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В Киеве жестоко избили мужчину, сделавшего замечание за неправильную парковку. В нападающем опознан сын председателя спортивного комитета Минобразования Стеценко. ВИДЕО

Сегодня около 11:30 в Киеве на ул. Аболмасова, 6 водитель тяжело травмировал местного жителя, когда тот сделал замечание за неправильную парковку автомобиля.

По информации Цензор.НЕТ, местный житель сделал замечание водителю Toyota Land Cruiser Prado за то, что тот заблокировал въезд во двор, к тому же припарковался на повороте.

Водитель на замечание отреагировал агрессивно и применил бойцовский прием – бросил через корпус на асфальт и начал бить кулаками по голове. Из-за этого мужчина получил тяжелые травмы, в том числе травмы головы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, ставшим известным жильцам дома, возле которого произошел инцидент, нападающим может быть Владислав Стеценко, сын председателя Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко. В группе Kyiv Operative также пишут, что это сын Стеценко.

Соседи пострадавшего располагают информацией о том, что нападающий написал заявление в полицию о том, что драку начал не он, наоборот он якобы защищался.

Видео камеры наблюдения. Видны детали драки и то, как остановилось другое авто, водитель которого оттащил нападающего.

Видео с другого ракурса со звуком:

Читайте также: Бывших полицейских приглашает на работу Инспекция по парковке, - заммэра Усов

Автор: 

драка (2021) Киев (25563) нападение (2215) парковка (288) спорт (2429) травма (570) Минобразования (1737)


