Мошенника, который обворовывал граждан по схеме "ваш родственник в больнице", задержали в Ровенской области. ВИДЕО

В Ровенской области задержали злоумышленника, который пытался обмануть пенсионера. Когда дубенчанин не отдал деньги, открыто завладел его сбережениями в сумме почти 44 тысячи гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Ровенской области.

Около 18 часов на стационарный телефон 90-летнего жителя Дубна позвонил по телефону неизвестный мужчина: представившись врачом, сообщил, что дочь попала в ДТП и у нее сложные переломы ног. Для лечения женщины требуется срочная операция, а значит – значительная сумма средств.

"Он уверял, что нужно ставить имплантаты и эту операцию будут делать во Львове. Стоимость лечения — 8 тысяч долларов США, — рассказывает пострадавший господин Леонтий. — Я сказал, что нет такой суммы, поэтому мне назвали более низкую цену — 80 тысяч гривен".

Кроме того, чтобы начать оперативное вмешательство, нужно было написать соответствующее заявление, содержание которого продиктовали аферисты.

Дубенчанин достал все свои сбережения и начал пересчитывать деньги. В это время во двор дома вошел мужчина. Представился прокурором и сказал, что пришел за деньгами и заявлением.

Пенсионер пригласил его в дом. Впрочем, заподозрил неладное и сказал, что денег не отдаст, а отвезет лично в больницу. Тогда псевдоправоохранитель начал "действовать": оттолкнул дедушку, забрал все деньги, которые лежали на видном месте, и моментально покинул дом. 90-летний житель Дубна сразу сообщил полиции.

"Работники уголовного розыска Дубенского районного отдела полиции совместно с коллегами областного управления оперативно вышли на след злоумышленника: им оказался 30-летний житель Ровно, - сообщил и.о. начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Крошко. - С привлечением оперативных служб удалось установить его место нахождения: задержали вора, когда тот на такси покидал город".

Злоумышленника опознал и потерпевший. Кроме того, известно, что житель по-прежнему попадал в поле зрения правоохранителей: десять раз привлекался к админответственности за совершение мелких краж и за нарушение ПДД.

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Как отметил Сергей Крошко, 30-летний житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Полицейские проверяют его также на причастность к совершению других аналогичных уголовных преступлений.







