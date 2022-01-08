РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13592 посетителя онлайн
Новости Видео
32 166 51

Силовики в Алматы стреляли под ноги российским журналистам. ВИДЕО

Вооруженные люди в униформе открыли огонь по асфальту под ногами журналистов российского оппозиционного телеканала "Дождь", которые вели съемку у морга Алматы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Дождь".

Журналист Василий Полонский и фотограф Василий Крестьянинов снимали, как вооруженные люди в форме без опознавательных знаков остановили мужчину, который пытался перелезть через забор у городского морга.

Мужчина встал на колени и просил не убивать его "ради Всевышнего Аллаха". Его забрали с собой двое мужчин, вооруженных автоматами. Когда они заметили, что их снимают на видео, начали кричать, чтобы журналисты убрали камеру, а затем открыли огонь - сначала в воздух, потом по асфальту под ноги журналистам.

Корреспонденты убежали.

После этого их пытались избить родственники погибших, собравшиеся у морга на опознание. Сотрудники "Дождя" были вынуждены уйти от здания морга.

Читайте также: Россия направит в Казахстан более 20 самолетов с десантниками и техникой

Автор: 

журналистика (3295) Казахстан (781) россия (95546) стрельба (3254)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
В маргариту симоненко и в его тимура кеосаяненка бы пару очередей выстрелили бы для профилактики
показать весь комментарий
08.01.2022 19:05
+25
Слава казахстанским бандеровцам!!! Сил и наснаги, и побольше мертвой русни
показать весь комментарий
08.01.2022 19:08
+22
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В маргариту симоненко и в его тимура кеосаяненка бы пару очередей выстрелили бы для профилактики
показать весь комментарий
08.01.2022 19:05 Ответить
упомянутa тобою шалава нe працює на Дождь
показать весь комментарий
08.01.2022 19:09 Ответить
ну если станет совсем жарко она ж припрется туда пропагандонить, вот там ее и чпокнуть в очелло из автомата
показать весь комментарий
08.01.2022 19:14 Ответить
Дурних нема.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:54 Ответить
як би ж
показать весь комментарий
08.01.2022 21:40 Ответить
В московском метро уже на один из поездов повесили баннер «На Северный Казахстан».
показать весь комментарий
08.01.2022 19:23 Ответить
Поступают угрозы взорвать посольство Армении в Москве, требуя вывести войска с территории Казахстана. Аналогичные угрозы стали поступать и в посольстве Беларуси в РФ. https://t.me/kazfreee/385 https://t.me/kazfreee/385

показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
Во-во, на Берлин!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:30 Ответить
Идиоты. Этот мир спасет только тотальная стерилизация свинорусов
показать весь комментарий
08.01.2022 20:56 Ответить
вот ******. когда весь мир пойдет на русмордор.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:48 Ответить
Журналисты , это громко сказано. И никто не пострадал?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:05 Ответить
"...Когда я добрался до площади, там было уже очень много людей, целое море, а акимат города, то есть администрация, горел. Я спросил: кто это сделал? Мне ответили: "неизвестные люди". "Нам нужно было, чтобы акимат был цел, чтобы сделать там штаб, - говорят. - Но какие-то люди под видом демонстрантов подожгли". Причем у поджигателей было все готово заранее, в том числе и горючее.

Потом остановить толпу было невозможно. Пошли захваты один за одним. На площади, если смотреть на юг, с правой стороны перед акиматом находится офис телевидения "Казахстан-1". Я стал советовать использовать его, но очень скоро выяснилось, что и его тоже разгромили, зашли "молодчики", в ультимативной форме потребовали, чтобы их выпустили в эфир, им отказали, и провокаторы с битами и арматурами начали громить канал, разломав все оборудование.

С юга от площади есть еще один комплекс: "КТК", коммерческое телевидение, на него тоже уже успели совершить нападение. "Видишь дым? - говорят. - "КТК" тоже разбили, украли на миллион оборудования и подожгли". ...С разгромом телевидения, на мой взгляд, демонстрантов лишили средств связи. Кому-то очень хотелось нас выставить варварами". - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/8/450373/
показать весь комментарий
08.01.2022 19:14 Ответить
Создатель общественного проекта Gulagu.net правозащитник Владимир Осечкин на основании полученных им данных от сотрудника ФСБ утверждает, что погромы, мародерство и убийства в Казахстане организованы российскими спецслужбами. - https://t.me/kazfreee/382 https://t.me/kazfreee/382

