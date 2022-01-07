Руководство армии поздравило украинских воинов с Рождеством: "Вооруженные Силы Украины победят зло и тьму!" ВИДЕО

Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и Командование объединенных сил ВС Украины поздравляют украинских военнослужащих с Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны Вооруженных Сил Украины! Сердечно поздравляю Вас с большим религиозным праздником – Рождеством Христовым. Рождество является источником светлой радости и очищения души. Оно наполняет нашу жизнь добротой и искренностью, духовностью и милосердием.

Этот праздник имеет особую магию, способную воплощать в реальность самые заветные мечты, поэтому сегодня следует поверить в чудо и загадать желание.

Дорогие собратья и сестры, в эти праздничные дни желаю вам безграничного счастья, тепла и семейного уюта!

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Пусть Рождество Христово утверждает нашу веру в победу, укрепляет нас взаимопониманием и изобилием, объединяет и вдохновляет на новые достижения и начинания!

Христос родился! Славим Его!" - поздравил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Счастливого Рождества желаем нашим мужественным защитникам и защитницам. Именно благодаря им все украинцы могут зажечь в доме огоньки-обереги и с хорошим настроением встречать праздник. Слова бесконечной благодарности тем, кто сейчас защищает нашу мирную жизнь и всю Украину. Мира, согласия и веры в свои силы ради победы и процветания нашей матери-Украины. Пусть рождественские праздники принесут вам и вашим семьям добро, уют, спокойствие, а в вашем доме всегда царит достаток и гармония. Вкусной кути и веселой коляды!" - говорится в поздравлении Минобороны.

"Вооруженные Силы Украины сердечно поздравляют с Рождеством Христовым! Свет всегда побеждает тьму. Вооруженные Силы Украины так же победят зло и тьму! Христос родился! Славим Его! In hoc signo vinces!" - говорится в приветствии Генерального штаба ВСУ.