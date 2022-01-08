РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11074 посетителя онлайн
Новости Видео
46 415 82

Кадры из казахского Актау, где часть силовиков перешла на сторону протестующих. ВИДЕО

В соцсетях публикуют видео из города Актау в Казахстане. Там часть силовиков перешла на сторону протестующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как участники акций протеста поздравляют силовиков, решивших к ним присоединиться.

Казахстан (781) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
Ось і на батьківщину повернуться так, десь частина армянина, десь частина росіянина...
показать весь комментарий
08.01.2022 02:09
+36
ОБРАЩЕНИЕ лидеров "ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА"

Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
показать весь комментарий
08.01.2022 02:01
+32
каци лізуть всюди, особливо туди де вони нікому не потрібні,
ніколи не були потрібні і потрібні ніколи не будуть.
показать весь комментарий
08.01.2022 02:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це добре, але на місце тої частини прийшла частина кацапів, частина білорyсів, частина вірменів, частина киргізів, частина таджиків і хз знае яка ще частина...
показать весь комментарий
08.01.2022 01:51 Ответить
Ось і на батьківщину повернуться так, десь частина армянина, десь частина росіянина...
показать весь комментарий
08.01.2022 02:09 Ответить
Как к них в нашераше. Вначале почка твоя поедет. Потом другая. Глядишь и весь туда переберешся
показать весь комментарий
08.01.2022 08:03 Ответить
Каци не полізуть зараз на землі західного клану - там токаївців скоріш за все викинуть і почнеться війна.
Більш цікаво, що буде на землях південого клану - там вирішиться доля Казахстану.
показать весь комментарий
08.01.2022 02:15 Ответить
каци лізуть всюди, особливо туди де вони нікому не потрібні,
ніколи не були потрібні і потрібні ніколи не будуть.
показать весь комментарий
08.01.2022 02:18 Ответить
Армянский контингент
введенный в рамках договора
взял
под контроль центральный рынок.
Армяне всегда в переди !
показать весь комментарий
08.01.2022 11:29 Ответить
а шо ще могли взять під контроль армяме, як не ринок?
там завтра торгівля забурле... )))
показать весь комментарий
08.01.2022 11:35 Ответить
Треба ще взяти під контроль склади з ***********! Бо пАбєда якась неповна
показать весь комментарий
08.01.2022 13:03 Ответить
Это младший жуз?
Елбанутый Назарбаев по макушку в крови казахов из среднего жуза?
показать весь комментарий
08.01.2022 11:06 Ответить
Вони у Казахстані залізуть всюди де є поклади: нафти, газу та урану. Навіть не сумнівайтеся! Зараз почнеться серьозний переділ власності (за цей шмат будуть гризтися між собою всі расейські клани)
показать весь комментарий
08.01.2022 13:01 Ответить
Тому токаєв і звернувся до ху*ла, бо на казахських силовиків і армію не міг покластись, щоб потопити в крові повсталий народ. Але навіть на рашистських танках він довго при владі не протримається. От тільки рашистські окупанти навряд чи вже підуть з Казахстану. Окупація Казахстану надовго.
показать весь комментарий
08.01.2022 01:56 Ответить
Шматок завеликий, можна і вдавитись.
показать весь комментарий
08.01.2022 02:30 Ответить
Окупація Казахстану триватиме рівно до моменту зустрічі українських та китайских танків. У Росії немає майбутнього
показать весь комментарий
08.01.2022 03:10 Ответить
Из Китая вояка никакой.
показать весь комментарий
08.01.2022 05:30 Ответить
Это кто тебе, наивному, сказал? По стойкости и фанатизму китайскому солдату нет равных в мире. Я слушал участников боев с китайцами на Амуре майора Бубенина и ст.лейтенанта Бабанского, когда был на сборах в Гончаровске, так они как раз об этом предупреждали.
показать весь комментарий
08.01.2022 07:58 Ответить
напомните, какие войны выиграл Китай?
показать весь комментарий
08.01.2022 08:23 Ответить
А яку війну виграли московіти, так щоби самостійно???
показать весь комментарий
08.01.2022 08:59 Ответить
