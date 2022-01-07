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Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством: "Наша Украина, наши горы, наши люди". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, отдыхающий сейчас в Карпатах, поздравил украинцев с Рождеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео глава государства опубликовал в Instagram.

"Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты, наши люди. Всех с Рождеством", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского в Буковеле заметили вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте – Русланом Демченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский находился в Буковеле в компании Ермака и Демченко, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) отдых (390) поздравление (1057) Рождество (381)


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Топ комментарии
+72
Зебилко кумир умственноотсталих.
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07.01.2022 11:26
+59
Зеленський трагедія України
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07.01.2022 11:28
+54
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07.01.2022 11:30
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https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE&t=1s
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07.01.2022 12:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s https://www.youtube.com/watch?v=zQ7gT5G1NxQ&t=2393s

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD #Казахстан https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8 #беспорядки https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F #Россия
Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111

с 38-28 минуты непосредственно об этом лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
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07.01.2022 12:48 Ответить
Жизнь удалась
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07.01.2022 12:49 Ответить
****.
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07.01.2022 12:49 Ответить
надеюсь этому ублюдку когдато сноуборд, очки и шлем в которых он поздравлял отданную на разграбление страну, управляемую невесть кем, в попу засунут.
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07.01.2022 14:10 Ответить
Гопник -ледацюга
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07.01.2022 12:59 Ответить
Вам весело пан перзидент!? Позвольте вам напомнить - в Украине война, летящая в пропость єкономика, нищие люди, голодніе старики, и еще огромная куча проблем, и кому кому но вам и вашим соратникам точно должно біть не до веселья, отдыхов.. вы сами решили взвалить сие ярмо на себя, начали вроде бодро, но заканчиваете как все.. ваши посиделки, тусовки, отдыхи - пир во время чумы.. это тоже самое если взять и всех солдат отправить с передовой в Букавель на пару дней, ничего же страшного не случиться, они же тоже люди!? Зеля - ты козел..
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07.01.2022 13:04 Ответить
А что он начал бодро? Что-то я не помню никаких начинаний, кроме видосиков и постоянных "отдыхов".
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07.01.2022 13:41 Ответить
Завязывай боярышник глушить
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07.01.2022 13:51 Ответить
Ты дурак, что-ли?
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07.01.2022 13:59 Ответить
конечно☝️
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07.01.2022 14:11 Ответить
ваши? ваши с Беней?...
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07.01.2022 13:07 Ответить
Старий анекдот.
Лектор: Партія обіцяє. Ми житимемо при комунізмі. (Хтось із залу підносить руку). У Вас питання?
Так. А ми?
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07.01.2022 13:46 Ответить
Но не ваши же с барыгой
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07.01.2022 13:52 Ответить
Ми ЗеБеня 1, повєлєвам...
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07.01.2022 13:12 Ответить
Владімір ЗЕльоное Солнишко..млять
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07.01.2022 13:12 Ответить
Уж получше всех предыдущих воров
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07.01.2022 13:53 Ответить
Чмо зелене, злийся в унітаз, звідки ти вилізло.
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07.01.2022 14:37 Ответить
Зеленський збільшив свої статки за 2 роки у 10 разів, досі вважаєш його не крадієм ?
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07.01.2022 17:31 Ответить
На восточном фронте сепарне 13-ю ЗП заплатили. ВСУ нет!
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07.01.2022 13:16 Ответить
