"Без цензуры в прямом ефире": Россия дестабилизирует Украину, Казахстан пал, что любит Зе, Угар.ru. ВИДЕО
Как Россия дестабилизирует Украину? Что происходит с Казахстаном? Как чувствует себя президент Зеленский? Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом ефире" анализируют ключевые новости и тенденции.
Стрим – 12 января в 20:45 на Цензор.НЕТ.
🔴 Россия обсудила с НАТО "ультиматум Путина" по Украине.
Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.
🔴 Казахстан – 2022
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что войска возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности начнут покидать его страну 13 января.
🔴 Что любит Зеленский?
Владимир Зеленский вышел из новогодних празднований и записал удивительное видео, которое вызвало ливень шуток в соцсетях. Поэтому и мы пошутим.
🔴 Вата пылает
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на нервову систему людей , на жаль не всіх 😠
Так, нам випав у ній передній край. І виборче "Чорне дзеркало", розігране в реалі, і "шоу-уряди", виграні "по телевізору", - все це теж уперше в "цифрову добу" падає саме на наші плечі: ми - фронтир, "Боже грище" (дивіться розмову Дарини з Вадимом у "Музеї покинутих секретів")... І нема на те ради: така доля, така місія. А з долею не жартують, тут, як казали наші предки - або пан, або пропав. - https://gazeta.ua/blog/56369/rosiya-oblamalas-ob-********-nas-vryatuvalo-chudo-na-dnipri