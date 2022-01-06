Силовики проводят "зачистку" Алматы от протестующих: задержаны около 2 тысяч демонстрантов. ВИДЕО
В Алматы силовики проводят "зачистку" от митингующих.
Об этом сообщает телеграмм-канал NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
"В Алматы началась зачистка города космонавтами. Задержано около 2 тысяч протестующих", - говорится в сообщении.
Канал также обнародовал видео, на котором видно, как силовики задерживают протестующих.
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Но надеюсь на чудо что Украина победит, в этот раз а не как всегда, не как "победила" УНР что украинцы ели своих детей в 1933.
20:07 | 06.01.2022
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