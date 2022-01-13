Белорусские лыжницы Андреюк и Долидович заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики. ВИДЕО

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали о том, почему в ноябре 2021 года власти отстранили их от участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News - Русская служба.

Лыжниц обвинили в поддержке оппозиции. Светлана Андриюк заявила, что от нее "хотели избавиться" и без всяких причин сняли с самолета перед рейсом на соревнование. Дарья Долидович считает, что ее отстранили из-за позиции ее отца, тренера, поддерживавшего антилукашенковские протесты.