Проект "Без цензуры": Власти вводят продуктовые карточки. Что будет с ценами на еду в Украине? ВИДЕО
Уже в начале года инфляционные ожидания настолько высоки, что власти заговорили о продуктовых карточках. Талоны на еду в Украине в 2022-м – реальность?
Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует, что ожидает потребительскую корзину украинца.
Напомним, Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточек, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения.
Топ комментарии
+45 secret secret_too
показать весь комментарий10.01.2022 17:03
+28 Александр Чуднивец #474549
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+27 Прощай немытая раССея
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ЗЕ БІЛИ, цікаво, а за другий строк свого циркача голосувати будете
І пройшли його усього менш,ніж за 3 роки.
Треба було ще написати Вена,а не Відень.
10.01.2022, 18:41 • 459 • https://uainfo.org/blognews/1641819472-nazar-prihodko-pro-produktovi-kartki-tse-takiy-kinets.html#mc-container 2
"Радник Зеленського Олег Устенко допускає запровадження продуктових карток і каже, що «ДІЯ» може в цьому допомогти", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/photo/?fbid=4915198401856860&set=a.527199113990166 пише Назар Приходько, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Востаннє, продуктові картки були за часів Кравчука (у нього сьогодні, до речі День народження - 88 років), і от, у Макарича знайшовся послідовник...
Це ТАКИЙ «кінець епохи бідності»?
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1641756320-v-ochikuvanni-inflyatsiynogo-shoku-u-zelenskogo-zadumalisya.html В очікуванні "інфляційного шоку": у Зеленського задумалися про введення продуктових чеків
Ну і наостанок про «ДІЮ»: я не дуже собі уявляю «підтягнуті» продуктові картки в смартфонах. Якщо в людини є смартфон - на їжу теж вистачає. То ж... Це чергова профанація, яка виллється у бозна що, а ті, хто дійсно потребує Державної допомоги - залишаться без неї. «Браво», - завершує Приходько.
Здравствуй голодная Перестройка!!!
Здравствуй совок!!!
Здравствуй купоны!!!
Привет 90ті роки!!!!
Привет Велике Крадівництво!!!