Лукашенко протестующим в Казахстане: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными". ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, обратился к протестующим в Казахстане с призывом извиниться перед военными и сесть за стол переговоров с президентом страны Касим-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на belta.by.

"Я хочу просто обратиться от беларусов к этим вот... Ну их бандитами кто-то называет, разные там люди… К этим, протестующим. Я бы им просто сказал: ну пошумели, покричали — хватит", - сказал Лукашенко, призвав протестующих остановиться, пока "далеко не зашли".

Лукашенко предостерег протестующих: "Перевернуть страну — дорого будет потом ее восстанавливать".

Кроме того, непризнанный президент Беларуси дал наставление участникам протестов: "Надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым, он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства".

По мнению Лукашенко, "с этим президентом, Токаевым, можно договориться".

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"Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек", - добавил он.

Также Лукашенко отметил, что сложившаяся в Казахстане ситуация показала ему, что могло быть в Беларуси.

Кроме того, он отметил, что Беларусь направит из Минска в Казахстан роту своих "миротворцев": "Всю ночь шло обсуждение глав государств ОДКБ, потому что консенсус должен быть во время принятия решений. Решения ночью приняли… Всю ночь шла подготовка этих миротворческих сил войск ОДКБ Решили отправить туда войска Я попросил Путина, чтобы он предоставил самолеты для этого, надо туда технику перебросить... Поэтому идет туда переброска войск эшелонами из Москвы и наши ребята будут из Минска вылетать. работать в таких условиях.

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что "поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, возобновлению нормального функционирования страны". Отправка белорусских войск под эгидой ОДКБ в заявлении называется "помощью дружественному казахскому народу".