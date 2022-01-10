Джазовый музыкант, которого казахские спецслужбы пытками заставили признаться в терроризме, вернулся домой. ВИДЕО
Кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, которого пропагандистские государственные СМИ Казахстана обвинили в участии за деньги в протестах, вернулся на родину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обращение музыканта обнародовал канал NEXTA Live.
Он поблагодарил власти Кыргызстана за содействие в возвращении домой.
Топ комментарии
+26 Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий10.01.2022 16:40
+20 A San
показать весь комментарий10.01.2022 16:38
+18 Павло ШОвте
показать весь комментарий10.01.2022 16:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Блогер "Едгар з України" опублікував цікаве відео свого спілкування з російським снайпером, передають https://ostannipodii.com/ OstanniPodii.com
"Едгар" прикинувся любителем "ДНР" та розговорив бурята, який представився як "Мага".
"Мага" розповів, що він зі Східного військового округа (Східна Сибір) та його якраз відправляють у Казахстан разом з іншими багатьма підрозділами.
Коли блогер наголосив, що він нібито з так званої "донецької народної", бурят сказав: "у мене там половина друзів лежить". Представник окупаційних військ уточнив, що воював на Донбасі у 2016-2017 роках, і у нього 10 "сесій"
Щодо казахів, бурят сказав: "будемо мочити". Він похвалився, що вже патрони видали.
ВІДЕО https://youtu.be/***********
https://youtu.be/***********
Диктор: как видите толпа кричит Аллах акбар