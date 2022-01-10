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Проект "Без цензуры": Власти вводят продуктовые карточки. Что будет с ценами на еду в Украине? ВИДЕО

Уже в начале года инфляционные ожидания настолько высоки, что власти заговорили о продуктовых карточках. Талоны на еду в Украине в 2022-м – реальность?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что ожидает потребительскую корзину украинца.

Напомним, Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.

Автор: 

продукты (1532) цены (2290) подорожание (131) еда (353)


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Топ комментарии
+45
ну как, хорошо карточка на хлеб мажется, уроды? еще поржем вместе?
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10.01.2022 17:03
+28
Мудрому наріду-смачного,не заляпайтесь...
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10.01.2022 17:09
+27
На скумбрию карточки будут зеленого цвета?...
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10.01.2022 17:07
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Страница 2 из 2
Вже на початку року інфляційні очікування настільки високі, що влада заговорила про продуктові картки. Джерело:
ЗЕ БІЛИ, цікаво, а за другий строк свого циркача голосувати будете
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10.01.2022 18:11 Ответить
ті, в кого не вистачить сил доплентатись до дільниці, радо проголосують в смартфоні
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10.01.2022 18:39 Ответить
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
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10.01.2022 20:01 Ответить
Этот клоун один из местечковых перцев, за него "клопотався" перец с Брайтон-Бич, своего сынка таки устроил депутатиком в Слуги. но а главное - к пирогу не допускают, скважин не дают, то хоть на торговле воздухом заработают -поднимут кипиш, будут поставлять скумбрию, но по пять (по 8 в рознице) а потом и ножки Буша. Гои падкие существа на "халяву" на то и рассчитано. Синагога не дремлет.
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10.01.2022 19:03 Ответить
Але картки будуть електронні. Вперше в світі. Пишайтеся.
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10.01.2022 19:09 Ответить
Але не для всіх! Тільки для тих,хто має дорогі гаджети.
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10.01.2022 19:33 Ответить
Шлях від Порошенка до Зеленського,виявився шляхом від кофе у Відні,чи пива у Празі до карток на їжу.
І пройшли його усього менш,ніж за 3 роки.
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10.01.2022 19:37 Ответить
Кофе,а не кава написано навмисно!
Треба було ще написати Вена,а не Відень.
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10.01.2022 19:53 Ответить
да слово кофе международное, его все понимают. Его используют на всех материках. Или тебе важно не удобство, а лишь бы правила грамматики из учебника выполнять? Лично я не хочу усложнять жизнь, мне легче быть украинским гражданином по сути, а не по учебнику.
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11.01.2022 19:09 Ответить
Просто вы не поняли второго смысла.
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11.01.2022 23:01 Ответить
Назар Приходько про продуктові картки: Це такий "кінець епохи бідності"?

10.01.2022, 18:41 • 459 • https://uainfo.org/blognews/1641819472-nazar-prihodko-pro-produktovi-kartki-tse-takiy-kinets.html#mc-container 2



"Радник Зеленського Олег Устенко допускає запровадження продуктових карток і каже, що «ДІЯ» може в цьому допомогти", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/photo/?fbid=4915198401856860&set=a.527199113990166 пише Назар Приходько, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Востаннє, продуктові картки були за часів Кравчука (у нього сьогодні, до речі День народження - 88 років), і от, у Макарича знайшовся послідовник...

Це ТАКИЙ «кінець епохи бідності»?

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641756320-v-ochikuvanni-inflyatsiynogo-shoku-u-zelenskogo-zadumalisya.html В очікуванні "інфляційного шоку": у Зеленського задумалися про введення продуктових чеків

Ну і наостанок про «ДІЮ»: я не дуже собі уявляю «підтягнуті» продуктові картки в смартфонах. Якщо в людини є смартфон - на їжу теж вистачає. То ж... Це чергова профанація, яка виллється у бозна що, а ті, хто дійсно потребує Державної допомоги - залишаться без неї. «Браво», - завершує Приходько.
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10.01.2022 19:51 Ответить
а ничего что у меня уже за комуналку почти 50 тыщ долга, но да, я смог купить недорогой сим пакет и мне подарили смартфон.
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11.01.2022 19:12 Ответить
Ну, наконец дождался кінця епохи бідності.
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10.01.2022 19:52 Ответить
Думаю, что через пару дней выползет какое-то зеленое чмо и скажет, что это «личное мнение» этого идиота
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10.01.2022 20:05 Ответить
не переживайте, без карточек можно будет отовариваться в торгсинах за золото и доллары
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10.01.2022 20:20 Ответить
Но только с дией и уколом!
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11.01.2022 12:21 Ответить
Никогда такого не было и вот опять!!!
Здравствуй голодная Перестройка!!!
Здравствуй совок!!!
Здравствуй купоны!!!
Привет 90ті роки!!!!
Привет Велике Крадівництво!!!
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10.01.2022 21:32 Ответить
Народ у нас в стране, завелась зеленая крыса, пора ее выводить. И весь ее выводок. уже настроение пропадает, глядя на этот зеленый позор природы. Вот же угораздило а.
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10.01.2022 23:27 Ответить
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11.01.2022 05:07 Ответить
Арлекино в ударе!
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11.01.2022 12:20 Ответить
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