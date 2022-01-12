РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4894 посетителя онлайн
Новости Видео
18 099 64

Протестующие разогнали и избили десятки полицейских в Алматы 5 января - впечатляюще. ВИДЕО 18+

Появились жесткие кадры избиения протестующими полиции во время протестов в Алматы 5 января.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал Телеграмм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс.

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Не вижу, чтоб протестующие били полицейских.
Полицейские упали, а протестующие к ним наклонялись,
чтоб помочь подняться.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:17
+16
Вы думаете что "мирный протест" это когда менты бьют протестующих, а когда ментов бьют это уже не "мирный протест"? Или какое понятие вы вкладываете в "мирный протест"?
показать весь комментарий
12.01.2022 11:20
+11
Лучше чувака на бульдозере. Будет солиднее выглядеть.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а толку? нема лідерів. раби
показать весь комментарий
12.01.2022 10:17 Ответить
может пусть баба Вона на колеснице туда мотанёт , а вдруг там Султан Вона станет ?
показать весь комментарий
12.01.2022 10:35 Ответить
Лучше чувака на бульдозере. Будет солиднее выглядеть.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:46 Ответить
он занят - насаживает тебя на бутылку
показать весь комментарий
12.01.2022 11:33 Ответить
Щоб насадити когось на твою бутилку, теба спершу тебе з неї зняти.
Але, боюсь, ти будеш проти ))
показать весь комментарий
12.01.2022 11:43 Ответить
В каком пту вас ботоферма набирает на работу ?
показать весь комментарий
12.01.2022 11:50 Ответить


он занят ?
Весь в соплях и в слезах ездит по Европе поднимая евро - агентуру ФСБ на свою защиту?
показать весь комментарий
12.01.2022 12:10 Ответить
баба Вона?

Що вам працівникам фірмочки "рошен",так недае спокою Ю.Тимошенко?

У вас же є свій "лідер опозиціі"сивочолий криголам він же і агент російських спецслужб П. Порошенко.Який втік від пуку малороса Зюзі до Європи за підтримкою мородерів які п"ять років через наглядові ради грабували Україну.От його і згадуйте.Куди вам і вашому обезя"їченному лідеру до ЮВТ?

показать весь комментарий
12.01.2022 12:27 Ответить
Пэтрик не может , о Польше в шалаше сидит ,революцию мутит ...
показать весь комментарий
12.01.2022 12:35 Ответить
Откуда взятся лидерам если 30 лет местное КГБ активно зачищает информпространство? То же самое и в Беларуси. В таких диктатурах в качестве лидера может быть только кто нибудь приближенный к диктатору.
показать весь комментарий
12.01.2022 11:50 Ответить
то есть, получается, что режим Януковича не был диктаторским, если в Украине лидеров майдана было три на одно место?
показать весь комментарий
12.01.2022 18:08 Ответить
диктаторским дожен был стать режим Кучмы, но ему не повезло с электоратом, а Януковощу по наследству уже прилетело - диктатуру укрепить не успели, Ющ её вообще в разнос пустил, а Януковощ рано решил удила закусить и показать всем люськину мать
показать весь комментарий
12.01.2022 23:28 Ответить
це так. держать быдло в стийли
показать весь комментарий
12.01.2022 18:55 Ответить
Ви не праві.Тільки в рабів є лідери.У вільних людей все інакше.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:26 Ответить
шо за маячня... при чом тут вильни люды

