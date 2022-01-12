РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8020 посетителей онлайн
Новости Видео
18 375 19

К 9 годам приговорена бывшая жертва насильника, которая вступила с ним в сговор и снимала детское порно. ВИДЕО

Днепрянку осудили за изнасилование детей и распространение детского порно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолія.ТВ, женщина приговорена к 9 годам заключения за то, что насиловала детей и распространяла детское порно.

Сообщается, что женщина когда-то стала жертвой организатора "порнобизнеса".

Всего к преступлению были причастны пять человек. Одна женщина заставляла снимать порно своих детей.

Сам насильник, совершавший это преступление в течение 17 лет, получил 12 лет заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители разоблачили в Николаеве онлайн-порностудию, в которой около 15 "моделей" записывали трансляции для иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6496) Днепр (4418) порнография (209) порностудия (32)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Висрався... Навіть таку страшну річ, як гвалтування дітей, використовуєш в політичних цілях. Відпрацьовуєш свої 30 сребреників? Хтось там зверху писав про біосміття. То це про тебе!
показать весь комментарий
12.01.2022 14:57
+7
а наказали бы вовремя, попал бы в список, был бы под присмотром и такого ужаса бы не было..., сколько жизней эта тварь искалечила...., не понимаю, кому от этого стало лучше? чьи права мы защитили в этом случае... наказание должно быть адекватным - а за сексуальные преступления - сильно адекватным...
показать весь комментарий
12.01.2022 14:44
+6
Можливо намагалась відігратись за свое приниження на інших. (як то кажуть, що самий жорстокий хозяін це колишній раб)
показать весь комментарий
12.01.2022 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Биомусор
показать весь комментарий
12.01.2022 14:42 Ответить
Чого ж вона повернулась до нього? Сподобалось чи Стокгольмский синдром ?
показать весь комментарий
12.01.2022 14:43 Ответить
Можливо намагалась відігратись за свое приниження на інших. (як то кажуть, що самий жорстокий хозяін це колишній раб)
показать весь комментарий
12.01.2022 14:56 Ответить
а наказали бы вовремя, попал бы в список, был бы под присмотром и такого ужаса бы не было..., сколько жизней эта тварь искалечила...., не понимаю, кому от этого стало лучше? чьи права мы защитили в этом случае... наказание должно быть адекватным - а за сексуальные преступления - сильно адекватным...
показать весь комментарий
12.01.2022 14:44 Ответить
заспокойтеся, шановна - все під зеленим наглядом...
показать весь комментарий
12.01.2022 14:52 Ответить
Висрався... Навіть таку страшну річ, як гвалтування дітей, використовуєш в політичних цілях. Відпрацьовуєш свої 30 сребреників? Хтось там зверху писав про біосміття. То це про тебе!
показать весь комментарий
12.01.2022 14:57 Ответить
зобідив вас чим то? вашу тендітну натуру? - з чого паровоз попер?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:03 Ответить
Тю, это ж известная форумная зелёная сопля. А вы зацепили её божка.
показать весь комментарий
12.01.2022 15:19 Ответить
ось ви тут пишите, а там Зеленська вже у військовому комісаріаті. Ні, це, звісно непогано, коли є в неї патріотизм! а як нема?
показать весь комментарий
12.01.2022 15:06 Ответить
Що вона там робе?
Напевно скумбрію продає
показать весь комментарий
12.01.2022 15:47 Ответить
не був налаштований на паціентів з дурки - тепер буду....
показать весь комментарий
12.01.2022 15:06 Ответить
Наталья чего горло хайп свой открыли что выпишите галиматью и бред... Пока не начнут на 10. Лет садить за 1 раз покупку детское порно реальное...потому что полно типа детского порно когда подростка играет проститутка лет за 20 ...а вот когда порно идёт и там ребенок 2/3/4/5/7/8/9/10/11 лет и это видно...товар когда не будет востребован то и делать не будут это как наркотик наказать наркомана дилера продавшего дозу глупо даже крупных торговцев ....а надо тех убивать - кто высаживает плантации наркотиков или делает их в промышленных масштабах в лабораториях...
показать весь комментарий
12.01.2022 15:15 Ответить
нормальному человеку тяжело понять насилие над ребенком (детьми)... и востребованность такой "продукции"...
тут не должно быть никаких оправданий и снисхождений...
правильно сказано в первом комменте - биомусор! нелюди...
показать весь комментарий
12.01.2022 15:22 Ответить
Они не люди!
Но и не звери, звери себе такого не позволяют.
Кто они?
Если биомусор - сжечь!
показать весь комментарий
12.01.2022 15:29 Ответить
Жесть ,в Штатах пожизненное бы схлопотали ..
показать весь комментарий
12.01.2022 16:18 Ответить
Шмара расово неповноцінна...
показать весь комментарий
12.01.2022 16:27 Ответить
Плательщики налогов будут его кормить из своего кармана 12 лет. Офигенно. 17 лет насиловал, 12 отсидит. Зачем вообще такой биомусор кормить? Какая-то непонятная доброта. До смертной казни недонасиловал, или как? А если бы был затронут ребёнок судьи..?
показать весь комментарий
12.01.2022 17:38 Ответить
Психічна травма і травма голови це близкі поняття.
Замість здати гвалтівника змовилась з ним, а може це родич, інформації немає.
Думаю ій краще було дати строк у психлікарню де б ії підлікували, а не у тюрму.
показать весь комментарий
12.01.2022 18:00 Ответить
 
 