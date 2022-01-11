Проект "Без цензуры": Почему российские тиктокеры и не только лезут к ненавистным "бандеровцам"?. ВИДЕО

Популярного российского тиктокера Даню Милохина не пустили в Украину. А что он тут вообще забыл? Почему он и ему подобные лезут к ненавистным "бандеровцам" и "укрофашистам"?

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует это гибридное оружие России.

Даня Милохин – известный российский тиктокер. Но решил приехать в Украину – заглянуть к подписчикам. Ани Лорак – уже почти российская певица. Но планирует концерты в Украине в 2022 году. Что же им не сидится в России?