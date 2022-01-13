"Украинцы всегда были сильны в том, что умеем самоорганизоваться": как тренируются добровольцы теробороны. ВИДЕО
Добровольцы территориальной обороны проводят регулярные тренировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC News Україна.
Киевлянину Василию Григоруку 28 лет. У него две работы, собственный бизнес и хобби. А еще он еженедельно тренируется в батальоне территориальной обороны Киева. Все началось осенью 2020 года, когда Василий увидел сообщение в Фейсбуке, где рассказывалось об одном из столичных батальонов теробороны. Сейчас, когда 100-тысячное российское войско стоит на границе с Украиной, мужчина говорит, что готов оказывать сопротивление.
В рамках подготовки теробороны Григорук тренируется по субботам.
"Это, конечно, тяжело. Но военные воюют независимо от погоды", - говорит он.
Топ комментарии
+14 Ksenia VB
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+9 юрий первый
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+7 Aleksandr Ermak
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Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
але у цьому випадку попереду йде самосвідомість, а потім - економіка
Значно гірше буде як що вони очолять свій бестолковий та нікчемний "спротив" заважаючи дійсно фаховим військовим які вже мають багато військового досвіду.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
вони в цьому чемпіони
Тероборона- заслуга саме Порошенка.
Зараз же капіталізм, людина людині вовк і ворог.
Так що майно олігархів і ТНК нехай захищають найманці-контрактники.
тяжелее вооружать (перевооружать, обеспечивать современными военными разработками) армию, сократить расходы на бюрократов и чиновников, перестать опустошать госказну и держрезервы (вместо усиленного из затаривания), создавать базы ... и прислушиваться, да мало прислушиваться - слушать и слышать!! боевых офицеров и ветеранов АТО/ООС - они знают, умею и хотят бить ихтамнетов (у них к ним свои счеты !!)
но видя это чмо на лыжах....понимаешь что не стоит у него в приоритете вопрос обороны (уже даже не Победы...лядь!) а хотя бы не сдали с*ки.... еще до первого выстрела...
Ми дуже самоорганізовані і колабораційні.