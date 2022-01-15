Порошенко: Единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности,- это Верховная Рада Украины. ВИДЕО
После вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сказал находящийся в Брюсселе пятый президент, лидер "Европейской Солидарности".
"За последние три недели, когда Зеленский очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком, он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, равно как и когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, вторгся в Чехословакию. Это способствовало превращению мира в двухполюсный, а Советского Союза и России в усиленное авторитарное государство, которое насаждает авторитаризм в этих странах", – считает Порошенко.
"Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру", – отмечает Порошенко и добавляет: единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности – это Верховная Рада Украины.
"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и свои советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках есть булава. А как говорится – к булаве нужно еще и голову", – напомнил Порошенко.
"Безусловно, что мы, как ответственная государственная партия, будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это всегда делали", – резюмирует Порошенко.
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А, раз не можеш - не вякай
Мой добрый совет Бубочке: взять булаву в руки и лупить самого себя по голове.
Это единственное, что ему остается.
Напоминаю Слугам Народа про печальную долю семейства елбасы: квартирка в Дубае не поможет, арабы не любят любителей китайского, которые не знают арабского языка, выставят из ОАЭ вон, как миленьких.
И Ростов таки не резиновый, зачем им "второй законноизбранный", когда там уже есть ПроФФесор с Азировым (и золотая лопата Азирова)?
Чи три в одному?
Нечего добавить.
Твои каракули примерно так выглядят:
- В Европу идём ради справедливости , но её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре". на форуме
З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.
https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
Понеділок покаже...