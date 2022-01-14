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"Самая мощная атака за последние четыре года": в Госспецсвязи сообщили, что от действий хакеров пострадали около 70 сайтов. ВИДЕО

В Госспецсвязи сообщили, что хакеры атаковали около 70 сайтов госструктур Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Госспецсвязи во время брифинга.

"Хочу отметить, что в результате атаки на сайты персональные данные украинцев никоим образом не искажены, утечки важных данных не произошло, контент сайта не поврежден, часть сайтов сейчас принудительно отключена. Продолжается расследование", - отметили в Госспецсвязи.

В настоящее время ведомство собирает цифровые доказательства и анализирует log-файлы.

"Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, там нет вредоносного программного кода и соберем все необходимые доказательства - работа этих сайтов будет возобновлена", - отметили в ведомстве.

Также представитель ведомства отметил, что первое информационное сообщение о хакерской атаке на сайты органов государственной власти Украины было размещено на информационном ресурсе соседней страны.

Также читайте: МИД о хакерской атаке на правительственные сайты: "Выводы делать пока рано, но существует давняя история российских кибератак против Украины"

В то же время он отметил, что атаки на сайты госструктур Украины продолжаются с 2014 года, а эта атака стала самой мощной за последние четыре года, как минимум, по своему охвату. Он отметил, что государственный центр киберзащиты подняли по тревоге в 4 утра.

В Госспецсвязи заявили, что в результате масштабной атаки хакеров на сайты органов государственной власти Украины, произошедшей в ночь на 14 января, были атакованы около 70 сайтов разных госструктур – как центрального, так и регионального уровня.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

Автор: 

хакер (1184) атака (384) Госспецсвязь (177)


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Топ комментарии
+22
Лисий із Бразерс

Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.

Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
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14.01.2022 13:39
+18
Одна з перших структур, що була закрита, після приходу зеленої плісняви, була служба кіберзахисту.😠
Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
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14.01.2022 13:26
+9
Так может у ПОТУЖНОГО(ЗЕ) спросить? С его холуями кацапскими
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14.01.2022 13:29
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одна з перших структур, що була закрита, після приходу зеленої плісняви, була служба кіберзахисту.😠
Це було зроблено на тлі заяв Зеоманського , що у нього немає часу на стратегію 😡
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14.01.2022 13:26 Ответить
"Дія" - находка для шпиона
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14.01.2022 14:13 Ответить
"найпотужниша атака" представляла из себя хак 1 провайдера, через какую-то говно-цмс, где хостились ВСЕ госсайты и замена главной странички на новую?
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15.01.2022 16:23 Ответить
державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку Джерело:
Закрито, чи реформовано?
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15.01.2022 12:29 Ответить
Так может у ПОТУЖНОГО(ЗЕ) спросить? С его холуями кацапскими
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14.01.2022 13:29 Ответить
НАЙПОТУЖНІШОГО точнее
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14.01.2022 13:33 Ответить
За чутками, Дія взагалі хоститься в Росії, то ж там навіть ламати нічого не треба😊

Думаю, що не Україна платить за хостинг, а Росія нашим зеленим діджиталізаторам за таке щастя ще й доплачує. А вони й раденькі…
що дурненькі 🙁
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14.01.2022 13:34 Ответить
За прокремлівськими чутками, вигаданими порошенківськими лакеями.
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14.01.2022 14:56 Ответить
ого, у пети есть лакеи? и шо они лакеят? унитазы, как ты Польсце?
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15.01.2022 21:52 Ответить
З яких IP? Які механізми
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14.01.2022 13:29 Ответить
ніхто нічого пояснювати не буде ,лайна набрали а не кваліфікованих людей,нацбезпеці хана..
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14.01.2022 15:19 Ответить
Боявся,лайкнути Первіряв,чи не,я, написав
Стосовно лайна:- Забув,коли бачив,нелайно...
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14.01.2022 15:45 Ответить
З VPN
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15.01.2022 22:32 Ответить
А,що,при VPN реципєнт не має в логу адреси джерела? Вибачайте ,це,нісенітниця
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15.01.2022 23:24 Ответить
Ну то прикладайте свої знання до оборони, навіщо ви питання задаєте некомпетентній людині? Покажіть результат діяльності
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15.01.2022 23:44 Ответить
Суки,не беруть пенсів. Та,й промисловість знищена Зараз живих добивають
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15.01.2022 23:53 Ответить
Сидят долбодятлы и констатируют.
Тупо следует рубить весь траффик из-за Урала, Африки и южной Америки.
Он тут нахрен не нужен, а хакеры только с этих локаций и работают.
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14.01.2022 13:32 Ответить
ого себе! а откуда старый совковый пенс вкурсе за локации хакеров?
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15.01.2022 21:53 Ответить
Рівень компетентності нинішньої влади ніжче плінтуса. Піар, плюралізм, а насправді - повна нікчемність.
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14.01.2022 13:32 Ответить
Пиар и популизм, точнее.
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14.01.2022 14:13 Ответить
Піар ,й Спаратизм,й Пох...зм
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15.01.2022 23:26 Ответить
Лисий із Бразерс

