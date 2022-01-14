Протестующие прорывают кордон полиции КАМАЗом во время событий в Казахстане. ВИДЕО
Опубликованы кадры прорыва кордона силовиков протестующими в казахстанской Кызылорде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, что один из протестующих садится за руль КамАЗа и таранит группу полицейских.
Видео: Лик войны.
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+26 Шрек Баблокат
показать весь комментарий14.01.2022 13:59
+11 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий14.01.2022 14:06
+11 Wendeplattendrehstahl Lölik
показать весь комментарий14.01.2022 14:10
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кацапские Твитторы в шоке!
ван'я, а ти за того водія не сци.
Это вы по развесистым рогам определили? ))
І на диво таких тут чимало... Не вперше так перевіряю!