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Топ комментарии
+126
Черговий бидло-підсвинок,чергової бидло-свині...
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14.01.2022 17:53
+93
Респект мужику, что сделал замечание быдлу и вдвойне тому, что помешал совершить быдлу убийство.
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14.01.2022 18:05
+76
Быдло усралось, когда увидело мужика покрепче.
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14.01.2022 18:14
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Страница 5 из 5
это любому дураку понятно, но в в подобных экстремальных ситуациях можно избежать смерти, а там дальше уже появляется шанс
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16.01.2022 12:08 Ответить
согласен.
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16.01.2022 12:19 Ответить
Мда... За такое условного срока мало будет. Но зная наши суды, условняком всё и закончится...(
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15.01.2022 13:44 Ответить
Ну и где этот лосе-паркун защищался? Первый же нанёс удар. Жаль, но в Украине справедливый приговор - нонсенс.
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15.01.2022 16:04 Ответить
Мужик молодец! Если бы не заступился, мразь убила бы прохожего. мразину уже арестовали или как обычно?
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15.01.2022 16:43 Ответить
У Києві прокуратура затримала https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/u-kievi-sin-chinovnika-minsportu-zastosuvav-nebezpechniy-priyom-proti-cholovika-na-vulitsi-video-202201141412518 сина ексчиновника Мінспорту Владислава Стеценка , який влаштував бійку та застосував небезпечний приймом на киянині під час конфлікту на дорозі. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
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15.01.2022 19:01 Ответить
з відео видно, що замах на вбивство...
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15.01.2022 17:20 Ответить
Судя по тому, что видно на видео, в действиях водилы джипа чистейшее покушение на убийство. Он, как чел, занимающийся единоборствами, обязан был предвидеть, что бросок потерпевшего головой о землю представляет угрозу жизни человека. Теперь по пострадавшей стороне. Нападавший на вопрос мужчины, который помог избиваемому (чел реально заслуживает уважения - многие бы проехали мимо, ну или на мобильник засняли бы) сказал, что потерпевший обложил его матом. Мата на видео не слышно, но это похоже на правду по косвенным признакам. Во-первых, избивавший только что из драки, на адреналине - времени и возможности придумывать отмазку не было. Во-вторых, на простое замечание, типа "уважаемый, Вы свое авто не очень удачно запарковали, так как создаете некоторые неудобства окружающим", в подавляющем числе случаев, даже у полных отморозков, такой реакции быть не может. В-третьих, потерпевший, скорее всего местный, и, как местный, решил включить директора - грубо наругав пришлого за неправильные действия. На первом видео примерно на 0:16 видно, что потерпевший, уже проходя мимо, вернулся к водиле джипа, после чего все и началось. Ну ситуация, скорее всего такая - мат со стороны потерпевшего, ответ от бандита типа "а че ты так базаришь". Потерпевший возвращается, чтобы продолжить конфликт. Итого. Понятно, что все это никак не оправдывает бандита, но потерпевший, скорее всего, своим поведением, сам все это и спровоцировал. Понять действия бандита так же можно (не оправдать, а именно понять). Ты такой весь из себя мажор, боец смешанных единоборств (чтобы там не писали, видно, что он реально махаться умеет и испугался он, скорее всего не самого спасителя, а просто понял, что попал в нехорошую ситуацию и спалился на камеры) на джипе куда-то привез свою мадам и какое-то тело тебя ни с того, ни с сего (машину он запарковал не очень хорошо, но и не критично - дорогу никому не перекрыл) прямо при мадам кроет тебя матом.
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15.01.2022 17:36 Ответить
ПДля мене в цій ситуації,саме цікаве те,що це ПАДЛО,не полізло до мужика його параметрів,по-просту кажучи----ЗАСТЯЛО!!!!Це приблизно так,як рашисти лізуть в Україну,Грузію,Молодову,а ДАЙ БОЖЕ,щоб полізли китайці---було-б те саме!!!!!!!
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15.01.2022 18:34 Ответить
А ще питання таке,до Бондаренко. Потерпілий з горем пополам підводиться на задницю,лізе в бічний карман,достає пухкалку і шмаляє в цього дегенерата. Його теж можно зрозуміти? В цілях самооборони і загрозі життю.
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15.01.2022 18:38 Ответить
В данной ситуации - угроза жизни, потерпевший, чисто теоретически, мог бы стрелять, или защищать свою жизнь любым способом, но после броска, он уже явно был без сознания и совершать какие-либо осмысленные действия не мог.
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15.01.2022 18:55 Ответить
Я ни в коей мере не оправдываю напавшего, но, если бы потерпевшей даже не то, что прошел бы мимо, а хотя бы не вернулся, то сейчас бы занимался какими-то своими делами, а не лежал бы в реанимации
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15.01.2022 18:58 Ответить
Я не знаю точних(таких як Ви) подробиць,але можливо ми так і живемо,що краще пройти мимо і бути живим -здоровим?В німеччині ніхто не пройде мимо,якщо бачить порушника порядку,мабуть того ми і заздрим їм. Ви захищаєте цього ушльопка,так чому тоді не пропонуєте ЙОМУ махнути на те все,сісти в авто і відїхати в інше місто,і не було-б ніякої справи,а можливо і позбавлення волі ,дивлячись які травми. Навіщо чинити супротив кацапам,може краще здамось і будемо живі і здорові,хіба-що будемо рабами,але то вже інше.
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15.01.2022 19:08 Ответить
Из-за того, что я рассматриваю ситуацию с разных сторон, никак не следует, что я защищаю нападавшего. Для этого я в самом начале и написал, что считаю его действиях покушением на убийство. Но, если бы потерпевший не вернулся продолжать конфликт, он не находился бы в реанимации. Скажу больше, сам бы я, скорее всего, именно вернулся бы и, даже имея некоторый опыт рукопашки, вряд ли бы успел среагировать на атаку. Описываю всю историю со своей точки зрения для того, чтобы люди поняли, что иногда лучше не обострять конфликт
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15.01.2022 19:30 Ответить
И еще. В данном случае речь шла все-таки не о защите Родины от "братьев"
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15.01.2022 19:33 Ответить
Полностью с Вами согласен - иногда лучше не обострять конфликт, тем более, за языком стоит всегда следить. Впрочем, как тот агрессивный чел именно "махается" - судить очень сложно. От его каличного броска прогибом уйдет любой начинающий "вольник" - а вот добивать после этого ни один адекватный боец не станет, и "адреналин" тут ни при чем. Неудачливое, но понтовитое ссыкло показывает силу на том, на ком может - вот и вся "психология поединка".
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16.01.2022 20:01 Ответить
"В Німеччині ніхто не пройде мимо,якщо бачить порушника порядку" - так, але в Німеччині перехожий не буде робити зауваження порушнику - він просто зателефонує в поліцію. І піде собі далі, знаючи на 100%, що поліція свою роботу виконає і не подивиться на номерні знаки, ксіви чи ще щось.
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17.01.2022 09:19 Ответить
Таких как ты послушать - все изнасилованные девушки будут у тебя виноватыми, а насильники жертвами своего поведения.

