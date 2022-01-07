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Руководство армии поздравило украинских воинов с Рождеством: "Вооруженные Силы Украины победят зло и тьму!" ВИДЕО

Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и Командование объединенных сил ВС Украины поздравляют украинских военнослужащих с Рождеством Христовым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны Вооруженных Сил Украины! Сердечно поздравляю Вас с большим религиозным праздником – Рождеством Христовым. Рождество является источником светлой радости и очищения души. Оно наполняет нашу жизнь добротой и искренностью, духовностью и милосердием.

Этот праздник имеет особую магию, способную воплощать в реальность самые заветные мечты, поэтому сегодня следует поверить в чудо и загадать желание.

Дорогие собратья и сестры, в эти праздничные дни желаю вам безграничного счастья, тепла и семейного уюта!

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Пусть Рождество Христово утверждает нашу веру в победу, укрепляет нас взаимопониманием и изобилием, объединяет и вдохновляет на новые достижения и начинания!

Христос родился! Славим Его!" - поздравил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Счастливого Рождества желаем нашим мужественным защитникам и защитницам. Именно благодаря им все украинцы могут зажечь в доме огоньки-обереги и с хорошим настроением встречать праздник. Слова бесконечной благодарности тем, кто сейчас защищает нашу мирную жизнь и всю Украину. Мира, согласия и веры в свои силы ради победы и процветания нашей матери-Украины. Пусть рождественские праздники принесут вам и вашим семьям добро, уют, спокойствие, а в вашем доме всегда царит достаток и гармония. Вкусной кути и веселой коляды!" - говорится в поздравлении Минобороны.

"Вооруженные Силы Украины сердечно поздравляют с Рождеством Христовым! Свет всегда побеждает тьму. Вооруженные Силы Украины так же победят зло и тьму! Христос родился! Славим Его! In hoc signo vinces!" - говорится в приветствии Генерального штаба ВСУ.

Автор: 

Минобороны (9363) поздравление (1057) Рождество (381) Наев Сергей (347) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
З Різдвом Христовим захисників України!

Наша надія та опора. Завжди з вами !
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07.01.2022 16:18
+2
бубочка-євроатеїст боїться зайти в церкву і привітати українців з Різдвом Христовим
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07.01.2022 16:27
+1
Армия олигархов и весь Украинский список грабителей Форбс расстреляют???
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07.01.2022 16:29
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З Різдвом Христовим захисників України!

Наша надія та опора. Завжди з вами !
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07.01.2022 16:18 Ответить
бубочка-євроатеїст боїться зайти в церкву і привітати українців з Різдвом Христовим
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07.01.2022 16:27 Ответить
Недобитий комуняка?
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07.01.2022 16:40 Ответить
В фокусе от новогодне-рождественских праздников. От бояры еще и не такой эффект может быть.
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07.01.2022 16:46 Ответить
Валгалу ще пообіцяйте....
30(!!!!!!!!) років вже!!

Ну тогда переведи свой высер, смердящий боярой.
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07.01.2022 18:45 Ответить
Зря ты, кацапчик , Бортникова нафиг посылал. Не заплатят тебе за твое троллячество.
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07.01.2022 18:56 Ответить
Хріновіше...
Нєдострєльоний камуняками..
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07.01.2022 18:36 Ответить
Армия олигархов и весь Украинский список грабителей Форбс расстреляют???
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07.01.2022 16:29 Ответить
Взагалі то у церковних книгах написано, що Іісус народився 25 грудня.
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07.01.2022 16:31 Ответить
Цікаво що написано в Талмуді Юлі Гріґян.
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07.01.2022 16:41 Ответить
Прибор, а различные календари Григорианский и Юлианский для тебя новость?
https://www.sofija.ru/blog/chem-otlichayutsya-yulianskiy-i-grigorianskiy-kalendari/
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07.01.2022 16:49 Ответить
А ПреЗЕдент на лыжах их поздравил?
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07.01.2022 16:42 Ответить
Лижи смальцем змастив...))
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07.01.2022 18:45 Ответить
Победят. Только приказа нету. А раз приказа нету, то хтож тогда победит? А со злом и тьмой у нас Минские угоды и Нормандский формат. Добазаримся.
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07.01.2022 17:24 Ответить
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07.01.2022 20:55 Ответить
На взаєм!
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08.01.2022 02:16 Ответить
Зелебобики,когда к вам подойдут и скажут отдай всё- отдайте и себя и родных своих,чтобы не мучились вместе с вами. А сами смейтесь,ведь это же розыгрыш, который вы учинили 2 года назад. Смейтесь. И вам будет тепло и светло. Только не плачьте. SSуkи.
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08.01.2022 06:06 Ответить
а что же сам "величайший" зеленьський в суете мирской забыл поздравить армию? отдельно... АРМИЮ... или за Буковелем на это времени нет? ПОЗОР! не поздравить солдат и офицеров армии, защищающей Украину от агрессора - это верх цинизма... народ это запомнит им обязательно "віддяче" "найвеличнішому"...
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08.01.2022 07:20 Ответить
 
 