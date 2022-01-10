Джазовый музыкант, которого казахские спецслужбы пытками заставили признаться в терроризме, вернулся домой. ВИДЕО

Кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого пропагандистские государственные СМИ Казахстана обвинили в участии за деньги в протестах, вернулся на родину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обращение музыканта обнародовал канал NEXTA Live.

Он поблагодарил власти Кыргызстана за содействие в возвращении домой.