В нескольких регионах из-за снегопадов парализовало трассы, на дорогах произошли десятки ДТП. ВИДЕО

В Украину идут резкое похолодание и снегопады. Накануне снегом уже накрыли западные, северные и центральные области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, сразу в нескольких регионах парализовало трассы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На дороги страны вывели 1340 единиц техники и 1700 рабочих для расчистки от снега, - "Укравтодор". ВИДЕО

Из-за непогоды на дорогах произошли несколько десятков ДТП, в том числе и смертельных. Так, в Житомирской области спасателям пришлось извлекать из снежного заноса "скорую" с больным, которого нужно было немедленно госпитализировать. А в Киеве пришлось вытаскивать авто из ямы.