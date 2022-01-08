Силовики в Алматы стреляли под ноги российским журналистам. ВИДЕО
Вооруженные люди в униформе открыли огонь по асфальту под ногами журналистов российского оппозиционного телеканала "Дождь", которые вели съемку у морга Алматы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Дождь".
Журналист Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов снимали, как вооруженные люди в форме без опознавательных знаков остановили мужчину, который пытался перелезть через забор у городского морга.
Мужчина встал на колени и просил не убивать его "ради Всевышнего Аллаха". Его забрали с собой двое мужчин, вооруженных автоматами. Когда они заметили, что их снимают на видео, начали кричать, чтобы журналисты убрали камеру, а затем открыли огонь - сначала в воздух, потом по асфальту под ноги журналистам.
Корреспонденты убежали.
После этого их пытались избить родственники погибших, собравшиеся у морга на опознание. Сотрудники "Дождя" были вынуждены уйти от здания морга.
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Потом остановить толпу было невозможно. Пошли захваты один за одним. На площади, если смотреть на юг, с правой стороны перед акиматом находится офис телевидения "Казахстан-1". Я стал советовать использовать его, но очень скоро выяснилось, что и его тоже разгромили, зашли "молодчики", в ультимативной форме потребовали, чтобы их выпустили в эфир, им отказали, и провокаторы с битами и арматурами начали громить канал, разломав все оборудование.
С юга от площади есть еще один комплекс: "КТК", коммерческое телевидение, на него тоже уже успели совершить нападение. "Видишь дым? - говорят. - "КТК" тоже разбили, украли на миллион оборудования и подожгли". ...С разгромом телевидения, на мой взгляд, демонстрантов лишили средств связи. Кому-то очень хотелось нас выставить варварами". - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450373/
Яков Григорьев
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https://twitter.com/**********/status/1479861920144441344 46 мин
В Казахстане избили журналиста Russia Today. А говорите нет хороших новостей.
https://www.youtube.com/watch?v=***********