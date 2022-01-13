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"Украинцы всегда были сильны в том, что умеем самоорганизоваться": как тренируются добровольцы теробороны. ВИДЕО

Добровольцы территориальной обороны проводят регулярные тренировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC News Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В отряды теробороны в первую очередь будут привлекать граждан с опытом военной службы, - Минобороны

Киевлянину Василию Григоруку 28 лет. У него две работы, собственный бизнес и хобби. А еще он еженедельно тренируется в батальоне территориальной обороны Киева. Все началось осенью 2020 года, когда Василий увидел сообщение в Фейсбуке, где рассказывалось об одном из столичных батальонов теробороны. Сейчас, когда 100-тысячное российское войско стоит на границе с Украиной, мужчина говорит, что готов оказывать сопротивление.

В рамках подготовки теробороны Григорук тренируется по субботам.

"Это, конечно, тяжело. Но военные воюют независимо от погоды", - говорит он.

Автор: 

оборона (5212) тероборона (340)


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Топ комментарии
+14
Ну да.. Особливо в Голодомор так організувались.
Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
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13.01.2022 13:10
+9
бігати з дерев'яною пукалкою це є навчання? я так бігав в 8-м років,коли грав у дитинстві.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
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13.01.2022 13:32
+7
батальон юзика воюе на буковэлях в кабаках сопли пролывае
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13.01.2022 13:15
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Правила форума Совет форумчан
Ну да.. Особливо в Голодомор так організувались.
Не дуріть себе та інших. Краще власної сильної держави ще ніхто нічого не вигадав.
А сильна держава може бути лише у відповідальних громадян, а не в какой разніци.
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13.01.2022 13:10 Ответить
Государство со слабой экономической базой не может быть сильным по определению.
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13.01.2022 13:28 Ответить
База починається з виборів. Якщо систематично обирати то зека, то клована, то яка буде економіка ??
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13.01.2022 13:33 Ответить
При зеке я довольно сносно жил ))
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13.01.2022 13:36 Ответить
Та да! Такі як ти і при ***** б жили сносна!)
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13.01.2022 13:41 Ответить
Хоча і з пляшкою в сраці... ))
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13.01.2022 14:07 Ответить
То для них типу внутрішній стрижінь.
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13.01.2022 14:20 Ответить
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13.01.2022 15:16 Ответить
Завоюй Афганістан, теоретик.
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13.01.2022 13:35 Ответить
Я тов. Маркса поважаю як економіста та політолога,

