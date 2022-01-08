Кадры из казахского Актау, где часть силовиков перешла на сторону протестующих. ВИДЕО
В соцсетях публикуют видео из города Актау в Казахстане. Там часть силовиков перешла на сторону протестующих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как участники акций протеста поздравляют силовиков, решивших к ним присоединиться.
Топ комментарии
+57 Vlad V #283967
показать весь комментарий08.01.2022 02:09
+36 Светлана Науменко
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+32 три - пятнадцать
показать весь комментарий08.01.2022 02:18
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Більш цікаво, що буде на землях південого клану - там вирішиться доля Казахстану.
ніколи не були потрібні і потрібні ніколи не будуть.
введенный в рамках договора
взял
под контроль центральный рынок.
Армяне всегда в переди !
там завтра торгівля забурле... )))
Елбанутый Назарбаев по макушку в крови казахов из среднего жуза?
Но называть современных китайцев "никакими" вояками нельзя. Во первых, это вторая армия в мире после США по военному бюджетк и укомплектована сверхсовременным вооружением.
Во вторых, многие китайские военные, с детства проходят школы единоборств. Пример- недавний инцидент на границе с Индией, где запрещено использование огнестрельного оружия. Китайцы гооыми руками убили десятки индийских солдат.
то что какие-то отдельные китайские индивидуумы смогли убить каких-то других отдельных индийских индивидуумов ни о чём не говорит - вы же не знаете обстоятельств этих убийств!
тут была попытка определиться что из себя представляет китайская военщина, пока не появилась куча дебилов, вписывающих сюда московскую выгребную яму или пишущих про "агроменные успехи кетая на военном поприще"
Основная- это возвращение Тайваня. Также окончательное приструнение мятежного Гонконга. Кроме того, защита военных баз, на искуственных островах в Южнокитайском море, которые контролируют почти все судоходство в Китай. Их не прихнают Штаты и назревает серьёзный конфликт с Филиппинами.
Кроме того, ряд горячих пограничных конфликтов, с той же Индией.
На всё это нужны ресурсы. Возвращение северных территорий может и есть в планах партии Китая, но сейчас явно не в приоритете
Хремль мечтает отвлечь китайцев от захвата Сибири 😀😀
Лидеры "Фронта освобождения Казахстана" обратились к народу Казахстана, к солдатам и офицерам Казахстанской армии о переходе на сторону революционных сил, об оказании решительного вооруженного сопротивления оккупантам, о создании боевых повстанческих групп для борьбы с врагом иначе нашу страну утопят в крови и разделят на части
https://www.youtube.com/watch?v=wF_sbW6URdI
вторжение произошло 8 лет назад
А если и это не поможет, придется пойти на крайние меры - перестать продавать сверхдержаве туалетную бумагу. Рухнет сама.
(С)
Вот только евреев от власти так и не отстранили. А для мусульман это отягчающий момент, потому как в Коране прямое требование о смерти в отношении ростовщиков - в мусульманском мире запрещено давать деньги в долг под проценты.
и сволочь, как человек
он послал ребят на Кавказ в начале 90-х, чтобы кремль мог кивать на "бандеровцев"
Корчинский -ты гнида
теперь ты по указке кремля пытаешься послать ребят в Казахстан
гореть тебе в Аду
Алеж як про того імпотента - "хотеть-то він хоче, але не може"