Переговоры Запад vs Россия: удастся ли остановить новое нападение Кремля? ВИДЕО
Киевский форум безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную переговорам России и стран Запада.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах.
- Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах.
- Мелинда Гарринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США).
- Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах.
- Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента.
- Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.
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+6 Alexander Savely
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Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
Фронт змін?