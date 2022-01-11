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Проект "Без цензуры": Почему российские тиктокеры и не только лезут к ненавистным "бандеровцам"?. ВИДЕО

Популярного российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. А что он тут вообще забыл? Почему он и ему подобные лезут к ненавистным "бандеровцам" и "укрофашистам"?

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует это гибридное оружие России.

Даня Милохин – известный российский тиктокер. Но решил приехать в Украину – заглянуть к подписчикам. Ани Лорак – уже почти российская певица. Но планирует концерты в Украине в 2022 году. Что же им не сидится в России?

Автор: 

концерт (401) Лорак Ани (48) россия (95687) шоу-бизнес (151) TikTok (33)


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Топ комментарии
+16
потому что получили указание от куратора. или вы думаете то независимые предприниматели?)
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11.01.2022 17:03
+12
Бо їх все ще сюди вибірково пускають. Хоча кордони для ************ вже 8 років як повністю мають бути зачинені. А для тих, хто звідси їздить працювати на ************ - тим паче.
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11.01.2022 17:04
+10
Питання № 1. Розкажіть, як правильно нарізати паляницю.
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11.01.2022 18:02
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Правила форума Совет форумчан
потому что получили указание от куратора. или вы думаете то независимые предприниматели?)
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11.01.2022 17:03 Ответить
Питушня.
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11.01.2022 18:03 Ответить
все просто. у вільній та правовій раші, їхні язики засунули їм же в жоппппу.
а в Україні поки що свобода слова є...
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11.01.2022 17:03 Ответить
І якого дідька їх тут слухати?
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12.01.2022 21:24 Ответить
але моня дуже швидко кавчається.............
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11.01.2022 17:04 Ответить
Бо їх все ще сюди вибірково пускають. Хоча кордони для ************ вже 8 років як повністю мають бути зачинені. А для тих, хто звідси їздить працювати на ************ - тим паче.
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11.01.2022 17:04 Ответить
Почему почти все топовые украинские блогеры и ютубщики, в основном вещают для русскоязычной аудитории? Просмотры?
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11.01.2022 17:08 Ответить
Так вони топові за рахунок російської аудіторії, дивітьсья україномовних, їх теж багато є.
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11.01.2022 17:28 Ответить
Хто наприклад?
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11.01.2022 23:07 Ответить
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11.01.2022 17:09 Ответить
ще не дай Боже, могли б його з'їсти сирим, не печеним
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11.01.2022 17:14 Ответить
«Внезапно умер». Канал «Рада» сообщил о трагической смерти спикера Стефанчука
11 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%bd%d0%be-%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%82.html#comments Комментарии: 1



Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям. Вечная память…


Государственный телеканал «Рада», который уже прославился рядом скандалов, сообщил о смерти главы Европарламента Давида Сассоли, прикрепив фото спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под которым написали «внезапно умер».

Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале «Рады», https://strana.news/news/371133-hoskanal-rada-trollit-ruslana-stefanchuka.html сообщает сегодня издание «Страна».

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2.html Еще более жирный брат Стефанчука снова заснул в Раде. Видео

«Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента, Давид-Мария Сассоли.

Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призывал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси.

Выражаю искреннее соболезнования родным, близким и все друзьям.

Вечная память», - говорится в сообщении.

Канал «Рада», видимо, решил немного подколоть своего непосредственного начальника - спикера Руслана Стефанчука. И выстроил кадр оригинальным образом - с надписью «внезапно помер» прямо под фото спикера.

«Впрочем, иногда складывается впечатление, что канал «Рада» так чудит специально в рамках своей промо-кампании.

Чтоб хоть кто-то что-то о нем говорил и писал», - комментирует ситуацию Telegram-канал «Политика страны».

