Кемельджемирович Токаев и Касим Жомарт Токаевич: Путин и Пашинян не могут запомнить имя президента Казахстана. ВИДЕО
Лидеры Организации Договора коллективной безопасности не могут произнести имя и отчество президента Казахстана Касим-Жомарта Комельовича Токаева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Касим-Жомарт Токаев уже более двух лет исполняет обязанности президента Казахстана, но его коллеги из стран ОДКБ модифицируют его имя и фамилию по своему вкусу.
В версии главы РФ Владимира Путина президента Казахстана зовут Кэмел Жомартович Токаев, а премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его Касим-Жомарт Токаевич.
Топ комментарии
+46 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий10.01.2022 15:37
+33 саша паламарчук
показать весь комментарий10.01.2022 15:25
+28 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.01.2022 15:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
маша, саша, паша - китайское произношение с
ждопа ифраюль оглы касым арутян тупо бошка буряк путенол кацамба мадэр пердун...
Щоб знав своє місце
МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО - МАВР МОЖЕТ УЙТИ
Вот Амина , призвавшего советские войска в афган , кацапы просто расстреляли вместе с семьей В ВИДЕ БЛАГОДАРНОСТИ 😀😀😀
При тому що його двері були відкриті для охорони , та спецслужб КДБ.
А крім того , ще влаштували бійню свої проти своїх ,тому що не було комунікацій між різними родами охорони та військами. Ще й загинуло до десятка солдат в перехресному вогні.
А потім видавали цей розстріл як найвеличніше захоплення Аміна за 40 хвилин.
Це дипломатичний натяк, що "він ніхто і звуть його ніяк".
.
а пока тебя звать регент.
просто ты оказался лучшим из всех жополизов назарбаева.
"-What is your name?
-Kassym-Jomart
-How old are you ?
-i am 68
-sex?
-twice in a day
-no no no male or female?
-Ohh male. female. sometimes camels"
Это позор! Зовите меня просто Бацька Казах Чурбанович
а у нас в Днепре есть улица Менахем-Мендл Шнеерсона...(бывшая Минина)
я пока ее...его...их))) не запомнил ))))
Жить в Ханты-Мансийщине неплохо,
Хочешь вдаль стремись, а хочешь - вширь.
Есть там речка Хольненгпухырьёхан,
В переводе - Ёханый Пухырь.
Кто под мухой после вечеринки
Или же с утра с похмелья плох,
Выговорит вряд ли без запинки,
Эту речку, пух её разъёх.
Мысль пришла, неведомо, откуда,
Но зато стройна и глубока:
Конкурент Эйяфьятлайокудлю
Эта, **** не пох её, река.
"Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
В лучшем случае не пришибут
то же близнецы-братья, и встречаются в одной сауне.
И Йоршик под рукой.
- Да он же болгарин
- А, какая разница?
москали это неблагодарное тупое стадо, оно не знает своей истории, вся их история это либо сказки, либо украдено... и тем более, они не знают истории других народов... москали не уважают самих себя, всю свою бытность они присмыкаются перед своей властью, то перед ханами орды, то перед сЦарями, то перед генсеками, а теперь перед ху@лом... куда этим убогим запомнить как кого зовут? если им плевать, как зовут их прадедов и даже дедов ибо все они потомственные холопы, мечтающие затащить в это ублюдочное холопство, в этот "рускиймир", как можно больше народов, до которых могут дотянуться и от которых не ожидают получить в свою тупую наглую харю.
Ху*ло не випадково обізвало токаєва верблюдом. Camel у перекладі з англійської верблюд.
Так вірніше.