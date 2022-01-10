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Казахский оппозиционер Тлеулиев: Сотрудники СБУ угрожали депортацией и потребовали прекратить свою деятельность. ВIДЕО

Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.

Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга "Выбитые зубы и угроза депортации: почему Украина негостеприимна к казахстанским оппозиционным активистам", информирует Цензор.НЕТ.

"2 числа начались митинги. Люди ходили и требовали снижения цен на газ, но это была причина. Это была причина, мы 4 года занимаемся общественно-политической деятельностью, объясняем, призываем граждан нашей страны мирным путем изменить авторитарный режим Назарбаева. 2 числа мы выходили с местными активистами на связь и согласовывали наши дальнейшие действия. 3 числа местные лидеры позвонили и сказали, что они будут выходить и 3 числа мы призывали наших сторонников создавать ячейки из 5-10 доверенных лиц и выйти и требовать одного - отставки правительства Назарбаева.

Почему именно 6 числа начались нападения? 5 числа в 17 городах мирно заполнили акимат. .... Назарбаев понял, что проиграет и ввел войска оккупантов, войска Путина. Именно 6 числа в Алматы начались массовые расстрелы мирных жителей, также 6 числа было нападение на нас", - заявил Тлеулиев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Казахский оппозиционер Тлеулиев заявляет об избиении сотрудниками СБУ в Киеве. ВИДЕО

По его словам, сотрудники СБУ четко сказали, что пришли, потому что Тлеулиев координирует мирные митинги в Казахстане.

"Они четко сказали, что пришли для того, чтобы меня депортировать в Казахстан. Сказали это в присутствии свидетелей. Они напали вечером. Бить и угрожать депортацией – это незаконно. Они говорят, что мы находимся нелегально. Адвокатам сказали, что они пришли проверить документы, а на самом деле они не проверили. Как только я отошел в квартиру, взял документы и спустился, сотрудники СБУ исчезли. Сотрудники полиции, которые до этого стояли, они начали в присутствии адвокатов разговаривать со мной вежливо, корректно. А до этого были одни угрозы, что меня арестуют, что я преступник. Есть сообщения соседей, им хотели показать меня как террориста, сумасшедшего".

Елдос Насипбеков, также координатор движения "Демократический выбор Казахстана" рассказал, что сотрудники СБУ ему угрожали депортацией: "Я прилетел в Украину в 2019 году легально. В том же году подавал на политическое убежище. ... 6 января 2022 года я открыл дверь там были сотрудники СБУ, их было трое. Представился только один сотрудник. Полковник Александр Михайлович, начальник сектора. Еще один сотрудник СБУ был в маске и вел видеофиксацию. Они попросили зайти в квартиру и поговорить, пытались манипулировать мной, оказывали психологическое давление".

По его словам, он попросил соседей вызвать полицию.

"Через некоторое время пришла полиция. До этого я разговаривал с сотрудниками СБУ и они угрожали мне. Если не будем разговаривать наедине, то завтра приедет наряд и депортирует меня в Казахстан. Сотрудники СБУ еще сказали, что если бы хотели, то задержали бы меня в подъезде без свидетелей и депортировали бы меня немедленно в Казахстан. После таких слов я испугался, зашли ко мне в квартиру. Далее сотрудники СБУ запугивали меня и говорили, что я должен прекратить свою оппозиционную деятельность на территории Казахстана. Они не применяли ко мне силу, я был без адвоката. Пришли полицейские, спросили о моем состоянии, не применяется ли ко мне психологическое давление. Я, будучи растерянным, написал, что не оказывается давление и полицейские уехали. Сотрудники СБУ сказали, что я ничего не решаю и если я хочу жить в безопасности и не стать жертвой депортации, я должен подписать соглашение о прекращении координации мирных митингов и озвучить это на видео, утверждая, что я попал в геополитическую игру, где я никакую роль не играю и могу стать жертвой. Я побоялся за свою жизнь и подписал соглашение о прекращении координации мирных митингов в Казахстане. После этого сотрудники СБУ удалились, я позвонил своим соратникам и сказал, что я подписал", - добавил Насипбеков.

Напомним, ранее казахский оппозиционер Тлеулиев заявил об избиении сотрудниками СБУ в Киеве.

