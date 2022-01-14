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Если "минирование" школ в Черкассах продолжится, учеников переведут на дистанционное обучение, - мэр Бондаренко. ВИДЕО

Если "минирование" школ в Черкассах продолжится, то учащихся могут перевести на дистанционное обучение.

Об этом мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней подряд поступают сообщения о заминировании всех школ города. И сегодня мы вновь вынуждены отпустить детей домой, потому что должны обследовать все школы, чтобы не подвергать опасности детей и учителей. Если такая ситуация будет повторяться, мы будем вынуждены перейти на дистанционное обучение. Ведь родители вынуждены бросать работу и забирать детей домой, теряя время", - сказал глава города.

Также читайте: В Черкассах "заминировали" школы. Проходит проверка, - Нацполиция

Автор: 

минирование (1446) Черкассы (840) школа (3015) Бондаренко Анатолий (58) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+6
а мож все-таки попробовать задержать и нахлобучить минера? милиции как раз з/п подняли - самое время оправдать доверие
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14.01.2022 13:55
+5
ну, если это можно установить, то меры какие-то все равно должны быть приняты? или доблестная полиция переложила на образование проблемку?
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14.01.2022 14:11
+3
правильно, закрыть нафиг те школы, выдать флешки з уроками, желательно из оксфорда с переводом. Есть вероятность, что качество образования вырастет
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14.01.2022 13:53
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Дітки вигадливі ..)))))))))
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14.01.2022 13:44 Ответить
А вчителі ще більше ))
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14.01.2022 14:08 Ответить
правильное решение, и пусть свои сортиры тогда с мамкой минируют
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14.01.2022 13:46 Ответить
А навіщо реагувати? Реальні підривники ніколи не повідомлять про вибухівку, бо їх завдання саме підірвати. А телефонні "мінери" завжди роблять хибне повідомлення. Скільки за останні роки виправдалося повідомлень про замінування? Скільки вибухівки знайшли після таких повідомлень? Таким чином ці "підривники" досягають своїх цілей, а реакція правоохоронців підбурює їх на подальші "мінування"
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14.01.2022 13:47 Ответить
Це ФСБ не повідомляє про бімби
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14.01.2022 13:54 Ответить
правильно, закрыть нафиг те школы, выдать флешки з уроками, желательно из оксфорда с переводом. Есть вероятность, что качество образования вырастет
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14.01.2022 13:53 Ответить
Это он у кого спрашивает, у лугандонцев? Так они ещё больше "минировать " начнут))))
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14.01.2022 13:54 Ответить
а мож все-таки попробовать задержать и нахлобучить минера? милиции как раз з/п подняли - самое время оправдать доверие
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14.01.2022 13:55 Ответить
А если он в Тюмени?
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14.01.2022 14:07 Ответить
ну, если это можно установить, то меры какие-то все равно должны быть приняты? или доблестная полиция переложила на образование проблемку?
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14.01.2022 14:11 Ответить
Вот и приняли меры - перевели на дистанционку.
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14.01.2022 14:18 Ответить
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14.01.2022 14:03 Ответить
это мотивация была ежели чито
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14.01.2022 14:05 Ответить
Іздержки гуманності в покаранні ,у них флешмоб такий,прикольно і нічого не буде!
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14.01.2022 14:16 Ответить
А нашо нам такі поліцейські, прокуратура, стратеги в костюмах гучі (ДБР самім хочеться) чи гроші за "свині" або "бджоли" требе відбити?
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14.01.2022 14:31 Ответить
Да понятно -мээээру не надо выделять деньги на содержание школ , правоохранителям искать в итоге тот получит премию за экономию средств или просто украдет эти деньги а правоохранители припишут себе что пресекли телефонный терроризм и тоже получат свою плюшку
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14.01.2022 17:58 Ответить
ТАК ЕГО НЕ ПОСАДИЛИ ЕЩЁ !?)
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16.01.2022 21:59 Ответить
 
 