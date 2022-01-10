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Мошенника, который обворовывал граждан по схеме "ваш родственник в больнице", задержали в Ровенской области. ВИДЕО

В Ровенской области задержали злоумышленника, который пытался обмануть пенсионера. Когда дубенчанин не отдал деньги, открыто завладел его сбережениями в сумме почти 44 тысячи гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Ровенской области.

Около 18 часов на стационарный телефон 90-летнего жителя Дубна позвонил по телефону неизвестный мужчина: представившись врачом, сообщил, что дочь попала в ДТП и у нее сложные переломы ног. Для лечения женщины требуется срочная операция, а значит – значительная сумма средств.

"Он уверял, что нужно ставить имплантаты и эту операцию будут делать во Львове. Стоимость лечения — 8 тысяч долларов США, — рассказывает пострадавший господин Леонтий. — Я сказал, что нет такой суммы, поэтому мне назвали более низкую цену — 80 тысяч гривен".

Кроме того, чтобы начать оперативное вмешательство, нужно было написать соответствующее заявление, содержание которого продиктовали аферисты.

Дубенчанин достал все свои сбережения и начал пересчитывать деньги. В это время во двор дома вошел мужчина. Представился прокурором и сказал, что пришел за деньгами и заявлением.

Пенсионер пригласил его в дом. Впрочем, заподозрил неладное и сказал, что денег не отдаст, а отвезет лично в больницу. Тогда псевдоправоохранитель начал "действовать": оттолкнул дедушку, забрал все деньги, которые лежали на видном месте, и моментально покинул дом. 90-летний житель Дубна сразу сообщил полиции.

"Работники уголовного розыска Дубенского районного отдела полиции совместно с коллегами областного управления оперативно вышли на след злоумышленника: им оказался 30-летний житель Ровно, - сообщил и.о. начальника ГУНП в Ровенской области Сергей Крошко. - С привлечением оперативных служб удалось установить его место нахождения: задержали вора, когда тот на такси покидал город".

Мошенника, который обворовывал граждан по схеме ваш родственник в больнице, задержали в Ровенской области 01

Злоумышленника опознал и потерпевший. Кроме того, известно, что житель по-прежнему попадал в поле зрения правоохранителей: десять раз привлекался к админответственности за совершение мелких краж и за нарушение ПДД.

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Как отметил Сергей Крошко, 30-летний житель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. Полицейские проверяют его также на причастность к совершению других аналогичных уголовных преступлений.

Мошенника, который обворовывал граждан по схеме ваш родственник в больнице, задержали в Ровенской области 02
Мошенника, который обворовывал граждан по схеме ваш родственник в больнице, задержали в Ровенской области 03
Мошенника, который обворовывал граждан по схеме ваш родственник в больнице, задержали в Ровенской области 04
Мошенника, который обворовывал граждан по схеме ваш родственник в больнице, задержали в Ровенской области 05

Автор: 

мошенничество (1230) Нацполиция (16496) Ровенская область (1237)


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Топ комментарии
+11
Ох и гнида!
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10.01.2022 17:38
+6
Судить эту тварь нужно за покушение на убийство, а не за мошенничество...
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10.01.2022 19:02
+3
і обов'зково відпиз....ди ти його ..... чи хочаб шуфрича ві....дити.
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10.01.2022 19:25
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Ох и гнида!
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10.01.2022 17:38 Ответить
Выпускник ПТУ писал текст"
« вилучили 31541 тисячу гривень та 400 євро". Джерело:
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10.01.2022 17:41 Ответить
Було б краще, якщо б не тільки шахрая, а ще й шарія.
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10.01.2022 17:54 Ответить
Ну дід ти дав. Гроші не захотів віддавати ( і це добре ) а рахувати при посторонній особі то норм.
Добре що так обійшлося, що просто відібрав. А міг ж вдарити чимось, а в такому поважному віці це не добре б було.
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10.01.2022 18:14 Ответить
Гроші -це зараз доказ.дід їх ще не скоро побачить ,а якщо не порахує, то ніколи
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10.01.2022 18:48 Ответить
я вже подумав, що бєню спiймали..
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10.01.2022 18:34 Ответить
После такого шока не каждый выживет. Тем более, в 90! Этот урод запросто мог довести человека до смерти... Как минимум, ускорить...
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10.01.2022 19:01 Ответить
Судить эту тварь нужно за покушение на убийство, а не за мошенничество...
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10.01.2022 19:02 Ответить
і обов'зково відпиз....ди ти його ..... чи хочаб шуфрича ві....дити.
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10.01.2022 19:25 Ответить
Цинізм виродків часто зашкалює.
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10.01.2022 19:53 Ответить
Дайте мені на 5 хвилин таку падлюку і 1 ліцензію на вбивство.
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10.01.2022 20:24 Ответить
Нада просто перестати обслуговувати телефонні картки , які ні на кого не зареєстровані . Так як це є в ЄС .
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10.01.2022 22:23 Ответить
А вот этого не надо.
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10.01.2022 23:13 Ответить
А постраждалі від нього не проти, щоб він віддав украдені гроші, а потім повісився сам у камері…., щоб дітям за батька брехуна не червоніти…
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10.01.2022 22:58 Ответить
 
 