"Самая мощная атака за последние четыре года": в Госспецсвязи сообщили, что от действий хакеров пострадали около 70 сайтов. ВИДЕО
В Госспецсвязи сообщили, что хакеры атаковали около 70 сайтов госструктур Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госспецсвязи во время брифинга.
"Хочу отметить, что в результате атаки на сайты персональные данные украинцев никоим образом не искажены, утечки важных данных не произошло, контент сайта не поврежден, часть сайтов сейчас принудительно отключена. Продолжается расследование", - отметили в Госспецсвязи.
В настоящее время ведомство собирает цифровые доказательства и анализирует log-файлы.
"Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, там нет вредоносного программного кода и соберем все необходимые доказательства - работа этих сайтов будет возобновлена", - отметили в ведомстве.
Также представитель ведомства отметил, что первое информационное сообщение о хакерской атаке на сайты органов государственной власти Украины было размещено на информационном ресурсе соседней страны.
В то же время он отметил, что атаки на сайты госструктур Украины продолжаются с 2014 года, а эта атака стала самой мощной за последние четыре года, как минимум, по своему охвату. Он отметил, что государственный центр киберзащиты подняли по тревоге в 4 утра.
В Госспецсвязи заявили, что в результате масштабной атаки хакеров на сайты органов государственной власти Украины, произошедшей в ночь на 14 января, были атакованы около 70 сайтов разных госструктур – как центрального, так и регионального уровня.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
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Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
Закрито, чи реформовано?
Думаю, що не Україна платить за хостинг, а Росія нашим зеленим діджиталізаторам за таке щастя ще й доплачує. А вони й раденькі…
що дурненькі 🙁
Стосовно лайна:- Забув,коли бачив,нелайно...
Тупо следует рубить весь траффик из-за Урала, Африки и южной Америки.
Он тут нахрен не нужен, а хакеры только с этих локаций и работают.
Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.
Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
https://www.youtube.com/watch?v=-DT7bX-B1Mg
2) Ваше покоління йтиме на пенсію у 550 (п'ятсот п'ятдесят років). Якщо не піднімуть пенсійний вік до шестисот. Через 20-25років нові тіла друкуватимуть на 3D принтерах, а в них переставлятимуть після апґрейду лише ваш мозок. І це не фантастика. Я можу помилитися лише в термінах: може це настане раніше.
@prelatSimon
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https://twitter.com/prelatSimon/status/1481913583067963393 3 ч
коли влада починає казати що все під контролем, значить задниця капітальна ... Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров
https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
14 Января 11:41
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Зламано всі сайті міністерств та Дія - мільярди на кибербезпеку вкрадено людьми Зеленського?
Сьогодні вночі хакери зламали сайти двадцяти міністерств України, Кабміну, Держказначейства та "Дія". Мільярди за ці роки було витрачено з держбюджету на 5!! Центрів кібербезпеки, не говорячи вже про розробку "Дії" - і ось, хтось з легкістю за годину ламає сайти всіх центральних органів влади та програму, що оперує персональними даними мільйонів українців. Дані, отримавши які можна зробити все що завгодно - продати шахраям, які навісять на вас кредити, випишуть штрафи та інше. Питання - на що пішли гроші з кишень українців? На солодке життя отримавших владу некомпетентних кумів та друзів Зеленського?
Відомий активіст Українського кіберальянсу так прокоментував це:
https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXiIPzkRjsBBDm6j9o0Q6qyJ0nIGbrP0Crdmg0wOSbqOLOa463wxRSiWnMtVqiwPI69NJOmT859pY9_XBsDskDKLUasJ3rUhdxRchqkFSVvLJDsw1UgByo_cRDOvEyX9us&__tn__=-UC%2CP-R Sean Brian Townsend
"Аха. Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади. Вам не здається, що ми дарма утримуємо п'ять кіберцентрів? Може скинемося і наймемо адміна-фрілансера їм на заміну?"
Картинка та текст, настільки тупо зроблені з натяком на нашого вірного союзника у боротьбі проти російських окупантів Польщу, що одразу стає зрозуміло чиїх рук ця справа.