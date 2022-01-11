РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10925 посетителей онлайн
Новости Видео
31 830 132

"З усією повагою мы страну всрали в гавно": патрульные остановили авто с пьяным полковником полиции Ефтением, предлагавшим "решить вопрос". ВИДЕО

В Черновцах патрульная полиция остановила нетрезвого водителя – им оказался полковник полиции Вячеслав Ефтений, возглавляющий Управление стратегических расследований Одесской области.

По источникам Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 января.

Водитель авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG нарушил правила дорожного движения – требований дорожного знака 3,21 "Въезд запрещен". После остановки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Он отказался проходить тест с помощью газоанализатора "Драгер", а также отказался от осмотра в Черновицком областном наркологическом диспансере.

Нарушителем оказался начальник УСР Одесской области Вячеслав Ефтений. Полковник предлагал патрульным "пойти ему навстречу" и "решить вопрос". Также он рассказал, как не раз отпускал нарушителей, "чтобы они не сидели".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пять автомобилей столкнулись возле Житомира, есть пострадавшие. ФОТО

 По информации издания "Думская", Ефтений был за рулем нового Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска стоимостью около 200 тыс. евро, который не указан в его декларации. К тому же, Ефтений одет в костюм от Gucci, котрый стоит свыше 2 тысяч евро, - в том случае, если это не подделка.

В Нацполиции Одессы заявляют, что сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее он был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, впоследствии возглавлял житомирское и ровенское управление по борьбе с организованной преступностью. Как утверждают активисты, неофициально Ефтения называли "янтарным бароном".

В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала страж порядка пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.

Экс-нардеп Дмитрий Линько, являвшийся членом аттестационной комиссии, написал в комментарии в Фейсбук: "Знатный персонаж. Убегал от меня, когда мы проводили аттестацию в Ривно. Он там был янтарный король. Помню его перстень на руке с килограммовым камнем - как у цыганского барона".

Автор: 

Одесская область (3595) Нацполиция (16500) Черновцы (677) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+41
Какая там говорите у наших чиновников зарплата что они ездят на 6-ти литровом Гелике как бандит из 90-х? Или бабушка ему подарила? И вы хотите чтобы в етой стране была нормальная жизнь
показать весь комментарий
11.01.2022 13:37
+30
ним виявився полковник поліції В'ячеслав Єфтеній, який очолює Управління стратегічних розслідувань Ну вы понимаете почему у нас так расследуются преступления. И вы понимаете что именно такие будут встречать росийские танки с цветами.
показать весь комментарий
11.01.2022 13:41
+28
Полковник полиции В'ячеслав Єфтеній на камеру признается что отпускал преступников и которые благодаря ему в тюрьмах не сидели видимо оттуда у него Гелик жрущий бензина в день больше чем средняя зарплата украинца. Где наши спецслужбы? Бабушек с сигаретами и семечками ловят?
показать весь комментарий
11.01.2022 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А не друг він Гогіашвілі, схильний понтуватися?
показать весь комментарий
11.01.2022 15:24 Ответить
Нормальный такой типичный рыгосвинарчук времён Януковича-Порошенко-Авакова

показать весь комментарий
11.01.2022 15:43 Ответить
Сирота в "просранной стране" почему-то на "кубике"



показать весь комментарий
11.01.2022 15:51 Ответить
если бы просто кубик!! AMG кубик это можно сказать ,,кубик в кубе"(по цене) AMG официальная тюнинговая мерсовская компания(дорого стоит равно как и BRABUS)
показать весь комментарий
11.01.2022 16:41 Ответить
І хто ж це керував країною і судовими реформами в 2016 році, ау порохоботи? То що знову за пецю голосувати будете? Давайте - він знову таких цінних кадрів буде просовувати в суди, сбу, нацполіцію.
показать весь комментарий
11.01.2022 16:16 Ответить
А разве зеленая плесень сейчас ни этим занимается?((( Сбивают людей, укурок говорит, ну он же не умер, всего 10 переломов, АУ зеленодрочери?))))
показать весь комментарий
11.01.2022 18:57 Ответить
тобі та тим 7-ми осліплених помстою, котрим П.О. надзюрчав у колготки, а тому ви не вийшли на сцену стадіону, коли Зе!Бень сцяв у очі 73% вундервафель:

але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу Джерело:
Для цікавості, у вас Порошенко відповідає до тепер за все що було, є та буде??? А Зе!Бень- ні за що й ніколи?
показать весь комментарий
12.01.2022 00:12 Ответить
А статью до конца прочитать слабо? Он попал под люстрацию при Порошенко, а потом восстанавливался через суд!
показать весь комментарий
12.01.2022 01:33 Ответить
Черговий кандидат на міністра МВС...
показать весь комментарий
11.01.2022 16:16 Ответить
авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG Источник:

