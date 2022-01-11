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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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"Казахи, гасите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ. ВИДЕО

В Беларуси силовики задержали граждан страны за комментарии в соцсетях по поводу "миротворцев" ОДКБ, отправленных в Казахстан на подавление протестов.

Об этом сообщает NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

Канал опубликовал видео с одним из задержанных, на котором он извиняется за комментарии в соцсети.

"Белорусов задерживают за "цинические комментарии" о "миротворцах", отправленных в Казахстан. МВД Беларуси утверждает, что отследило их посты в соцсетях. И заставило двоих мужчин каяться в совершенном на камеру. На видео есть и скриншоты комментариев. Один из них - "Казахи, гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали". Второй написал: "Мужики, вот это настоящие мужики, а быдло белорусское ищет отговорки, что у нас оружия нет. Желания и воли нет!", - пишет канал.

Также читайте: Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Автор: 

Беларусь (7900) Казахстан (781) репрессии (2767)


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Топ комментарии
+38
Якби програв Майдан це б було і у нас.
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11.01.2022 09:09
+37
Казахи гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали
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11.01.2022 09:09
+29
Мрак.
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11.01.2022 08:59
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...Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» 4 января объявило тендер на комплекс услуг по мониторингу средств массовой информации ожидаемой стоимостью 8,38 млн грн. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на систему ProZorro.

Заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тыс. изданий); 100 газет и журналов. Также мониторинг будет включать в себя новостные программы 15 телевизионных каналов и 10 радио и обзор публикаций в иностранных СМИ. Отдельно заказчик добавил мониторинг социальных сетей Facebook и Telegram.

Из всего потока информации госпредприятие просит отдельно выделять новости и публикации, в которых упоминается президент, глава Офиса президента и значимые фигуры Офиса президента; премьер-министр и все министры Кабмина; глава Верховной Рады, вице-спикеры и парламентские комитеты.

Медиа-отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно.
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11.01.2022 12:25 Ответить
И в конце музыка из "Звездных войн".... Я уже не говорю о нарушении авторских прав, но, блин, вы же так ненавидите западный мир и постоянно обвиняете его в попытках развалить ваши бесценные кусочки советской идиллии. Ну так ЗАЧЕМ вы используете ЕГО музыку в своих пропагандистских роликах????
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11.01.2022 12:38 Ответить
жаль хлопца -сядет на лет 5
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11.01.2022 12:48 Ответить
Лукашенко - зови кадырова в гости!!! Шашлык , машлык!!!!! Боги - хреновы!
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11.01.2022 12:51 Ответить
Довольно тесно в прошлом году общался с белорусами, осталось такое мерзкое послевкусие. Зашел разговор за кацапов и украину, то на меня как на дибила смотрели и пятая точка у них разгоралась до галактических масштабов. Все свелось да вот Россия, да это вы сбили бук, да если бы не Путин и т.д.
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11.01.2022 16:51 Ответить
Половина - зомби, вторая - трусы.
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12.01.2022 01:03 Ответить
Гэта былі рускія. Рускія таксама жывуць у Беларусі.
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12.01.2022 01:08 Ответить
Таракан использует гестаповские методики кадирова... да-а, если б не Майдан у нас было бы тоже....
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11.01.2022 20:39 Ответить
Если псы ермака захотят устроить подобное у нас, то ермак может не успеть доехать до Борисполя.
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12.01.2022 01:03 Ответить
Білорусів вже давно затримують якщо вони напишуть чи скажуть щось "лишнє". Казахстан тут ні до чого...
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12.01.2022 09:00 Ответить
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