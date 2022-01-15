Отправка в Украину машин HMMWV и БМП Bradley с ракетами TOW-2 – эффективное решение против российской угрозы в Украине, - военный эксперт Карбер. ВИДЕО

Армейские внедорожники HMMWV с легким бронированием и боевые машины пехоты Bradley с противотанковыми ракетами TOW-2 и дополнительные несколько сотен Javelin могут быть эффективным способом борьбы с российской угрозой в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, такое предположение высказал американский военный эксперт Филипп Карбер.

По его информации, корпус морской пехоты США отправляет на хранение и консервацию бронированные внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Карбер также считает, что отправка нескольких сотен бронированных "Хаммеров" с ракетными установками TOW-2 была бы быстрым и экономичным способом справиться с угрозой на востоке.

Вместе с тем сценарий с появлением на Донбассе новых для украинской армии противотанковых ракет можно считать очень маловероятным. Модификация машин с ракетами имеет индекс HMMWV M-1046. Всего на вооружении США находится около 1370 "Хаммеров" с такими установками.

Боевая машина пехоты Bradley выпускает противотанковую ракету TOW

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Пуск противотанковой ракеты из внедорожника HMMWV

Карбер также отметил, что в случае "большой" войны с РФ Украине не хватит имеющихся у нее отечественных ПТРК – как отечественного производства, так и американских Javelin, которые Украина получает от США в рамках военной помощи.