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Порошенко: Единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности,- это Верховная Рада Украины. ВИДЕО

После вторжения России в Казахстан ситуация с безопасностью для Украины существенно усложнилась, и это требует немедленных скоординированных действий совместно с союзниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении сказал находящийся в Брюсселе пятый президент, лидер "Европейской Солидарности".

"За последние три недели, когда Зеленский очень напряженно отдыхал: сначала в Гуте с Ермаком, потом в Буковеле с Коломойским, потом снова в Буковеле с Ермаком, он якобы не заметил, что мир изменился. Россия ворвалась в Казахстан, равно как и когда-то Советский Союз вторгся в Венгрию, вторгся в Чехословакию. Это способствовало превращению мира в двухполюсный, а Советского Союза и России в усиленное авторитарное государство, которое насаждает авторитаризм в этих странах", – считает Порошенко.

"Украина сегодня должна защититься. Защититься как от военного вторжения, так и от влияния России. Украина сейчас нуждается в решительных и совместных действиях. И потому удивляет, когда по вопросу Украины собираются парламенты всего мира для того, чтобы совместно выработать решения, которые помогут Украине, которые помогут Европе и миру", – отмечает Порошенко и добавляет: единственный парламент, который не собирается по украинскому вопросу безопасности – это Верховная Рада Украины.

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"Мы готовы помогать властям. Мы готовы давать свои мысли и свои советы. Мы готовы подставить плечо, если нужно. Мы готовы взять под руки, если нужно. Мы готовы даже передвигать ноги, если их ноги не идут в европейском направлении. Все это мы готовы делать для того, чтобы помочь Зеленскому, потому что он – президент. И в его немощных руках есть булава. А как говорится – к булаве нужно еще и голову", – напомнил Порошенко.

"Безусловно, что мы, как ответственная государственная партия, будем работать на объединение государства. Будем поддерживать все инициативы, которые будут направлены на то, чтобы усилить оборонный потенциал нашего государства и европейское движение нашей страны, как мы это всегда делали", – резюмирует Порошенко.

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Казахстан (781) Порошенко Петр (19607) Европейская Солидарность (1055)


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Топ комментарии
+68
В режиму зеленського інші завдання. Безпека країни їх не цікавить.

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15.01.2022 12:11
+48
"а где вообще вот то недолугое ...... з Кривой Допы"
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15.01.2022 12:12
+47
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15.01.2022 12:37
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ви ділитеся досвідом вєртухая, московите
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15.01.2022 13:36 Ответить
Если честно,даже не особо знал.кто такие вертухаи. Тюремный жаргон,то понятно. Не люблю криминал и рассказы о нем.
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15.01.2022 13:45 Ответить
😂
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15.01.2022 13:46 Ответить
І це пише житель Донбаса? Ти коли втік з Донецька і куди?
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15.01.2022 13:35 Ответить
А в ответ - тишина.. Сборище придурковатых проходимцев при власти.
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15.01.2022 13:16 Ответить
Самое смешное, что те статьи, которые зебилы шьют порошенко, подходят и для клована. Только если у пороха один эпизод, то у зелупы таких эпизодов десяток. Т.е зе-упыря можно сажать пожизненно.
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15.01.2022 13:20 Ответить
Епізод чого? Який епізод?
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15.01.2022 13:36 Ответить
Смешно и то, что на каждый зашквар Зеленского у них находится аналогичный зашкварный "эпизод" Порошенко. И отсюда логичный вывод: Петю посадят только тогда, когда у него найдут зашквар, которого не сделал Зеля. Петя это хорошо понимает, поэтому и лепит сейчас из себя "Гетьмана" и "Лидера оппозиции", бо знает, что это ему не будет больно... а стране...
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15.01.2022 16:06 Ответить
Якщо у Зе в голові війна вже закінчилася, бо в очах Путіна він побачив мир, то що ще можна очікувати. Все логічно.
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15.01.2022 13:22 Ответить
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15.01.2022 13:23 Ответить
Одне питання до тебе петя-чому дипломатичні відносини з москвою не розірвав?
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15.01.2022 13:24 Ответить
йди вигравай вибори - і йди розривай.
А, раз не можеш - не вякай
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15.01.2022 13:37 Ответить
Тебе теля забув запитати
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15.01.2022 13:59 Ответить
тоді не смерди тут
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15.01.2022 14:03 Ответить
Чому Зеленський не розірвав?
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15.01.2022 13:37 Ответить
Бо він ніхто.
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15.01.2022 14:00 Ответить
Він обраний тобою президент твоєї країни.
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15.01.2022 14:25 Ответить
Може ще й війну треба було Мордору оголосити?
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15.01.2022 13:52 Ответить
Звичайно що треба було,називати війну війною.
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15.01.2022 14:01 Ответить
Війну назвали війною і Росію агресором. Чому я про це знаю і пам'ятаю, а ти тупо брешеш, що ні?
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15.01.2022 14:25 Ответить
"И в его немощных руках есть булава. А как говорится - к булаве нужно еще и голову", - напомнил Порошенко." Источник:

