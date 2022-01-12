"Я тебе эту соску сейчас в жопу засуну. Нажрался, сиди спокойно": в самолете из Египта украинка обматерила мужчину, дымящего вейпом. ВИДЕО
В самолете из Египта украинка обложила матом пассажира, дымящего электронной сигаретой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео размещено в закрытой группе в социальной сети.
Мужчина, несмотря на возмущение других пассажиров, не реагировал на замечания.
В самолете из Египта, который направлялся в Украину и должен был приземлиться в Харькове, один из пассажиров достал электронную сигарету и принялся ее курить. На замечания персонала самолета мужчина не реагировал.
На кадрах видно, как нетрезвый мужчина дымит электронной сигаретой в салоне, не обращая внимания на окружающих. Одна из женщин не выдержала и вскипела. Она сделала замечание, что в салоне дети, и для большего понимания ее гнева, обложила курильщика трехэтажной конструкцией с использованием табуированной лексики.
"Ты, мужик, бл#дь. Хватит курить, я тебе эту соску в жопу засуну. Понял. Здесь дети находятся. П###ц. Отморозок.", - выразила свое недовольство женщина.
Мужчина на словесную критику отреагировал спокойно, возмутившись тем, что женщина использует нецензурную лексику и продолжил курить вейп в салоне самолета.
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"Украинка обложила матом украинца".
Летела в египет - так в самолете 90% были мусора летящие на отдых!
Треба було писати =мовою оригіналу=.
Если бы это Зеленский был или Порох, то тогда да.