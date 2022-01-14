"Мы сожжем вашу конституцию вместе с вами на Крещатике", - живший в Украине российский пропагандист Красовский угрожает в эфире государственного канала. ВИДЕО

Российский пропагандист Антон Красовский в эфире российского государственного канала Russia Today угрожал сжечь на Крещатике украинцев вместе с "их Конституцией", в которой прописан курс на вступление в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в разговоре с главным редактором сайта Московского центра Карнеги Александром Бауновым.

Пропагандист заявил, что как только будет объявлен план действий о вступлении Украины в НАТО, Россия введет свои войска в Украину и заберет себе "так называемую Украину".

"Даже не мечтайте, твари", - сказал Красовский.

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Он также сказал, что Львов, который, по его словам, "основан сыном русского князя", также будет частью России.

Отец Красовского в советское время работал представителем конструкторского бюро на атомных электростанциях РСФСР. В частности, на Ровенской АЭС, в городе Кузнецовске (ныне – Вараш). Там Антон проживал с 1986 по 1989 год.