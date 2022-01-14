Если "минирование" школ в Черкассах продолжится, учеников переведут на дистанционное обучение, - мэр Бондаренко. ВИДЕО

Если "минирование" школ в Черкассах продолжится, то учащихся могут перевести на дистанционное обучение.

Об этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней подряд поступают сообщения о заминировании всех школ города. И сегодня мы вновь вынуждены отпустить детей домой, потому что должны обследовать все школы, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Если такая ситуация будет повторяться, мы будем вынуждены перейти на дистанционное обучение. Ведь родители вынуждены бросать работу и забирать детей домой, теряя время", - сказал глава города.

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