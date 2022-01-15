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Отправка в Украину машин HMMWV и БМП Bradley с ракетами TOW-2 – эффективное решение против российской угрозы в Украине, - военный эксперт Карбер. ВИДЕО

Армейские внедорожники HMMWV с легким бронированием и боевые машины пехоты Bradley с противотанковыми ракетами TOW-2 и дополнительные несколько сотен Javelin могут быть эффективным способом борьбы с российской угрозой в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, такое предположение высказал американский военный эксперт Филипп Карбер.

По его информации, корпус морской пехоты США отправляет на хранение и консервацию бронированные внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Карбер также считает, что отправка нескольких сотен бронированных "Хаммеров" с ракетными установками TOW-2 была бы быстрым и экономичным способом справиться с угрозой на востоке.

Вместе с тем сценарий с появлением на Донбассе новых для украинской армии противотанковых ракет можно считать очень маловероятным. Модификация машин с ракетами имеет индекс HMMWV M-1046. Всего на вооружении США находится около 1370 "Хаммеров" с такими установками.

Отправка в Украину машин HMMWV и БМП Bradley с ракетами TOW-2 – эффективное решение против российской угрозы в Украине, - военный эксперт Карбер 01

Боевая машина пехоты Bradley выпускает противотанковую ракету TOW

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Отправка в Украину машин HMMWV и БМП Bradley с ракетами TOW-2 – эффективное решение против российской угрозы в Украине, - военный эксперт Карбер 02
Пуск противотанковой ракеты из внедорожника HMMWV

Карбер также отметил, что в случае "большой" войны с РФ Украине не хватит имеющихся у нее отечественных ПТРК – как отечественного производства, так и американских Javelin, которые Украина получает от США в рамках военной помощи.

оружие (10224) США (26860)


