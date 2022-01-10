Кемельджемирович Токаев и Касим Жомарт Токаевич: Путин и Пашинян не могут запомнить имя президента Казахстана. ВИДЕО

Лидеры Организации Договора коллективной безопасности не могут произнести имя и отчество президента Казахстана Касим-Жомарта Комельовича Токаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Касим-Жомарт Токаев уже более двух лет исполняет обязанности президента Казахстана, но его коллеги из стран ОДКБ модифицируют его имя и фамилию по своему вкусу.

В версии главы РФ Владимира Путина президента Казахстана зовут Кэмел Жомартович Токаев, а премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал его Касим-Жомарт Токаевич.