лидер вызначення
Смелый, отчасти самонадеянный и сильный духом человек. У такого лидера обычно мало времени на тщательный анализ ситуаций и возможных последствий, поэтому он действует сразу, но борется за идею до конца. Это здорово мотивирует группу и учит отстаивать «свое» в любой ситуации.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:52 Ответить
Це не маячня а факт.Ніхто так не мотивує як захист своїх рідних і близьких,просто дітей і громадян твоєї країни.Для цього не потрібен жоден "лідер".
показать весь комментарий
13.01.2022 13:45 Ответить
Не вижу, чтоб протестующие били полицейских.
Полицейские упали, а протестующие к ним наклонялись,
чтоб помочь подняться.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:17 Ответить
Ще й пластир деяким на лоба наліплювали))
показать весь комментарий
12.01.2022 10:34 Ответить
несколько раз
показать весь комментарий
12.01.2022 12:17 Ответить
Ну і чому ти радий, український гастарбайтер на Польщі, що на наступний день завдяки цьому безпредєлу постріляли сотні людей?
показать весь комментарий
12.01.2022 14:58 Ответить
Та я бачу, що ти стійкий, героічний уклоніст. Батрач, без твоїх соплєй тут обійдемося, хохол у повному смислі цього ганебного слова.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:15 Ответить
Швабра, я понимаю, что вы там обожаете "хохлов" в )(уйлостане.
И вероятно ты один из них, переселившихся из Даунецка.
Но я к вашему малоросскому стаду отношения не имею.
Тезис ясен, швабра тупая?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:31 Ответить
Як ти польским прапором не прикривайся, поляком ти не станеш. А як українець ти лайно, навіть рідної мови не знаєш.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:35 Ответить
Гатарбайтер, сьогодня не твій день. Свиней покорми, будинок прибери, пану ноги помий, воду випий і відпочивай поки не в розшуці.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:46 Ответить
Якби отак поступили на Майдані - Майдан би закінчився дуже швидко...Навіть не встигнув би назватись революцією...
показать весь комментарий
12.01.2022 10:22 Ответить
Без лідерів нема контролю, тому революції не вийшло.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:24 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 10:25 Ответить
От вам і мирний протест.
Після такого компромату протест вже ніхто мирним не назве.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:26 Ответить
Вы думаете что "мирный протест" это когда менты бьют протестующих, а когда ментов бьют это уже не "мирный протест"? Или какое понятие вы вкладываете в "мирный протест"?
показать весь комментарий
12.01.2022 11:20 Ответить
Не плутай "мирний протест" з "мирним розгоном мирних протестуючих".
показать весь комментарий
12.01.2022 11:46 Ответить
Ого как интересно, я даже представления не имею о том, о чем вы говорите. Может все таки не будете просто добавлять новых неопределенных понятий, а поясните все таки какой смысл вы в них вкладываете?
показать весь комментарий
12.01.2022 12:45 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 10:27 Ответить
Це називається бунт. (не плутати з Майданом)
показать весь комментарий
12.01.2022 10:32 Ответить
Нічого собі порівняння, бунт це акція непокори, а майдан це такий територіальний об'єкт.
показать весь комментарий
12.01.2022 17:43 Ответить
Два клана дерутся, но некоторые увидели в этом революцию.
показать весь комментарий
12.01.2022 10:33 Ответить
Нєкоториє це Путін та Лукашенко?
показать весь комментарий
12.01.2022 10:40 Ответить
убогий, в любом случае свой клан лучше, чем оккупант из паРаши.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:14 Ответить
Ты наверное очень хорошо разбираешься в сортах говна, дефективный.
показать весь комментарий
12.01.2022 16:19 Ответить
янгелiв, недолуге, шукай не на Землi. вiдправляйся на той свiт, там пошукай. )
показать весь комментарий
12.01.2022 17:36 Ответить
При цьому найбільш агресивні "протестувальники" висловлюються на відео виключно кацапськими матюками. А потім "путєн памагі"...
показать весь комментарий
12.01.2022 10:43 Ответить
А матюки це і є кацапська мова. Хочеш поматюкатися, значить потрібно перейти на козлячу
показать весь комментарий
12.01.2022 11:33 Ответить
Если вам на ногу упал кирпич, а вы не русскоязычный, то вам, собственно и сказать-то нечего…
показать весь комментарий
12.01.2022 11:56 Ответить
Чому я знаю не тільки українську мову, просто знайдіть в українській мові матюки, так лайка є, а от слов Х..., П.....а, **.... і їх похідні це точно кацапська, так що не канає ваш підкол
показать весь комментарий
12.01.2022 15:57 Ответить
Це щоб росіянські окупанти знали, що на місці поліцейських можуть бути й вони.
показать весь комментарий
12.01.2022 14:21 Ответить
ви можете спробувати, як бiлоруси...в них все вийшло...

показать весь комментарий
12.01.2022 15:13 Ответить
А в это время , в Украине - Мега-банда кошер-ностра КАКАЛАМЛЯ ,с марионеткой 🤢🤡во главе ,подмяла под себя ВСЕ правоохранительные органы -безнаказанно каждый день брешит ,грабит ,выводит миллиарды и прикалывается над доверчивым простачьем 🐑73% - продуктовые карточки , смешная 😹 тысяча от Вовы и т.д. 🤮
показать весь комментарий
12.01.2022 10:49 Ответить
З'ясувалось, я трішки розумію казахську!
показать весь комментарий
12.01.2022 11:23 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 19:55 Ответить
Це і була їх помилка. Після такої жорстокості жодних сумнівів у застосуванні проти них зброї не було.
показать весь комментарий
12.01.2022 12:11 Ответить
це не помилка. вставайте в носочках на лавочку та чекайте, як бiлоруси.

можете ще взяти повiтрянi кульки.)

показать весь комментарий
12.01.2022 15:10 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2022 15:11 Ответить
Это явно на Алматы. Это скорее всего гдето на менцком улусе болотного микромордора.
показать весь комментарий
13.01.2022 17:19 Ответить
На это можно смотреть вечно)) Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
показать весь комментарий
12.01.2022 13:42 Ответить
Прозвучал радостный голос... но почему-то из Бельгии
показать весь комментарий
12.01.2022 15:19 Ответить
Боріться, казахи, боріться!
показать весь комментарий
12.01.2022 14:19 Ответить
та все вже... розігнали.
показать весь комментарий
13.01.2022 08:25 Ответить
це дуже корисно для профiлактики,

бо копи чомусь думають,що тiльки вони можуть всiх бити...
показать весь комментарий
12.01.2022 15:06 Ответить
Все-таки люди надавали їм по щах, тай відпустили, а вони пішли взяли автомати і постріляли людей без жалю. Хоча поліцаї насправді легко відбулися, після 30 років служби диктатору Назарбаєву.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:21 Ответить
Калбитня ,банеровцы,сила
показать весь комментарий
12.01.2022 15:44 Ответить
красиво начали, закончили плохо
показать весь комментарий
12.01.2022 20:50 Ответить
 
 