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Топ комментарии
+69
Зато зеленая гнида сорвала оборонзаказ и на 2022 год "Лучу" не заказано ни одного ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается.
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15.01.2022 12:43
+38
Т.е. когда он сдавал Луке вагнеровцев - он действовал в интересах Украины? Или когда остановил на 2.5 года ракетную программу? Или когда сорвал снабжение армии самым необходимым?
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15.01.2022 13:01
+37
У ЗЕнаркомана своя война,он воюет с Порошенко,ему некогда.
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15.01.2022 12:49
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Зато зеленая гнида сорвала оборонзаказ и на 2022 год "Лучу" не заказано ни одного ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается.
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15.01.2022 12:43 Ответить
а зачем это актеру, играющему роль президента?
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15.01.2022 12:45 Ответить
а зачем это актеру, играющему роль президента?
Вы забыли одно слово ,а зачем это актеру, играющему роль "проукраинского" президента?
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15.01.2022 12:55 Ответить
Т.е. когда он сдавал Луке вагнеровцев - он действовал в интересах Украины? Или когда остановил на 2.5 года ракетную программу? Или когда сорвал снабжение армии самым необходимым?
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15.01.2022 13:01 Ответить
Да еще и чем играющий и использующий вместо рояля всю Украину...
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15.01.2022 13:13 Ответить
У ЗЕнаркомана своя война,он воюет с Порошенко,ему некогда.
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15.01.2022 12:49 Ответить
ПАНУ ГЛАВНОКОМАНДУЕЩЕМУ ЗЕЛЕНСКОМУ В.А.!!!
пан Главнокомандувач вместо куртизанок и гуляний на лыжах вспомните что вы Президент Украины и главнокомандувач страны и вы обязаны на РНБО не ловить приведения олигархов не заниматься проституточностью как посадить Порошенко я бы на вашем месте давно бы зарыл свои обиды в унитаз и слил бы много раз воду и НАЗНАЧИЛ УКАЗАОМ СВОИМ ПОРОШЕНКО МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ А КУЛЕБУ ОСТАВИЛ ЗАМОМ... Вам надо срочно ввести такие вопросы на РНБО и поставить задания в срок 2 недель подготовить... планы стратегической и тактической обороны страны локально в окружении населенных пунктов на стратегических танковых направлениях на морском побережье отбитие десантов с моря... также проработать вопросы локации и высадки воздушного десанта по правилам удаленность десанта от тылового обеспечения не должна превышать маршевой поход боевого легкого танка БМП запас хода по топливу...у десанта и транспорта это 130-170 максимум 200 км..км.. от точки рандеву... заправки....топлива и пополнения боеприпасами итания кухня следовательно глубоком тылу высаживать отррезанный от 2 эшелона и третьего эшелона тылового обеспечения десант с воздуха не будут делать априори....И следовательно это Запорожская область Херсонская Николаевская Днепр Харьков..вот там и сосредоточить силы да могутс севера с Житомира Черкассы и все же...выше обозначенные цели -это главные точки десантирования...
НАМ НАДО СРОЧНО закупать экскаваторы ковшевые, грейдеры, трактора бульдозеры ковшевые лопатные, трех- осных грузовики самосвалы.. бетономашалки, автономные бетонные заводы способныен в час выдавать 7-10 тонн готового бетона марки 600 и через 2 часа марки 800..для чего..для минно заградительных саперно минерных работ линий обороны копать рвы, окопы.для этого роторные траншейные машины имеются... противотанковые устанавливать обычные ежи обрезки рельса сваривают крестами по два креста.. эффективное средство против пехоты минные поля и проволока путанка в том числе с сигнализацией обычные сигнальные ракеты ******* ревунысирены... консерные банки пустые на проволоке... на сложных участках... но способных быть точкой над высотами строить уже бетонные основания ДОТЫ и ДЗОТЫ запастись бревнами песком мешками обычными- чтобы в них засыпать землю и укреплять окопы блиндажи брустверы.. это же основа любой учебки любого военного учреждения и военной кафедры любого вуза.... по правилам блиндажи должны иметь три слоя перекрытий внахлест крестом и между каждыми слоями--слой-щебенка-слой земля слой жорства и самом сверху полная маскировка с местностью... окопы также покрывают маскировочной сеткой и травой с жерствой и готовы к обороне... естественно нужны нам противопехотные мины, мины противотанковые, мины ловушки мины сигнальные против легкой бронетехники автотранспорты..на опасных направления рыть рвы и вольчи ямы куда танк провалился и все оперся дулом или сломав его и сидит капитально сверху 400 грамм С-4 что надо просить у США и танка нема...за8готовить керосин бензин и стеклотару фитиля зажигалки морские спички горят при ливне и под водой даже для заготовки КОКТЕЙЛЕЙ МОЛОТОВА САМОЕ проверенное средства уничтожения легко танков и бронетехники... танки как были слабым местом в моторном сзади башни отсеком так и остались...одена две бутылки смеси и все танк сгорает вместе с экипажем с детонацией боеприпасов за 10-20 минут... вот чем ОБЯЗАН ЗАНИМАТЬСЯ НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СТРАНЫ!!! и не пилякать дебильные видосики прок атания на лыжах принять ванную выпит чашку кофе про собачек Петю и про Дьякую....
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15.01.2022 15:14 Ответить
Спасибо 73 % дебилов.
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15.01.2022 13:12 Ответить
Все по делу. Плюс несколько сотен стингеров. В комплексе это существенно повысит цену за любое вторжение.
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15.01.2022 12:43 Ответить
Да не кто уже особо нечего не поставит) Не возбуждайтесь так) Разве что списаных пару бредли) Ну может быть)))
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15.01.2022 12:46 Ответить
Так за бесплатные поставки никто не говорит. Всё американское оружие покупалось, покупается и будет покупаться за деньги.
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15.01.2022 12:49 Ответить
пнх пигдог
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15.01.2022 12:58 Ответить
деточка уже 8й год воюем и что ?
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15.01.2022 13:04 Ответить
Першинги и израильские Байраки ещё нужны, ну и противокорабельных ракет тысячу
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15.01.2022 12:47 Ответить
Тупое вранье и влажные фантазии рашобота.
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15.01.2022 13:02 Ответить
старое пртрк ещё 70х годов вполне валит и т 90 сру доказанно ребилами в Сирии
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15.01.2022 13:05 Ответить
А де вся наша влада? Вони, суки, відпочивають. Весь світ на дибах через нас, а тільки нашій владі посрати на Україну.
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15.01.2022 13:08 Ответить
Знову мутять закупку старої техніки за бюджетні гроші .З 2007 року "Бредлі перестали використовувати для бойових операцій як неефективні в ******** бойових умовах, неповороткий , повільний,легкоброньований з високим профілем, останні модифікації вагою до 33 тонн!!! . На навчаннях 2021року НАТО в Литві вони застрягали в піску та болоті і їх постійно витягали. Уже закупляли англійські броньовички, які переверталися від вітру. В нас випускаються бронеавтомобілі, які можна облаштувати ракетами TOW та вітчизняними ПТРК, на базах тривалого зберігання є ще ,напевне, БМП на які можна після певної модернізації облаштувати ПТРК
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15.01.2022 13:09 Ответить
Наши конечно лучше, но есть одно но... Нам они нужны были еще вчера. Если США могут хоть чем-то помочь, пусть помогают. Арабы вообще воюют на пикапах с пулеметами и норм.
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15.01.2022 13:17 Ответить
"В нас випускаються бронеавтомобілі, які можна облаштувати ракетами TOW та вітчизняними ПТРК, на базах тривалого зберігання є ще ,напевне, БМП на які можна після певної модернізації облаштувати ПТРК"

