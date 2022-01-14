"Самая мощная атака за последние четыре года": в Госспецсвязи сообщили, что от действий хакеров пострадали около 70 сайтов. ВИДЕО

В Госспецсвязи сообщили, что хакеры атаковали около 70 сайтов госструктур Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госспецсвязи во время брифинга.

"Хочу отметить, что в результате атаки на сайты персональные данные украинцев никоим образом не искажены, утечки важных данных не произошло, контент сайта не поврежден, часть сайтов сейчас принудительно отключена. Продолжается расследование", - отметили в Госспецсвязи.

В настоящее время ведомство собирает цифровые доказательства и анализирует log-файлы.

"Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, там нет вредоносного программного кода и соберем все необходимые доказательства - работа этих сайтов будет возобновлена", - отметили в ведомстве.

Также представитель ведомства отметил, что первое информационное сообщение о хакерской атаке на сайты органов государственной власти Украины было размещено на информационном ресурсе соседней страны.

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В то же время он отметил, что атаки на сайты госструктур Украины продолжаются с 2014 года, а эта атака стала самой мощной за последние четыре года, как минимум, по своему охвату. Он отметил, что государственный центр киберзащиты подняли по тревоге в 4 утра.

В Госспецсвязи заявили, что в результате масштабной атаки хакеров на сайты органов государственной власти Украины, произошедшей в ночь на 14 января, были атакованы около 70 сайтов разных госструктур – как центрального, так и регионального уровня.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.