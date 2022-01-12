К 9 годам приговорена бывшая жертва насильника, которая вступила с ним в сговор и снимала детское порно. ВИДЕО

Днепрянку осудили за изнасилование детей и распространение детского порно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолія.ТВ, женщина приговорена к 9 годам заключения за то, что насиловала детей и распространяла детское порно.

Сообщается, что женщина когда-то стала жертвой организатора "порнобизнеса".

Всего к преступлению были причастны пять человек. Одна женщина заставляла снимать порно своих детей.

Сам насильник, совершавший это преступление в течение 17 лет, получил 12 лет заключения.

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