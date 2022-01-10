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Шабунин о блокировании Офисом Президента конкурса в САП: Одна из причин – защита интересов Коломойского

Шабунин о блокировании Офисом Президента конкурса в САП: Одна из причин – защита интересов Коломойского

Блокировка конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может быть связана с олигархом Игорем Коломойским. В частности, возможно, это касается его интересов.

Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, он сказал: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За майтутнє".

Виталий Шабунин отметил, что в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды – на предпоследнем заседании. Очевидно, действуя синхронно.

"В этом году Сытник сажал самолет, на котором убегал один из главных фигурантов дела "Приватбанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены главе правления Дубилету, всем ключевым людям в этом деле. Дело готовится к завершению", – рассказал Шабунин.

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По мнению главы Центра противодействия коррупции, дело может никогда не попасть в суд.

По словам Виталия Шабунина, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский – одна из причин.

"В частности (блокирует, – ред.) защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", – сказал Шабунин.

Глава ЦПК добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на тех, которые закрыли "Роттердам+", например.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) Шабунин Виталий (535) САП (2066) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+16
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10.01.2022 09:50
+13
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10.01.2022 09:56
+11
обыкновенный зебил. Ваву нам наголосовал
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10.01.2022 09:52
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10.01.2022 09:50 Ответить
А чому гавнюк Зєїла повинен бути кращий за попередніх Гарантів?
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10.01.2022 09:58 Ответить
ВАЗелінський- найгірший з президентів. Гірший, навіть, за тупорилого шапкорада бандюковича.
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10.01.2022 10:14 Ответить
Ти правий. ПРи Зєкові дешевих пачка сигарет вартувала 4 гривні. А Зєїла піднімає акцизи до космічєских висот.
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10.01.2022 10:28 Ответить
Кто такой Шабунин?
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10.01.2022 09:50 Ответить
обыкновенный зебил. Ваву нам наголосовал
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10.01.2022 09:52 Ответить
Шабунин топил за Зеленского?
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10.01.2022 11:15 Ответить
ага
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10.01.2022 11:34 Ответить
Понял. Не знал. Ну, в смысле никто не знал кроме тебя
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10.01.2022 11:41 Ответить
ну, - теперь знаешь. Лучше поздно, чем никогда.
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10.01.2022 11:43 Ответить
"Часовню тоже Шабунин развалил?"
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10.01.2022 11:55 Ответить
Грантоед с мутной крышей.
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10.01.2022 10:26 Ответить
не может быть ....
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10.01.2022 09:53 Ответить
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10.01.2022 09:56 Ответить
Нужно больше летать ,а то на земле нас американцы схватят
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10.01.2022 10:14 Ответить
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10.01.2022 10:01 Ответить
Украинцы карточки продуктовые все получите, а члены партии "Слуга Народа" получат по две продуктовые карточки!
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10.01.2022 10:18 Ответить
Интересно а почему у Шабунина среди вариантов блокирования очильника сап (спасти Татарова, спасти Ахметова, спасти Коломойского ....) нет варианта спасти Бурисму?
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10.01.2022 10:18 Ответить
хто захищає/відмазує бурисму і колю(хорошего хлопця) ?
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10.01.2022 10:27 Ответить
Не знаю кто такой "колю(хорошего хлопця)" в вашем варианте, а про бурисму интересно похоже все на нее глаза закрывают.
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10.01.2022 10:36 Ответить
а яким боком "бурісма" (комерційна недержавна структура) тулиться до САП, Приватбанку, і, взагалі, до прокуратури?
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10.01.2022 11:16 Ответить
А вы точно из Украины? Никогда не слышали о уходящих по собственному желанию генпрокурорах, после беседы с президентом, рекордной взятке и тд?
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10.01.2022 11:28 Ответить
стоп, по "рекордній взятці" від Злочевського, яку супроводжував - справді, забув. Каюсь. Та тільки здається, там функція слідства не за НАБУ, а за ДБР. Оскільки той хабар держслужбовцю був недійсним; дійсною була лише спроба всучити хабаря. А в цьому випадку САП - краями.
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10.01.2022 19:26 Ответить
Ну зачем такую чушь нести? Дбр зачем приплетать? Гугл попробуйте, если он у вас есть, там на бурисму можете все найти: сколько дел ведёт набу, дело о рекордной взятке уже расследовано набу и готово для передачи в суд и тд.
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11.01.2022 06:48 Ответить
платный ******* шабуня сам привел к власти зеленого упыря и его опг убийц и мародеров. а теперь эта мразь еще жалуется, что мол они не такие как обещали. ****, думать нужно было своей башкой 2.5 года назад, когда агитировал за избрание клоуна каломойши
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10.01.2022 10:18 Ответить
Шабунин- просто лгунишка мелкий,на подсосе.
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10.01.2022 10:21 Ответить
Зелеблевотное.....Каламойша это твой работодатель!
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10.01.2022 10:24 Ответить
Фыыыы фсёёёё фрётииии! Не могет быть! Зеленое чмо же протиф алегархаф!!!!!!
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10.01.2022 10:23 Ответить
Для захисту інтересів Коломойського ви обрали його зелену макаку президентом…
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10.01.2022 10:23 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27810085.html Чего боится Зеленский?

Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.

Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.

Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".

Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.

Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбо@бы - тоже.
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10.01.2022 10:25 Ответить
В стране тарифная жопа, Путлер нападеть.......А нардепы на отдыхе 1.5 месяца...Зе чмо зеленое тоже отдыхать изволят!!!!
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10.01.2022 10:27 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27812147.html Я нє віжу, как растут маі дєті! ©

За 2,5 роки своєї каденції зе провів на відпочинку 214 днів!
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10.01.2022 10:30 Ответить
Можно подумать что в остальные дни ОНО работает! Только себе на карман и грабить граждан Украины со своей кодлой.
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10.01.2022 10:32 Ответить
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10.01.2022 11:13 Ответить
"Слуга Коломойского" было бы честно.
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10.01.2022 11:43 Ответить
Да не важно почему они суки ..важно почему они правят... Их же народ выбрал.... значит такой народ! "К чему стадам дары свободы"
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10.01.2022 12:26 Ответить
Шабуня! Виводь міхомайдан!
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10.01.2022 12:39 Ответить
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10.01.2022 12:46 Ответить
 
 