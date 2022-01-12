"Без цензуры в прямом ефире": Россия дестабилизирует Украину, Казахстан пал, что любит Зе, Угар.ru. ВИДЕО

Как Россия дестабилизирует Украину? Что происходит с Казахстаном? Как чувствует себя президент Зеленский? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом ефире" анализируют ключевые новости и тенденции.

Стрим – 12 января в 20:45 на Цензор.НЕТ.

🔴 Россия обсудила с НАТО "ультиматум Путина" по Украине.

Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.

🔴 Казахстан – 2022

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что войска возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности начнут покидать его страну 13 января.

🔴 Что любит Зеленский?

Владимир Зеленский вышел из новогодних празднований и записал удивительное видео, которое вызвало ливень шуток в соцсетях. Поэтому и мы пошутим.

🔴 Вата пылает

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