На видео быдло припарковалось создав неудобство окружающим. После замечания ему на этот счет накинулось с кулаками на, важно! - физически слабее его самого, человека. Быдло применило борцовский прием, при этом на видео не было ничего что могло бы говорить о том что быдло было вынуждено его применять для спасения своего здоровья или жизни. Быдло испугалось когда драку предотвратил случайный человек который, опять важно! - сильнее его физически.

Все что ты наклацал в своем опусе - оправдание быдла. Зачем ты это делал?
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15.01.2022 18:57 Ответить
Еще раз для тех, кто не понял. С моей точки зрения юридическая квалификация действий нападавшего - покушение на убийство. Но если бы потерпевший не стал обострять конфликт, вернувшись после того, как уже прошел мимо, он бы сейчас не был в реанимации. По поводу изнасилованных девушек, естественно виноваты не все, но, если ты не хочешь, чтобы тебя изнасиловали - не надо ходить по ночам в стремных местах одной в мини юбке и употреблять алкоголь с малознакомыми мужчинами за их счет. При соблюдении этих правил вероятность изнасилования стремительно падает
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15.01.2022 19:03 Ответить
И да, даже если очень сильно пьяную девушку, которая ходила абсолютно голая, трахнули помимо ее воли - это все равно изнасилование и негодяй совершившей такое подлежит уголовной ответственности за износ.
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15.01.2022 19:04 Ответить
Из тебя неважный манипулятор. Еще раз спрашиваю: зачем тебе изворачиваясь с фактами оправдывать быдло?
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15.01.2022 19:13 Ответить
Какие факты я "извернул"? и в чем ты видишь оправдание, в том, что его действия я считаю покушением на убийство?
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15.01.2022 19:19 Ответить
Есть видео, есть КК Украины и... есть твои понятия им полностью противоречащие. Не ленишься- клацаешь много букв, отчего можно легко сделать вывод, что эта писательская деятельность у тебя не от скуки. Еще раз, в третий раз уже спрашиваю: зачем тебе это?
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15.01.2022 19:37 Ответить
Есть видео, есть УК. Еще раз, во второй раз уже интересуюсь, какие факты я "извернул"? И так, по пунктам, с указанием времени на видеозаписи.
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15.01.2022 19:41 Ответить
Значит и в третий раз не ответишь зачем тебе устраивать этот цирк... мне тебя не жаль, потому что оправдание зла- соучастие.
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16.01.2022 10:04 Ответить
Ну когда нечего возразить по сути - начинается какое-то соплежевание.
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16.01.2022 11:33 Ответить
Бесчестных организмов сейчас много, презрение- все чего ты и такие как ты заслуживаете.
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16.01.2022 12:36 Ответить
Есть подозрение, что на самом деле женщина, пишущая под мужским ником. Типично женское шаблонно-эмоциональное мышление. Не нравится отличающаяся от его (или все-таки ее) точка зрения и вместо возражений по сути, с указанием фактических данных - обиженные эмоции и абсолютная уверенность в том, что если чел - потерпевший - то он непременно белый и пушистый.
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16.01.2022 14:19 Ответить
чего "чернила терять" то?
кто в больнице - тот и прав.

недурно выродок написал "заявку" что потерпевший напал, я бы за ложный "напис" +5 лет давал. + за то что покушение(от 15-ти)

