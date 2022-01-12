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Против российских танков украинский ПТРК "Cтугна-П" не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В США узнали, что ПТРК от ДККБ "Луч" летит на большее расстояние, точный и стоит дешевле известного американского противотанкового комплекса.

В Соединенных Штатах Америки военные обозреватели, похоже, "открыли" для себя "мир" украинских противотанковых комплексов разработки ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Так, эксперт известного издания Forbes в сфере аэрокосмической и оборонной тематики Дэвид Акс в своем материале оценил эффективность комплекса "Стугна-П", сравнивая его с FGM-148 Javelin, передает Цензор.НЕТ со ссылкой  на defence-ua.com.

Против российских танков украинский ПТРК Cтугна-П не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes 01

Подготовка к пуску ПТРК FGM-148 Javelin на учениях в зоне ООС в конце 2021 года

Он отмечает, что, несмотря на доминирование в заголовках информации о "Джавелинах", их количество в ВСУ не так значительно и этот образец вооружения играет роль символа военной поддержки США Украины в ее защите от российской агрессии.

Против российских танков украинский ПТРК Cтугна-П не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes 02

Расчет ПТРК FGM-148 Javelin в зоне проведения ООС

Но основным противотанковым оружием украинской армии являются именно комплексы собственного производства от ГККБ "Луч". При этом Дэвид Акс признает их "не менее опасными, чем "Джавелин", однако существенно дешевле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония планирует поставить Украине ПТРК Javelin и гаубицы калибра 122 мм

Видео: Ukrainian Military YouTube.

Значительная эффективность ПТРК "Стугна-П" на поле боя показывается американским экспертом на примерах нескольких видеопусков с поражением военной техники оккупационных войск РФ на Донбассе.

В одном из них показана видеозапись пуска с ПТРК "Стугна-П" по грузовику, который перевозил российских боевиков, "атаковавших украинский блокпост". Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии 3,5 мили (около 5,6 км).

Видео: Твиттер IgorGirkin

В другом случае (снятом ориентировочно в 2016 году), показан пуск ракеты с ПТРК "Стугна-П" по двум целям, которые американский эксперт называет "заряжающими машинами термобарической ракетной установки ТОС-1". Во время первого пуска ракета перед целью резко поднялась вверх и во время "нырка" вниз не попала в цель. Вторая ракета летела по прямой и поразила машину пророссийских оккупационных войск.

По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима "атака сверху", помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно тончайшая.

Против российских танков украинский ПТРК Cтугна-П не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes 03

Выстрел из ПТРК "Стугна-П" во время соревнований на лучший расчет ПТРК среди подразделений, привлеченных к операции Объединенных сил

"Стугна-П" впечатляет", - отмечает обозреватель Forbes, при этом он подчеркивает, что украинские ракеты имеют в несколько раз меньшую стоимость, чем FGM-148 Javelin (ориентировочно $20 тыс. против $100 тысяч) и большую дальность.

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Против российских танков украинский ПТРК Cтугна-П не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes 04

ЛПТРК "Корсар" во время соревнований в зоне ООС

Напомним, ПТРК "Стугна-П" и ЛПТРК "Корсар" начали массово поставляться в ВСУ с 2018 года ("Стугна-П" небольшими партиями поставлялась и раньше, с 2014 года).

По состоянию на декабрь 2021 года, как сообщил Генеральный конструктор-Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев в интервью "Донбасс Реалии", украинское войско получило около "нескольких сотен пусковых ЛПТРК "Корсар", несколько сотен пусковых "Стугна-П" и около 7 тысяч ракет.

Против российских танков украинский ПТРК Cтугна-П не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes 05

Передача большой партии ПТРК "Стугна-П" и "Корсар" на Михайловской площади 23 августа 2018 года

Автор: 

крылатые ракеты (881) оборона (5207) оружие (10219) ракеты (3572) Javelin (167)


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Топ комментарии
+51
Только вот зеленая пошесть на 2022 год не заказала "Лучу" ни одного ПТРК ! Ни одного ! Они защищать страну не собираются, только бабки тырить на "большой афере".
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12.01.2022 12:31
+37
а зачем зебилам и их зеЛоху - те птрк.. главное - УКРАСТЬ деньбги на великому крадивництве!

"...На кону 5,4 млрд грн на строительство первой очереди "Киевской окружной дороги" (КОД) длиной 18 км. Или 300 млн грн за 1 км! Самая дорогая дорога в мире. "Тендер" - в обход общепринятых процедур (в "порядке эксперимента") уже объявлен. Строить будут в этом году.

Кстати о войне. За один километр этой дороги (в деньгах) можно купить 10 американских противотанковых комплексов "Джавелин" (60 ракет), или 300 украинских ракет.