але у цьому випадку попереду йде самосвідомість, а потім - економіка
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13.01.2022 14:04 Ответить
батальон юзика воюе на буковэлях в кабаках сопли пролывае
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13.01.2022 13:15 Ответить
Зелена погань буде тікати першими із краіни , як тільки почнеться масштабне вторгнення русні в Украіну !
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13.01.2022 13:22 Ответить
Ну, то розстріляти на місці як дезертирів
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13.01.2022 13:23 Ответить
Це було б дуже добре!
Значно гірше буде як що вони очолять свій бестолковий та нікчемний "спротив" заважаючи дійсно фаховим військовим які вже мають багато військового досвіду.
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13.01.2022 13:58 Ответить
Вже другий раз пробігає месседж, що українські громадяни повинні самоорганізуватися. Це звичайно справедливо. Але другий раз за день мене виникає питання, в навіщо тоді влада, головнокомандуючим, Кабмін, радбез, міністерства, відомства? Вони в самоорганізації громадян яку роль відіграють? Контролюючу? Заохочуючу? Пасивну? Сторонню?
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13.01.2022 13:28 Ответить
Хоча б не заважають.
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13.01.2022 13:34 Ответить
Це найкраща роль яку органи влади можуть відігравати.
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13.01.2022 14:03 Ответить
Для начала создайте то, что люди захотят защищать ценой своей жизни. Что им сегодня защищать? Самый низкий в Европе уровень жизни и тотальную коррупцию чиновников?
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13.01.2022 13:31 Ответить
Ти і ж корупція, кацапура.
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13.01.2022 13:42 Ответить
А так ты за блага собрался вооевать. А українська культура, мова, взичливі люди, кухня тобі пох. Так создают же потихоньку или ты не с этой планеты, не видишь кто Украину тянет вниз все 30 лет незалежности. Є зовнішній ворог який хоче знищіти Україну. Коли ти вже це зрозумієшь.
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14.01.2022 09:56 Ответить
бігати з дерев'яною пукалкою це є навчання? я так бігав в 8-м років,коли грав у дитинстві.
більш того,зараз не буде війни стінка на стінку. піхота йде лише на зачистку,коли вже все що можно,буде переорано ракетами та бомбами...
навчать треба стріляти,з різних положень,в умовпх коли навколо тебе щось бухае,горить,димить...
а ось це,що на відео,це навіть на радянську зарницю не схоже!
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13.01.2022 13:32 Ответить
Це тактика, бігай хоч з дрючком. Вогнева на полігоні чи в тирі.
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13.01.2022 14:18 Ответить
даже в Афгане такой дурью не маялись. это тактика времён 2 мировой.
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13.01.2022 14:27 Ответить
Це цивільні люди у вільний час в своєму екіпу зі своєю зброєю (у кого є) вивчають тактику малих груп. Який Афган, то шо ку-ку?
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13.01.2022 14:50 Ответить
щось гупноло і обісрався!
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13.01.2022 15:18 Ответить
Страйкбольна зброя. Класна штука.
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13.01.2022 14:23 Ответить
коли чекаеш при пострілі одне а воно іньше. по вазі так нормально.
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13.01.2022 15:20 Ответить
Да, живем мыслями средневековья. Где ВМФ, где ВВС, где ПВО, где ракетные войска, где танковые армии, где топливо, где резервы продовольственные, где склады артиллерийские? Ой и многое другое.
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13.01.2022 13:32 Ответить
залиште самохвальство кацапам
вони в цьому чемпіони
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13.01.2022 13:44 Ответить
Нація є сильною,коли вона не є егоцентричною,а навпаки - колективістською...Українці вміють самоорганізовуватись,тобто запхатись в якусь дірку і там самостійно виживати,ім невластиво переживати за сусідів і головний їх девіз - моя хата скраю...Такі колективістські націі як німці,британці,японці...вони навіть у спорт приносять отой колективізм тому є першими у футболі та інших колективних іграх...Чи навчаться українці відчути лікоть сусіди,чи проснеться у них відчуття національного братства - ось в чому питання...Нас от-от вчергове розберуть по різних імперіях - і боюсь що багато не буде проти...
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13.01.2022 13:48 Ответить
и вот поэтому меня очень бесят некоторые индивидумы, которые пытаются делить граждан Украины на два сорта - плохой и типа единственно хороший. Хотя, на деле, если языком не молоть, а на деле - в окопах на линии фронта люди говорят на обоих языках и по морде дадут за такие провокации. Вот им - проверенным защитникам Украины, тем кто любит и заботиться - я буду доверять, а всяких там великонацистов - спамить, задавать наводящие вопросы об адекватности. Любых нацистов в спам.
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15.01.2022 14:03 Ответить
Бандеровцы мочили в сортире краснопузых отборных НКВД-КГБ-РККА мудаков с 1939 по 1964 год...
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13.01.2022 13:50 Ответить
Українці завжди були сильні і це правда, але дуже багато любили вухами, яких дурили всі, як червонопузі, білопузі, так і "щирі" українці. Прикладів багато і самий свіжий це 2019 рік.
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13.01.2022 13:54 Ответить
Тероборону повинен був створити Шоколад, але Рошен заважав. Ярош - президент України
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13.01.2022 13:56 Ответить
Взагалі-то у мене вже четвертий рік контракту.
Тероборона- заслуга саме Порошенка.
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13.01.2022 14:22 Ответить
Дядьку, тероборону мав створити ще Кравчук, але він цього не зробив. Зеля і відсотка не зробив того, що зробив Порошенко у відсутності казни, армії, міліції, і 90% ватників.
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14.01.2022 16:05 Ответить
Журналист ВіВіСі в 2015 году срашивает Петра Порошенко ...,Петр Алексееич у вас по факту с 8 июня 2014 года,когда вы приняли присягу на верность Украине армии по факту не было,каким образом из остатков сдавшейся Путлеру армии в Крыму и на Донбассе Виктора Индюковича, удалось освободить 2/3 захваченного полностью Донбасса и похоронить Новороссию Путлера?Ответ меня поразил...Украину Спас Бог и ЕЕ Народ...,а я не Бог...
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13.01.2022 13:59 Ответить
Даля Грибаускайте сказала не так...Украине просто повезло,что президентом летом 2014 года стал Порошенко... Крысы 73 % ...вам просто повезло...
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13.01.2022 14:02 Ответить
так зебарани і зепопандопули 73% за 2,5 роки змогли все відмотати назад і навіть поглибче, бо вже доходимо до продовольчих карток.
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13.01.2022 14:11 Ответить
Телеканал Крым Реалии показал видео кто на самом деле сдавал Крым в феврале 2014 года...фильм короткий всего 23 минуты...смотрите по ссыдке...https://youtu.be/90XbBLEzi6I https://youtu.be/90XbBLEzi6I...
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13.01.2022 14:08 Ответить
ще в 19 столітті збиралися гуртом і на толоці будували хати односельчанам.

