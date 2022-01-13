"Украинцы всегда были сильны в том, что умеем самоорганизоваться": как тренируются добровольцы теробороны. ВИДЕО

Добровольцы территориальной обороны проводят регулярные тренировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC News Україна.

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Киевлянину Василию Григоруку 28 лет. У него две работы, собственный бизнес и хобби. А еще он еженедельно тренируется в батальоне территориальной обороны Киева. Все началось осенью 2020 года, когда Василий увидел сообщение в Фейсбуке, где рассказывалось об одном из столичных батальонов теробороны. Сейчас, когда 100-тысячное российское войско стоит на границе с Украиной, мужчина говорит, что готов оказывать сопротивление.

В рамках подготовки теробороны Григорук тренируется по субботам.

"Это, конечно, тяжело. Но военные воюют независимо от погоды", - говорит он.