Казахские власти показали "признание" задержанного, который "участвовал в протестах за деньги". Им оказался известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов. ВИДЕО
Пропагандистские государственные СМИ в Казахстане на днях распространили видео с задержанным протестующим, который рассказал, что якобы за 200 долларов прилетел из Кыргызстана для участия в митинге в Алматы. В избитом мужчине опознали киргизстанского джазового музыканта Викрама Рузахунова, который часто гастролирует в Казахстане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Kaktus Media.
"1 января мне позвонили по телефону незнакомые люди и предложили принять участие в митинге за 90 тысяч тенге. Поскольку у меня нет работы в Кыргызстане, я согласился", - говорит Рузахунов на видео. На кадрах видно, что у мужчины есть царапины и следы от ударов на лице.
Как рассказывает на видео задержанный, он якобы прилетел в Алматы 2 января, после чего его отвезли в квартиру, где проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. "Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал и на следующий день решил уехать домой", - сказал он.
Как рассказали родственники Рузахунова, они не могут дозвониться и не знают, где сейчас находится музыкант. Они обратились в компетентные органы Кыргызстана за помощью.
В канун Нового года его пригласили в Алматы для проведения концертных программ. Билет приобретен 16 декабря 2021, и 2 января в 20:00 он улетел в Алматы.
В МВД Кыргызстана заявили, что выясняют обстоятельства задержания Рузахунова. Пресс-секретарь президента Кыргызстана заявил, что "по линии МИД и МВД двух государств ведется соответствующая работа по выяснению обстоятельств задержания Викрама Рузахунова".
У посольства Казахстана в Бишкеке проходит митинг сторонников и коллег Рузахунова, передает Kaktus Media.
Позже появились шутки по этому поводу: "В сети распространилось видео, где террорист Викрам Рузахунов с позывным Пианист проводит боевикам в Киргизии тренинг по захвату стратегических объектов в Алматы".
О том, что погромы в Казахстане устроили граждане других государств, заявляли власти страны. 7 января в обращении к нации президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что виновниками беспорядков оказались "вооруженные и подготовленные бандиты как местные, так и иностранные".
В твиттере Токаев написал, что их было не менее 20 тысяч, и они пытались атаковать Алматы не менее шести раз. "Они убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили магазины, насиловали женщин. На мой взгляд, с террористами не может быть переговоров, мы должны убить их", - говорилось в твите. Однако позже это сообщение было удалено из твиттера Токаева.
Утром 9 января МВД Казахстана отчиталось о задержании 5969 человек в связи с беспорядками. "Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Надо Киргизию замазать.
Жду "украинского следа"...
Немає слів, для визначення огиди, по відношенню до цих виродків.
мовляв, нам все пофіг, будемо гасити всіх без розбору
сказали - жизнь сохранят....
увы, так тоже бывало.
пытки - страшная вещь.
когда бьют, бьют, насилуют, при тебе еще кого-то бьют.. и так несколько суток.
Тогда уже человек готов кричать от одного скрипа двери - вдруг это за ним пришли.
ужасно конечно.. но так бывает.
оппозициогнер Протасевич. Это отчётливо видно и по фотке... и по "матери докзательств - признанию...которое выбивают до не узнавания по фотке : Протасевич или Рузахунов
Найвищим актом пацифізму, людяності, толерантності та миролюбства буде фізичне знищення таких режимів. Квіточки в стволах автоматів не спрацьовують.
Правда "брат" давно точит зуб на Северный Казахстан и если уж ввел войска, то никогда по доброй воле их не выведет.
Империи - особенно.
нам главное что мы, Украина, избежали такой участи.
Спасибо что весной 14 года был действующий парламент, тогда выбрали нормального президента и союзники помогли организовать и оплатить армию.