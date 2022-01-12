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Переговоры Запад vs Россия: удастся ли остановить новое нападение Кремля? ВИДЕО

Киевский форум безопасности проводит онлайн-дискуссию, посвященную переговорам России и стран Запада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

  • Арсений Яценюк, председатель Киевского Форума безопасности, премьер-министр в 2014-2016 годах.
  • Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах.
  • Мелинда Гарринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США).
  • Джон Гербст, директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах.
  • Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европейского парламента.
  • Данило Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.

Автор: 

переговоры (4973) россия (95585) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+6
а где же "зе-**********" - опять в смартфоне прячется? безопасность и защита граждан его обязаноость No1.
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12.01.2022 19:19
+5
Остановить их просто: признать Украину страной, за которую НАТО впишется.
Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
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12.01.2022 19:13
+3
дивлюся пряму трансляцію на телеканалі Еспресо
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12.01.2022 19:12
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Правила форума Совет форумчан
Скільки можна лякати українців? Пів України від інфарктів вимре. Розмістіть краще свої війська на нашій території,якщо ви такі занепокоєні.
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12.01.2022 19:10 Ответить
Беня против.
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12.01.2022 19:33 Ответить
дивлюся пряму трансляцію на телеканалі Еспресо
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12.01.2022 19:12 Ответить
Остановить их просто: признать Украину страной, за которую НАТО впишется.
Но кто же это сделает, если всякие Меркели в дёсна с ****** целуются ?
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12.01.2022 19:13 Ответить
а где же "зе-**********" - опять в смартфоне прячется? безопасность и защита граждан его обязаноость No1.
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12.01.2022 19:19 Ответить
ты этот рейтинг сам придумал?
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12.01.2022 19:57 Ответить
и по поводу территориального конфликта не бреши, если все решится в нашу пользу то это не помеха. брехло
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12.01.2022 19:59 Ответить
А никак Запад не сможет остановить Путина, если шизоид решит напасть. Ну вот вообще никак. Запад может только неспешно торговать жизнями и землями украинцев, потому как это не ихнее и им пофиг. Но это никаких гарантий не даст.
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12.01.2022 19:37 Ответить
Що це за форум, де голова Яценюк?

Фронт змін?
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12.01.2022 19:45 Ответить
Успокойтесь все. Никакого нападения не будет, дураку уже понятно, а мы же не дураки? Большие дяди решают свои меркантильные интересы. Ну а нам вешают лапшу на уши. Послушайте еще кулю в лоб, он научит Родину любить за тарифы с потолка....
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12.01.2022 19:50 Ответить
Да создайте опять хоть одну ядрёную бомбу и не надо никаких переговоров. Вон северная корея сделала одну ракету, которая дальше исполкома долететь не может, но её уже никто не трогает.
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12.01.2022 19:52 Ответить
 
 