Проект "Без цензуры": Почему российские тиктокеры и не только лезут к ненавистным "бандеровцам"?. ВИДЕО
Популярного российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. А что он тут вообще забыл? Почему он и ему подобные лезут к ненавистным "бандеровцам" и "укрофашистам"?
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует это гибридное оружие России.
Даня Милохин – известный российский тиктокер. Но решил приехать в Украину – заглянуть к подписчикам. Ани Лорак – уже почти российская певица. Но планирует концерты в Украине в 2022 году. Что же им не сидится в России?
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+16 Иван Иван #488996
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а в Україні поки що свобода слова є...
11 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html#comments Комментарии: 1
Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память…
Государственный телеканал «Рада», который уже прославился рядом скандалов, сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали «внезапно умер».
Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале «Рады», https://strana.news/news/371133-hoskanal-rada-trollit-ruslana-stefanchuka.html сообщает сегодня издание «Страна».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Еще более жирный брат Стефанчука снова заснул в Раде. Видео
«Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли.
Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призывал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси.
Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям.
Вечная память», - говорится в сообщении.
Канал «Рада», видимо, решил немного подколоть своего непосредственного начальника - спикера Руслана Стефанчука. И выстроил кадр оригинальным образом - с надписью «внезапно помер» прямо под фото спикера.
«Впрочем, иногда складывается впечатление, что канал «Рада» так чудит специально в рамках своей промо-кампании.
Чтоб хоть кто-то что-то о нем говорил и писал», - комментирует ситуацию Telegram-канал «Политика страны».
Как напомнило издание, сегодня мы сообщали о том, что в Италии во вторник, 11 января, умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет.
Шановний пане Иван Кравченко.
Ви правильно міркуєте,але, того мало.
Я вже добрих 5 років кричу на всіх усюдах:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором
в розмірі 50%.
Наших росіяни самі не пустять,а їхні не поїдуть,
бо свої заклюють.
А от зелений зрадник-янєлох42 почав пускати баст й іньший шлак.
Я кажу те що чув.
паляницю, рушницю чи стільницю
И тогда проблема решится сама собой без скандала.
Шановний пане Сергей Середа.
Ви правильно міркуєте,але,тільки
запоребрикових, того мало.
Я вже добрих 5 років кричу на всіх усюдах:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором
в розмірі 50%.
Наших росіяни самі не пустять,а їхні не поїдуть,
бо свої заклюють.
Приехала француженка со своей болонкой в Россию. Собачка вырвалась и выбежала во двор, где её окружили местные дворняжки:
- А ну ка, расскажи подружка, как оно там у вас в Париже?
- Ну, что сказать? Сплю на пуховой перине. Ем только брендовые корма. Личный кинолог, ветеринар, массажист, парикмахер, диетолог. Прогулки в парке три раза в день, выставки, вязки...
- А зачем тогда сюда к нам пожаловала?
- Да, понимаете ли..., погавкать негде!
Авжеж, це не Славянск, проте й далеко не умовний Краків.
Проте, дозвольте помітити, що сруського міра у середньому по країні зараз значно менше ніж о 2012.
Таки ми рухаємось!