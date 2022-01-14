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Связи с заключенным пророссийскими террористами Атаманчуком нет. Дочь 4 года пытается вернуть отца из плена. ВИДЕО

С украинским политзаключенным 70-летним Виталием Атаманчуком, который с 2018 года содержится пророссийскими террористами в тюрьме "ДНР", нет связи.

Об этом говорится в материале 24 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

В 2018 году отца Елены Виталия Атаманчука пророссийские боевики захватили в плен. Сейчас он за решеткой в ​​32-й колонии в Макеевке. 4 года подряд. В тюрьме он получил травму – перелом бедра. По версии террористов – сам упал, когда передвигался по колонии, однако дочь не верит в случайность такой травмы.

Женщина обращалась с заявлениями в международные организации, а также СБУ, президенту и омбудсмену Людмиле Денисовой. Но насобирала только толстую папку с отписками.

Автор: 

пленные (2143) ОРДЛО (246)


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а что они ей могут пообещать?..., зеленая команда весело и с огоньком поменяла ценнейший обменный фонд на тамошних проституток и таксистов ради собственного грязного пиара, уроды...
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14.01.2022 12:23 Ответить
4 goda ! Poroh ne mog ?
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14.01.2022 12:24 Ответить
вы откуда, родимый? пороха нет у нас с 2019 года...
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14.01.2022 12:26 Ответить
4 goda ili s matematikoy ploho ?
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14.01.2022 12:27 Ответить
а у вас плохо с раскладкой?
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14.01.2022 12:30 Ответить
Даже не всех наших военных еще выменяли. К сожалению ЗЕ отдал Цемаха на матросов которых итак должны били выпустить под угрозой морского эмбарго. После Цемаха московитам менять людей уже не интересно
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14.01.2022 12:28 Ответить
Усе через дибіла преЗЕдента, треба дякувати 73%, вони це зробили разом.
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14.01.2022 12:53 Ответить
 
 