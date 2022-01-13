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Белорусские лыжницы Андреюк и Долидович заявили, что их отстранили от соревнований из-за политики. ВИДЕО

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович рассказали о том, почему в ноябре 2021 года власти отстранили их от участия в международных соревнованиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News - Русская служба.

Лыжниц обвинили в поддержке оппозиции. Светлана Андриюк заявила, что от нее "хотели избавиться" и без всяких причин сняли с самолета перед рейсом на соревнование. Дарья Долидович считает, что ее отстранили из-за позиции ее отца, тренера, поддерживавшего антилукашенковские протесты.

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Беларусь (7899) репрессии (2767) спорт (2429)


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Пора ставать на лыжи.
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13.01.2022 16:58 Ответить
Змінюйте громадянство ,дівчата. Поки буде Путін , нічого вже доброго в Білоруській ССР-2 не буде
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13.01.2022 16:59 Ответить
Не поймешь этих фуфлыжников - то у них спорт вне политики, то они потом в госдурах и зрадах заседают.
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13.01.2022 17:01 Ответить
Поки схиблений гвалтівник та вбивця Лукашенка керує країною-майбутнього там немає...
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13.01.2022 17:02 Ответить
Мабудь не тому квіти вручали.
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13.01.2022 19:52 Ответить
белорус вы лохи
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13.01.2022 21:45 Ответить
 
 