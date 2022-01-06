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Лукашенко протестующим в Казахстане: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными". ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, обратился к протестующим в Казахстане с призывом извиниться перед военными и сесть за стол переговоров с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на belta.by.

"Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот... Ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим, протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит", - сказал Лукашенко, призвав протестующих остановиться, пока "далеко не зашли".

Лукашенко предостерег протестующих: "Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать".

Кроме того, непризнанный президент Беларуси дал наставление участникам протестов: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства".

По мнению Лукашенко, "с этим президентом, Токаевым, можно договориться".

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"Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - добавил он.

Также Лукашенко отметил, что сложившаяся в Казахстане ситуация показала ему, что могло быть в Беларуси.

Кроме того, он отметил, что Беларусь направит из Минска в Казахстан роту своих "миротворцев": "Всю ночь шло обсуждение глав государств ОДКБ, потому что консенсус должен быть во время принятия решений. Решения ночью приняли… Всю ночь шла подготовка этих миротворческих сил войск ОДКБ Решили отправить туда войска Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого, надо туда технику перебросить... Поэтому идет туда переброска войск эшелонами из Москвы и наши ребята будут из Минска вылетать. работать в таких условиях.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что "поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, возобновлению нормального функционирования страны". Отправка белорусских войск под эгидой ОДКБ в заявлении называется "помощью дружественному казахскому народу".

Автор: 

Беларусь (7899) Казахстан (781) Лукашенко Александр (3613) ОДКБ (131)


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Топ комментарии
+65
когда ж тебя ***** на колени поставят, к стенке?
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06.01.2022 18:25
+32
Коли ти вже повториш долю Чаушеско, вусатий тарган.
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06.01.2022 18:27
+29
Лукашенко ,тебе ни на коленях а раком стоять приходится перед ****** ..
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06.01.2022 18:25
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да я ветеран ООС,да и ты мразота забываешь что 2014 Майдан расстреливали не водяных пистолетов
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06.01.2022 19:25 Ответить
**** ты кацапская и хрологию не следишь
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06.01.2022 19:33 Ответить
Ты бульбафюрер извинись перед своим народом за фальшивые выборы, и не лезь в дела чужой страны.
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06.01.2022 19:12 Ответить
зачем лукавому перед своими рабами извиняться? они его достойны.
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06.01.2022 19:18 Ответить
Тоже верно.
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06.01.2022 19:22 Ответить
не лги, Беларусы не рабы . они боролись и умирали на Майдане и в добробатах за Украину. В таком случае и вы достойны своего зеленого чуда , при условии что в отличии от Беларусов у вас был свободный выбор .
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06.01.2022 19:25 Ответить
Ну да, ну да, сделать казахам то же самое, что сделали огородники-терпили населяющие федеральный округ Парашной ********* "Белоруссия".
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06.01.2022 19:14 Ответить
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06.01.2022 19:15 Ответить
Казахи напали на Казахстан,рюсская Мавзолейная падаль помоги....
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06.01.2022 19:18 Ответить
Після 2019 року все задумане ****** тут же здійснюється.
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06.01.2022 19:20 Ответить
лукашеску знает толк в стоянии на коленях.
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06.01.2022 19:20 Ответить
Украина напала на Украину с целью украинизации Украины...7 марта 2014 года.Ходячая кобыла РАБссии Лавров... Историческая фраза...
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06.01.2022 19:21 Ответить
А хто тобі таракану гнидному дав право виступати від народу Білорусії ?!
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06.01.2022 19:21 Ответить
Казахов спасет Эрдоган,кто будет спасать Быдло Мавзолея...это вопрос....Мочитьь будут везде...падаль ФСБэшную....
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06.01.2022 19:31 Ответить
Северная Корея спасет, правда, тока на время развала лаптестана.
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06.01.2022 19:44 Ответить
Стати на коліна перед окупантом це рецепт поразки, а не примирення! 😬
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06.01.2022 19:40 Ответить
плямкання луки не варті уваги. взагалі.
казахам удачі в бою.
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06.01.2022 19:40 Ответить
Важно. Силовики для дискредитации протеста и получения оснований для ввода российских войск в Казахстан использовали заключённых
https://gulagu-net.ru/news/2022-01-06-1123.html
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06.01.2022 19:41 Ответить
Казахам треба навернути на свій захист свою армію.Без зброї їм нема що протиставити путінським убивцям.
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06.01.2022 19:57 Ответить
На самом деле этому тридварасу недолго осталось. Пусть потрендит, не будем мешать - поулыбались, и ладно.
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06.01.2022 20:58 Ответить
а чык-чырык свои фантазии всем навязывает!
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06.01.2022 21:42 Ответить
лукашило кровавое, мы понимаем, кто бандит, можешь людям не рассказывать, просто взгляни в зеркало.
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06.01.2022 22:45 Ответить
Меня всегда бесит что всяких ментов-беркутов, ввешников, тюремщиков; кгбешников и прочих называют военными… вспомните разве армия принимала участие в подавлении Майданов или протестов народа. Лука, это только у тебя такие гандоны в ВС служат. Я думаю что и у казахов армия участия не принимала…
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06.01.2022 23:26 Ответить
ты,таракан усатый, своего народа в позе как на коленях и не представляешь даже, чмо...
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07.01.2022 00:19 Ответить
вусате х"йло пiдле
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07.01.2022 00:41 Ответить
В некотором смысле Азия начинается в Бресте.
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07.01.2022 06:48 Ответить
Войны, голод, стихийные бедствия , эпидемии- это горе для народов. Но большее горе и трагедия когда у власти умалишённые конюхи и колхозники не умеющие писать и читать , люди с нулевым интеллектом , проще говоря имбецилы.Через какие унижения и стыд за свою страну терпят люди. Страшна беспомощность - люди ничего не могут сделать , за свободу прийдется заплатить очень большую цену - десятки тысяч жизней. Народ решает сам - или свобода, или Лукашеску и жизнь в дурке.
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07.01.2022 10:02 Ответить
Та він ні в бога ні в чорта не вірить
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07.01.2022 14:41 Ответить
Своих бил и стрелял и тут советует
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07.01.2022 23:21 Ответить
Тупа картопля віре у свою безнаказанність. А от я продовжую вірити у білоруський народ - вони ще покажуть свою міць! Тамтешні поліцаї будуть стояти на колінах, а лукаша просто повісять у прямому ефірі.
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07.01.2022 23:26 Ответить
Безкарність*
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07.01.2022 23:27 Ответить
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