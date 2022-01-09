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Казахские власти показали "признание" задержанного, который "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. ВИДЕО

Пропагандистские государственные СМИ в Казахстане на днях распространили видео с задержанным протестующим, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. В избитом мужчине опознали киргизстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kaktus Media.

"1 января мне позвонили по телефону незнакомые люди и предложили принять участие в митинге за 90 тысяч тенге. Поскольку у меня нет работы в Кыргызстане, я согласился", - говорит Рузахунов на видео. На кадрах видно, что у мужчины есть царапины и следы от ударов на лице.

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Как рассказывает на видео задержанный, он якобы прилетел в Алматы 2 января, после чего его отвезли в квартиру, где проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. "Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал и на следующий день решил уехать домой", - сказал он.

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Как рассказали родственники Рузахунова, они не могут дозвониться и не знают, где сейчас находится музыкант. Они обратились в компетентные органы Кыргызстана за помощью.

В канун Нового года его пригласили в Алматы для проведения концертных программ. Билет приобретен 16 декабря 2021, и 2 января в 20:00 он улетел в Алматы.

Казахские власти показали признание задержанного, который участвовал в протестах за деньги. Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов 01

В МВД Кыргызстана заявили, что выясняют обстоятельства задержания Рузахунова. Пресс-секретарь президента Кыргызстана заявил, что "по линии МИД и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Викрама Рузахунова".

У посольства Казахстана в Бишкеке проходит митинг сторонников и коллег Рузахунова, передает Kaktus Media.

Казахские власти показали признание задержанного, который участвовал в протестах за деньги. Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов 02
Казахские власти показали признание задержанного, который участвовал в протестах за деньги. Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов 03
Казахские власти показали признание задержанного, который участвовал в протестах за деньги. Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов 04

Позже появились шутки по этому поводу: "В сети распространилось видео, где террорист Викрам Рузахунов с позывным Пианист проводит боевикам в Киргизии тренинг по захвату стратегических объектов в Алматы".

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О том, что погромы в Казахстане устроили граждане других государств, заявляли власти страны. 7 января в обращении к нации президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что виновниками беспорядков оказались "вооруженные и подготовленные бандиты как местные, так и иностранные".

В твиттере Токаев написал, что их было не менее 20 тысяч, и они пытались атаковать Алматы не менее шести раз. "Они убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, насиловали женщин. На мой взгляд, с террористами не может быть переговоров, мы должны убить их", - говорилось в твите. Однако позже это сообщение было удалено из твиттера Токаева.

Утром 9 января МВД Казахстана отчиталось о задержании 5969 человек в связи с беспорядками. "Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж", - говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

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В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. 

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В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Казахстан (781) Кыргызстан (260) пропаганда (3676)


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Топ комментарии
+67
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09.01.2022 12:49
+50
Шито білими нитками. Ганьба.
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09.01.2022 12:34
+47
А де та курва з " розіп'ятим" мальчіком в трусіках? Піпл схаває?
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09.01.2022 12:34
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Понятно.
Надо Киргизию замазать.
Жду "украинского следа"...
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09.01.2022 13:26 Ответить
Його не буде. Навіть кацапи розуміють де Україна, а де Казахстан. Через пару років, один відомий всім старець скаже, що то була їхня спецоперація. А поки кімнатні майданівці, як і заповідала їм мумія ленін марять про всесвітній майдан. Такого, як в Україні не буде більше ніде, не ті нації.
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10.01.2022 11:15 Ответить
Як по-кацапські. Сворою напасти на слабку людину, познущатися ще й звинуватити.
Немає слів, для визначення огиди, по відношенню до цих виродків.
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09.01.2022 13:29 Ответить
Тото киргизия так неохотно войска вводила..... Наверное быть ей следующей.....
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09.01.2022 13:30 Ответить
Коль киргизские войска уже там - взяли бы штурмом тюрьму, освободили своего. А нотами протеста можно зад подтереть. Или Токаева в заложники. Овцы, блин...
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09.01.2022 18:37 Ответить
гадаю, що гебня це зробила для залякування
мовляв, нам все пофіг, будемо гасити всіх без розбору
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09.01.2022 13:35 Ответить
Яка,казахська влада,в окупованій кацами країні? Цензор ******** х_лу
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09.01.2022 13:44 Ответить
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09.01.2022 13:48 Ответить
ВІдоме лайно з Криму, в якої освободітєлі квартиру освободілі, ну нічого, вона ще на одну набреше...
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09.01.2022 15:10 Ответить
плохо работают ,очень плохо . еще не найдено ни одной визитки Яроша.
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09.01.2022 13:52 Ответить
Але вони шукають.Незабаром з"являться.
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09.01.2022 15:02 Ответить
там другую версию разрабатывают, был ли Чингисхан фашистом?
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09.01.2022 22:11 Ответить
Ой халтура ...
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09.01.2022 13:58 Ответить
Это ж сколько человека ,известного джазового музыканта , надо бить чтобы он сознался якобы в том, что прилетел из Бишкека за 200 баксов кричать что ****** куйло! Знал что тупые, но что бы придумать такой бред надо быть ещё тупее….
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09.01.2022 14:00 Ответить
Это жж.... неспроста. видать и за это ему заплатили.

