Белорусские лыжницы Андреюк и Долидович заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики. ВИДЕО
Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали о том, почему в ноябре 2021 года власти отстранили их от участия в международных соревнованиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News - Русская служба.
Лыжниц обвинили в поддержке оппозиции. Светлана Андриюк заявила, что от нее "хотели избавиться" и без всяких причин сняли с самолета перед рейсом на соревнование. Дарья Долидович считает, что ее отстранили из-за позиции ее отца, тренера, поддерживавшего антилукашенковские протесты.
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