к чему тут москали? ты тему разговора раздупляешь или дебил?
показать весь комментарий
08.01.2022 09:15 Ответить
Це до того, що з фєдєрастів вояки точно гірше, за китайців…
показать весь комментарий
08.01.2022 09:25 Ответить
Больших воин, китайцы действительно не выигрывали. Во второй мировой войне Япония оккупировала Китай. И только, когда ситуация поменялась глобально, Китаю удалось прогнать японцев.
Но называть современных китайцев "никакими" вояками нельзя. Во первых, это вторая армия в мире после США по военному бюджетк и укомплектована сверхсовременным вооружением.
Во вторых, многие китайские военные, с детства проходят школы единоборств. Пример- недавний инцидент на границе с Индией, где запрещено использование огнестрельного оружия. Китайцы гооыми руками убили десятки индийских солдат.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:50 Ответить
Забыли упомянуть Корейскую войну, там Китай сыграл основную роль.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:26 Ответить
больших войн, китайцы действительно никогда не выигрывали - на этом и нужно было остановиться!
то что какие-то отдельные китайские индивидуумы смогли убить каких-то других отдельных индийских индивидуумов ни о чём не говорит - вы же не знаете обстоятельств этих убийств!
тут была попытка определиться что из себя представляет китайская военщина, пока не появилась куча дебилов, вписывающих сюда московскую выгребную яму или пишущих про "агроменные успехи кетая на военном поприще"
показать весь комментарий
08.01.2022 11:46 Ответить
Все и даже оккупировал другие территории.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:15 Ответить
Китайской цивилизации пять тысяч лет, вот и суди какие победы у Китая . А Россия триста лет с не большим и скоро перестанет существовать в течении нескольких лет.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:37 Ответить
да накуй мне встралась твоя расея?! тут обсуждается вопрос "победного шествия" китайской военщины!
показать весь комментарий
08.01.2022 11:41 Ответить
Так вы не заметили ГЛАВНОГО в его посте - Китай существует уже ПЯТЬ ТИСЯЧ ЛЕТ!
показать весь комментарий
08.01.2022 12:54 Ответить
это говорит только об одном, что китайцы хорошо делают миньет с заглотом
показать весь комментарий
08.01.2022 13:12 Ответить
Мне говорили вьетнамці, которіе как рез с китайцами воевали. И таки победили их.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:13 Ответить
Але чомусь Японія у Другу світову окупувала майже весь Китай, всю Південно-Східну Азію, де населення майже в 15-20 разів більше
показать весь комментарий
08.01.2022 10:16 Ответить
В 90з роках в Липовці працював слюсарем Тадеуш був кулеметником,розказував стволи були білі,а вони лізти,фанатизму в них хватає і не треба рівняти той Китай і ********.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:29 Ответить
не знаете что ли как против зерграша защищаться? враньё
показать весь комментарий
08.01.2022 14:39 Ответить
Это звучит очень хорошо, но, к сожалению, китайцы не планируют воевать с мокшей, как минимум, в среднесрочной перспективе. У них сейчас есть куда более важные стратегические задачи.
Основная- это возвращение Тайваня. Также окончательное приструнение мятежного Гонконга. Кроме того, защита военных баз, на искуственных островах в Южнокитайском море, которые контролируют почти все судоходство в Китай. Их не прихнают Штаты и назревает серьёзный конфликт с Филиппинами.
Кроме того, ряд горячих пограничных конфликтов, с той же Индией.
На всё это нужны ресурсы. Возвращение северных территорий может и есть в планах партии Китая, но сейчас явно не в приоритете
показать весь комментарий
08.01.2022 09:57 Ответить
Вы наверно с методичек хремля жто пишите .
Хремль мечтает отвлечь китайцев от захвата Сибири 😀😀
показать весь комментарий
08.01.2022 12:37 Ответить
Абсолютно точно то, что планов Китая вы не читали. Просто у них всё это расписано на десятки лет.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:56 Ответить
ОБРАЩЕНИЕ лидеров "ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЗАХСТАНА"

Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
показать весь комментарий
08.01.2022 02:01 Ответить
На казахских чатах пишут что это Корчинский создал ФОК и все видосы снимались в Украине. Я не критикую, но информация уже пошла по телеграм-каналам.
показать весь комментарий
08.01.2022 02:17 Ответить
И где это Корч насобирал столько литц с чисто азиатской внешностью?
показать весь комментарий
08.01.2022 08:00 Ответить
Таки да! Это Корчинский совместно с Ярошем, Тягныбоком и Мураевым.
показать весь комментарий
08.01.2022 08:37 Ответить
Не нужно постить фейковых "партизан", таких же кацапских фуфлогонов показывали в 2014 г., выдавая за якобы украинских патриотов... Человек, произносящий речь на видео никогда не жил в Казахстане, это слышно по его произношению. Даже русские люди, родившиеся и живущие в Казахстане, имеют произношение, отличное от персонажа, которого публикуют на этом видео. И интонация и произношение гласных, все говорит о том, что на видео человек, родившийся и выросший либо в Ростове-на-Дону, либо в Донецкой области, но никак не в Казахстане...
показать весь комментарий
08.01.2022 02:33 Ответить
Г-н чмошник, в Казахстане диалектов казахского языка не меньше, чем в Украине. Сомневаюсь, что ты, кацапская морда, хоть что-то на них понимаешь.
показать весь комментарий
08.01.2022 08:03 Ответить
Кстати, да, это типичный южный русский говор. С другой стороны, может это и есть какой-нибудь наёмник, которому дали озвучить обращение. Если будут платить, туда и негры-мусульмане могут приехать, почему бы и нет)
показать весь комментарий
08.01.2022 08:09 Ответить
почему на русском обращение? это точно к казахам обращение или провокация с целью показать "страшных террористов с которыми борется доблесная парашская армия на территории чужой страны"?
показать весь комментарий
08.01.2022 10:56 Ответить
А обратите внимание на то, что Токаев тоже на рюссськом объявления делает.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:57 Ответить
Думаю провокация. Прононс кацапский
показать весь комментарий
08.01.2022 18:19 Ответить
алe воно всe як в суху зeмлю
показать весь комментарий
08.01.2022 02:01 Ответить
Будемо сподіватися, що кожен українець захищатиме Батьківщину у випадку вторгнення росіян. Основний спротив повинен відбуватися у містах. Як у Грозному
показать весь комментарий
08.01.2022 02:27 Ответить
Кождый, конечно, не будет. Только настоящий. А рыгаловская 5-я колонна 100% будет устраивать террор в тылу и бегом побежит записываться в оккупационную полицайню.
показать весь комментарий
08.01.2022 08:05 Ответить
Поетому пятая колонна должна висеть на каштанах, еще до начала кацапского вторжения.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:17 Ответить
якщо ТЮлька скаже ХІ-Хі- то всі тюльки, захіхікають будь кого... Страшно буде.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:12 Ответить
Если у Вас есть кошка, понюхайте её лоток. Так это -" Шанель №5"...пусть для вас будет как подарок.
показать весь комментарий
08.01.2022 12:43 Ответить
ось чому тюльки, такі віддані як комашки... Флюїди вАни- це котячі наповнювачі?
показать весь комментарий
08.01.2022 12:50 Ответить
с добрым утром, лапотник
вторжение произошло 8 лет назад
показать весь комментарий
08.01.2022 17:58 Ответить
рассея враг свободных народов, врага надо уничтожать безпощадно
показать весь комментарий
08.01.2022 09:05 Ответить
Я читав, що в Актау протестувальники вели себе мирно, тому так і вийшло. В Алмати поведінка протестувальників зовсім інша.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:15 Ответить
То підсунули провокаторів. Випустили з тюрем , щоб вчиняли розбій.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:25 Ответить
В Казахстан вошли дружественные карательные войска.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:33 Ответить
Армія з народом це добре, але де важка техніка? Треба білорусів, наприклад, гідно зустріти, щоб відбити в них бажання душити свободу інших народів.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:39 Ответить
Писали что большинство силовиков из сельской местности, как и протестующие. Это их родственники, поэтому в клановой стране это неудивительно. Странно что вообще все не перешли.
показать весь комментарий
08.01.2022 09:43 Ответить
И когда это было? В Актау уже все спокойно, никаких протестов.
показать весь комментарий
08.01.2022 10:40 Ответить
Быстро однако все закончилось
показать весь комментарий
08.01.2022 12:36 Ответить
Это обманчивое азиатское затишье...перед бурей, это Вам не среди здесь или среди тут, всё интересное ещё впереди. Наберитесь терпения -это не бульбошная Белорусь. Вы получше узнайте, что такое азиатская месть!
показать весь комментарий
08.01.2022 15:01 Ответить
Оккупация афгана развалила ссср , оккуупация Казахстана РАЗВАЛИТ РАШУ . Азиатские народы рашки разъярятся от убийств кацапами своих азиатских сородичей
показать весь комментарий
08.01.2022 12:40 Ответить
Война России и НАТО продлится ровно минуты полторы, или сколько там нужно, чтобы все оффшоры и швейцарские счета илитки признать незаконными.