Хутін починає бліц-криг на пост-радянському просторі - за півроку захоплені Білорусь та Казахстан вже практично, а у нас оце чмо президенствує, яке взагалі не віддупляє, що відбувається, він катається у Буковелі і відосіки знімає для імбіцилів !!! Жах !!!
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07.01.2022 13:31 Ответить
Страна в которой 73% имбецилов обречена
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07.01.2022 14:22 Ответить
Чучело усики отпустило
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07.01.2022 13:37 Ответить
Да у него релаксация, если выразится культурно, а так тяжелый выход с Нирванны. Ну надо же "спертый" киевский воздух поменять на "свою" швейцарию
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07.01.2022 13:43 Ответить
"Криворізький воздух" якщо, точніше.
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07.01.2022 13:45 Ответить
У него все нормально, за себя переживай
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07.01.2022 13:54 Ответить
"Наші", "наша"...Це він Х..лу привітання записав?
Де реакція на події в Казахстані, Зєбіл, блд?
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07.01.2022 13:48 Ответить
Ты идиот?
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07.01.2022 13:54 Ответить
ПНХ, ЗЄбіл!
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07.01.2022 14:06 Ответить
******* уже походу аутистов начал набирать на работу
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07.01.2022 14:24 Ответить
Подоляка звільнили. Зараз ботоферму курує Сєруня Лєщєнко.
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07.01.2022 16:43 Ответить
а ти прoсто юзeр цього всього! самий хєровий юзeр!
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07.01.2022 13:57 Ответить
Пытался сосчитать, сколько раз в год Зеля отправляется на отдых. Не получилось...
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07.01.2022 14:10 Ответить
У всякому разі більше ніж кримінальних справ, які "повісили" на Порошенка. Їх десь за сотню. А цього рахунок пішов, мабуть, на третю сотню, бо як не відпочинок, то турпоїздка.
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14.01.2022 06:58 Ответить
Звичайно я поважаю вибір громадян ...., но....,.....на Різдво, на 7 році війни ...., коли біля кордонів стоять навала варварів... чи то царі , чи президенти.... моляться за свій народ, країну . ..., а не веселяться.,.
.. це визивае подив в адекватності ... такого лідера.
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07.01.2022 14:14 Ответить
Хто ти.., що вибрав собі такого царя?……Який твій розвиток,твої настрої, і яка була причина, для цього?……твій патриотизм
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07.01.2022 14:17 Ответить
Для адекватних, патріотичних українців, ця містечкова нікчема ніколи лідером не була.
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07.01.2022 14:31 Ответить
так его не лидером выбирали, а нанимали на должность "президент"
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08.01.2022 01:41 Ответить
Бачачи повну безкарність за пограбування України близьким оточенням Зеленського та особливо його партнером Коломойським, розумієш підгрунття антисемітизму у Адольфа.
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07.01.2022 14:24 Ответить
Молодец- всё теперь наше. Вы сделали нас вместе!
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07.01.2022 14:27 Ответить
Видно, що не піде на другий термін, бо дуже важко бути президентом воюючої країни.)))
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07.01.2022 14:35 Ответить
То не він вирішує. Беня накаже і побіжить аж підскакуючи.
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07.01.2022 15:24 Ответить
Устал я от брехла зелёного. Во всех видах. Тупо отключаю звук. 2 года лжи, нарцисизма, эгоизма, тупизны.....
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07.01.2022 15:16 Ответить
Прочитал про очередную смерть ветерана от онко.....
В то время как бубочка отдыхает занимается спортом, жрёт борщи за 400 грн и пьёт чай за 120 с предателями Ермаком и Демченко.
Пи..........
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07.01.2022 15:31 Ответить
как же хочется набить это ублюдочное, клоунское ****о!
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07.01.2022 15:45 Ответить
Повісити паскуда на смереках
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07.01.2022 15:47 Ответить
воно гівно, але 73% зебілів ще гівніше.
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07.01.2022 15:55 Ответить
І це так званий президент воюючої країни біля кордону якої ворог зібрав цілу армію для нападу..перетрудилось воно..відпочиває..за рахунок платників податків.. і випадково так сталося що приїхав в акурат до свого хазяїна. Ви усвідомлюєте кому країну довірили, зебіли?
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07.01.2022 16:02 Ответить
Рукописи не горять. Як вам таке, зебіли?

