"Казахи, гасите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ. ВИДЕО

В Беларуси силовики задержали граждан страны за комментарии в соцсетях по поводу "миротворцев" ОДКБ, отправленных в Казахстан на подавление протестов.

Об этом сообщает NEXTA Live, передает Цензор.НЕТ.

Канал опубликовал видео с одним из задержанных, на котором он извиняется за комментарии в соцсети.

"Белорусов задерживают за "цинические комментарии" о "миротворцах", отправленных в Казахстан. МВД Беларуси утверждает, что отследило их посты в соцсетях. И заставило двоих мужчин каяться в совершенном на камеру. На видео есть и скриншоты комментариев. Один из них - "Казахи, гасите этих нелюдей в форме!!!!пусть знают куда они приехали". Второй написал: "Мужики, вот это настоящие мужики, а быдло белорусское ищет отговорки, что у нас оружия нет. Желания и воли нет!", - пишет канал.

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