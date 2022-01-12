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Алматы с высоты птичьего полета: пустые улицы и сгоревшие здания после протестов. ВИДЕО

В сети появилось видео Алматы, снятых после протестов с высоты птичьего полета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал Телеграмм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протестующие разогнали и избили десятки полицейских в Алматы 5 января - впечатляюще. ВИДЕО 18+

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+31
ара, армянский спИцназ взял под контроль Центральный ринок Алма-Аты..
и ВВП Армении увеличился на 1,5% за первые ара, сутки..
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12.01.2022 14:50
+18
Пулемет кстати тоже продают.
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12.01.2022 15:00
+9
Вырываться из лап раши трудно и видимо каждая из стран пост совка пройдёт эти кровавые этапы . Кто-то более организованный вырвется , кто-то расслабленный - не вырвется.
Москаляку на Гиляку !!!
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12.01.2022 15:19
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ара, армянский спИцназ взял под контроль Центральный ринок Алма-Аты..
и ВВП Армении увеличился на 1,5% за первые ара, сутки..
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12.01.2022 14:50 Ответить
От молодці - зі своїми кабачатами приїхали.
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12.01.2022 14:59 Ответить
Пулемет кстати тоже продают.
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12.01.2022 15:00 Ответить
Як події в Казахстані вплинуть на пострадянський простір? Про це говоримо нині з провідними експертами Центру близькосхідних досліджень - Сергієм Даниловим та Ігорем Семиволосом. - https://www.youtube.com/watch?v=9**********
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12.01.2022 16:06 Ответить
старшее братство- " Примаков назвал казахстанского министра "русофобской дрянью"" (С) )))) "братству крепнуть!" но окажется, что карателей выводить пока рано )))
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12.01.2022 14:50 Ответить
Хороший русский - дохлый русский, падаль!
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12.01.2022 15:16 Ответить
А, ну френдли файр, да ))
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12.01.2022 15:17 Ответить
И это всего навсего мирная акция, а если бы не мирная была?
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12.01.2022 15:12 Ответить
Интересно, «Тюбетейка» выжила?
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12.01.2022 15:14 Ответить
Вырываться из лап раши трудно и видимо каждая из стран пост совка пройдёт эти кровавые этапы . Кто-то более организованный вырвется , кто-то расслабленный - не вырвется.
Москаляку на Гиляку !!!
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12.01.2022 15:19 Ответить
вранье... все знают, что протесты были мирными ....
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12.01.2022 15:20 Ответить
Ти шо не чув? 100 тищ тирарістаф111
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12.01.2022 15:34 Ответить
Калбиты и бандеровцы это правильные пацаны.....
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12.01.2022 15:39 Ответить
Мы сделали это сами !
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12.01.2022 17:00 Ответить
Хорошо,старший руский брат вовремя с саперной лапаткой подоспел,а то было бы как в Украине !
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12.01.2022 17:12 Ответить
"Это были местные силы самообороны"
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12.01.2022 17:34 Ответить
Боюсь, что следующий майдан в Украине вызовет столько же пожаров.
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12.01.2022 18:06 Ответить
Пожежі загасять, зруйноване відбудують. Але скільки людей тоді загине?
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12.01.2022 18:39 Ответить
Пекин давно рассматривает Казахстан, как свою сферу влияния и тут неизбежно столкновение с Москвой. В Казахстане добывается 40% мировых ресурсов урана, в котором нуждается Пекин, эта страна таже обеспечивает пятую часть китайского газового импорта.

После введения в Казахстан вооруженных сил ОДКБ - явной победы Москвы, Китай тоже предложил вооруженную помощь казахским властям.

Китай готов помочь правительству Казахстана, содействуя в сотрудничестве правоохранительных органов и сил безопасности для преодоления внешних угроз стране, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Недавние беспорядки в Казахстане свидетельствует, что ситуация в Центральной Азии под угрозой, и еще раз доказывает то, что некоторые внешние силы не хотят мира и спокойствия в регионе"

После событий в Казахстане будущая зависимость страны от России очевидна. Москва становится таким руководящим органом или патроном.
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12.01.2022 19:04 Ответить
Китай может спокойно ввести своих миротворцев
и показательно зачистить московитскую падаль.
За кремль не впишется никто!
Жаловаться - некуда!
Обижаться - не на кого !
И это единственное, чего путин точно боится: публичного позора
в глазах своих "пацанов" и московитского имперского быдла.
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12.01.2022 20:45 Ответить
чем одно лайно лучше другого ? московское имперское быдло от пекинского мало чем отличаеться .
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12.01.2022 21:23 Ответить
С китайцами можно договариваться.
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12.01.2022 21:42 Ответить
 
 