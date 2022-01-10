Шабунин о блокировании Офисом Президента конкурса в САП: Одна из причин – защита интересов Коломойского
Блокировка конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может быть связана с олигархом Игорем Коломойским. В частности, возможно, это касается его интересов.
Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, он сказал: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За майтутнє".
Виталий Шабунин отметил, что в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды – на предпоследнем заседании. Очевидно, действуя синхронно.
"В этом году Сытник сажал самолет, на котором убегал один из главных фигурантов дела "Приватбанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены главе правления Дубилету, всем ключевым людям в этом деле. Дело готовится к завершению", – рассказал Шабунин.
По мнению главы Центра противодействия коррупции, дело может никогда не попасть в суд.
По словам Виталия Шабунина, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский – одна из причин.
"В частности (блокирует, – ред.) защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", – сказал Шабунин.
Глава ЦПК добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на тех, которые закрыли "Роттердам+", например.
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Наше уставшее зелёное чмо уже больше недели отдыхает в Буковеле, а сегодня появились слухи что он вместе с зе-Ленкой и зе-Рмаком улетел в Индию, продолжить отдых среди слоников. Насчёт Индии может и слухи, но истина в том, что отпуск найвеличнішого на фоне наращивания российских сил, оккупации Казахстана, энергетического кризиса, всплеска эпидемии с новым штаммом и прочих проблем явно затянулся и раздражает уже всех. Ну, кроме особо упоротых, число которых стремительно падает с каждым опросом.
Но Зеленский всё равно старательно откладывает возвращение в Киев, словно чего-то боится. И здесь ничего нового, боится Зеленский ответственности.
Дело в том, что изначально Порошенко обещал вернуться в Украину в начале января - к "православному Рождеству" и годовщине получения Томоса, и здесь-то его должны были торжественно арестовать, поломав Порошенко статус с главного оппозиционера на "арестованного соратника Медведчука". Однако ответственность за выписывание подозрений, повесток и арест не хотела брать на себя ни Венедиктова, спихнувшая всю грязную работу на своего зама, ни собственно Зеленский, который свалил подальше от Киева. Типа "я в отпуске, по официальным каналам со мной связаться нельзя, а даже если доберётесь по неофициальным - так это не я арестовал Порошенко, это полностью независимая от меня генпрокуратура и такой же независимый Печерский суд, к ним и вопросы, а я в отпуске".
Схема несложная и в штабе Пороха её разгадали, после чего решили отложить возвращение ПАП на вторую половину января. Чем поставили зелёное кодло в растяжку - не может же Зеленский неделями где-то валандаться, придётся возвращаться и арестовывать Порошенко самому, и держать затем ответ перед посольствами и может быть даже народом, который как раз закончит праздновать. А это всё очень неприятно и поэтому принижень ссыт возвращаться в Киев, надеясь что Порошенко вернётся раньше.
Короче, ничего нового. То, что у Зели нет яиц мы и раньше знали. То, что в его штабе сидят в основном долбо@бы - тоже.
За 2,5 роки своєї каденції зе провів на відпочинку 214 днів!