Те ж саме і з переводом Трудових книжок у жижиталізацію і повна відмова від паперових аналогів.

Приходиш ти у свої 85 років (думаю, що моє покоління саме тоді буде виходити на пенсію) у Пенсійний фонд:
- А дайте мені мою чесно зароблену пенсію!
- Вибачте, але в результаті хакерських атак дані про вашу трудову діяльність зникли з Трудового реєстру.
- І давно?
- Рік тому, але троян в системі сидів ще з часів другої каденції Зеленського.
- Так може запит в податкову зробити?
- Податкову базу теж хакнули. Ще за другої каденції Юзіка.
- То може якісь дані є у Фонді соцстраху?
- А нєеее… Їх серваки згоріли за каденції Комаровського. Просто гроші, які були виділені на систему протипожежного захисту були переведені на програму "Велике будівництво-8"
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14.01.2022 13:39 Ответить
Всё это калька с Южного Парка, которое смеялось с того что вклады делались в фонды без разрешения вкладчиков, а те погорели.
https://www.youtube.com/watch?v=-DT7bX-B1Mg
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14.01.2022 14:21 Ответить
Таким чином,німці витаскували вклади з швейцарських банків
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15.01.2022 23:30 Ответить
1) А чому так мало каденцій у блаЗЄнського?

2) Ваше покоління йтиме на пенсію у 550 (п'ятсот п'ятдесят років). Якщо не піднімуть пенсійний вік до шестисот. Через 20-25років нові тіла друкуватимуть на 3D принтерах, а в них переставлятимуть після апґрейду лише ваш мозок. І це не фантастика. Я можу помилитися лише в термінах: може це настане раніше.
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14.01.2022 15:53 Ответить
а мозг по твоему не из живых клеток состоит? или у них предел делений больше чем 52 ?
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15.01.2022 21:54 Ответить
Я написав: ...після апґрейду. Тобто: мозок (фізіологічний) надрукують на 3D, а потім просто перенесуть інформацію зі старого. На Ваше бажання зітруть те, що замовите. Або допишуть що побажаєте. Поставлять нову ОS, що буде на той час.
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15.01.2022 22:50 Ответить
Нервові клтини непоновлюються
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15.01.2022 23:32 Ответить
яке он-лайн?в гірських селах зв*язку нема,інтернету само собою нема,а по всій Україні треба 100% покриття,щоб говорити про он-лайн
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14.01.2022 14:55 Ответить
та й кацапи за нас з задоволенням проголосують
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14.01.2022 14:58 Ответить
Кто там нам навязывал паспортизацию мобильных телефонов?
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14.01.2022 13:55 Ответить
Да, клёво. Быстрей бы все мобильные операторы предоставляли свои услуги через паспорт. Я, думаю, это будет чётко и правильно. Скоро будет. Быстрей бы уже
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14.01.2022 23:31 Ответить
Думаешь после этого тебе разрешат с бутылки встать?
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15.01.2022 21:55 Ответить
Посмотрите на столе микрофон телеканала НАШ - там ОГОГО!!!! размерчик!!!!
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14.01.2022 14:09 Ответить
Ага, теперь понятно зачем косовороточному ******** выборы в смартфоне - в таком случае, кацапские хакеры ему помогут победить еще раз.
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14.01.2022 14:10 Ответить
Воно,з ковідної тисячі склепає мільярди
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15.01.2022 23:35 Ответить
Шо ,зекрысы,обосрались со своей вонючей "защищённой" дией...
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14.01.2022 14:10 Ответить
Кардинал Simon


@prelatSimon

·
https://twitter.com/prelatSimon/status/1481913583067963393 3 ч



коли влада починає казати що все під контролем, значить задниця капітальна ... Дані українців у безпеці. Постраждали сайти, а не реєстри, - Федоров
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14.01.2022 14:15 Ответить
Воно,пробовкалося що було захоплено права адміну! Всі дані,й диски елементарно копіюються.... Слухайте кретинів
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15.01.2022 23:40 Ответить
ну.... что сказать. Тот случай, когда в один день становишься всемирно известной компанией, используещей движек Oktober для говносайтов, в том числе и своего! kitsoft.kiev.ua тоже лежит! Привет команде тестировщиков!