А где гособоронзаказ? Так хоть вынуждена будет зелевласть покупать, потому что уже предложили и отказ будет конкретным палевом.
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15.01.2022 13:18 Ответить
Так ось в цьому і питання - чому купують старе чуже, якщо треба робити своє і *******? Не хочуть образити партнерів? Уже накупили поліцейських Саксонів,від яких Англія відмовилася ще в 90х , хто їх дозволив купляти?? Можна було в Польщі по два БМП2 купити за ціною цього страховиська!
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15.01.2022 13:22 Ответить
А где гособоронзаказ? Так хоть вынуждена будет зелевласть покупать, потому что уже предложили и отказ будет конкретным палевом.
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15.01.2022 13:27 Ответить
Андрій Цаплієнко (військовий журналіст): У поранених, яких вивозять із "Промзони" на старих-добрих "Саксонах", не виникає запитання, чи потрібні українській армії списані британські БТРи. Звісно, потрібні. За прохідністю "Саксон" - це, можна сказати, британський ГАЗ-66. Тільки потужніший. І не ламається так часто. А його броня впевнено тримає 7,62 мм.
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15.01.2022 13:42 Ответить
+5
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15.01.2022 14:05 Ответить
На "мотолигах" треба вивозити, вони низькі та місткіші + ЛУАЗ- транспортер переднього краю. Саксони високі, вузькі, з навареною баштою для кулемету нестійкі та схильні до перевертання ( британці це перевірили на собі в Косово в 90х) їх створювали розгону ірландських протестувальників,та їзди по асфальту, отже це точно не 66і шишиги, + вони не пристосовані для бойових дій в тому числі евакуації поранених. Поранених вивозили і на підводах,та "копійках" однак це не причина щоб відмазувати хлопців -попередників які закупили 70 з лишнім будок, за кошти, на які можна було купити сотню модернізованих польських БМП2
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15.01.2022 14:38 Ответить
Точно? Вы выдали весь набор рашенских фейков про Саксоны. А это правда от самих военных и спецов.

Чи ефективний Саксон на Донбасі?
https://**********.com.ua/2020/11/25/chy-efektyvnyj-sakson-na-donbasi/
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15.01.2022 14:58 Ответить
Правда від військових спеців- це відмова від Саксонів британських військових ще під час місії в Косово- де вони використовувалися тільки для патрулювання по шосейних дорогах, а виправдати закупку цього брухту за наказом командування -це не думка військових
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15.01.2022 20:04 Ответить
тебе уже все сказали пид)с
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15.01.2022 21:11 Ответить
Тупое вранье.
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15.01.2022 22:17 Ответить
Коли "попечешся на молоці, то і на воду з криниці будеш дмухати..." Так говорить народна мудрість.Ну випустили,через оборон. заказ, "найкращі" міномети "Молот" , вбили своїх мінометчиків...Єгарантія,що знов таке саме гівно не одержим на виході? Ото ж бо...
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15.01.2022 17:12 Ответить
даю гарантію, що в тебе, що не запхнеш- гуано буде, як на вході так і на виході... Що й не дивно для одержимої діжки з лайном.
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17.01.2022 10:47 Ответить
Самое время вооружить Украину. Предлог есть. Актуальность тоже. Кацапы должны понять,что все их действия получат противодействия с многократным ущербом для них.
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15.01.2022 13:15 Ответить
З Землею при владі, це не в коня овес труїти!
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15.01.2022 15:41 Ответить
за зелёной гнидой стоит заросшая бабушка. она самая главная зараз
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15.01.2022 13:33 Ответить
Чтобы дерьмаки это все на склад отправили?
Или передали в войска, прицепив на каждую машину радиомаяк?
Ну не убивать же «братьев»!
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15.01.2022 13:43 Ответить
Хм і звідки в тебе така інформація? Чи ти крутий "аналітик"?🤔
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15.01.2022 13:51 Ответить
Я в большей степени аналитик, чем ты.
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15.01.2022 19:30 Ответить
Владу терміново треба міняти! Майдан та імпічмент. З Зелей нас нічого іншого, як поразка не чекає!
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15.01.2022 15:39 Ответить
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15.01.2022 13:48 Ответить
Хто ж тоді знав. Пишуть, що Кучма намагався залишити 365 стратег. ракет в шахтах (навіть без ЯЗ).
Так амери викрутили руки.
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15.01.2022 14:07 Ответить
Работа TOW:

