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"Без цензуры в прямом ефире": Россия дестабилизирует Украину, Казахстан пал, что любит Зе, Угар.ru. ВИДЕО

Как Россия дестабилизирует Украину? Что происходит с Казахстаном? Как чувствует себя президент Зеленский? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом ефире" анализируют ключевые новости и тенденции.

Стрим – 12 января в 20:45 на Цензор.НЕТ.

🔴 Россия обсудила с НАТО "ультиматум Путина" по Украине.

Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.

🔴 Казахстан – 2022

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что войска возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности начнут покидать его страну 13 января.

🔴 Что любит Зеленский?

Владимир Зеленский вышел из новогодних празднований и записал удивительное видео, которое вызвало ливень шуток в соцсетях. Поэтому и мы пошутим.

🔴 Вата пылает

Ваша любимая рубрика с отборным трэшем из-за поребрика.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+6
зе-физиономия опухла от возлияний и скумбрии по 8 грн. - скоро в смартфон не влезет.
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12.01.2022 20:58
+3
Дешеві відосики потерпілого , сильно дратують і негативно впливають
на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
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12.01.2022 20:50
+3
Пора лозунг «Старик, уходи!» переделать у Нас в «Уходи, идиот!». (с)
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12.01.2022 21:10
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Дешеві відосики потерпілого , сильно дратують і негативно впливають
на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
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12.01.2022 20:50 Ответить
зе-физиономия опухла от возлияний и скумбрии по 8 грн. - скоро в смартфон не влезет.
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12.01.2022 20:58 Ответить
Потрібно більші смартфони
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13.01.2022 12:43 Ответить
это его дЕрьмак дубасит,.. возможно и ногами .. поэтому опух Лапух
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13.01.2022 16:10 Ответить
"бъёт значит любитъ"(с) - коцабская народная присказка.
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13.01.2022 20:54 Ответить
Пора лозунг «Старик, уходи!» переделать у Нас в «Уходи, идиот!». (с)
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12.01.2022 21:10 Ответить
...Я часто згадую того хлопчика з відірваною рукою й вибитим оком, якого однокурсники привели в лікарню 19 лютого 2014-го, в розпалі терору, коли там оперували нашого товариша, підстреленого вночі "кулею на кабана". І от що подумалось. У багатьох із нас є такий "знайомий знайомих", кого тоді на Майдані - побили, покалічили, поранили, хтось оклигав, комусь лишилася пам'ятка на всеньке життя, війна на Донбасі якось те все заслонила, - і згадуєм ми про них усіх нараз тільки на річницю розстрілів. А варт було б запровадити - якийсь окремий День Подяки: не на те, щоб поминати, а щоб сказати "Дякую!" кожному з тих, перед чиєю впертістю тоді мусили звалити з Києва (а потім - і з Харкова, і з Запоріжжя, і з Одеси...) частини військ "специальных операций ВВС РФ". Це не була виграна війна, авжеж. Але це точно була виграна битва - поки що одна така в цій ох же якій падлючій новій світовій війні...

Так, нам випав у ній передній край. І виборче "Чорне дзеркало", розігране в реалі, і "шоу-уряди", виграні "по телевізору", - все це теж уперше в "цифрову добу" падає саме на наші плечі: ми - фронтир, "Боже грище" (дивіться розмову Дарини з Вадимом у "Музеї покинутих секретів")... І нема на те ради: така доля, така місія. А з долею не жартують, тут, як казали наші предки - або пан, або пропав. - https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri
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12.01.2022 22:17 Ответить
Россия дестабилизирует Украину руками украинских институтов на самом высоком уровне, удивительное дело
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12.01.2022 22:43 Ответить
Будкевич-безцензурник! Зеля-нацюцюрник!
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12.01.2022 23:51 Ответить
 
 