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14.01.2022 14:19 Ответить
Слово «движОк» пишеться з літерою «о». Пишіть, будь-ласка, мовою, якщо язика не спромоглися вивчити.
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14.01.2022 14:41 Ответить
Dziękuję bardzo, тобто щиро дякую. Зазделегідь буду уважніше!
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14.01.2022 14:44 Ответить
Небажаю тестувати творчість недорозвинених
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15.01.2022 23:42 Ответить
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14.01.2022 14:23 Ответить
https://enigma.ua/users/alex_77

https://enigma.ua/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)




14 Января 11:41

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Зламано всі сайті міністерств та Дія - мільярди на кибербезпеку вкрадено людьми Зеленського?




Сьогодні вночі хакери зламали сайти двадцяти міністерств України, Кабміну, Держказначейства та "Дія". Мільярди за ці роки було витрачено з держбюджету на 5!! Центрів кібербезпеки, не говорячи вже про розробку "Дії" - і ось, хтось з легкістю за годину ламає сайти всіх центральних органів влади та програму, що оперує персональними даними мільйонів українців. Дані, отримавши які можна зробити все що завгодно - продати шахраям, які навісять на вас кредити, випишуть штрафи та інше. Питання - на що пішли гроші з кишень українців? На солодке життя отримавших владу некомпетентних кумів та друзів Зеленського?

Відомий активіст Українського кіберальянсу так прокоментував це:

https://www.facebook.com/ruheight?__cft__[0]=AZXiIPzkRjsBBDm6j9o0Q6qyJ0nIGbrP0Crdmg0wOSbqOLOa463wxRSiWnMtVqiwPI69NJOmT859pY9_XBsDskDKLUasJ3rUhdxRchqkFSVvLJDsw1UgByo_cRDOvEyX9us&__tn__=-UC%2CP-R Sean Brian Townsend
"Аха. Тобто двадцять різних міністерств та відомств не змогли оновити свій свідомо дірявий OctoberCMS із травня місяця. І настроїти його правильно теж не змогли. Це все, що вам потрібно знати про потужну систему кібербезпеки та інші кібервійська. І це не райради та не поліклініки, а центральні органи влади. Вам не здається, що ми дарма утримуємо п'ять кіберцентрів? Може скинемося і наймемо адміна-фрілансера їм на заміну?"

Картинка та текст, настільки тупо зроблені з натяком на нашого вірного союзника у боротьбі проти російських окупантів Польщу, що одразу стає зрозуміло чиїх рук ця справа.
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14.01.2022 14:32 Ответить
Утечки нет все хорошо. А как на счет вброса трояна типа петя узнаете в скором времени.
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14.01.2022 14:56 Ответить
а де наші кібервійська та кібер-поліція? це риторичне питання.
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14.01.2022 15:14 Ответить
Маршируют на плацу
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14.01.2022 22:03 Ответить
до того как насадили тебя на бутылку? или сразу после?
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15.01.2022 21:58 Ответить
Чому федоров не подає у відставку!!!??
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15.01.2022 09:18 Ответить
Він пох...ст
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15.01.2022 23:44 Ответить
Мдя...После того,что я сегодня прочитал и посмотрел - чувство жгучего стыда за Украину и зе-кодло.Глубина жопы просто необъятна.Для сайтов gov.ua применяется бесплатный OctoberCMS с ГитХаба! Это сообщество добровольцев,допиливающих открытый код со всего мира в разных проектах.Для правительственных сайтов нет десятка программистов,способных слепить вручную точный и безопасный код?Потом вопрос администрирования сайта вообще должен быть особым,чтобы исключить удаленный доступ без ведома конкретного ЖИВОГО человека(в фуражке).Справедливости ради,не все на gov.ua так сделано(OctoberCMS) - много сделано еще хуже и проще.Тут не о киберзащите,а просто о порядочности людей,впаривающих такое уряду.
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15.01.2022 20:45 Ответить
Вони під час зливу,й нет невіключили,нввіть електрику....Це,ж ЗеГенії
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15.01.2022 23:48 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОМОГАТЬ МАСКУ ЗАПУСКАТЬ СПУТНИКИ !!!
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16.01.2022 21:50 Ответить
 
 