А если и это не поможет, придется пойти на крайние меры - перестать продавать сверхдержаве туалетную бумагу. Рухнет сама.
(С)
показать весь комментарий
08.01.2022 12:46 Ответить
зря ты меряешь судопроизводство развитых стран своими лапотными понятиями.
показать весь комментарий
08.01.2022 17:59 Ответить
Теперь всех посадят!!!! Молодые ребята- берегите себя!!!! Путинские мрази будут вас мучать!!!! Это твари парни, они конченные твари , эти путинские псы!!!!
показать весь комментарий
08.01.2022 12:57 Ответить
Это Восток. Это кланы. Это кровная месть тем, кто обидел другого члена клана. Это их менталитет. Для Москвы и Минска это вторжение вылезет боком. СССР был на пике могущества, когда оккупировал Афганистан, а через 10 лет был вынужден позорно бежать в феврале, не дожидаясь мая, когда с местными договорились о выводе войск. А еще через два года СССР рухнул как карточный домик, как колос на глиняных ногах.
Вот только евреев от власти так и не отстранили. А для мусульман это отягчающий момент, потому как в Коране прямое требование о смерти в отношении ростовщиков - в мусульманском мире запрещено давать деньги в долг под проценты.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:04 Ответить
ага. а банки мусульманских стран выдают не кредиты
показать весь комментарий
08.01.2022 14:57 Ответить
Кредити видають, але без відсотків, в них зовсім інша система отримання прибутка.
показать весь комментарий
08.01.2022 15:47 Ответить
что за бред ты несешь? открой инет и твое вранье гуглится за три секунды
показать весь комментарий
08.01.2022 17:29 Ответить
Вам, кацапському бидлу, не зрозуміти, що дорослі люди в Украіні звертаються друго до друга на ВИ. А тикають тут виключно кацапи та євреї.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:05 Ответить
вежливое обращение нужно заслужить. ты тупо постишь враньё, а когда тебя уличат во лжи, тут же переходишь на оскорбления. это почерк самого тупорылого рашкованца. и никакой гугл переводчик не сделает тебя украинцем.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:36 Ответить
еще и какой то антисемитский бред постишь. топорно работаешь.
показать весь комментарий
08.01.2022 18:37 Ответить
Корчинский - кремлёвский провокатор
и сволочь, как человек
он послал ребят на Кавказ в начале 90-х, чтобы кремль мог кивать на "бандеровцев"
Корчинский -ты гнида
теперь ты по указке кремля пытаешься послать ребят в Казахстан
гореть тебе в Аду
показать весь комментарий
08.01.2022 13:03 Ответить
Сильно сомневаюсь, что Корчинский туда кого-то послал. Ну помог он в 2014-м кое кому грейдер под администрацию протащить, ну так и с тех часов уже много времени утекло, не молодеет однако.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:06 Ответить
но заработать грант от кремля всегда готов
показать весь комментарий
08.01.2022 15:59 Ответить
Ну проти цього спорити глупо.
Алеж як про того імпотента - "хотеть-то він хоче, але не може"
показать весь комментарий
08.01.2022 16:25 Ответить
А как узнать, что это военные, а не егери или "вохровцы"?
показать весь комментарий
08.01.2022 14:56 Ответить
По российскому учебнику - нужен срочно "гуманитарный конвой" для поддержки пострадавших и голодающих. Гранатки там всякие, пушечки, рпгешки...
показать весь комментарий
08.01.2022 16:10 Ответить
Спасибо человеческое этим парням,которые отказались стрелять в свой народ!Казахи,Украина с вами!
показать весь комментарий
08.01.2022 16:34 Ответить
Это настоящие люди и мужчины. Человек не просто так берёт в руки оружие. Если взял но не используешь его для защиты своих соотечественников а просто смотришь то ты не человек. Священный долг каждого казаха принёсшего клятву и наделённого оружием повернуть его против убийц и предателей.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:50 Ответить
Оце розумію - армія з народом
показать весь комментарий
08.01.2022 21:39 Ответить
 
 