Как напомнило издание, сегодня мы сообщали о том, что в Италии во вторник, 11 января, умер спикер Европарламента Давид Сассоли. Ему было 65 лет.
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11.01.2022 17:20 Ответить
Воно здохло ...
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11.01.2022 17:45 Ответить
Есть простое решение. Все артУрки из-за поребрика должны выступать только на украинском языке. .Любое слово на русском - прощай гонорар.Для людей других профессий из-за поребрика должны быть предоставлены гос переводчики по космическим ценам. Желание тусить в Украине отпадет само собой.Через интернет- прямое нашествие емелиной песни.Нужно накладывать штрафы на Гугл,ФБ,Тик-Ток ,Телеграм за продвижение в Украину российского контента.
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11.01.2022 17:25 Ответить
Гугл, тиктоки и телеграмы тебя ***** пошлют.
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11.01.2022 19:34 Ответить
Шануймося українці!
Шановний пане Иван Кравченко.
Ви правильно міркуєте,але, того мало.
Я вже добрих 5 років кричу на всіх усюдах:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором
в розмірі 50%.
Наших росіяни самі не пустять,а їхні не поїдуть,
бо свої заклюють.
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12.01.2022 16:56 Ответить
Потому что у нас на 7 году войны безвиз и проходной двор со страной агрессором . Если бы 7 лет назад сивочолый ,,атец,, просто поддержал бы депутатскую инициативу исходившую тогда от НФ то эти иностранные агенты просто НЕ получили бы виз ибо не собрали бы всех нужных документов или находились бы в базе нежелательных гостей
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11.01.2022 17:28 Ответить
Наче при Порошенко зробили заборону усім від 18 до 65 років без вагомої причини.... не чули?
А от зелений зрадник-янєлох42 почав пускати баст й іньший шлак.
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11.01.2022 23:06 Ответить
Не нужно выдумывать . Просто пытались понты делать на границе. Но любые полумеры это такое же зло как и полное бездействие .Только полноценный визовый режим который эта падла забраковала хотя даже такие деятели как Сеня Морковкин были готовы поддержать и голосов собрали нужное количество НО эта соевая пббратия все слила под дуду х.йла
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14.01.2022 00:11 Ответить
"Видумують" кацапи - раби *********** брехливі на швабре.
Я кажу те що чув.
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14.01.2022 00:18 Ответить
Итак почему порося не поддержало инициативу НФ по введению визового режима с рашкой ? Почему за 5 лет каденции соевого ,, атца,, НИ одной депутатской инициативы не говоря уже про инициативы идущие от народа в виде электронных петиций поддержано не было ? Он что у нас полицейскую монархию строил ? Как х.йло в рашке ? А про кацапов это вопрос не ко мне , этот прием используемый лубянскими ботофермами и ботофермами отдельных украинских олигархов давно уже всем известен . Принцип такой -,, украл ,кричи громче всех, -держи вора !"
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14.01.2022 23:49 Ответить
заполнить бланк.опросника на украинском а также ответить устно. на украинском.три вопроса.цель визита. ..., думаю это уже будет непреодолимо для 95% кацапов на вьезд
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11.01.2022 17:42 Ответить
Питання № 1. Розкажіть, як правильно нарізати паляницю.
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11.01.2022 18:02 Ответить
Що легше нарізати:
паляницю, рушницю чи стільницю
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12.01.2022 15:25 Ответить
Таке питання має бути заборонено з міркувань техніки безпеки. Той, хто веде опитування може врізати дуба від реготу при спостереженні спроб "русскоязычной челюсти" вимовити відповідь. Треба ж людям давати час прореготатися та перевести дух між питаннями!
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12.01.2022 15:32 Ответить
Не вижу проблемы, напрасно не пустили, сработали на парашинскую госпропаганду, он не представляет угрозы Украине, можно было его использовать в своих целях!
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11.01.2022 17:44 Ответить
пустить на корм на свиноферму?
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11.01.2022 18:11 Ответить
Россия им платит бабло, того и лезут.
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11.01.2022 18:02 Ответить
Типовий "незалежний" кацапський блогер варламов. Ругает местние власти, но про путлера молчок и в Україні хунта.
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11.01.2022 18:02 Ответить
+
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11.01.2022 18:10 Ответить
Как почему? Осваивать новый рынок, рубить бабло и выполнять небольшие поручения неких загадочных кураторов, а именно втюхивать подростающему поколению с неокрепшими мозгами о том, что война это где-то там и вообще её на самом деле нет, а мы "братский народ" и должны подтягиваться к Масквабаду и его руководящим решениям. Вы же только почитайте эти сказочные хотелки к американцам, которые сейчас обсуждают, там же весь сок и жир одновременно и содержимое черепных коробок кремлёских небожителей. А неразумная школота ведь так легко ведётся и покупается на мимолётные тренды, хотя у нас и 40-ка летние родители этой самой школоты, судя по выборам, недалеко ушли в умственном развитии
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11.01.2022 18:16 Ответить
Какое оно мерзкое, мне от одного вида блевать хочется.
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11.01.2022 19:01 Ответить
Прикордонники молодці. Закон і нічого особистого. Для чого нам тут оце нещастячко? Фу, бридота.
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11.01.2022 19:09 Ответить
Нужно разрешить запоребриковым артистам гастроли в Украине но с условием уплаты 90% от дохода военного сбора в бюджет Украины.

