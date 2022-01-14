Протестующие прорывают кордон полиции КАМАЗом во время событий в Казахстане. ВИДЕО

Опубликованы кадры прорыва кордона силовиков протестующими в казахстанской Кызылорде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, что один из протестующих садится за руль КамАЗа и таранит группу полицейских.

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Видео: Лик войны.

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