Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством: "Наша Украина, наши горы, наши люди". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский, отдыхающий сейчас в Карпатах, поздравил украинцев с Рождеством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео глава государства опубликовал в Instagram.
"Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты, наши люди. Всех с Рождеством", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского в Буковеле заметили вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте – Русланом Демченко.
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Уроки восстания с в Казахстане/ Их влияние на планы Путина и предстоящие переговоры с США/ Видео №111
с 38-28 минуты непосредственно об этом лыжнике и его ОПУкротярне .Хотя, все интересно и информативно в этом видео , конкретно о шансах для )(уйла протянуть формулу Штанмайера в том числе
Лектор: Партія обіцяє. Ми житимемо при комунізмі. (Хтось із залу підносить руку). У Вас питання?
Так. А ми?
Де реакція на події в Казахстані, Зєбіл, блд?
.. це визивае подив в адекватності ... такого лідера.
В то время как бубочка отдыхает занимается спортом, жрёт борщи за 400 грн и пьёт чай за 120 с предателями Ермаком и Демченко.
Пи..........
https://www.youtube.com/watch?v=tLFwUGGtVkc&t=4s
"Слава Україні!
Я у Буковель на сноуборді та лижах гайсати, глінтвейн дудлити, з дівками гульдебасити. А ви? Ні?
Ну тоді, героям слава!"
Весь світ кричить, що от от і нападе, а цім імбіцилам ПОЙУХ. Гулянки, розпили наших з вами грошей і безнаказаність. Нарід, кого ти вибрав?
А ты мразина, за мои деньги и деньги миллионов украинцев развлекаешься, гнида.
Буду молить Бога и надеяться, что это твой последний отдых на свободе.
Лучше згинь, застрелись, исчезни пока тебя вошь зелёную бенепропутинскую не разорвали.