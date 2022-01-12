Разоблачены хакерские группировки, нанесшие ущерб на сумму $3,5 миллиардов: В 2021 году киберполиция провела 9 международных операций. ВИДЕО

В прошлом году в рамках международного сотрудничества киберполицейские совместно с иностранными коллегами провели 9 операций по разоблачению хакерских группировок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В рамках этих мероприятий проведены более 50 обысков. Общая сумма ущерба от противоправных действий хакеров достигает 3,5 миллиарда долларов США, заявил заместитель начальника 3-го отдела Департамента киберполиции НПУ Евгений Костюк.

Также читайте: Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы: ущерб достигает более 18 млн грн

"В конце января 2021 года киберполиция разоблачила транснациональную группировку хакеров за распространение самого устойчивого и опасного в мире вируса "Эмотет". Фигуранты вмешивались в работу серверов частных и государственных учреждений стран в Европе и Соединенных Штатов Америки и нанесли ущерб иностранным банкам и финансовым учреждениям. В прошлом году в ходе международной полицейской спецоперации киберполиция разоблачила причастных к распространению вируса-шифровальщика "Клоп". С помощью вредоносной программы хакеры криптовали данные, находящиеся на информационных носителях компаний в Республике Корея и США. В дальнейшем за восстановление доступа требовали средства", - уточнил он.

Также он рассказал о других спецоперациях по разоблачению международных хакерских группировок.

Также смотрите: Деятельность двух мошеннических call-центров, угонявших деньги клиентов иностранных банков, заблокирована в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО