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"Молодцы, их к нам надо": В Беларуси мужчину задержали и заставили принести извинения за поддержку казахских протестующих. ВИДЕО
В Беларуси мужчина поддержал протестующих в Казахстане. Впоследствии его задержали и заставили принести извинения на камеру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta.
Мужчина написал "Класс, казахи молодцы, их к нам надо".
Отмечается, что его заставили принести извинения на камеру.
Топ комментарии
+14 Яукр
показать весь комментарий07.01.2022 11:35
+9 Sophia-Maria Duglass
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+9 Анатолик
показать весь комментарий07.01.2022 11:42
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Что ты стрелки переводишь, чучело колхозное?
Затарься цветами и вставай в хоровод.
Пограничники спрашивают: Куда, зачем, почему?
Собака: лаешь, лаешь - жрать не дают, будки нет.
Пограничники пропустили. Через месяц бежит обратно Беларуси в Украину. Пограничники: Куда, зачем, почему?
Собака: жить не возможно - жрать, будку дают, а гавкать вообще нельзя.
Ви теж сюди приходити чисто погавкать?
Это слабое утешение.
Ранее глава ГНКБ КР сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан по линии ОДКБ 150 миротворцев и 19 единиц военной техники. https://t.me/charter97_org/58839
Снаружи ты можешь быть таким, каким им нужно, а внутри будь собой!!!!
Assem Zhapisheva@zhapisheva
https://twitter.com/zhapisheva/status/1478995633386278914 6 янв.
Поговорила с роднёй в Актобе.
Говорят, митинг у них был мирный, пока не пришли неизвестные люди в чёрных робах и не начали крушить.
Сами митингующие пытались их остановить, но не смогли.
https://twitter.com/faruq_shami12/status/1479200349978337291 12 ч
В Казахстане обратили внимание на то, что мародерство в Алматы и Алматинской области было выборочным.
В списке нет ТЦ, принадлежащих богатейшим людям страны - Нурлану Смагулову (МЕГА) и Габиту Бейсембаеву (GrandPark).