Проект Без цензуры: Как в НАТО проучили Россию. Все о переговорах НАТО-Россия и результатах. ВИДЕО

Переговоры Россия – НАТО: каковы результаты и польза для Украины? Богдан Буткевич и свежий "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует результаты переговоров НАТО-Россия.

После двусторонних переговоров Москвы с Вашингтоном обсуждение "ультиматума Путина" продолжилось в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО. Этот совет собрался по украинскому вопросу впервые с 2019 года. Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.