И тогда проблема решится сама собой без скандала.
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11.01.2022 19:12 Ответить
Шануймося українці!
Шановний пане Сергей Середа.
Ви правильно міркуєте,але,тільки
запоребрикових, того мало.
Я вже добрих 5 років кричу на всіх усюдах:
Всі доходи,повязані з державою агресором ,
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором
в розмірі 50%.
Наших росіяни самі не пустять,а їхні не поїдуть,
бо свої заклюють.
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12.01.2022 16:50 Ответить
Очень бородатый анекдот:
Приехала француженка со своей болонкой в Россию. Собачка вырвалась и выбежала во двор, где её окружили местные дворняжки:
- А ну ка, расскажи подружка, как оно там у вас в Париже?
- Ну, что сказать? Сплю на пуховой перине. Ем только брендовые корма. Личный кинолог, ветеринар, массажист, парикмахер, диетолог. Прогулки в парке три раза в день, выставки, вязки...
- А зачем тогда сюда к нам пожаловала?
- Да, понимаете ли..., погавкать негде!
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11.01.2022 20:29 Ответить
На Нашвабріно теж багато не "пагавкаєш" ... садисти з ФСБ швидко скрутять.
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11.01.2022 23:02 Ответить
Кацапи чітко розуміють якими методами впливати на різні аудиторії, а вплив на підлітків дуже важливий. А от де підтримка держави Україна українських блогерів?
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11.01.2022 22:31 Ответить
Це ви учасників "голодної куті" маєте на увазі?
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12.01.2022 08:37 Ответить
Бо треба пи#дить їх , й іноді ногами!!! Толерасти програли, й завжди будуть програвати.
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11.01.2022 23:01 Ответить
Вони не лізуть у Львів, Тернопіль, Луцьк, Франківськ.... Вони лізуть у Київ, Харків, Дніпро, Одеса, ЗапоріжжЯ.... де багато місцевої москалоти, і де русскіми Міромь *******......
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12.01.2022 05:56 Ответить
Прошу пана, та у Львові теж вати вистачає.
Авжеж, це не Славянск, проте й далеко не умовний Краків.

Проте, дозвольте помітити, що сруського міра у середньому по країні зараз значно менше ніж о 2012.
Таки ми рухаємось!
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12.01.2022 22:48 Ответить
путінські тік-токери хайпують якщо їх не впускають на кордоні. а наші ще допомагають - відео знімають і викладують в інет. . . . . Навіщо ви покидьків рекламуєте ???
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12.01.2022 08:44 Ответить
Тоесть по вашему их надо пускать, чтоб они не хайповали? Пусть они в своих тиктоках хоть с крыши прыгают хоть в жэпь друг друга порят. Нам то что? Нормальные люди это говно не смотрят.
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14.01.2022 00:06 Ответить
Этого ********* пол Гос думы *******.Инфа сотка
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12.01.2022 13:46 Ответить
Расєйські таргани.
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13.01.2022 00:05 Ответить
 
 