Зараз же капіталізм, людина людині вовк і ворог.
Так що майно олігархів і ТНК нехай захищають найманці-контрактники.
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13.01.2022 14:44 Ответить
наверное не сложно перекинуть свои прямые обязанности на самооборону, волонтеров, меценатов и небайдужих...
тяжелее вооружать (перевооружать, обеспечивать современными военными разработками) армию, сократить расходы на бюрократов и чиновников, перестать опустошать госказну и держрезервы (вместо усиленного из затаривания), создавать базы ... и прислушиваться, да мало прислушиваться - слушать и слышать!! боевых офицеров и ветеранов АТО/ООС - они знают, умею и хотят бить ихтамнетов (у них к ним свои счеты !!)
но видя это чмо на лыжах....понимаешь что не стоит у него в приоритете вопрос обороны (уже даже не Победы...лядь!) а хотя бы не сдали с*ки.... еще до первого выстрела...
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13.01.2022 15:31 Ответить
Самоорганізація це крайній випадок, коли немає організації. Волонтерство це добре, але все це аматорство. Потрібні професіонали на всіх ланках. Тільки тоді ми зможемо перемогти чисельнішого ворога.
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13.01.2022 23:47 Ответить
Повага Василю.
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14.01.2022 08:09 Ответить
Давайте візьмемо класичний приклад самоорганізації українців часів другої світової. На однім кінці села самоорганізовується партизанський загін ,поки що невідомої орїєнтації. Близько до центру формується група сприяння окупантам(байдуже яким). Можливе винекнення ще якихось гуманітарних , волонтерських груп. Потім всі вони зчеплюються в смертельному дво-тро-більше-бої. Найбільше страждає при цьому група"какаяразніца" --- їм намагаються навалять всі. Зовнішнє втручання при цьому необов'язкове.
Ми дуже самоорганізовані і колабораційні.
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14.01.2022 10:10 Ответить
если бы они ещё умели ракеты и авиацию взглядом останавливать, то пришпилили бы.
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15.01.2022 13:54 Ответить
ГДЕ ОРУЖИЕ ВЫДАЮТ !? ИЛИ САМ ПЬЮ, САМ ГУЛЯЮ, САМ СТЕЛЮ И САМ ЛЯГАЮ !?) А НАЛОГИ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ ПЛАТИМ !?)
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16.01.2022 22:04 Ответить
 
 