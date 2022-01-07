Руководство армии поздравило украинских воинов с Рождеством: "Вооруженные Силы Украины победят зло и тьму!" ВИДЕО
Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и Командование объединенных сил ВС Украины поздравляют украинских военнослужащих с Рождеством Христовым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны Вооруженных Сил Украины! Сердечно поздравляю Вас с большим религиозным праздником – Рождеством Христовым. Рождество является источником светлой радости и очищения души. Оно наполняет нашу жизнь добротой и искренностью, духовностью и милосердием.
Этот праздник имеет особую магию, способную воплощать в реальность самые заветные мечты, поэтому сегодня следует поверить в чудо и загадать желание.
Дорогие собратья и сестры, в эти праздничные дни желаю вам безграничного счастья, тепла и семейного уюта!
Пусть Рождество Христово утверждает нашу веру в победу, укрепляет нас взаимопониманием и изобилием, объединяет и вдохновляет на новые достижения и начинания!
Христос родился! Славим Его!" - поздравил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Счастливого Рождества желаем нашим мужественным защитникам и защитницам. Именно благодаря им все украинцы могут зажечь в доме огоньки-обереги и с хорошим настроением встречать праздник. Слова бесконечной благодарности тем, кто сейчас защищает нашу мирную жизнь и всю Украину. Мира, согласия и веры в свои силы ради победы и процветания нашей матери-Украины. Пусть рождественские праздники принесут вам и вашим семьям добро, уют, спокойствие, а в вашем доме всегда царит достаток и гармония. Вкусной кути и веселой коляды!" - говорится в поздравлении Минобороны.
"Вооруженные Силы Украины сердечно поздравляют с Рождеством Христовым! Свет всегда побеждает тьму. Вооруженные Силы Украины так же победят зло и тьму! Христос родился! Славим Его! In hoc signo vinces!" - говорится в приветствии Генерального штаба ВСУ.
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Ну тогда переведи свой высер, смердящий боярой.
Нєдострєльоний камуняками..
https://www.sofija.ru/blog/chem-otlichayutsya-yulianskiy-i-grigorianskiy-kalendari/