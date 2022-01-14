"Мы сожжем вашу конституцию вместе с вами на Крещатике", - живший в Украине российский пропагандист Красовский угрожает в эфире государственного канала. ВИДЕО
Российский пропагандист Антон Красовский в эфире российского государственного канала Russia Today угрожал сжечь на Крещатике украинцев вместе с "их Конституцией", в которой прописан курс на вступление в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в разговоре с главным редактором сайта Московского центра Карнеги Александром Бауновым.
Пропагандист заявил, что как только будет объявлен план действий о вступлении Украины в НАТО, Россия введет свои войска в Украину и заберет себе "так называемую Украину".
"Даже не мечтайте, твари", - сказал Красовский.
Он также сказал, что Львов, который, по его словам, "основан сыном русского князя", также будет частью России.
Отец Красовского в советское время работал представителем конструкторского бюро на атомных электростанциях РСФСР. В частности, на Ровенской АЭС, в городе Кузнецовске (ныне – Вараш). Там Антон проживал с 1986 по 1989 год.
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Но и зто еще не все. За два года до так назьіваемого "призвания" Аскольд во главе руських (не руССких) ходил на Константинополь. ЗА ДВА ГОДА! Зто написано у самих византийцев. И я склонен верить историкам Византии, чем вечно врущим и плагиатящим московитам.
Отгадай, ка вьіглядел отец Володимера Великого? Не с чубом и бритой бородой и длинньіми усами? А? Великосос тьі наш. И да, на Руси говорили на мове, и настоящее имя не Владимир (зто из словенского язьіка, он же болгарский, он же староцерковньій), а именно Володимир, от володіти, а не владеть.
Так что ваш фюрер - Володимер Путін, если он так любит Русь.
Новгородскую республику (которая почти два столетия бьіла независимой) захватила Московия, как и Курск, Брянск и Смоленск
є великий гріх !
(с.) Л. Подерев"янський.
Typical ***********.