сказали - жизнь сохранят....
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09.01.2022 14:57 Ответить
Звісно заплатили життям.Невже тобі хочеться вмирати? Людина приїхала на концерти , заробити грошей, а її в каталашку, по ниркам, яйцям, в пику і ще зробили терористом і на довічне.Щоб,ти, робив?
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09.01.2022 15:05 Ответить
наши и не такое после пыток на себя говорили...
увы, так тоже бывало.
пытки - страшная вещь.
когда бьют, бьют, насилуют, при тебе еще кого-то бьют.. и так несколько суток.
Тогда уже человек готов кричать от одного скрипа двери - вдруг это за ним пришли.

ужасно конечно.. но так бывает.
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09.01.2022 19:35 Ответить
Сталкивались. Знаем.....
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11.01.2022 12:23 Ответить
как это по-русски!!
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09.01.2022 22:14 Ответить
Это не по-русски. Это по-советски
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10.01.2022 08:09 Ответить
И по-советски, но и по русски.
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10.01.2022 11:31 Ответить
Власти видят киргизов и узбеков, революционеры тире мародеры видят русских которые их расстреливают. Эти клоуны друг друга стоят.
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09.01.2022 14:10 Ответить
Сем, висловлюйся розумніше,тебе дуже тяжко зрозуміти.
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09.01.2022 15:07 Ответить
Известный джазмен)))за 200 баксов )))так нуждался в деньгах ,что по дешевке на самолете прилетел)))да он бы в первом кабаке больше срубил,а не рисковал бы таблом в мясорубке, сказочники уевы...
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09.01.2022 14:11 Ответить
Да по лицу видно, что террорист! Оружие купил в супермаркете и вперёд за деньги госдепа устраивать революцию😂😂
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09.01.2022 14:33 Ответить
Помилочка, шановний. Він купив у Москві, у вАЄНТОРГУ ...ЙЛА. Літак прийшлось трохи завернути, тому й спізнився.
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10.01.2022 11:47 Ответить
Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь. Цапы и не такое придумают
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09.01.2022 14:36 Ответить
уж больно на диспечера карлоса похож... но все разьяснит польский пограничник
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09.01.2022 14:39 Ответить
Им оказался известный... белорусский