Мой добрый совет Бубочке: взять булаву в руки и лупить самого себя по голове.
Это единственное, что ему остается.

Напоминаю Слугам Народа про печальную долю семейства елбасы: квартирка в Дубае не поможет, арабы не любят любителей китайского, которые не знают арабского языка, выставят из ОАЭ вон, как миленьких.
И Ростов таки не резиновый, зачем им "второй законноизбранный", когда там уже есть ПроФФесор с Азировым (и золотая лопата Азирова)?
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15.01.2022 13:31 Ответить
ти чи ???
Чи три в одному?
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15.01.2022 13:48 Ответить
А все тому що у Верховній Раді відсутні націоналісти. Але є потужне проросійське ОПЗЖ. І толерантні до них і до всього ліберали.
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15.01.2022 13:35 Ответить
Монобільшість зараз набагато ганебніше за ОПЗЖ, тому що багато людей їм повірили, як патріотам України
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15.01.2022 13:38 Ответить
хто-хто патріоти? Які патріоти в слугах уродів? Разумков, Стефанчук? Ітдтпе?
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15.01.2022 14:02 Ответить
Ні, я не про самих зелених. Я про звичайних людей, якім настали у голови в очі і які повірили у Голобородька. І зараз потроху опритомнюють - тому я вважаю, що зелені ще гірші за ОПЗЖ, тому що маскувалися під патріотів України
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15.01.2022 15:35 Ответить
з тезою "зелені ще гірші за ОПЗЖ" - згодеен
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15.01.2022 15:57 Ответить
они никогда под них не маскувалися
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15.01.2022 16:33 Ответить
Це ми з вами знаємо, тому що стикнулися з ними набагато раніше ніж Зе прийшов до влади, а пересічні люди були обдурені пропагандою у вражаючих маштабах. Коломойський старався же для себе
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15.01.2022 17:15 Ответить
Подхалимный лизун,какое плечо подставлять,кому,какая это влада,это сборище конвертных кнопкодавов под контролем пропутинских кураторов,которые имеют плинтусный рейтинг,а значит не имеют морального права писать и принимать законы.
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15.01.2022 13:36 Ответить
Это в точку сказано.
Нечего добавить.
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15.01.2022 13:39 Ответить
Меньше текста... Давай, возвращайся
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15.01.2022 13:41 Ответить
Тобі то що до того, кацапура?
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15.01.2022 13:42 Ответить
Порошенко повернеться 17го. Ти відмітиш цю подію стаканам стєкломоя?
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15.01.2022 13:44 Ответить
Бубафюрер уже ждёт недождётся, с новичком и другими подгонами из мокшандии.
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15.01.2022 14:47 Ответить
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15.01.2022 13:53 Ответить
О месія! Дозволь нам, твоїм смиренним рабам, підкорятись твоїй волі! Виконай своє священне призначення - захисти світ від зла!
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15.01.2022 13:59 Ответить
Власть наверное свихнётся если ЕС нас согласится взять в НАТО без их согласия ,
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15.01.2022 14:08 Ответить
В цій верховній зраді абсолютна більшість жде коли прийде х..ло,так чому їм збиратися
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15.01.2022 14:36 Ответить
В Европу идём ради справедливости , но Петя её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре".
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15.01.2022 14:36 Ответить
ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ? ГДЕ СВЯЗНОСТЬ РЕЧИ, СМЫСЛОВ ?
Твои каракули примерно так выглядят:
- В Европу идём ради справедливости , но её боится, и поэтому корчит из себя "патриота в единственном экземпляре". на форуме
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15.01.2022 14:46 Ответить
не запитуй смисли та логіку в методичці подляка. Даремна справа
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15.01.2022 15:07 Ответить
Ослюкович, перебухал забродившей мочи янелоха оманского? Или с детства дефективный?
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15.01.2022 15:19 Ответить
Расскажи как Беня хочет в Европу
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15.01.2022 18:07 Ответить
Какие слова, какие слова!!!!!
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15.01.2022 15:00 Ответить
ЗЕшоблу в отставку!!
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15.01.2022 15:29 Ответить
Так сбиратися не кому. Все в разъездах, кто "на лыжной трассе", кто в "командировке по графику", кто где то на курортах, кто на шопинге. Се ля ви. С 17-18 декабря 2021 как каникулы начались так вот уже месяц и идут. Такое ощущение что все в ожидании весны, когда начнется распутица , и прямое вторжение станет сомнительным... А то не дай бог наступление начнется а кто то из них случайно окажется в Украине.
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15.01.2022 17:47 Ответить
лети сюда голубок, расскажешь что нам делать, так тебя здесь в сизо не хватает
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15.01.2022 17:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3pe2gbmAiOU&t=1s Реп Володі Завгороднього "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" - тут відео

