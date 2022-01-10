Шабунин о блокировании Офисом Президента конкурса в САП: Одна из причин – защита интересов Коломойского

Блокировка конкурса в Специализированную антикоррупционную прокуратуру может быть связана с олигархом Игорем Коломойским. В частности, возможно, это касается его интересов.

Об этом рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос о том, откуда исходит умысел по блокированию конкурса, он сказал: "Гарантировано, Коломойский есть в процессе, потому что глава комиссии делегирована группой "За майтутнє".

Виталий Шабунин отметил, что в ключевых моментах конкурса 5 человек не подняли руки, трижды – на предпоследнем заседании. Очевидно, действуя синхронно.

"В этом году Сытник сажал самолет, на котором убегал один из главных фигурантов дела "Приватбанка" в Вену. Вручил ему подозрение. Подозрения вручены главе правления Дубилету, всем ключевым людям в этом деле. Дело готовится к завершению", – рассказал Шабунин.

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По мнению главы Центра противодействия коррупции, дело может никогда не попасть в суд.

По словам Виталия Шабунина, вероятно, Банковая блокирует конкурс в Специализированную антикоррупционную прокуратуру не только из-за олигарха, однако Коломойский – одна из причин.

"В частности (блокирует, – ред.) защищая Коломойского. Вы где-то видите проблемы у Коломойского? Хоть в какой-то сфере? Ни в одной из сфер. У Коломойского все прекрасно", – сказал Шабунин.

Глава ЦПК добавил, что у Коломойского есть проблемы, но их реализацией является решение суда, до чего еще не дошло. В любой момент Ирина Венедиктова, исполняющая обязанности руководителя САП, может сменить прокуроров, которые догоняют Коломойского, на тех, которые закрыли "Роттердам+", например.