https://www.youtube.com/watch?v=tLFwUGGtVkc&t=4s
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07.01.2022 16:13 Ответить
главное, чтобы наш президент был счастлив, главное, чтобы ему было хорошо и круто..., а страна что, страна подождет..., 73 % именно на это и надеялись...
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07.01.2022 16:16 Ответить
НовоРічні та Різдвяні поздоровлення Верховного Головнокомандувача захисників України на лінії розмежування:
"Слава Україні!
Я у Буковель на сноуборді та лижах гайсати, глінтвейн дудлити, з дівками гульдебасити. А ви? Ні?
Ну тоді, героям слава!"
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07.01.2022 16:35 Ответить
дякую тобi боже
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07.01.2022 16:39 Ответить
Ермоху не бачіш ? Відстав ?
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07.01.2022 16:53 Ответить
Зєлєнь сади на нари єрмака поруч з порошидлом,бо буде тобі кирдик.
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07.01.2022 17:10 Ответить
Воно ще від відпочинку не здохло ****
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07.01.2022 17:17 Ответить
Скільки днів тривали зйомки цього "привітання"
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07.01.2022 17:19 Ответить
ну. коли по вулицях буде текти кров, пригадайте оце ось
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07.01.2022 17:21 Ответить
Ну, а привітання спільника Зе, взагалі "шедевр"
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07.01.2022 17:34 Ответить
Пани та панове,будьте добрішими:головна пуцюрина України,відпочиває!А якщо у "Єлбаси" горе: Гогі забрали,головні єлбаси-бєні (мінімум 5 штук)тепер вирішали закодувати.....то він у полоні?????
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07.01.2022 19:05 Ответить
Святой отец!... Да ну нахер
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07.01.2022 19:49 Ответить
Отдыхай , отдыхай , у тебя же больше забот нет ! Ермак успешно сдает Украину Путину , а ты ему в этом активно помогаешь!
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07.01.2022 19:58 Ответить
Тут іще є https://www.facebook.com/groups/536851596648141/posts/1609818509351439/ привітання з "наших гір"
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07.01.2022 20:06 Ответить
ЗЕ, дебил когда работать будешь? Можешь недосидеть убогий...
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07.01.2022 22:35 Ответить
евреи тут не причем. Зеленский чистый поляк, фамилия на -ий заканчивается. А поляки наши братья, но и среди них встречается такое, что-ж поделаешь..
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08.01.2022 01:32 Ответить
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08.01.2022 02:20 Ответить
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08.01.2022 02:21 Ответить
Цей недопрезедент піляє відосікі з нескінченних відпочинків, його шобла посіпак каже що "всьо в парядкє", а на кордоні не перестає збільшуватися армада кацапських військ. NYT опублікувала останню карту з деталізацією військ: https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/07/world/europe/ukraine-maps.html?searchResultPosition=2 .
Весь світ кричить, що от от і нападе, а цім імбіцилам ПОЙУХ. Гулянки, розпили наших з вами грошей і безнаказаність. Нарід, кого ти вибрав?
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08.01.2022 09:46 Ответить
А я, тварь, работаю, чтобы у людей был хлеб. Работаю тяжело и не могу себе позволить, ****, отдыхать. Особенно на дорогих курортах.
А ты мразина, за мои деньги и деньги миллионов украинцев развлекаешься, гнида.
Буду молить Бога и надеяться, что это твой последний отдых на свободе.
Лучше згинь, застрелись, исчезни пока тебя вошь зелёную бенепропутинскую не разорвали.
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08.01.2022 15:12 Ответить
Аби-с на отім во сноуборді об смереку на двоє розпукавсі, най його, падлюку, шляк трафить.
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14.01.2022 07:20 Ответить
Не верьте, 73%, это очередные галлюцинации! Вы слышали: "Если я хоть раз нарушу закон, я уйду сам!" Ушел?! То-то и оно!
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20.01.2022 19:04 Ответить
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