З Володею Завгороднім я знайомий з 17 років - ми обоє виросли в Запоріжжі. До речі, читачі які читали мій роман "Дівча в прицілі" мусять знати, саме Володя робив дизайн тої книжки, він професійний дизайнер. Володя - музикант. Час від часу він розважається пісеньками-реп, на різні злободневні теми.
Пісенька про яку ідеться, з'явилася банально. Володя хотів повідомити про приїзд Порошенка 17 січня. Хотів це зробити оригінально. Тому він написав простеньку пісеньку, зняв відео, змонтував, виклав її на Ютуб, ліг спати...
І прокинувся відомим. Тому що того дня до нього дзвонили з телеканалів, просили поставити його реп в ефір, і запрошували самого Володю. Далі підключилися ватно-зелені сторінки і канали. В намаганні довести всім, який отстой та пісенька Володі, вони добилися прямо протилежного - по мережі вона рознеслася хвилями. Про пісеньку Володі того дня писали топові ЗМІ.
Боже, якої тільки маячні я тоді не прочитав?! Вітчизняна журналістика як завжди - блиснула. Появу Володиної пісеньки приписували Турчинову і половині депутатів "ЄвррСолідарності". Про самого Володю писали якусь дрімучу дурню. Одним словом наші "недорогеньки" зробили все що могли, крім одного - не роцікавилися в самого Володі, хто він такий, власне?
А пісенька тим часом набирала слухачів. Рядки "Я принес благую весть - снова, Порошенко будет здесь - скоро" поширювалися як вірусні. Їх легко запам'ятовували і наспівували.
Пісня стала вірусною. Силячись пісню Володі спаплюжити, вата і ЗЕботва зробили саме те, для чого Володя свою пісню писав - про приїзд Порошенка до України дізналися навіть зовсім аполітичні люди.

https://spektrnews.in.ua/news/rep-skabe-va---dmitro-kalinchuk-vovnyanko/127435 Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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15.01.2022 20:04 Ответить
Класичний "ефект Стрейзанд"!!!
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15.01.2022 20:13 Ответить
Загроза війни реальна як ніколи!!А воно відпочиває у Карпатах!!Кого народ цей вибрав??Зрадника чи боягуза??Який сором !!!
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15.01.2022 20:18 Ответить
Дурню, війна вже восьмий рік триває.
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15.01.2022 22:12 Ответить
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif

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15.01.2022 22:13 Ответить
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16.01.2022 01:50 Ответить
Шо, порохоботи? Не клює? Дурники не ловляться? Кляті лави прихильників Петра Лексійовича, готоаих вийти на протести в його підтримку, не бажають рости, а вперто стирчать у сраці? Мабуть вже "... всіх дурних війна забрала"©. Може варто згадати попереднє гасло з глибоко зашифрованим потаємним змістом: "АРмія. МОва. ВІРа"? Хоча й намудровано глибоко, але не працює. Нещодавно Петро Лексійович вигадав і запустив нове гасло: "#здатніперемагати". Актуальненько, але й це не працює. От же ж лихо(!) - тут вже йдеться не про сподівання на гарантівську булаву, а щоб Порохатому Баризі не довелось власним розніженим організмом вминати матрац на шконці біля параші у камері буцегарні.
Понеділок покаже...
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16.01.2022 10:12 Ответить
Сьогодні після 16:00 Петро Порошенко дасть інтерв'ю українським та польським ЗМІ з Варшави. 5-тий телеканал транслюватиме наживо; повідомлення редакції новин телеканалу: https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE на плашці зліва внизу час повідомлення: 15:06
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16.01.2022 16:12 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:27 Ответить
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