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Кемельджемирович Токаев и Касим Жомарт Токаевич: Путин и Пашинян не могут запомнить имя президента Казахстана. ВИДЕО

Лидеры Организации Договора коллективной безопасности не могут произнести имя и отчество президента Казахстана Касим-Жомарта Комельовича Токаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану

Касим-Жомарт Токаев уже более двух лет исполняет обязанности президента Казахстана, но его коллеги из стран ОДКБ модифицируют его имя и фамилию по своему вкусу.

В версии главы РФ Владимира Путина президента Казахстана зовут Кэмел Жомартович Токаев, а премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его Касим-Жомарт Токаевич.

Автор: 

ОДКБ (131) путин владимир (31318) Пашинян Никол (127) Токаев Касим-Жомарт (62)


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Топ комментарии
+46
Ха , ну ви й лохі .!! Та його ж спрівжнє прізвіще - Тікаєв ?? . А ось куди , ще не знаю .
.
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10.01.2022 15:37
+33
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10.01.2022 15:25
+28
А кто виноват, что казахи не называют своих детей нормальными рускими именами например: Иван, Владимир или Полукарп? (подумал *****)
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10.01.2022 15:27
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10.01.2022 15:25 Ответить
А кто виноват, что казахи не называют своих детей нормальными рускими именами например: Иван, Владимир или Полукарп? (подумал *****)
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10.01.2022 15:27 Ответить
😀😀😀
маша, саша, паша - китайское произношение с
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10.01.2022 15:30 Ответить
ну и погонялово мать их
ждопа ифраюль оглы касым арутян тупо бошка буряк путенол кацамба мадэр пердун...
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10.01.2022 16:08 Ответить
Ну кемел як не крути більш поширена назва, хоча фуйло мав би сказати беломор токаєв.
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10.01.2022 15:27 Ответить
Назвати президента Казахстану верблюдом ( кемел ) , це верх неповаги . .
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10.01.2022 16:33 Ответить
Тому що дебіли...
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10.01.2022 15:27 Ответить
Окупанти просто тролять "такаєва". Горе переможеним (с)
Щоб знав своє місце
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10.01.2022 15:28 Ответить
А некоторые лидеры ОДКБ вообще не знают в какую страну они свои "контингенты" ввели.
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10.01.2022 15:28 Ответить
заблудились 2.0
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10.01.2022 16:22 Ответить
Чхать **** хотело на Токаева .

МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО - МАВР МОЖЕТ УЙТИ
Вот Амина , призвавшего советские войска в афган , кацапы просто расстреляли вместе с семьей В ВИДЕ БЛАГОДАРНОСТИ 😀😀😀
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10.01.2022 15:28 Ответить
Мало того, заодно розстріляли і своїх же кацапських військових радників, які бли у палаці Аміна на момент штурму...
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10.01.2022 15:32 Ответить
і малолітніх дітей розстріляли.
При тому що його двері були відкриті для охорони , та спецслужб КДБ.
А крім того , ще влаштували бійню свої проти своїх ,тому що не було комунікацій між різними родами охорони та військами. Ще й загинуло до десятка солдат в перехресному вогні.
А потім видавали цей розстріл як найвеличніше захоплення Аміна за 40 хвилин.
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10.01.2022 15:33 Ответить
"Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что следующей страной после Казахстана, где планируются "митинги", станет Узбекистан."
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10.01.2022 15:28 Ответить
Помилився. Туркменістан. Багато газу там.
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10.01.2022 15:49 Ответить
да-да-да, нужно зохватить побольше, а потом настанет время, когда в каждой из стран ***** отхватит бамбулей. И каждая шавка, которая прославляла *****, типа того же Токаева, будет верещать, что оно за казахский народ, пока с ним будут делать то, что сделали с Муаммаром Каддафи
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10.01.2022 17:50 Ответить
Ошибся! В Узбекистан много плов и вата, а вот у таджиков ещё и газ есть. Плохие советники сидят!
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10.01.2022 19:05 Ответить
Эйяфьядлайёкюдль.
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10.01.2022 15:30 Ответить
Это вулкан в Исландии.
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10.01.2022 17:18 Ответить
Якщо ви думаєте , що це випадково , то ви помиляєтесь.
Це дипломатичний натяк, що "він ніхто і звуть його ніяк".
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10.01.2022 15:30 Ответить
Главное чтобы все помнили, чтo путин - *****! Не перепутайте.
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10.01.2022 15:31 Ответить
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10.01.2022 15:36 Ответить
Это ещё круче чем Гурбангулы Бердымухамедов))))
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10.01.2022 15:31 Ответить
Предателей нигде не любят, это аксиома.
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10.01.2022 15:32 Ответить
косвенно, это показывает их отношение к следующему колбасе )) недолгоиграющий колбасы )) хотя никол, тоже ещё тот пашин прикол ))
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10.01.2022 15:33 Ответить
Ось тут дуже пасує фраза одного неадекватна: "Дебилы, ***..."))))))
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10.01.2022 15:36 Ответить
Ха , ну ви й лохі .!! Та його ж спрівжнє прізвіще - Тікаєв ?? . А ось куди , ще не знаю .
.
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10.01.2022 15:37 Ответить
кіля кріщій!
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10.01.2022 18:16 Ответить
Там тобі і місце, вша
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10.01.2022 15:40 Ответить
Кемел Жигульович Токай
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10.01.2022 15:45 Ответить
+Токай гарне вино. Нехай вже буда на "азіровському" - Тікай.
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10.01.2022 18:15 Ответить
Один рекламирует сигареты, а второй просто косит.
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10.01.2022 15:48 Ответить
мальчик, не дорос ты еще, чтоб твое имя запоминали. переименуй столицу на "Касым-Жомарт".
а пока тебя звать регент.
просто ты оказался лучшим из всех жополизов назарбаева.
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10.01.2022 15:50 Ответить
Косой Жоп-Арт
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10.01.2022 16:25 Ответить
из интервью кэмэливича
"-What is your name?
-Kassym-Jomart
-How old are you ?
-i am 68
-sex?
-twice in a day
-no no no male or female?
-Ohh male. female. sometimes camels"
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10.01.2022 15:50 Ответить

Это позор! Зовите меня просто Бацька Казах Чурбанович
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10.01.2022 15:55 Ответить
Наверное они родственники,земляки.
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10.01.2022 15:56 Ответить
от вы смеетесь....та я сам смеюсь)))
а у нас в Днепре есть улица Менахем-Мендл Шнеерсона...(бывшая Минина)
я пока ее...его...их))) не запомнил ))))
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10.01.2022 15:59 Ответить
я несколько лет не мог запомнить, как "георгий" на венском диалекте ))))) -Schurl (шурл)
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10.01.2022 16:14 Ответить
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10.01.2022 16:03 Ответить
опоздал я чуть)
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10.01.2022 16:06 Ответить
Наверное язык от узлов распутывал)
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10.01.2022 16:15 Ответить
Да, жаль, что ты не успел. Если б ты успел спионерить кораллы у Гурбангулы, то нам всем было бы полегче.
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10.01.2022 17:05 Ответить
Танирберген Бердонгаров у Гурбангулы Бердымухамедова украл кораллы))
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10.01.2022 16:04 Ответить
блин, чуть опоздал))
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10.01.2022 16:05 Ответить
Кэмэл?)
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10.01.2022 16:14 Ответить
Самэц *******
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10.01.2022 16:17 Ответить
Дерьмо, которое в один миг предало целый народ, вообще можно никак не называть. Вон даже путлёр с пашняном не парятся, ибо предателей никто не любит.
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10.01.2022 16:16 Ответить
Он не может даже запомнить название вулкана в Перу - Huaynaputina.
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10.01.2022 16:23 Ответить
***
Жить в Ханты-Мансийщине неплохо,
Хочешь вдаль стремись, а хочешь - вширь.
Есть там речка Хольненгпухырьёхан,
В переводе - Ёханый Пухырь.

