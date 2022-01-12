К 9 годам приговорена бывшая жертва насильника, которая вступила с ним в сговор и снимала детское порно. ВИДЕО
Днепрянку осудили за изнасилование детей и распространение детского порно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолія.ТВ, женщина приговорена к 9 годам заключения за то, что насиловала детей и распространяла детское порно.
Сообщается, что женщина когда-то стала жертвой организатора "порнобизнеса".
Всего к преступлению были причастны пять человек. Одна женщина заставляла снимать порно своих детей.
Сам насильник, совершавший это преступление в течение 17 лет, получил 12 лет заключения.
Топ комментарии
+8 Светлана Светличная #497925
показать весь комментарий12.01.2022 14:57
+7 Hanka Panyanka
показать весь комментарий12.01.2022 14:44
+6 Дмитрий Ч
показать весь комментарий12.01.2022 14:56
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Напевно скумбрію продає
тут не должно быть никаких оправданий и снисхождений...
правильно сказано в первом комменте - биомусор! нелюди...
Но и не звери, звери себе такого не позволяют.
Кто они?
Если биомусор - сжечь!
Замість здати гвалтівника змовилась з ним, а може це родич, інформації немає.
Думаю ій краще було дати строк у психлікарню де б ії підлікували, а не у тюрму.