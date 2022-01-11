"З усією повагою мы страну всрали в гавно": патрульные остановили авто с пьяным полковником полиции Ефтением, предлагавшим "решить вопрос". ВИДЕО
В Черновцах патрульная полиция остановила нетрезвого водителя – им оказался полковник полиции Вячеслав Ефтений, возглавляющий Управление стратегических расследований Одесской области.
По источникам Цензор.НЕТ, инцидент произошел 8 января.
Водитель авто марки MERCEDES-BENZ G 63 AMG нарушил правила дорожного движения – требований дорожного знака 3,21 "Въезд запрещен". После остановки оказалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Он отказался проходить тест с помощью газоанализатора "Драгер", а также отказался от осмотра в Черновицком областном наркологическом диспансере.
Нарушителем оказался начальник УСР Одесской области Вячеслав Ефтений. Полковник предлагал патрульным "пойти ему навстречу" и "решить вопрос". Также он рассказал, как не раз отпускал нарушителей, "чтобы они не сидели".
В Нацполиции Одессы заявляют, что сейчас Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.
Ранее он был заместителем начальника волынского управления по борьбе с организованной преступностью, впоследствии возглавлял житомирское и ровенское управление по борьбе с организованной преступностью. Как утверждают активисты, неофициально Ефтения называли "янтарным бароном".
В 2016 году он не попал под переаттестацию. Сначала страж порядка пошел на больничный, позже аттестационная комиссия рекомендовала его уволить, но тот через суд обжаловал это решение и вернулся на службу.
Экс-нардеп Дмитрий Линько, являвшийся членом аттестационной комиссии, написал в комментарии в Фейсбук: "Знатный персонаж. Убегал от меня, когда мы проводили аттестацию в Ривно. Он там был янтарный король. Помню его перстень на руке с килограммовым камнем - как у цыганского барона".
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але той через суд оскаржив це рішення і повернувся на службу Джерело:
Для цікавості, у вас Порошенко відповідає до тепер за все що було, є та буде??? А Зе!Бень- ні за що й ніколи?
нехилая телега. Мабуть штук 180 вечнозеленых...А полицаи плачутся, что их "недофинансируют"...
2021 рік
Реакція керівництва полковника?
Можна зробити декілька загальних висновків:
- ціна вирішення питання суттево зросте, оскільки поява такого відосика в більшості випадків поставить хрест на подальшій кар'єрі та роботі головного героя; Було б чудово якщо б такі сюжети показав один з великих телеканалів, хоч трохи але замисляться оці всі небожителі;
- усіляких керівників середньої ланки ніхто особливо захищати чи відмазувати не планує. Тільки дійсно велика риба, як то Олександр Трухін як і раніше може відчувати себе під кришою. Але навіть середня ланка може розраховувати на справедливе рішення суду (оскільки реформа судової влади трохи забуксувала);
- якщо поліція ввімкнула камеру та підкреслено ввічливо спілкується рахуй попав;
- поліцейський гарно спілкується, було б непогано всім їм провести тренінг з типових відповідей на усіляки "порешаем", "ти ж теж чоловік", "вислухай мене".
Підполковник хоч не опустився до загроз та штовханини.
В Китае казнили миллиардера
(!! і пох)
бабло перевел себе Си-Цьзин-Пин
Пора робити лижі з України...
правди немає нігде
https://www.youtube.com/watch?v=ABtKvaMnTxY&t=3155s дезінформація, дезорієнтація, дискримінація...
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663631190351647&id=100001144378891 Монастирський пообіцяв підвищення зарплат правоохоронцям
Нувориші-рішали настільки звикли порушувати закон, що їм просто впадлу мовчки змиритись і сплатити по тихому штраф, який для них нічого не вартий.