показать весь комментарий
08.01.2022 19:26 Ответить
Кацапская заготовка против Майданов. У нас что-то похожее, только в легкой форме, продемонстрировали в истории с "обписяной дверью ОП"
показать весь комментарий
08.01.2022 19:54 Ответить
вторая Одесса
показать весь комментарий
08.01.2022 22:09 Ответить
Протестующих на площади в Алматы расстреливали военные, говорившие по-русски и без Казахских полицейских знаков.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:06 Ответить
знов ввiчливi ублюдки!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:10 Ответить
У рашистских скотов эта схема с зелеными человечками без опознавательных знаков отработана была и в Крыму, и на Донбассе в 2014 году. Их снайпера стреляли на майдане в Киеве, ИЛ-76 привозили этих тварей в Васильков под Киев. Обнуленный урод давно метил клык на Казахстан, вот вам и повод. Нельзя никогда пускать рашискую погань в страну,это оккупация Казахстана педирацией.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:57 Ответить
іхтамнєт!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:07 Ответить
Слава казахстанским бандеровцам!!! Сил и наснаги, и побольше мертвой русни
показать весь комментарий
08.01.2022 19:08 Ответить
Звідки на Росії журналісти? Пропагандони може?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:08 Ответить
"30 років разом" Упс... Що ж тоді пішло не так?

показать весь комментарий
08.01.2022 19:11 Ответить
Нужно уметь выбирать друзей, а теперь то что? Пусть утрутся...
показать весь комментарий
08.01.2022 19:13 Ответить
Ось і повилазили свинячі кацапські рильця.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:36 Ответить
https://kz.usembassy.gov/u-s-diplomatic-mission-launches-30-years-together-campaign/
показать весь комментарий
08.01.2022 19:59 Ответить
Приховують кількість вбитих.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:15 Ответить
Армянское посольство в Москве сообщило, что получило письмо с угрозами о минировании и требованием вывести войска из Казахстана, информация передана в правоохранительные органы
показать весь комментарий
08.01.2022 19:21 Ответить
Американцы, что вы делаете, астанавитесь!
показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
В ЛОБЕШНИК НАДО ИМ БЫЛО, ПРЯМО МЕЖДУ ГЛАЗ, А НЕ ПОД НОГИ.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:25 Ответить
От асфальта рикошета не бывает?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:29 Ответить
Беда в том, что вот эти вот будут защищать и зеленского.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:29 Ответить
а під що їм треба було стріляти?
показать весь комментарий
08.01.2022 19:33 Ответить
Пропагандонов русских только так.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:38 Ответить
Дощ це в них типа опозиції. Іноагент.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:51 Ответить
Ось ще одна гарна новина про рузьке пропагандистів





Яков Григорьев


@**********

·
https://twitter.com/**********/status/1479861920144441344 46 мин



В Казахстане избили журналиста Russia Today. А говорите нет хороших новостей.
показать весь комментарий
08.01.2022 19:52 Ответить
нехай щастить!
показать весь комментарий
08.01.2022 20:03 Ответить
Как же быстро Казахстан превратился в Мордоростан
показать весь комментарий
08.01.2022 20:05 Ответить
а звідки у лапатніків журналісти?...
показать весь комментарий
08.01.2022 20:07 Ответить
Снайпер из Бурятии едет в Казахстан
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
08.01.2022 20:13 Ответить
Кто тут вчера требовал от меня доказательств?
показать весь комментарий
08.01.2022 20:15 Ответить
Шмат лайна грузом 200 повернеться в бурятію .
показать весь комментарий
08.01.2022 20:31 Ответить
Говорят по-русски. Явно каратели ОДКБ.
показать весь комментарий
08.01.2022 20:15 Ответить
І стаття, і коментарі дуже цікаві і оптимістичні!
показать весь комментарий
08.01.2022 20:17 Ответить
не стоит радоваться - этот же сценарий уготован и Украине
показать весь комментарий
08.01.2022 20:42 Ответить
не сцать! мы им сценарий подкорректируем.
показать весь комментарий
08.01.2022 21:53 Ответить
Стрелять по безоружным это в духе кацапов. Только кацапский "воин" может стрелять по гражданским, безоружным людям. Гордитесь кацапы, "восторг" и "уважение" просто переполняют нас. Да и не только нас!!!
показать весь комментарий
08.01.2022 20:46 Ответить
Ну, хто тепер скаже, що ці "чорні" без знаків сил ОДКБ не вагнерівці?
показать весь комментарий
08.01.2022 21:55 Ответить
Кому що, а ТБ каналу рейтинги.
показать весь комментарий
08.01.2022 22:08 Ответить
Цікаво, а звідки на росії журналісти!
показать весь комментарий
09.01.2022 13:34 Ответить
 
 