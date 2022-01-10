В нескольких регионах из-за снегопадов парализовало трассы, на дорогах произошли десятки ДТП. ВИДЕО
В Украину идут резкое похолодание и снегопады. Накануне снегом уже накрыли западные, северные и центральные области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сразу в нескольких регионах парализовало трассы.
Из-за непогоды на дорогах произошли несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных. Так, в Житомирской области спасателям пришлось извлекать из снежного заноса "скорую" с больным, которого нужно было немедленно госпитализировать. А в Киеве пришлось вытаскивать авто из ямы.
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Василь Степанович #177031
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Vlad Kravets
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