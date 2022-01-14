В Киеве жестоко избили мужчину, сделавшего замечание за неправильную парковку. В нападающем опознан сын председателя спортивного комитета Минобразования Стеценко. ВИДЕО

Сегодня около 11:30 в Киеве на ул. Аболмасова, 6 водитель тяжело травмировал местного жителя, когда тот сделал замечание за неправильную парковку автомобиля.

По информации Цензор.НЕТ, местный житель сделал замечание водителю Toyota Land Cruiser Prado за то, что тот заблокировал въезд во двор, к тому же припарковался на повороте.

Водитель на замечание отреагировал агрессивно и применил бойцовский прием – бросил через корпус на асфальт и начал бить кулаками по голове. Из-за этого мужчина получил тяжелые травмы, в том числе травмы головы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ставшим известным жильцам дома, возле которого произошел инцидент, нападающим может быть Владислав Стеценко, сын председателя Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко. В группе Kyiv Operative также пишут, что это сын Стеценко.

Соседи пострадавшего располагают информацией о том, что нападающий написал заявление в полицию о том, что драку начал не он, наоборот он якобы защищался.

Видео камеры наблюдения. Видны детали драки и то, как остановилось другое авто, водитель которого оттащил нападающего.

Видео с другого ракурса со звуком:

Читайте также: Бывших полицейских приглашает на работу Инспекция по парковке, - заммэра Усов