Кто под мухой после вечеринки
Или же с утра с похмелья плох,
Выговорит вряд ли без запинки,
Эту речку, пух её разъёх.

Мысль пришла, неведомо, откуда,
Но зато стройна и глубока:
Конкурент Эйяфьятлайокудлю
Эта, **** не пох её, река.


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10.01.2022 17:09 Ответить
Ну так у них как у Жеглова
"Странный вы народ, блатные, как собаки жучки, ни имени, ни роду, одни кликухи поганые"
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10.01.2022 16:31 Ответить
Бамбармія кергуду!
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10.01.2022 16:57 Ответить
А нафиг им запоминать? Одноразово используют и забудут.
В лучшем случае не пришибут
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10.01.2022 17:06 Ответить
Хорошо что не *************.
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10.01.2022 17:17 Ответить
Папа Токаева курил "Кемэл".
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10.01.2022 18:02 Ответить
Они войска вводили не для того чтобы учить как там всяких чиновников среднего звена называют. Тем более этот токаевич явление тоже временное. Их теперь что всех запоминать? Тем более с ихними курлы минды тутарекович. Все на одно лицо и вообще такой страны как Казахстан, как говаривал плешивец, нет. Теперь судя по всему уже и де юре.
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10.01.2022 17:19 Ответить
Это какая то русофобия.
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10.01.2022 17:30 Ответить
А ПУТЛЕРА ***** *****ВИЧ!!!!!!!!!!!!!!!
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10.01.2022 17:56 Ответить
Для казахского уха "Вадим Вадимович" и "Вадим Вольфович" -
то же близнецы-братья, и встречаются в одной сауне.
И Йоршик под рукой.
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10.01.2022 18:01 Ответить
Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, здесь проживает? https://www.youtube.com/watch?v=X_SIMMqPzsc
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10.01.2022 18:21 Ответить
- Не нравится мне этот Киркоров, напомаженный какой-то, румын одним словом...
- Да он же болгарин
- А, какая разница?

москали это неблагодарное тупое стадо, оно не знает своей истории, вся их история это либо сказки, либо украдено... и тем более, они не знают истории других народов... москали не уважают самих себя, всю свою бытность они присмыкаются перед своей властью, то перед ханами орды, то перед сЦарями, то перед генсеками, а теперь перед ху@лом... куда этим убогим запомнить как кого зовут? если им плевать, как зовут их прадедов и даже дедов ибо все они потомственные холопы, мечтающие затащить в это ублюдочное холопство, в этот "рускиймир", как можно больше народов, до которых могут дотянуться и от которых не ожидают получить в свою тупую наглую харю.
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10.01.2022 18:39 Ответить
БУДУТ МЕНЯТЬ !)
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10.01.2022 18:57 Ответить
Токаевич в шоке...а что скажет Кужугет Шойгуевич?
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10.01.2022 19:22 Ответить
А у этого Тратуара Бордюровича мама русская или еврейка ?
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10.01.2022 20:03 Ответить
Ну подумаешь неправильно назвали кличку собачки назарбаева
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10.01.2022 21:21 Ответить
"Кемел Жомартович Токаєв"
Ху*ло не випадково обізвало токаєва верблюдом. Camel у перекладі з англійської верблюд.
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10.01.2022 23:53 Ответить
З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
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11.01.2022 00:10 Ответить
Калиджиметович
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11.01.2022 09:25 Ответить
Коля Токарєв.
Так вірніше.
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12.01.2022 11:04 Ответить
А круто в Казахстане навели порядок, не так ли? Не, ну согласитесь, прилетели десантники и...ба-бах! Сутки и тихо-спокойно
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14.01.2022 23:34 Ответить
 
 