Силовики в Алматы стреляли под ноги российским журналистам. ВИДЕО

Вооруженные люди в униформе открыли огонь по асфальту под ногами журналистов российского оппозиционного телеканала "Дождь", которые вели съемку у морга Алматы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Дождь".

Журналист Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов снимали, как вооруженные люди в форме без опознавательных знаков остановили мужчину, который пытался перелезть через забор у городского морга.

Мужчина встал на колени и просил не убивать его "ради Всевышнего Аллаха". Его забрали с собой двое мужчин, вооруженных автоматами. Когда они заметили, что их снимают на видео, начали кричать, чтобы журналисты убрали камеру, а затем открыли огонь - сначала в воздух, потом по асфальту под ноги журналистам.

Корреспонденты убежали.

После этого их пытались избить родственники погибших, собравшиеся у морга на опознание. Сотрудники "Дождя" были вынуждены уйти от здания морга.

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