Или почти 6000 противотанковых ракет за всю 18-ти километровую дорогу. Будь в нашей армии такая противотанковая сила - никто бы к нам не сунулся... Джерело:
.....
п.с. Этот лес, порубленный и выжженный, разделят трассой 300-т метровой ширины (с зонами безопасности), вырубят 74 тысячи деревьев, уничтожат природные болота и водоёмы. Надо ли говорить, что будет с животными, которых и так уже осталось немного: пять лет назад были ещё кабаны - бравые охотники всех отстрелили, остались ещё косули... Немного... Что будет с птицами?.."
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12.01.2022 12:44
+23
Які Стугни. Військовим зарплату не підвищують, солярки не закуплено, бронежилети і каски не замовлено. Зеко ***** цілеспрямовано знищує нашу армію, але винен у всьому Порошенко.
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12.01.2022 12:37
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Страница 4 из 4
У неё вместо провода - лазерный луч. (если я правильно понимаю) Оператор держит перекрестье на цели. Комплекс направляет луч чуть выше цели. Ракета старается следовать так, чтоб оставаться в луче. Когда подлетает к цели - сходит с луча и пикирует на цель. (если луч сразу направить на цель - его немедленно обнаружат датчики, отстрелят аэрозольные гранаты, и просигнализирует экипажу с какой стороны идёт атака)
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12.01.2022 22:41 Ответить
Не все парове опалення ВПК встигла розвалити швондер-соросятина.
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12.01.2022 23:16 Ответить
Провідний розробник і виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України - Казенне підприємство «Науково-Виробничий Комплекс «Іскра» припиняє роботу http://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/ http://opk.com.ua/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2/

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13.01.2022 00:02 Ответить
Отож. Швондери контролюють США, Україну і кремль. І створюють передумови з усіх сторін для ослаблення і розвалу України на шматки. Ультиматум Рябкова це запуск цього сценарію.
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13.01.2022 04:21 Ответить
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13.01.2022 04:30 Ответить
це все равини ?
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13.01.2022 09:42 Ответить
Ідуть гусари, дмуть у шофари зроблені з рогів самих гусарів.
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13.01.2022 10:40 Ответить
Что-то там никто кроме переднего на еврея не похож...
Может это такие особые таежные евреи из Еврейская автономная области...
Да нет, не могу поверить, чтобы евреи так одичали и отупели...
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13.01.2022 17:37 Ответить
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13.01.2022 04:39 Ответить
от же ж ***** !
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13.01.2022 09:40 Ответить
Всі беруть до рук лопати і йдуть будувати дороги.
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13.01.2022 12:31 Ответить
Как-то смахивает на попытку "подсластить пилюлю"©, типа, "Джавелинов" больше не будет, обходитесь "Стугнами". Может ракета "Стугны" и мощнее, но вряд ли она умеет делать "бочку", как "Джавелин" (долбонуть сверху). И самое главное - "Джавелин" "выстрелил и забыл", а "Стугну" надо подсвечивать лазером с момента начала процесса наведения и до попадания в цель. Это секунды точно больше десятка. А на современных танках стоят автоматические быстродействующие панорамные детекторы, выявляющие облучение лазером, автоматически наводящие пушку на источник облучения с последующим автоматическим (быстрым) выстрелом. В этом случае оператор наведения "Стугны" лично передаст привет своей прабабушке ещё до выстрела "Стугны" или уже запущенная ракета без лазерной подсветки пролетит мимо цели. А иначе кому бы был бы нужен высокоинтеллектуальный, а стало быть, - дорогущий "Джавелин"?
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13.01.2022 10:24 Ответить
Стугна управляется дистанционно и зачастую из укрытия.
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13.01.2022 10:48 Ответить
Лазерный излучатель должен быть на прямой видимости с целью. Если "Стугна" комплектуется переносным бетонным бункером(!!!), тогда - да. А подвернувшаяся складка местности или окопчик от снаряда 125 мм не очень-то спасут. Во всяком случае, контузия - гарантирована
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13.01.2022 10:55 Ответить
Не неси ерунды. Стугна наводится по лазерному лучу, но наведенному не на танка, а в хвост ракете. ПУ автоматически ведет луч указывая траекторию полета ракеты и лишь за миллисекунды до удара светит прямо в танк, так что никакого авто-выстрела быть не может - танк будет уже поражен.

Что касается "горки", то Стугне она не так нужна, как Джавелину, т.к. у нее почти в два раза выше бронепробитие и танка можно шить в лоб. Джавелин прямой наводкой в переднюю проекцию танк не берет, только борта и корму, потому и должен делать горку - крыша слабое место.

Ну и оператор в любом случае не получит ответку, т.к. управляет ПУ по дистанционке, но ПУ да, можно уничтожить, если вовремя гразками заметить, т.к. она нечем танк не облучает, чисто телевизионный канал наведения, а лазер, как писал выше, управляющий. Обнаружить лазер светящий не на тебя, а в сторону, невозможно.

