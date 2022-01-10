Казахский оппозиционер Тлеулиев: Сотрудники СБУ угрожали депортацией и потребовали прекратить свою деятельность. ВIДЕО

Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.

Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга "Выбитые зубы и угроза депортации: почему Украина негостеприимна к казахстанским оппозиционным активистам", информирует Цензор.НЕТ.

"2 числа начались митинги. Люди ходили и требовали снижения цен на газ, но это была причина. Это была причина, мы 4 года занимаемся общественно-политической деятельностью, объясняем, призываем граждан нашей страны мирным путем изменить авторитарный режим Назарбаева. 2 числа мы выходили с местными активистами на связь и согласовывали наши дальнейшие действия. 3 числа местные лидеры позвонили и сказали, что они будут выходить и 3 числа мы призывали наших сторонников создавать ячейки из 5-10 доверенных лиц и выйти и требовать одного - отставки правительства Назарбаева.

Почему именно 6 числа начались нападения? 5 числа в 17 городах мирно заполнили акимат. .... Назарбаев понял, что проиграет и ввел войска оккупантов, войска Путина. Именно 6 числа в Алматы начались массовые расстрелы мирных жителей, также 6 числа было нападение на нас", - заявил Тлеулиев.

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По его словам, сотрудники СБУ четко сказали, что пришли, потому что Тлеулиев координирует мирные митинги в Казахстане.

"Они четко сказали, что пришли для того, чтобы меня депортировать в Казахстан. Сказали это в присутствии свидетелей. Они напали вечером. Бить и угрожать депортацией – это незаконно. Они говорят, что мы находимся нелегально. Адвокатам сказали, что они пришли проверить документы, а на самом деле они не проверили. Как только я отошел в квартиру, взял документы и спустился, сотрудники СБУ исчезли. Сотрудники полиции, которые до этого стояли, они начали в присутствии адвокатов разговаривать со мной вежливо, корректно. А до этого были одни угрозы, что меня арестуют, что я преступник. Есть сообщения соседей, им хотели показать меня как террориста, сумасшедшего".

Елдос Насипбеков, также координатор движения "Демократический выбор Казахстана" рассказал, что сотрудники СБУ ему угрожали депортацией: "Я прилетел в Украину в 2019 году легально. В том же году подавал на политическое убежище. ... 6 января 2022 года я открыл дверь там были сотрудники СБУ, их было трое. Представился только один сотрудник. Полковник Александр Михайлович, начальник сектора. Еще один сотрудник СБУ был в маске и вел видеофиксацию. Они попросили зайти в квартиру и поговорить, пытались манипулировать мной, оказывали психологическое давление".

По его словам, он попросил соседей вызвать полицию.

"Через некоторое время пришла полиция. До этого я разговаривал с сотрудниками СБУ и они угрожали мне. Если не будем разговаривать наедине, то завтра приедет наряд и депортирует меня в Казахстан. Сотрудники СБУ еще сказали, что если бы хотели, то задержали бы меня в подъезде без свидетелей и депортировали бы меня немедленно в Казахстан. После таких слов я испугался, зашли ко мне в квартиру. Далее сотрудники СБУ запугивали меня и говорили, что я должен прекратить свою оппозиционную деятельность на территории Казахстана. Они не применяли ко мне силу, я был без адвоката. Пришли полицейские, спросили о моем состоянии, не применяется ли ко мне психологическое давление. Я, будучи растерянным, написал, что не оказывается давление и полицейские уехали. Сотрудники СБУ сказали, что я ничего не решаю и если я хочу жить в безопасности и не стать жертвой депортации, я должен подписать соглашение о прекращении координации мирных митингов и озвучить это на видео, утверждая, что я попал в геополитическую игру, где я никакую роль не играю и могу стать жертвой. Я побоялся за свою жизнь и подписал соглашение о прекращении координации мирных митингов в Казахстане. После этого сотрудники СБУ удалились, я позвонил своим соратникам и сказал, что я подписал", - добавил Насипбеков.

Напомним, ранее казахский оппозиционер Тлеулиев заявил об избиении сотрудниками СБУ в Киеве.