Проект Без цензуры: Как в НАТО проучили Россию. Все о переговорах НАТО-Россия и результатах. ВИДЕО
Переговоры Россия – НАТО: каковы результаты и польза для Украины? Богдан Буткевич и свежий "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует результаты переговоров НАТО-Россия.
После двусторонних переговоров Москвы с Вашингтоном обсуждение "ультиматума Путина" продолжилось в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО. Этот совет собрался по украинскому вопросу впервые с 2019 года. Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.
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+4 Александр Чуднивец #474549
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+2 Rino Onix
показать весь комментарий13.01.2022 18:35
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как например при нападении на Грузию в 2008.
тогда перед нападением тоже был угрожаемый период и выжидание памятной даты.
Ми вже зробили заміщення російському пальному, вигнали їх дипломатів, перевезли архіви у Львів, може важливі підприємства підготували до евакуації...