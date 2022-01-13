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Проект Без цензуры: Как в НАТО проучили Россию. Все о переговорах НАТО-Россия и результатах. ВИДЕО

Переговоры Россия – НАТО: каковы результаты и польза для Украины? Богдан Буткевич и свежий "Без цензуры" на Цензор.НЕТ анализирует результаты переговоров НАТО-Россия.

После двусторонних переговоров Москвы с Вашингтоном обсуждение "ультиматума Путина" продолжилось в Брюсселе в рамках совета Россия-НАТО. Этот совет собрался по украинскому вопросу впервые с 2019 года. Главный итог - НАТО и Россия начали разговаривать и договорились продолжать переговоры.

Автор: 

НАТО (9998) переговоры (4985) путин владимир (31306) россия (95645) США (26791) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+4
Лапатному гопніку вказали що його місце на паРаші...
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13.01.2022 17:03
+3
І чим же провчили москалів? Може ціною на нафту,чи ціною на газ,чи повним закриттям проекту північний потік? Чи може західні корпорації вивели всі підприємства і офіси з москальщини?
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13.01.2022 17:26
+2
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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13.01.2022 18:35
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Лапатному гопніку вказали що його місце на паРаші...
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13.01.2022 17:03 Ответить
І чим же провчили москалів? Може ціною на нафту,чи ціною на газ,чи повним закриттям проекту північний потік? Чи може західні корпорації вивели всі підприємства і офіси з москальщини?
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13.01.2022 17:26 Ответить
Ти фігню пишеш.Може все таки ти москалик?Бо раніше тебе тут не було.
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13.01.2022 17:38 Ответить
Якщо я москалик,то ти точно 3.14здюк космонавт мокшанський.
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17.01.2022 10:52 Ответить
Роман Цимбалюк: https://youtu.be/5YNypyaQXgI Опять послали на ЙХУ (видео)
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13.01.2022 17:47 Ответить
гейропка поводила вялым путеным по губам русни и пересадила кассабов на бутылки из под шампанского.
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13.01.2022 18:17 Ответить
Для Росії немає жодних загроз. Найбільша загроза для світу - це сама Росія і персонально Путін.
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13.01.2022 18:35 Ответить
Тепер їм треба якийсь конфлікт в Україні, щоб напасти. Зеня старається...
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13.01.2022 19:45 Ответить
кацапские козлины могут выжидать какую-то памятную дату.
как например при нападении на Грузию в 2008.
тогда перед нападением тоже был угрожаемый период и выжидание памятной даты.
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13.01.2022 21:10 Ответить
например 02.02.22
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13.01.2022 21:11 Ответить
либо зеркальная дата 22. 02.2022
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13.01.2022 21:19 Ответить
А чому не вводять санції за провокації, за агресивну політику... Так би мовити на випередження... Навіщо чекати, що придумає козел?...
Ми вже зробили заміщення російському пальному, вигнали їх дипломатів, перевезли архіви у Львів, може важливі підприємства підготували до евакуації...
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14.01.2022 14:21 Ответить
 
 