оппозициогнер Протасевич. Это отчётливо видно и по фотке... и по "матери докзательств - признанию...которое выбивают до не узнавания по фотке : Протасевич или Рузахунов
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09.01.2022 14:44 Ответить
Аваков с протестунами по такой же схеме работал.
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09.01.2022 14:49 Ответить
До чого тут Аваков? Так працює паРаша і фсб.
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09.01.2022 15:00 Ответить
Вот так это работает. Тебя заставили полюбить свой режим и господина Авакова, потому что кругом враги.
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09.01.2022 15:10 Ответить
Ты Украину не со страной-помойкой попутал? Это дикари всегда окружены врагами, а у Украины враг - только на северо-востоке.
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09.01.2022 19:09 Ответить
при тому аваков. цей гімнюк копіював методи рашки, а часом "па дабретє душевнай" мабуть, діяв на користь рашки
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09.01.2022 20:17 Ответить
Все це брехня, таку маячню розповідали куплені дебіли на Донбасі, які вбивали Рибака і Чубенка, 17-ти річного хлопця, а самі розказували про розіп"ятого мальчика в трусіках.ПаРаша-це зуцільне зло, а йх холуї-це горе.
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09.01.2022 14:59 Ответить
Неозброєним оком видно що з хлопцем добре "поговорили" перш ніж він став себе обмовляти.
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09.01.2022 15:34 Ответить
Джазовий музикант? За 200 доларів? Приймав участь у "біспарядках, массових ізнасілованіях і бесчінствах"? Фантазія бандитських режимів однакова - як з одної вигрібної ями. Вони навіть не стараються.
Найвищим актом пацифізму, людяності, толерантності та миролюбства буде фізичне знищення таких режимів. Квіточки в стволах автоматів не спрацьовують.
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09.01.2022 16:24 Ответить
Кремлівські карателі прибули з пересувними краматоріями?Це добре , що хлопця показали:може залишиться живим....Кремлівська мафія все це спровокувала а потім устроїла скерований хаос,щоб знешкодити казахську ідентичність і показати всьому світові свою злодійську суть!Та ,що їм:біженці через Мексику,напад на Капітолій (добре що завербовані росіянці-американці так розжиріли на американських харчах-не багато вдалось)"білоруські туристи" теж згниють десь у лісах.....добрались і до казахів.......будуть робити з вашими землями те й що з Чечнею,Придністров"ям,Абхазією,Грузією,Україною,Сирією (бо все "керівництво"всі 30 років під кремлівською мафією все ін.блєф про демократію і справедливість:це така порода шкідників все нівечити,паплюжити,вбивати ,красти ііііііііі брехати,брехати,брехати)...Хіба людство не навчиться як справитись з цією навалою-ордой????
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09.01.2022 16:39 Ответить
Диктатор диктатору друг товариш и брат.
Правда "брат" давно точит зуб на Северный Казахстан и если уж ввел войска, то никогда по доброй воле их не выведет.
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09.01.2022 16:45 Ответить
у нас свои пианисты найдутся
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09.01.2022 16:54 Ответить
окурок, колхозник, а теперь это чудо из Казахстана, одного поля ягодки.
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09.01.2022 17:40 Ответить
Все, нет Казахстана, теперь официально колония *********((( Запад дальше будет обеспокоен, главное что бы газ до них вовремя доходил((((
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09.01.2022 19:29 Ответить
ничто не вечно.

Империи - особенно.

нам главное что мы, Украина, избежали такой участи.

Спасибо что весной 14 года был действующий парламент, тогда выбрали нормального президента и союзники помогли организовать и оплатить армию.
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09.01.2022 19:36 Ответить
Именно!
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09.01.2022 21:05 Ответить
Наступний врах - балерина.
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09.01.2022 19:50 Ответить
Сказал что прилетел, а билет туда и обратно стоит 260 баксов... бред галимый
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09.01.2022 21:03 Ответить
Шкода його. Невинна людина.
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09.01.2022 21:04 Ответить
утин два бронежилета носит и броне кальсоны по полу шастают. ..Так кто боится больше?
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09.01.2022 21:08 Ответить
Без советников с Москвы не обошлось. Кассабы мастера на грязные дела.
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09.01.2022 21:58 Ответить
общался тут с одним москалём и предупредил его, что мы будем их резать ради защиты страны если они сюда придут на нашу землю. Угадайте что? Он на меня пожаловался за то, что я угрожал его зарезать.
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09.01.2022 23:20 Ответить
млять, и тут уже начинаются снегири.
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09.01.2022 23:16 Ответить
млять, и тут уже начинаются снегири. Когда уже москальским ботофермам и пропагандистким каналам перережут кабель? Казахи хоть блокировали Вконтакте? Пора бы нам учиться эффективно блокировать каналы поставок роспропаганды.
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09.01.2022 23:18 Ответить
Как я понимаю майданаутовскую мразь там вытрахали в дупу. Славнинько...
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10.01.2022 12:51 Ответить
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