Зеленский на сноуборде поздравил украинцев с Рождеством: "Наша Украина, наши горы, наши люди". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, отдыхающий сейчас в Карпатах, поздравил украинцев с Рождеством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео глава государства опубликовал в Instagram.

"Наша Украина, наши горы, вижу наши Карпаты, наши люди. Всех с Рождеством", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что президента Владимира Зеленского в Буковеле заметили вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте – Русланом Демченко.

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