чего то тут спорить то?
бык напал явно зная шо он бык. отягчалка же.
та и даже бы не занимался борцунствами - просто башкой с полтора метра до .... ээээ, до великого тротуарництва, тоже ведь как бы, когда не было угрозы, .... ну, это же не на матах(и не в спортзале) сраться то?
плюс добивал - это в норм. стране - наверное изолируют на 5 лет...
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16.01.2022 15:05 Ответить
Жаль, что вас пока так никто не отделал - может кое-что поправил бы О необходимой обороне что-нибудь слышал?
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17.01.2022 08:34 Ответить
Це наскільки приматом тре бути, щоб на зауваження лізти в бійку?.. Одного разу зробив таке зауваження якому "хачіку", так він мені, що відповів -- "Ти мені будеш розказувати як мені в себе вдома паркуватись?.." Це він був з 4-5 ричним своїм шмаркачкем, щоб ви розуміли...
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15.01.2022 18:03 Ответить
Ще хотів написати, що ЗЕбільне покоління в усій своїй красі...
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15.01.2022 18:05 Ответить
Якщо подивимось в прокляте комуністичне минуле то там татусь міністр злетів би з посади ще швидше,аніж синок попав в тюрму...А те що в тюрму тоді за таке - сто відсотків...
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15.01.2022 18:24 Ответить
Да ладно, про коммунистическое прошлое. О Брежневой Г.Л. и ее окружении что-то слышали? Как раз тогда отмазать было намного проще - ни камер видеонаблюдения, ни интернета.
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15.01.2022 18:41 Ответить
В прекрасном прошлом СССР посадили бы мужика, сделавшего замечание сыну министра и получившего в ответ по башке. Сын первого секретаря Иркутского обкома КПСС угнал машину и сбил на дороге насмерть пожилую женщину, но никто его не посадил. Отмазали запросто.
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17.01.2022 04:26 Ответить
вогнепальну зброю громадянам не можна дати , бо зможуть себе захистити від таких мажорних синків лайночиновників
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15.01.2022 18:32 Ответить
так зброя якраз лиш у них і буде!
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15.01.2022 18:54 Ответить
Ну вот представьте - Вы защищаясь от мажорного сынка - убили его и что, папа мажора признал, что его сынок был негодяем и претензий по поводу его смерти ни к кому иметь не будет. Хотя, конечно, лучше пусть судят трое, чем несут четверо.
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15.01.2022 20:08 Ответить
ну так вам не треба зброя для самозахисту так не придбаєте , а я не бачу іншого варіанту , в Україні людину Закон не захищає
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16.01.2022 13:05 Ответить
я вам більше скажу: ніде громадян закон не захищає. як вам допоможе закон, коли в лічені секунди треба захищатись?
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16.01.2022 21:02 Ответить
Прошмандівка, я так зрозумів злиняла...
Нема слів щодо такого, нехай навіть той чоловік, навіть дозволив собі зайвого різкого слова...
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15.01.2022 18:53 Ответить
Еще одна история которая подталкивает украинцев к одной старой и неизменной истине: там где отсутствует закон - появляется самосуд.

Посмотрим на следствие, суд и его вердикт...
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15.01.2022 19:01 Ответить
этот дебил бросил человека головой об асфальт и стал добивать как в боях без правил - просто животное без ocвiти - срочно изолировать оно не челове
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16.01.2022 00:27 Ответить
"Размечтались", суд, слідство...
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16.01.2022 07:42 Ответить
А в Украине ВСЕ судьи смотрят сначала на толщину кошелька обвиняемого , будь то убийство , или незаконная продажа семечек
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16.01.2022 11:34 Ответить
А вот здесь уже все от украинцев и зависит. Не дадут замолчать дело - будет к нему постоянный интерес и ни один судья втупую не отмажет. Что-то типа страшного ДТП в Харькове - привлекли к нему внимание и там даже какие-то серьезные комерсы вписались следить за тем, чтобы все было по закону.
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15.01.2022 19:16 Ответить
А теперь тест, для тех кто писал про короткостволы.

Расскажите, вот предположим у пострадавшего был бы легальный ствол. В какой момент он бы имел право его достать, а тем более применить?

Лично я согласен с мыслью, что после первого удара, ему бы следовало бы лить на нападавшего баллончиком. Но баллон надо было бы для начала иметь и сориентироваться в применении.