Автор: 

Казахстан (781) Киев (25575) оппозиция (5335) СБУ (19924)


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Топ комментарии
+34
Якщо вони Законно знаходяться в Україні не порушуючи Закони України,то яке право має СБУ себе так поводити?😡
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10.01.2022 13:45
+30
А помните Виталия Шишова, белоруса, которого нашли повешенным в киевском парке?
Теперь казахи.
У кого-то ещё есть сомнения на кого работает и куда стремится наша власть?
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10.01.2022 13:52
+25
де хоче там і сидить. Тобі яке діло.
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10.01.2022 13:45
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Визначний сам факт що бакановське "СБУ" підстрибуючи побігло щемити казахську опозицію. Хтось же дав вказівки - цікаво хто?
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10.01.2022 13:48 Ответить
Вказівку дала людина,котра за зрив спецопераціїї по вагнерівцях мабуть отримала звання генерал-лейтенанта ФСБ.
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10.01.2022 13:55 Ответить
СБУ вообще на кого работает? Почему подгавкивает диктаторам?
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10.01.2022 13:50 Ответить
Может потому и били, что плохо координировал?

Сарказм...
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10.01.2022 14:07 Ответить
А помните Виталия Шишова, белоруса, которого нашли повешенным в киевском парке?
Теперь казахи.
У кого-то ещё есть сомнения на кого работает и куда стремится наша власть?
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10.01.2022 13:52 Ответить
Майдан.
Военные массово отказываются ехать в Киев "помогать МВД"
Менты воюют с протестующими
Прокуроры просят всем активистам чуть ли не пожизненное
Суды массово "осуждают" активистов
Титушня ... Ну, с титушней все понятно

А что тогда делала наша "славная" СБУ?
Что СЕЙЧАС делает СБУ ... и так все знают
На примере казахских оппозиционеров, мне совершенно понятно, что СБУ будет делать ЗАВТРА.
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10.01.2022 14:04 Ответить
При каждом удобном случае фсбшній тролль ******* пихает Украину в медиа- пространство, пытаясь из неё сделать некую Аль-Каиду, которая готовит террористов, то есть прецендент для вторжения. Єто слишком топорная работа лазутчика и его шавок, им не место в Украине , короче - пусть канают.
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10.01.2022 14:19 Ответить
СБУ, А ви не поплутали себе з фесебе????????? Ві що хєрньою займаєтесь????? СБУ який стид!!!!!!!!!!!!
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10.01.2022 14:23 Ответить
А фулі, Україна має своїх ******, ой єлбаси, не знаю як правильно?
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10.01.2022 14:24 Ответить
*******
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10.01.2022 14:27 Ответить
Зеблазні
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10.01.2022 14:47 Ответить
включая, но не ограничиваясь єтим.
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10.01.2022 15:04 Ответить
прежде чем начинать выяснять отношения, нужно повыбиать зубы баканову и зеленском, а после этого отправиить этих пропутинских агентов на нары.
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10.01.2022 14:27 Ответить
Тільки посмертне розслідування їх злочинів!
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10.01.2022 14:34 Ответить
У нас не СБУ, а СОБ. Служба Опасности Украины.
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10.01.2022 14:32 Ответить
скорее всего - Служба Безопасности Урода - там до Украины вообще никаким боком ! ))))
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10.01.2022 18:38 Ответить
а почему собственно в Украине,нужно устраивать жизнь для оппозиции Казахстана? есть братский народ в Киргизии,флаг в руки! но нет...здесь сытнее...
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10.01.2022 14:37 Ответить
А в чем проблема? Преследуемый официальной властью политик может проживать в любой демократической стране.
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10.01.2022 14:49 Ответить
проживать может,но без перфоманса,и с соблюдением законов Украины.
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10.01.2022 15:12 Ответить
в любой Великой Британии это бы стало предметом расследования большого количества парламентских комиссий.
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10.01.2022 16:38 Ответить
Треба було щоб і на заході заборонили нашим громадянам мітинги і перфоменси і під рашківськими посольствами, і ще заборонити волонтерську допомогу відправляти, а то чого понаїжали і бузять, дратують рашу, і їхні відносини псують. Я розумію ще ФСБешне СБУ пресує бо треба наказ якогось там Бакана чи Димченка виконувати, так тут ще і прості громадяни допомагають. А завтра як Байден припустимо домовиться з Путіним, і нас здадуть Росії, напишете що продажний захід нас зрадив і забув свої демократичні цінності а наші цінності де? Вони у наш є?
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10.01.2022 16:56 Ответить
ух как вы всё в кучу то свалили...

