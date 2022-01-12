Против российских танков украинский ПТРК "Cтугна-П" не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В США узнали, что ПТРК от ДККБ "Луч" летит на большее расстояние, точный и стоит дешевле известного американского противотанкового комплекса.

В Соединенных Штатах Америки военные обозреватели, похоже, "открыли" для себя "мир" украинских противотанковых комплексов разработки ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Так, эксперт известного издания Forbes в сфере аэрокосмической и оборонной тематики Дэвид Акс в своем материале оценил эффективность комплекса "Стугна-П", сравнивая его с FGM-148 Javelin, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.

Подготовка к пуску ПТРК FGM-148 Javelin на учениях в зоне ООС в конце 2021 года

Он отмечает, что, несмотря на доминирование в заголовках информации о "Джавелинах", их количество в ВСУ не так значительно и этот образец вооружения играет роль символа военной поддержки США Украины в ее защите от российской агрессии.

Расчет ПТРК FGM-148 Javelin в зоне проведения ООС

Но основным противотанковым оружием украинской армии являются именно комплексы собственного производства от ГККБ "Луч". При этом Дэвид Акс признает их "не менее опасными, чем "Джавелин", однако существенно дешевле.

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Видео: Ukrainian Military YouTube.

Значительная эффективность ПТРК "Стугна-П" на поле боя показывается американским экспертом на примерах нескольких видеопусков с поражением военной техники оккупационных войск РФ на Донбассе.

В одном из них показана видеозапись пуска с ПТРК "Стугна-П" по грузовику, который перевозил российских боевиков, "атаковавших украинский блокпост". Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии 3,5 мили (около 5,6 км).

Видео: Твиттер IgorGirkin

В другом случае (снятом ориентировочно в 2016 году), показан пуск ракеты с ПТРК "Стугна-П" по двум целям, которые американский эксперт называет "заряжающими машинами термобарической ракетной установки ТОС-1". Во время первого пуска ракета перед целью резко поднялась вверх и во время "нырка" вниз не попала в цель. Вторая ракета летела по прямой и поразила машину пророссийских оккупационных войск.

По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима "атака сверху", помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно тончайшая.

Выстрел из ПТРК "Стугна-П" во время соревнований на лучший расчет ПТРК среди подразделений, привлеченных к операции Объединенных сил

"Стугна-П" впечатляет", - отмечает обозреватель Forbes, при этом он подчеркивает, что украинские ракеты имеют в несколько раз меньшую стоимость, чем FGM-148 Javelin (ориентировочно $20 тыс. против $100 тысяч) и большую дальность.

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ЛПТРК "Корсар" во время соревнований в зоне ООС

Напомним, ПТРК "Стугна-П" и ЛПТРК "Корсар" начали массово поставляться в ВСУ с 2018 года ("Стугна-П" небольшими партиями поставлялась и раньше, с 2014 года).

По состоянию на декабрь 2021 года, как сообщил Генеральный конструктор-Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев в интервью "Донбасс Реалии", украинское войско получило около "нескольких сотен пусковых ЛПТРК "Корсар", несколько сотен пусковых "Стугна-П" и около 7 тысяч ракет.

Передача большой партии ПТРК "Стугна-П" и "Корсар" на Михайловской площади 23 августа 2018 года