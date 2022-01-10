Проект "Без цензуры": Власти вводят продуктовые карточки. Что будет с ценами на еду в Украине? ВИДЕО

Уже в начале года инфляционные ожидания настолько высоки, что власти заговорили о продуктовых карточках. Талоны на еду в Украине в 2022-м – реальность?

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что ожидает потребительскую корзину украинца.

Напомним, Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.