Кадры из казахского Актау, где часть силовиков перешла на сторону протестующих. ВИДЕО

В соцсетях публикуют видео из города Актау в Казахстане. Там часть силовиков перешла на сторону протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как участники акций протеста поздравляют силовиков, решивших к ним присоединиться.