https://youtu.be/-gI3LD6GPWs

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15.01.2022 14:26 Ответить
могут..могут..могут..и я могу..если на меня полчища нападут отразить атаку..кияяяя
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15.01.2022 14:45 Ответить
Javelin nado bolse,a tam uze budet goret tanki ordi,u nix netu zacyti protiv javelin T90 tanki takoj neimejet.Ne tolko tanki javelin mozet unictozit no i komandni punkt,daze vertalioti takze
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15.01.2022 14:59 Ответить
Мог бы ё@нуть по танку гранатой, мог бы в небе сшибать самолёты... мог бы... да не охота..
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15.01.2022 15:36 Ответить
прелесть TOW-2 в том, что он управляется по проводам, а не лазером, и хваленая кацапская "штора" от него никак не защитит
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15.01.2022 16:41 Ответить
Позиционирование ракеты идёт по ИК маркеру в хвосте ракеты. Автоматика совмещает маркер с перекрестьем прицела, который оператор держит на цели. Красные прожекторы Шторы, по бокам от пушки танка, дают огромную засветку в широком ИК диапазоне (в том числе и в том, в котором излучает маркер). На фоне этой засветки автоматика не может выделить маркер, и определить позицию ракеты относительно перекрестья. Система наведения слепнет.

Даже для TOW, Штора может создать огромные проблемы. Достать ею танк можно только с тех сторон куда не светят прожекторы.

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15.01.2022 20:54 Ответить
согласен. А как штора узнает, что к ней летит ракета?
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15.01.2022 21:48 Ответить
Эти прожекторы могут работать непрерывно. В секторе 90 градусов они защищают пассивно. Проблема, смотреть в нужную сторону.

Не знаю, умеет ли это Штора, но Афганит (а у вертолётов - Президент С) должен засекать пуск ракеты по теплу выхлопа от её двигателей (благо у ПТУРов выхлоп идёт в стороны, а сама ракета летит по спирали. Автоматика должна хорошо засекать его спереди, хоть по контрасту, хоть по характерному движению)
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15.01.2022 21:57 Ответить
Афганит, как впрочем и Арена - это КАЗ, а это совсем уже другая история. От атаки танка сверху они в любом случае не защищают
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15.01.2022 22:05 Ответить
КАЗ, вообще штука весьма специфическая (в любом исполнении). Крайне опасная для своей же пехоты. Основные средства защиты, должны быть от наведения, а не от попадания.
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15.01.2022 22:12 Ответить
а че, кацапы пойдут в наступление, как СССР в 1944-м, танки в интервале 300 - 500 м, а посередине пехота? Как у кино показуют. Наша главная надежда против росийских танков это мобильные расчеты Стугна и дротики американские FGM-148 Javelin . Ну и с неба что-то наверняка прилетит. Когда в ютубе появится пару десятков роликов с горящей российской бронетехникой, посмотрим на росийское общественное мнение
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15.01.2022 22:34 Ответить
Україна просто повинна співпрацювати з партнерами, щоб запобігти подальшій агресії Росії, іншого виходу нема.
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15.01.2022 17:10 Ответить
TOW гарно відпрацювали в Сирії, правда, кожен вистріл "документувався" відеозйомкою.
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15.01.2022 20:06 Ответить
щось там таки гряде в тому королівстві, скоріш за все бють дзеркала. Зовсім не чутно Подоляка, Люська Арестович з дуру погнав, що Буба не виконує обіцянок. Ну а останній Бобин зашквар про бажання Буби бути третім з Байденом і Путіним, Псахі сказала, що про це не чула. А Боба говорить як про доконаний факт. І у справі Пороха засвітились тільки кореші Єрмака. Та і у буковелі на рандеву з Ігорем Валерієвичем Боби точно не було. А де прожектер Арахамія. Таки не добився Боба зустрічі з фюрером для Буби, не добився.
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15.01.2022 22:41 Ответить
Ось такий би ще варіант для наших ССО https://youtu.be/IqYB7cGij6o
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16.01.2022 11:28 Ответить
 
 