может вы где то приведёте пример,как украинская оппозиция,живя в Казахстане,водила там хороводы?-думаю не приведёте. ну нельзя кому попало приехать в другую страну,и вести себя как захочется. чего они не поехали в Таджикистан,в Узбекистан,в ту же Россию,в Грузию,в Азербайджан???
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10.01.2022 17:36 Ответить
А коли це Казахстан, і решта наведених вами країн, були демократичними (окрім Грузії)? Яка це там така українська опозиція, часом не Янек і Азіров, разом з Пшонкою, так вони можна сказати в опозиції до України, і хороводи вони там таки водили.
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10.01.2022 18:02 Ответить
кто больше платит - на того сбу и работает..., что с них взять - коммерческая организация...
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10.01.2022 14:37 Ответить
а чому б не переехать, например, в Берлин, и оттуда координировать движение?
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10.01.2022 14:38 Ответить
Берлін не резиновий Там ітак овердо..я "опозиціонерів".
А так супер бути "опозицією" - нехай садять баранів, котрих координуюють. А сам опозиціонер зручно вмістившись на кріслі буде опозиціоновувати за тисячі км.
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11.01.2022 09:25 Ответить
тут не все так однозначно. почему этот казах занимается оппозиционерством в Украине а не Казакстане?
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10.01.2022 14:51 Ответить
Бо там його вб'ють, або посадять.
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10.01.2022 17:04 Ответить
Подайте на СБУшників у суд, за вибиті зуби. Процес повинен бути висвітлений у ЗМІ.
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10.01.2022 14:52 Ответить
Вам напомнить дело Гонгадзе?
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10.01.2022 22:48 Ответить
службу СлаБоУмных надо разогнать... кроме наружки...
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10.01.2022 15:09 Ответить
"Я прилетів до України в 2019 році легально. Того ж року подавав на політичний притулок"


08.11.19 "За політичних біженців часто видають себе злодії, педофіли, шахраї з інших держав. Україна має контролювати, кого пускає до себе" - заступниця голови Держміграції Наталія Науменко


04.01.22 "нас звинувачують у тому, що ми нібито хочемо задушити волонтерські організації. Та не хочемо ми їх задушити! Ми хочемо, щоб заявлена мета волонтерства не спотворювалася!" Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
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10.01.2022 15:21 Ответить
"Служить бы рад, прислуживаться тошно!" Этого выражения в СБУ точно не знают и стараются "прислуживаться" кому угодно, прежде всего московским марионеткам из руководства Украины, олигархам и т.д., только бы не служить Украине и ее народу. В Казахстане идет расправа и помогать в этом российским карателям и предателям казахского народа - это последнее дело.
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10.01.2022 15:29 Ответить
для такого сраного СБУ як наше все навпаки - перша справа помагати кремлівським уйобкам і захищати зрадників України. так було заведено ще у 20-х роках минулого століття та так і залишилося. були окремі виключення і то лише в період з 2015 по 2019 рік.
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10.01.2022 15:56 Ответить
Этот оппозиционер не любит кацапов. Значит надо его поддерживать.
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10.01.2022 15:39 Ответить
от нехай їде до себе і там не любить
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11.01.2022 08:53 Ответить
опозиционеров не бывает- ЕСТЬ ПОЗИЦИЯ ДОРВАТЬСЯ ДО КОРЫТА
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10.01.2022 15:46 Ответить
В Казахстане,работают десятки компаний из США и Великобритании.Новые Старшие Братья дали команду-СБУ выполнило
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10.01.2022 16:04 Ответить
Із часів сивої давнини відомо : байдуже споглядання на-біду ближнього /його розпинають сьогодні . а тебе завтра/ це найвища ступінь підлоти !!! Забули : 70% орачів . які піднімали цілинні землі-- були українці. більшість. яких там і осіла / там дух наш козацький витає.../Навіть тупорилі .траво*ядні . бізони у яких замість мізків ростуть круті роги. в подібних ситуаціях .--- згуртовуються і піднімають хижого нападника--лева на роги ...А тому на оте . підленьке : -- а что они сдесь делают. ети опозиционерьі--віддє тхорячим душком агентяри кремлівського ліліпузіка .../розділяй і володарюй ! / Наше СБУ -- це лише придаток вибраної нами ЗЕ--більної зради. яка замість того щоб нейтралізувати пропутінських сеператюг .які засіли в Україні на всіх щаблях влади --відстежує та " НЕйтралізує всіх неугодних цій квазі--владі . Постала нагальна потреба /щоб НЕ ганьбилась .сама назва сб УКРАЇНИ---останню літеру " У " замінити на СБ--ЗК. тобто служба безпеки зеника--коломойші .../ .
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10.01.2022 16:12 Ответить
На кого работает наше СБУ ?
А выбитые зубы - намек на несогласие с мнением оппонента?
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10.01.2022 16:32 Ответить
сбу на службе фсб и международн корпораций.
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10.01.2022 17:09 Ответить
У власти сейчас рыги яныка, в шкуре зеленой тупой овцы с надписью "новые лица"
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11.01.2022 00:18 Ответить
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