Ну а паджеробыдловод, по ходу попал... Даже если суд отмажет, то спокойствия не будет.
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15.01.2022 19:46 Ответить
Згоден, хоч сам не ношу, але знаю хоча б одного чоловіка який постійно носить з собою, після інсульту, він себе почуває менш захищеним фізично. І мабуть він в цьому правий.
Всі строчать про вогнепал... Але в цій даній ситуаціїї перцевий балончик міг докорінно змінити ситуацію -- до менш важких наслідків, чи фактично без них взагалі...
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15.01.2022 19:58 Ответить
есть такие люди которым балончик в лицо до одного места - они будут продолжать бить и убивать. тем более балончики которые по 150 грн ,вообще как приправа для борща или плова
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16.01.2022 11:33 Ответить
після нападу міг дістати і стріляти у виродка. або просто дістати, направити і дати команду, щоб виродок зупинився, момент для цього був.
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16.01.2022 21:05 Ответить
Многие ратующие за короткоствол, просто теоретики. Сам по себе пистолет никого ни от чего не защитит. Им вообще то пользовать надо уметь, в том числе так носить, чтобы успеть достать и очень хорошо разбираться в законодательстве, чтобы применить законно. Это совсем не так просто, как может показаться. Ситуация, в которой может возникнуть необходимость применения оружия - сильно стрессовая. Адреналин в кровь ведрами выделяется, что совершенно не способствует целенаправленным действиям и взвешенному анализу ситуации. Хотя при всем при этом я все-таки за легализацию короткоствольного огнестрельного оружия.
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15.01.2022 20:05 Ответить
Это психология. Таких ситуаций очень много каждый день происходит. После того как несколько таких борзых мажоров пристрелят другие уже будут бояться борзеть.
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15.01.2022 21:31 Ответить
Все вірно, психологічний стан людини -важлива складова. Якщо один знає, що МОЖЕ себе захистити, а другий, що МОЖЕ отримати відсіч картина зміниться кардинально.
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16.01.2022 07:58 Ответить
Так людина сама обере придбати чи ні короткоствол , а не лайно провладне буде вирішувати , і відоповідати буде сама , адреналін в живої людини , здорової , а в труні , або в комі все рівно
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16.01.2022 13:10 Ответить
ви знаєте засіб самооборони, яким можна не вміти користуватись і для якого не потрібні тренування, щоб ефективно застосувати у стресовій ситуації, коли під питанням здоров'я/життя?
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16.01.2022 21:43 Ответить
от підер(((
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15.01.2022 20:25 Ответить
Этот борцовский прием называется прогиб.
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15.01.2022 21:23 Ответить
Папа мажора должен уволиться нафиг с работы. Оплачивать всё лечение и реабилитацию пострадавшего и пожизненное обеспечение его и его семьи.
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15.01.2022 21:57 Ответить
Папа бывший. СМИ нравится драматизировать.
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16.01.2022 01:23 Ответить
Садить быдло.
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16.01.2022 08:46 Ответить
Чем дороже машина -тем жирнее мразь там едет. Всйо как за поребриком. На джипе можно давить быдло, и на переходе и просто так. А черножопым так вообще на переходах можно безнаказанно убивать украинцев. Зато решаются вопросы о наказании за сбор дров в лесу. Вiрю. Знаю. Можемо. Це перемога.
А завтра эта падаль (шоб у него дети не болели) будет сидеть со своей шлюхой в ресторане, кушать мацу, и пить коньяк, или что там пьют такие *********, и расказывать ей как он со следаком (если он будет ) порешал вопросы.
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16.01.2022 09:56 Ответить
Урод. На меленьком решил приемчики потренировать, но тут большой подъехал и все сразу пошло не так.
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16.01.2022 10:14 Ответить
Таких тварин треба палити в їхніх машинах щоб і небо не коптили тварюки.
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16.01.2022 11:03 Ответить
Владислава Стеценко хорошенько отпиз.....ь....машину сжечь...
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16.01.2022 13:01 Ответить
Что ж ты фраер здал назад.
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16.01.2022 13:22 Ответить
Компанія ТОВ "АГРО ОСНОВА 777" зареєстрована 28.11.2017 за юридичною адресою 09201, Київська обл., Кагарлицький р-н, місто Кагарлик, ВУЛИЦЯ СВЯТО-ТРОЇЦЬКА, будинок 2. Керівником організації є СТЕЦЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАДИМОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 1 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 15.01.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.

Види діяльності


Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Інші:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
01.63 Післяурожайна діяльність
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
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16.01.2022 18:19 Ответить
я бы просто убил мудака, который бы обошелся так с моим близким
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16.01.2022 19:19 Ответить
Кто настоящий герой в этой драматической истории- парень который вышел из машины и не сцыкнул выйти и поговорить со спортсменом-убийцей. А настоящие сцыкуны - это реформированные менты нацполиции, которые включили заднюю и поехали крышевать титушек на стройках или спасать котов на деревьях. Суть всего - нужно быстрее разрешать оружие жителям Украины, для защиты своих прав и свобод, если полиция не может и не хочет этим заниматься за деньги народа, который платит налог за их содержание....
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16.01.2022 21:37 Ответить
респект толстому
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16.01.2022 22:36 Ответить
путін правду каже,ви малороси,адін народ!
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17.01.2022 03:44 Ответить
Цікаво звідки в синочка боблішко? Викохали чергове бидло.
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17.01.2022 08:14 Ответить
Перед своей самкой хизувався спортивними досягненнями

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17.01.2022 08:56 Ответить
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