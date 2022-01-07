"Молодцы, их к нам надо": В Беларуси мужчину задержали и заставили принести извинения за поддержку казахских протестующих. ВИДЕО

В Беларуси мужчина поддержал протестующих в Казахстане. Впоследствии его задержали и заставили принести извинения на камеру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta.

Мужчина написал "Класс, казахи молодцы, их к нам надо".

Отмечается, что его заставили принести извинения на камеру.

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