нехилая телега. Мабуть штук 180 вечнозеленых...А полицаи плачутся, что их "недофинансируют"...
показать весь комментарий
11.01.2022 16:30 Ответить
300 тис евро

2021 рік
показать весь комментарий
11.01.2022 19:15 Ответить
ВОТ ОНА ГНИДА !!!
показать весь комментарий
11.01.2022 16:41 Ответить
Коли мені покажуть , як в таких як цей гандон , держава конфіскує накрадене й саде років так па 10-20 ...Мені нахер не треба дивитись як вони жирують падли . Якщо буде війна ( не дай Боже звісно ) Першим ділом треба пере)(ібашить побільше такохї погані - і рука бл не здригнеться!!!
показать весь комментарий
11.01.2022 16:41 Ответить
Подальша доля протокола за ст.130 не розкрита. Доправлено до суду?
Реакція керівництва полковника?

Можна зробити декілька загальних висновків:

- ціна вирішення питання суттево зросте, оскільки поява такого відосика в більшості випадків поставить хрест на подальшій кар'єрі та роботі головного героя; Було б чудово якщо б такі сюжети показав один з великих телеканалів, хоч трохи але замисляться оці всі небожителі;
- усіляких керівників середньої ланки ніхто особливо захищати чи відмазувати не планує. Тільки дійсно велика риба, як то Олександр Трухін як і раніше може відчувати себе під кришою. Але навіть середня ланка може розраховувати на справедливе рішення суду (оскільки реформа судової влади трохи забуксувала);
- якщо поліція ввімкнула камеру та підкреслено ввічливо спілкується рахуй попав;
- поліцейський гарно спілкується, було б непогано всім їм провести тренінг з типових відповідей на усіляки "порешаем", "ти ж теж чоловік", "вислухай мене".

Підполковник хоч не опустився до загроз та штовханини.
показать весь комментарий
11.01.2022 16:45 Ответить
Полицейские молодцы! Побольше бы таких!
показать весь комментарий
11.01.2022 16:51 Ответить
Це наш бувший убозовець, займався цигарками, потім Волинь і та же тема, так що було як на авто назбирати, і да це було ще до Зелі та Пороза, навіть раніше яника.
показать весь комментарий
11.01.2022 17:24 Ответить
Єдине позитивне з цієї новини - "правильно оформити Зеленського" - давно пора))
показать весь комментарий
11.01.2022 17:41 Ответить
Тільки коли їх почнуть саджати на 25 років МІНІМУМ за хабар, кришування криміналу тількі тоді почнуться зміни. Усе іньше - "з пустого у порожнєє" .
показать весь комментарий
11.01.2022 18:05 Ответить
нужно чтобы крутили по ТВ видосики про идущего в камеру плачущего коррупционера и сморкающихся спотыкающихся несчастных детей.

показать весь комментарий
11.01.2022 19:21 Ответить


В Китае казнили миллиардера
(!! і пох)
показать весь комментарий
11.01.2022 20:33 Ответить
это был зиц-миллиардер

бабло перевел себе Си-Цьзин-Пин
показать весь комментарий
12.01.2022 00:22 Ответить
Нема чого шукати правди в Україні,бо її поховали суди,міліціонери...Справедливості в Україні не добьєшся з Аваковими,Князєвими..
Пора робити лижі з України...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:29 Ответить
Друже ,ніде правди нема , нешукай ... Є небагато в окремо-взятих місцях там де її просто трохи більший відсоток ...
показать весь комментарий
11.01.2022 18:34 Ответить
Друже,

правди немає нігде
показать весь комментарий
11.01.2022 19:38 Ответить
ось правда, а те, що ви кумедні- дружно комедію ліпите, цьому підтвердження.
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY&t=3155s дезінформація, дезорієнтація, дискримінація...
показать весь комментарий
12.01.2022 00:20 Ответить
MERCEDES-BENZ G 63:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663631190351647&id=100001144378891 Монастирський пообіцяв підвищення зарплат правоохоронцям

Нувориші-рішали настільки звикли порушувати закон, що їм просто впадлу мовчки змиритись і сплатити по тихому штраф, який для них нічого не вартий.
показать весь комментарий
11.01.2022 19:03 Ответить
А шо там бывший замминистра по наркоте Гоги и его жена без допуска к гостайне? Уже сидят в тюрьме? Или Мецгер, который финансировал сепаров и напал на журналистов? А? Тоже наказан? А шо Безугла "Вагнергейт" уже расследовала и посадила виновных в госизмене?
показать весь комментарий
11.01.2022 20:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 