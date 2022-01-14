В Киеве жестоко избили мужчину, сделавшего замечание за неправильную парковку. В нападающем опознан сын председателя спортивного комитета Минобразования Стеценко. ВИДЕО
Сегодня около 11:30 в Киеве на ул. Аболмасова, 6 водитель тяжело травмировал местного жителя, когда тот сделал замечание за неправильную парковку автомобиля.
По информации Цензор.НЕТ, местный житель сделал замечание водителю Toyota Land Cruiser Prado за то, что тот заблокировал въезд во двор, к тому же припарковался на повороте.
Водитель на замечание отреагировал агрессивно и применил бойцовский прием – бросил через корпус на асфальт и начал бить кулаками по голове. Из-за этого мужчина получил тяжелые травмы, в том числе травмы головы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, ставшим известным жильцам дома, возле которого произошел инцидент, нападающим может быть Владислав Стеценко, сын председателя Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко. В группе Kyiv Operative также пишут, что это сын Стеценко.
Соседи пострадавшего располагают информацией о том, что нападающий написал заявление в полицию о том, что драку начал не он, наоборот он якобы защищался.
Видео камеры наблюдения. Видны детали драки и то, как остановилось другое авто, водитель которого оттащил нападающего.
Видео с другого ракурса со звуком:
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На видео быдло припарковалось создав неудобство окружающим. После замечания ему на этот счет накинулось с кулаками на, важно! - физически слабее его самого, человека. Быдло применило борцовский прием, при этом на видео не было ничего что могло бы говорить о том что быдло было вынуждено его применять для спасения своего здоровья или жизни. Быдло испугалось когда драку предотвратил случайный человек который, опять важно! - сильнее его физически.
Все что ты наклацал в своем опусе - оправдание быдла. Зачем ты это делал?
кто в больнице - тот и прав.
недурно выродок написал "заявку" что потерпевший напал, я бы за ложный "напис" +5 лет давал. + за то что покушение(от 15-ти)
чего то тут спорить то?
бык напал явно зная шо он бык. отягчалка же.
та и даже бы не занимался борцунствами - просто башкой с полтора метра до .... ээээ, до великого тротуарництва, тоже ведь как бы, когда не было угрозы, .... ну, это же не на матах(и не в спортзале) сраться то?
плюс добивал - это в норм. стране - наверное изолируют на 5 лет...
Нема слів щодо такого, нехай навіть той чоловік, навіть дозволив собі зайвого різкого слова...
Посмотрим на следствие, суд и его вердикт...
Расскажите, вот предположим у пострадавшего был бы легальный ствол. В какой момент он бы имел право его достать, а тем более применить?
Лично я согласен с мыслью, что после первого удара, ему бы следовало бы лить на нападавшего баллончиком. Но баллон надо было бы для начала иметь и сориентироваться в применении.
Ну а паджеробыдловод, по ходу попал... Даже если суд отмажет, то спокойствия не будет.
Всі строчать про вогнепал... Але в цій даній ситуаціїї перцевий балончик міг докорінно змінити ситуацію -- до менш важких наслідків, чи фактично без них взагалі...
А завтра эта падаль (шоб у него дети не болели) будет сидеть со своей шлюхой в ресторане, кушать мацу, и пить коньяк, или что там пьют такие *********, и расказывать ей как он со следаком (если он будет ) порешал вопросы.
Види діяльності
Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Інші:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
01.63 Післяурожайна діяльність
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві