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Спецназовец полиции Андрейковец погиб от нападения кабана во время охоты на Житомирщине. ВИДЕО

В лесу под Житомиром во время охоты истек кровью от ужасной раны командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

Собака мужчины, Хантер, спугнула кабана. Животное выскочило прямо перед одним из охотников, Евгением. Мужчина еще успел выстрелить, но на этот раз кабан оказался проворнее. Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.

Рана была очень большая, разрыв артерии, они тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно не останавливалась.

По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

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"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили в прокуратуре.

В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает ни одного случая, когда кабан бросился бы на человека.

Спецназовца КОРД Евгения Андрейковца похоронят завтра в Житомире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черниговской области во время охоты мужчина смертельно ранил полицейского

Автор: 

лес (631) охота (129) смерть (9232) КОРД (169)


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Топ комментарии
+90
Так дураку и надо!! Нехрен трогать животных. Хочешь пострелять, иди стреляй в кацапов!!
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11.01.2022 16:46
+67
Собирался убить и был убит.
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11.01.2022 16:43
+60
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11.01.2022 16:43
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Страница 3 из 3
Кабан молодець у нерівному бою зміг премогти озброєного мисливця, які тіки проти тварин герої а проти таких же озброєних сцуть воювати. Кабана не вбивати зробити недоторканим.
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11.01.2022 22:44 Ответить
полювання - злочин, мисливці - хижі злочинці, це треба заборонити раз і назавжди,
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11.01.2022 23:44 Ответить
Ти м'яса не їси ? Чи якщо за тебе вбив хтось інший, то це інше ?
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12.01.2022 00:23 Ответить
Ара, кіздуй у айзерів відвойовувати Карабах Українські кабани то не твоя тема
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12.01.2022 00:29 Ответить
Йди на х . довбень дурнуватий, Ара твоєї мамки ****** . Я народився та виріс в Україні, ім'я Грузинське...
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12.01.2022 15:14 Ответить
Сколько тебе лет если ты не различаешь домашнюю живность или заводскую от дикой?
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12.01.2022 13:45 Ответить
Бывает ты ешь медведя, а бывает что медведь ест тебя. (Большой Лебовски)
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11.01.2022 23:45 Ответить
ЗАЧЕМ есть медведя? Гастрономов для еды вполне достаточно, даже излишне. А любой "ты" для медведя - как раз перекусить.
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11.01.2022 23:54 Ответить
Та я и не возражаю.
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12.01.2022 00:12 Ответить
Як і будь-яка жива істота, кабан має (дане природою) право на самозахист.
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12.01.2022 00:06 Ответить
Скільки років тюрми світить кабану?
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12.01.2022 01:09 Ответить
not at all
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12.01.2022 09:28 Ответить
Вбивство по необачності, файні адвокати доведіть до умовного терміну, в Україні зазвичай так...
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12.01.2022 17:17 Ответить
Жаль.
Молода людина. Спец.підготовка.
Безглузда смерть.

