Против российских танков украинский ПТРК "Cтугна-П" не менее опасен, чем Javelin, но значительно дешевле, - Forbes. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В США узнали, что ПТРК от ДККБ "Луч" летит на большее расстояние, точный и стоит дешевле известного американского противотанкового комплекса.
В Соединенных Штатах Америки военные обозреватели, похоже, "открыли" для себя "мир" украинских противотанковых комплексов разработки ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Так, эксперт известного издания Forbes в сфере аэрокосмической и оборонной тематики Дэвид Акс в своем материале оценил эффективность комплекса "Стугна-П", сравнивая его с FGM-148 Javelin, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на defence-ua.com.
Подготовка к пуску ПТРК FGM-148 Javelin на учениях в зоне ООС в конце 2021 года
Он отмечает, что, несмотря на доминирование в заголовках информации о "Джавелинах", их количество в ВСУ не так значительно и этот образец вооружения играет роль символа военной поддержки США Украины в ее защите от российской агрессии.
Расчет ПТРК FGM-148 Javelin в зоне проведения ООС
Но основным противотанковым оружием украинской армии являются именно комплексы собственного производства от ГККБ "Луч". При этом Дэвид Акс признает их "не менее опасными, чем "Джавелин", однако существенно дешевле.
Видео: Ukrainian Military YouTube.
Значительная эффективность ПТРК "Стугна-П" на поле боя показывается американским экспертом на примерах нескольких видеопусков с поражением военной техники оккупационных войск РФ на Донбассе.
В одном из них показана видеозапись пуска с ПТРК "Стугна-П" по грузовику, который перевозил российских боевиков, "атаковавших украинский блокпост". Это видео было опубликовано в декабре прошлого года. По словам автора, ракета поражает грузовик с боевиками на расстоянии 3,5 мили (около 5,6 км).
Видео: Твиттер IgorGirkin
В другом случае (снятом ориентировочно в 2016 году), показан пуск ракеты с ПТРК "Стугна-П" по двум целям, которые американский эксперт называет "заряжающими машинами термобарической ракетной установки ТОС-1". Во время первого пуска ракета перед целью резко поднялась вверх и во время "нырка" вниз не попала в цель. Вторая ракета летела по прямой и поразила машину пророссийских оккупационных войск.
По мнению эксперта, траектория первого выстрела указывает на попытку использования режима "атака сверху", помогающего ракете поразить транспортное средство в верхнюю часть, где броня обычно тончайшая.
Выстрел из ПТРК "Стугна-П" во время соревнований на лучший расчет ПТРК среди подразделений, привлеченных к операции Объединенных сил
"Стугна-П" впечатляет", - отмечает обозреватель Forbes, при этом он подчеркивает, что украинские ракеты имеют в несколько раз меньшую стоимость, чем FGM-148 Javelin (ориентировочно $20 тыс. против $100 тысяч) и большую дальность.
ЛПТРК "Корсар" во время соревнований в зоне ООС
Напомним, ПТРК "Стугна-П" и ЛПТРК "Корсар" начали массово поставляться в ВСУ с 2018 года ("Стугна-П" небольшими партиями поставлялась и раньше, с 2014 года).
По состоянию на декабрь 2021 года, как сообщил Генеральный конструктор-Генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев в интервью "Донбасс Реалии", украинское войско получило около "нескольких сотен пусковых ЛПТРК "Корсар", несколько сотен пусковых "Стугна-П" и около 7 тысяч ракет.
Передача большой партии ПТРК "Стугна-П" и "Корсар" на Михайловской площади 23 августа 2018 года
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парове опаленняВПК встигла розвалити швондер-соросятина.
Может это такие особые таежные евреи из Еврейская автономная области...
Да нет, не могу поверить, чтобы евреи так одичали и отупели...
Что касается "горки", то Стугне она не так нужна, как Джавелину, т.к. у нее почти в два раза выше бронепробитие и танка можно шить в лоб. Джавелин прямой наводкой в переднюю проекцию танк не берет, только борта и корму, потому и должен делать горку - крыша слабое место.
Ну и оператор в любом случае не получит ответку, т.к. управляет ПУ по дистанционке, но ПУ да, можно уничтожить, если вовремя гразками заметить, т.к. она нечем танк не облучает, чисто телевизионный канал наведения, а лазер, как писал выше, управляющий. Обнаружить лазер светящий не на тебя, а в сторону, невозможно.
Проблемы Стугны в ее плюсах - дальнобойность, бронепробитие, моторизированная система наведения, дистанционный пульт и т.д. Все это выливается в большой вес и длительное время развертывания. В оборонительном позиционном бою это не так важно, а вот в маневренной войне с рук не очень - нужна мобильная платформа.
"Другой отличительной чертой комплекса является траектория полета ракеты: после пуска она летит над линией визирования (на высоте около 10 м) и снижается на уровень цели на конечном участке полета. Лазерный луч при этом светит в хвост ракеты и только за долю секунды перед ударом переводится на цель."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%A2%D0%A0%D0%9A)
"Ракета производится в г. Киеве на ГАХК «Артём», прибор наведения «ПН-С» - в г. Минске в ОАО «Пеленг»."
Учитывая сложившиеся реалии с Бацькой, приборов наведения может больше не быть
Ничего подобного, на этой ракете (да и на большинстве известных мне ПТУР) два сопла двигателей располагаются с боков ракеты посредине (у некоторых даже спереди, перед БЧ). Сам двигательный отсек в середине ракеты. В хвосте - приборный отсек (у более старых ПТУР - катушка с проводом). ИК маркер (или лазерный приёмник) находятся у ПТУР либо сзади, либо на одном из стабилизаторов, если они сзади. Сзади двигатель только у некоторых скоростных тяжёлых ПТРК. (на фото, ракета TOW. Видно где у неё сопло двигателя)
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Читал коментарий от непосредственных участников событий. Про первый пуск они писали, что провода за ветку зацепились, и ракета из-за этого сделала "горку" и промахнулась.
Ох уж эти эксперты.
Можно было написать, что эксперы думают, судя по видео, это вообще Джавеллин первый был, но промахнулся.