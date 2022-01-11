Спецназовец полиции Андрейковец погиб от нападения кабана во время охоты на Житомирщине. ВИДЕО

В лесу под Житомиром во время охоты истек кровью от ужасной раны командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

Собака мужчины, Хантер, спугнула кабана. Животное выскочило прямо перед одним из охотников, Евгением. Мужчина еще успел выстрелить, но на этот раз кабан оказался проворнее. Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.

Рана была очень большая, разрыв артерии, они тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно не останавливалась.

По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

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"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили в прокуратуре.

В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает ни одного случая, когда кабан бросился бы на человека.

Спецназовца КОРД Евгения Андрейковца похоронят завтра в Житомире.

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