Я не розумію полювання. В теперішній час. Хоча є чимало людей, які дуже ******* таке заняття.
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12.01.2022 01:21 Ответить
кабан жив, и Слава Богу
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12.01.2022 01:22 Ответить
Скільки виродків у коментарях... Жесть.
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12.01.2022 01:25 Ответить
сам выродок ,защита беркутенка тебе зачтется
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17.01.2022 10:29 Ответить
Жаль людину, а дикі тварини особливо такі як кабан з бивнями можуть бути смертельно небезпечними, розрив бедренної артерії без спецзасобів вірна смерть.
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12.01.2022 08:25 Ответить
ну да, типо я бы жалел танкиста шо на танке у тя дом разносил, а ты кинул кирпичом и он погиб - бедный, жертва кирпичиком бросила, жаль танкистика, плак-плак.
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12.01.2022 14:41 Ответить
Слава Богу, кабан остался жив!
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12.01.2022 08:51 Ответить
??? Начерти теперь "выслеживать" кабана? Оставьте в покое! Человеку Разумному необходимо научиться не только "спать-с₽ать-жрать", но и уважать окружающий Мир! Мы ВСЕ -ОДНО!
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12.01.2022 08:58 Ответить
А почему автор стыдливо умалчивает, что командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець в беркуте служил?)
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12.01.2022 09:21 Ответить
на цензоре так не принято
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17.01.2022 10:30 Ответить
Один на один, все по чеснаку. Кабан еще и без ружья был.
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12.01.2022 10:00 Ответить
У цих петушарних "спецпризначенців" виучка одна - калічити і убивати мітингуючих громадян. Це ті омонівці і бєркутасти, що орудували при кучмарику, янеку, пєті і вові зараз служать. Проти озброєного ворога вони упісюються воювати. Так що туди й дорога. Свинка жила у лісі, нікого не чіпала. Прийшло якесь кодло порозважатися убивствами.
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12.01.2022 10:03 Ответить
Вбивав заради розваги
За що боровся на то й напоровся.
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12.01.2022 10:51 Ответить
Кошмар сколько больных уродов в теме расписалось. Охота это вполне нормально , идиоты.
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12.01.2022 13:00 Ответить
Душевно больные люди в теме.
Родным спецназовца мои соболезнования.
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12.01.2022 13:01 Ответить
Сам с собой общаешься? Охота это нормально было лет эдак 200 назад. А нынче с современным оборудованием охота превращается в стрельбу в тире. У животных нет никаких шансов, думаю кабан тоже умер, просто ему повезло достать и своего обидчика.
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12.01.2022 13:30 Ответить
это мусор который защищает честь мундира
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17.01.2022 10:30 Ответить
Я не мент . Просто охота это нормально. Вы совсем уже пацифистами стали. Гуманность , это термин отношения к людям, а не к животным.
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21.01.2022 14:37 Ответить
мне смешно было бы если бы допустим на темя с ПМ-ом охотились бы пришельцы "на тарелках" с лазерами, а ты скулил бы шо "такничесна, этанинармальна"
И чем ты лучше кацапов, которые с ракетами против Мариуполя? А че, это тоже ж "охота", не?
Иди, умник, с палкой против медведя, ну ладно, возьми нож, но с собой пакет кетчупа и горчицы, мишка тоже ведь говно мясцо жрать хочет с приправами.
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12.01.2022 14:47 Ответить
Душевно хворі тебе зробили, сподіваюся що таке лайно як ти тварини не їдять)) здохнеш у лісі поранений)) встигнеш навіть задоволення отримати як цей "спецпризначинець"...)))
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12.01.2022 17:08 Ответить
Ты один из них. Если убивать ради развлечения считаешь нормальным.
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13.01.2022 13:59 Ответить
жаль клыки поцарапал кабанчик.
животное даже шавку свою пафосненько назвало ггггг)))
теперь вылупки будут спрашивать - Мааа, а как пагип папка? Бил врага(биндьорафф?)
- Неее, просто сел на клык.... ээээ, ну впрочем да(прижымается к другому самцу)
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12.01.2022 14:44 Ответить
Бідолашна свинка тепер буде винна що не дочекалася поки у неї будуть стріляти, слідство триває...))
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12.01.2022 17:03 Ответить
Награда нашла героя. Это карма. Вот помню в городе был начальник милиции так ,вот **** такая была, столько загубил людей и взяток брал ,паскуда. НО! Здох от того что подавился шашлыками на пикнике. Вот так вот . Удавился сученыш в погонах мясом.
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17.01.2022 10:33 Ответить
я вот кстати удивляюсь после прочитания например шо зэков пытают - так никто же не бросит ночью кирпичом в башку нелюдям?
хотя.... Зайцева угробила 6 человек - тут, а не на Рашке, и тоже никто.... ничего
довольно смешно тогда читать некоторые "грозливые" комментарии - да если бы у меня так, да я бы... ухххх, держите меня пятеро коней, а то пошел бы и ......
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17.01.2022 10:50 Ответить
бывает ))
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17.01.2022 11:22 Ответить
просто в комментах тут были срачи - мол каждый комментун если бы его родаков она сбила, то(картинка - РэМБО)
я, помню, писал там/тут - ну и тысячи таких случаев ... ииии(ауууу) где вы?
от того и смешно даже - писуны - ни разу не "делуны"
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17.01.2022 11:51 Ответить
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