посреди улицы в Алматы. ФОТО 18+

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+42
еще погуляют...не радуйся заранее ,ольгинец
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06.01.2022 18:05
+29
Карательна операція…
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06.01.2022 18:03
+25
Вот и все( Я горжусь Украиной, я горжусь нашим народом!!!!
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06.01.2022 18:04
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Та досить вже панікувати! В нас же не тількі ідіоти квартальні мешкають! Україна, як завжди, переможе!
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06.01.2022 19:11 Ответить
Оптимизм не подкрепленный фактами это наивность. Пока же видно на кого уже в открытую работают "зеленые человечки". «По плодам их узнаете их»

Но надеюсь на чудо что Украина победит, в этот раз а не как всегда, не как "победила" УНР что украинцы ели своих детей в 1933.
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06.01.2022 19:23 Ответить
Зельцман - казьол со своими квартальніми идиотами. Задолбали, дебіли кріворогатие, мля! Вам шо, Казахстану не вистачало?! Ну, как скажете, слуги бєнины...
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06.01.2022 19:45 Ответить
что прозрел наконец? только они слуги путлера
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06.01.2022 19:49 Ответить
«Всякая революция лишь тогда чего нибудь стоит, если она умеет защищаться» В.И.Ленин (хоть и негодяй но тут с ним трудно не согласиться). К оружию товарищи! Казахи вперед! За детей! За будущее! Долой антинародную власть! Бей иностранных интервентов! Народ должен взять власть в свои руки!..
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06.01.2022 18:52 Ответить
Как сказал Лукашенко, надо было захватить и удерживать аэропорты, что бы военные из России не смогли приземлится.
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06.01.2022 18:56 Ответить
В Україні був план на Майдані, якщо вб'ють сотні, вийдуть десятки тисяч! ! Якщо вб'ють тисячі, вийдуть мільйони! І Путін це знає, тому ніколи більше не нападе на Україну!
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06.01.2022 19:17 Ответить
Канал NEXTA явно создан кацапами - то он в курсе проблем в Беларуси , теперь Казахстан
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06.01.2022 19:42 Ответить
не факт что NEXTA создан кацапами, они собирают информацию из открытых источников + своих симпатиков. Но возможно все в этом мире.
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06.01.2022 19:52 Ответить
Это не мое мнение - это мнение ряда журналистов
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06.01.2022 19:56 Ответить
Есть журналисты и есть журналжисты.
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06.01.2022 20:00 Ответить
ФСБшный проект для дресировки Лукашенко.
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06.01.2022 19:58 Ответить
Из той же серии что Порошенко еврей
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06.01.2022 20:01 Ответить
так а хто тоди вальцман..???
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06.01.2022 23:14 Ответить
вот это чушь. где ты этот высер вообще нашел?
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06.01.2022 19:53 Ответить
Этот высер называется "Революция мамбетов". Российские нацисты так называют жителей Средней Азии.
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06.01.2022 19:55 Ответить
Странная революция. Как будто одни "титушки" в коже и спортивных штанах. Помните белорусскую разноцветную революция где большинство были девушки?
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06.01.2022 20:30 Ответить
Telegram на службе российской пропаганды





20:07 | 06.01.2022



121




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События последних дней в Казахстане не на шутку всколыхнули практически все мировое сообщество, а особенно на постсоветском пространстве. К самим протестам, а также всей их политической подоплеке, крайне сложно выразить какое-либо однозначное мнение. Однако, данные события сформировали некую информповестку, которая так или иначе стала частью нашего инфополя, и проявила ряд реальных потенциальных угроз. В частности, речь идет об увеличении присутствия латентных пророссийских медиа и различных ботоферм в популярных соцсетях и мессенджерах.

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06.01.2022 21:06 Ответить
Введення іноземних військ до Казахстану - це не допомога, а каральна акція.
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06.01.2022 21:54 Ответить
О, и тут знаменитый труп застреленного демонстранта уже многократно показанный с разных ракурсов. Тут или "зачистка" проходит практически бескровно или демонстранты разбежались ещё до зачистки
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06.01.2022 22:57 Ответить
Доки у Казахстані не з'явиться хтось хто зможе об'єднати людей та скоординувати зусилля протестувальників у протидії поглинання їхньої країни кацападлією(як це вже сталось із Білоруссю), усі людські жертви будуть марні : влада токаєва - це фактично влада підконтрольна *****, вона буде руками рашистських одкбістів тупо вбивати і душити повстання. А далі будуть тотальні репресії, окупація і знищення казахської державності як явища. Потрібен сильний харизматичний лідер, який очолить повстання і згуртує навколо себе сили спротиву. Дуже хотілось би щоб казахи не повторили сумний досвід Білорусі...
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07.01.2022 00:22 Ответить
а у нас 3елебобіки планомірно і цинічно 2ачищають опо3ицію
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07.01.2022 07:26 Ответить
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