Проблемы Стугны в ее плюсах - дальнобойность, бронепробитие, моторизированная система наведения, дистанционный пульт и т.д. Все это выливается в большой вес и длительное время развертывания. В оборонительном позиционном бою это не так важно, а вот в маневренной войне с рук не очень - нужна мобильная платформа.
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13.01.2022 17:50 Ответить
Какое "по лазерному лучу, но наведенному не на танка, а в хвост ракете"? В хвосте ракеты, вообще-то, реактивный двигатель из дюзы которого вырывается раскалённая реактивная струя, полностью перекрывающая профиль ракеты сзади. Принцип лазерного наведения состоит именно в облучении цели лазером, рассеивании лазера во всех направлениях и самонаведении ракеты на отражённый лазерный свет
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14.01.2022 09:05 Ответить
Сначала изучаем вопрос, а потом пишем. То о чем вы пишите свойственно старым советским комплексам, а на современный украинских такой проблемы нет.

"Другой отличительной чертой комплекса является траектория полета ракеты: после пуска она летит над линией визирования (на высоте около 10 м) и снижается на уровень цели на конечном участке полета. Лазерный луч при этом светит в хвост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
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14.01.2022 10:52 Ответить
Согласен с лазером, но там "Изюминка" почище лазера:
"Ракета производится в г. Киеве на ГАХК «Артём», прибор наведения «ПН-С» - в г. Минске в ОАО «Пеленг»."
Учитывая сложившиеся реалии с Бацькой, приборов наведения может больше не быть
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14.01.2022 11:04 Ответить
Думаю это уже давно не так, но да, до войны была кооперация, Беларусь получала ракеты, а Украина ПУ, но сейчас кооперация 100% разорвана, думаю еще при Порошенко.
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14.01.2022 14:00 Ответить
В хвосте ракеты, вообще-то, реактивный двигатель из дюзы которого вырывается раскалённая реактивная струя, полностью перекрывающая профиль ракеты сзади.

Ничего подобного, на этой ракете (да и на большинстве известных мне ПТУР) два сопла двигателей располагаются с боков ракеты посредине (у некоторых даже спереди, перед БЧ). Сам двигательный отсек в середине ракеты. В хвосте - приборный отсек (у более старых ПТУР - катушка с проводом). ИК маркер (или лазерный приёмник) находятся у ПТУР либо сзади, либо на одном из стабилизаторов, если они сзади. Сзади двигатель только у некоторых скоростных тяжёлых ПТРК. (на фото, ракета TOW. Видно где у неё сопло двигателя)

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14.01.2022 12:52 Ответить
Наличие у Украины комплексов Стугна и Джавелин не дает кцпам расслабиться. Джавелин напрягает точностью и бескомпромисностью, а Стугна, вдобавок и дальностью.
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13.01.2022 10:46 Ответить
Рекламна стаття яка хоче підтягти до універсальних засобів наші засоби вузьконаправлені.
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13.01.2022 10:58 Ответить
По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима "атака сверху", помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно тончайшая. Источник:
--------------------
Читал коментарий от непосредственных участников событий. Про первый пуск они писали, что провода за ветку зацепились, и ракета из-за этого сделала "горку" и промахнулась.
Ох уж эти эксперты.
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13.01.2022 11:04 Ответить
У "Стугни" НЕМАЄ ПРОВОДІВ від слова зовсім. Ох мені ці коментатори-очевидці без мізків.
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13.01.2022 11:26 Ответить
А кто вам сказал, что это вообще Стугна была?
Можно было написать, что эксперы думают, судя по видео, это вообще Джавеллин первый был, но промахнулся.
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13.01.2022 16:17 Ответить
"....на одном из них показана видеозапись пуска с ПТРК "Стугна-П" по грузовику, который перевозил российских боевиков, "атаковавших украинский блокпост". Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии 3,5 мили (около 5,6 км). Источник:
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13.01.2022 17:19 Ответить
Ну это написали журналисты в статье про Стугну. А основываясь на чём? На втором видео никакого доказательства, что это именно Стугна нет. Этому виео уже год-два, а сделано оно было ещё раньше. И была там не Стугна.
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13.01.2022 19:26 Ответить
Джавелін, Стугна і т.д. все це добро нам знадобиться. А суперечки про те, що там краще, що гірше, то даремна витрата часу. Це як сперечатись хто ефективніший в ЗСУ кулеметник чи гранатометник. Кожен виконує своє завдання.
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13.01.2022 13:07 Ответить
І, взагалі, якщо на те пішло, то найважливішу роль у всій цій історії відіграє розрахунок. )))
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13.01.2022 13:11 Ответить
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