"Казахи, гасите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ. ВИДЕО
В Беларуси силовики задержали граждан страны за комментарии в соцсетях по поводу "миротворцев" ОДКБ, отправленных в Казахстан на подавление протестов.
Об этом сообщает NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.
Канал опубликовал видео с одним из задержанных, на котором он извиняется за комментарии в соцсети.
"Белорусов задерживают за "цинические комментарии" о "миротворцах", отправленных в Казахстан. МВД Беларуси утверждает, что отследило их посты в соцсетях. И заставило двоих мужчин каяться в совершенном на камеру. На видео есть и скриншоты комментариев. Один из них - "Казахи, гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали". Второй написал: "Мужики, вот это настоящие мужики, а быдло белорусское ищет отговорки, что у нас оружия нет. Желания и воли нет!", - пишет канал.
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Заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тыс. изданий); 100 газет и журналов. Также мониторинг будет включать в себя новостные программы 15 телевизионных каналов и 10 радио и обзор публикаций в иностранных СМИ. Отдельно заказчик добавил мониторинг социальных сетей Facebook и Telegram.
Из всего потока информации госпредприятие просит отдельно выделять новости и публикации, в которых упоминается президент, глава Офиса президента и значимые фигуры Офиса президента; премьер-министр и все министры Кабмина; глава Верховной Рады, вице-спикеры и парламентские комитеты.
Медиа-отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно.