Спецназовец полиции Андрейковец погиб от нападения кабана во время охоты на Житомирщине. ВИДЕО
В лесу под Житомиром во время охоты истек кровью от ужасной раны командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец.
Об этом идет речь в сюжете "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.
Собака мужчины, Хантер, спугнула кабана. Животное выскочило прямо перед одним из охотников, Евгением. Мужчина еще успел выстрелить, но на этот раз кабан оказался проворнее. Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.
Рана была очень большая, разрыв артерии, они тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно не останавливалась.
По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".
"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили в прокуратуре.
В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.
Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает ни одного случая, когда кабан бросился бы на человека.
Спецназовца КОРД Евгения Андрейковца похоронят завтра в Житомире.
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Молода людина. Спец.підготовка.
Безглузда смерть.
Я не розумію полювання. В теперішній час. Хоча є чимало людей, які дуже ******* таке заняття.
За що боровся на то й напоровся.
Родным спецназовца мои соболезнования.
И чем ты лучше кацапов, которые с ракетами против Мариуполя? А че, это тоже ж "охота", не?
Иди, умник, с палкой против медведя, ну ладно, возьми нож, но с собой пакет кетчупа и горчицы, мишка тоже ведь
говномясцо жрать хочет с приправами.
животное даже шавку свою пафосненько назвало ггггг)))
теперь вылупки будут спрашивать - Мааа, а как пагип папка? Бил врага(биндьорафф?)
- Неее, просто сел на клык.... ээээ, ну впрочем да(прижымается к другому самцу)
хотя.... Зайцева угробила 6 человек - тут, а не на Рашке, и тоже никто.... ничего
довольно смешно тогда читать некоторые "грозливые" комментарии - да если бы у меня так, да я бы... ухххх, держите меня пятеро коней, а то пошел бы и ......
я, помню, писал там/тут - ну и тысячи таких случаев ... ииии(ауууу) где вы?
от того и смешно даже - писуны - ни разу не "делуны"