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"Я тебе эту соску сейчас в жопу засуну. Нажрался, сиди спокойно": в самолете из Египта украинка обматерила мужчину, дымящего вейпом. ВИДЕО

В самолете из Египта украинка обложила матом пассажира, дымящего электронной сигаретой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео размещено в закрытой группе в социальной сети.

Мужчина, несмотря на возмущение других пассажиров, не реагировал на замечания.

В самолете из Египта, который направлялся в Украину и должен был приземлиться в Харькове, один из пассажиров достал электронную сигарету и принялся ее курить. На замечания персонала самолета мужчина не реагировал.

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина дымит электронной сигаретой в салоне, не обращая внимания на окружающих. Одна из женщин не выдержала и вскипела. Она сделала замечание, что в салоне дети, и для большего понимания ее гнева, обложила курильщика трехэтажной конструкцией с использованием табуированной лексики.

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"Ты, мужик, бл#дь. Хватит курить, я тебе эту соску в жопу засуну. Понял. Здесь дети находятся. П###ц. Отморозок.", - выразила свое недовольство женщина.

Мужчина на словесную критику отреагировал спокойно, возмутившись тем, что женщина использует нецензурную лексику и продолжил курить вейп в салоне самолета.

Автор: 

самолет (3592) электронные сигареты (45)


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Топ комментарии
+103
Треба як в США, ввести блек-лісти для залізниці та авіакомпаній, щоб наступний раз цей бидлан добирався в Єгипет на верблюдах
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12.01.2022 15:27
+79
странно другое, что екипаж молчал и не вызвал (по прилету) полицию..
щтраф минимум в 17 000 грн за нарушение безопасности полета и угрозе здоровья людей (в т.ч. и детей)
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12.01.2022 15:37
+58
в каждой украинской женщине, живет маленький огнедышащий дракон..
"Дракарис!"(с)..
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12.01.2022 15:27
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Я дуамав, що тільки в москалів є подібне бидло
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12.01.2022 16:33 Ответить
в Украине - 73% быдло
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12.01.2022 16:36 Ответить
Колобок, забейся в угол, покройся пылью! Здесь не пороха канал, угомонись!!!
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14.01.2022 14:10 Ответить
Эпическая встреча двух рузьге. даунов .. Один даун с девизом "мне насрать на окружающих", вторая "мне насрать на на окружающих потому что "я же мать"...
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12.01.2022 16:47 Ответить
Поправочка:
"Украинка обложила матом украинца".
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12.01.2022 16:48 Ответить
С кем спорим что это лысый мусор??????

Летела в египет - так в самолете 90% были мусора летящие на отдых!
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12.01.2022 16:52 Ответить
а яка авіакомпанія? Пасажири мають подати в суд і отримати відшкодування від авіакомпанії, якщо вона не реагувала. Завтра такий же мудак почне отрутою бризкати - раз все можна
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12.01.2022 16:54 Ответить
****, это ж Харьков домой летит
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12.01.2022 17:34 Ответить
Че эта шушера матом говорит еще и на русском? Если в салоне не запрещено парить и дымить, то пшла она сама в жопу. Вечно все детьми оправдывают, а нормально обратится никто не может. Мужик молодец, проигнорил лахудру.
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12.01.2022 17:34 Ответить
Мужик маладец. Пусть курит дальше и больше. Быстрее сдохнет ублюдок.
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12.01.2022 18:55 Ответить
А если все начнуть курить в салоне вайперами, ты не подумал про это ? Что тогда? В салоне воздух ограничен, самолет на 8000 лнтит, все начнут, пассажиров вайперами дыметь и глошками это тебе не корабль а полет на 8000 где замкнутое пространство а снаружи воздух разряжен
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13.01.2022 10:52 Ответить
С каких пор в салоне воздух ограничен? это же не кукурузник. Но, спорить не буду, общество своим возмущением задавит и правых и не правых. Я поддерживаю мужика, потому что устал от лицемерия и запретов с двойными стандартами. А тем кому что то не нравится, будут всегда и везде.
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13.01.2022 15:51 Ответить
На чухонсько-мордовському,а не на "руССком".
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13.01.2022 11:40 Ответить
Ты был бы с этим неадекватом 2 сапога пара
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13.01.2022 14:14 Ответить
Именно так, и в жопе имел бы мнение таких как ты. Обиженки.
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13.01.2022 15:45 Ответить
Было бы интересно посмотреть, как бы мужлан затягивался сигаретой, засунутой ему в дупло. А для российского агрессора Путина это звоночек, что будет с российскими солдатами когда они вздумают пойти войной на Украину, им женщины будут засовывать не электронные сигареты, а вилы в тоже самое место.
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12.01.2022 17:35 Ответить
Два быдла столкнулись в полете, как огонь и лед, битва их интеллектов была слышна за горизонт
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12.01.2022 17:49 Ответить
А почему не штрафуют? При чем так прилично? Все бы быстро понял. Полицию к трапу, протокол и чао дорогой.
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12.01.2022 18:53 Ответить
Как-то неудобно получилось. Ведь из Цензора мы знаем, что пьяные и матерящиеся пассажиры существуют только в самолетах кацапских аэролиний
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12.01.2022 19:15 Ответить
А що, кожна людина з українським паспортом - українець? Кацап - він і в Харкові кацап. І в Луганську, і в Криму....
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12.01.2022 22:29 Ответить
Такие как ты патриоты с украинскими паспортами не свою страну строят а по Польским полям раком лазят еще тявкаеш ,такие как ты нифига для своей страны хорошего не делают .
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13.01.2022 14:19 Ответить
Это блин ватный Харьков детка
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12.01.2022 19:24 Ответить
Жаль меня там не было-точно бы забил этому вейпер в очко его курительное устройство...
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12.01.2022 20:24 Ответить
Вообще надо запретить провозить сигареты зажигалки вейпы кальяны в салоне. Хочешь везти - в багаж…
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12.01.2022 22:31 Ответить
Врізати йому треба було по лисині і скрутити. До приземлення. А на землі здати поліцаям.
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13.01.2022 01:40 Ответить
І, до речі, чому це цитату переклали ?
Треба було писати =мовою оригіналу=.
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13.01.2022 01:47 Ответить
Це не дим, це пара на основі гліцерину
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13.01.2022 01:51 Ответить
надо как в мультике про капитана Врунгеля: "пожар! кресло № 13." и катапультировали.
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13.01.2022 06:54 Ответить
Новость дня блин.
Если бы это Зеленский был или Порох, то тогда да.
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13.01.2022 07:50 Ответить
Это конечно конченный урод ,но экипаж не лучше ,только и умеют делать замечания не по делу .Интересно или вообще по прилету как то наказали .И еще вечные вот эти комментарии ,что в самолете дети они реально высаживают ,он что на детской площадке , дети находяться в месте где всегда есть повышенная опасность подобных ситуаций , может кому то нахождение рядом детей мешает не меньше.Пусть бы лучше с маленькими детьми дома посидели , не очень то и людям без детей дети рядом устраивают
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13.01.2022 09:51 Ответить
В цивилизованной стране он попал бы в чёрный список и вряд ли куда когда-то полетел… так то ж в цивилизованной стране.
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17.01.2022 15:20 Ответить
****, де мужики були ?
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13.01.2022 12:32 Ответить
А где мужики в самолете?ответ. В памперсах. Обосцались.
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15.01.2022 10:11 Ответить
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