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В нескольких регионах из-за снегопадов парализовало трассы, на дорогах произошли десятки ДТП. ВИДЕО

В Украину идут резкое похолодание и снегопады. Накануне снегом уже накрыли западные, северные и центральные области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сразу в нескольких регионах парализовало трассы.

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Из-за непогоды на дорогах произошли несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных. Так, в Житомирской области спасателям пришлось извлекать из снежного заноса "скорую" с больным, которого нужно было немедленно госпитализировать. А в Киеве пришлось вытаскивать авто из ямы.

Автор: 

автокатастрофа (70) погода (2819) снегопад (787)


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як можна давати посилання з телепомийки Г+Г!
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10.01.2022 12:57 Ответить
А це Цензор таку "об'єктивність" та високі журналістські стандарти демонструє : )
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10.01.2022 13:19 Ответить
В мене одне питання. Навіщо ви рекламуєте Г+Г? Інших джерел нема?
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10.01.2022 13:10 Ответить
 
 