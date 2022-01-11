"З усією повагою мы страну всрали в гавно": патрульные остановили авто с пьяным полковником полиции Ефтением, предлагавшим "решить вопрос". ВИДЕО

В Черновцах патрульная полиция остановила нетрезвого водителя – им оказался полковник полиции Вячеслав Ефтений, возглавляющий Управление стратегических расследований Одесской области.

По источникам Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 января.

Водитель авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG нарушил правила дорожного движения – требований дорожного знака 3,21 "Въезд запрещен". После остановки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Он отказался проходить тест с помощью газоанализатора "Драгер", а также отказался от осмотра в Черновицком областном наркологическом диспансере.

Нарушителем оказался начальник УСР Одесской области Вячеслав Ефтений. Полковник предлагал патрульным "пойти ему навстречу" и "решить вопрос". Также он рассказал, как не раз отпускал нарушителей, "чтобы они не сидели".

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По информации издания "Думская", Ефтений был за рулем нового Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска стоимостью около 200 тыс. евро, который не указан в его декларации. К тому же, Ефтений одет в костюм от Gucci, котрый стоит свыше 2 тысяч евро, - в том случае, если это не подделка.

В Нацполиции Одессы заявляют, что сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее он был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, впоследствии возглавлял житомирское и ровенское управление по борьбе с организованной преступностью. Как утверждают активисты, неофициально Ефтения называли "янтарным бароном".

В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала страж порядка пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.

Экс-нардеп Дмитрий Линько, являвшийся членом аттестационной комиссии, написал в комментарии в Фейсбук: "Знатный персонаж. Убегал от меня, когда мы проводили аттестацию в Ривно. Он там был янтарный король. Помню его перстень на руке с килограммовым камнем - как у цыганского барона".