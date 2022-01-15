Отправка в Украину машин HMMWV и БМП Bradley с ракетами TOW-2 – эффективное решение против российской угрозы в Украине, - военный эксперт Карбер. ВИДЕО
Армейские внедорожники HMMWV с легким бронированием и боевые машины пехоты Bradley с противотанковыми ракетами TOW-2 и дополнительные несколько сотен Javelin могут быть эффективным способом борьбы с российской угрозой в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, такое предположение высказал американский военный эксперт Филипп Карбер.
По его информации, корпус морской пехоты США отправляет на хранение и консервацию бронированные внедорожники HMMWV, на которые установлены противотанковые ракетные комплексы TOW-2. Карбер также считает, что отправка нескольких сотен бронированных "Хаммеров" с ракетными установками TOW-2 была бы быстрым и экономичным способом справиться с угрозой на востоке.
Вместе с тем сценарий с появлением на Донбассе новых для украинской армии противотанковых ракет можно считать очень маловероятным. Модификация машин с ракетами имеет индекс HMMWV M-1046. Всего на вооружении США находится около 1370 "Хаммеров" с такими установками.
Боевая машина пехоты Bradley выпускает противотанковую ракету TOW
Пуск противотанковой ракеты из внедорожника HMMWV
Карбер также отметил, что в случае "большой" войны с РФ Украине не хватит имеющихся у нее отечественных ПТРК – как отечественного производства, так и американских Javelin, которые Украина получает от США в рамках военной помощи.
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Вы забыли одно слово ,а зачем это актеру, играющему роль "проукраинского" президента?
пан Главнокомандувач вместо куртизанок и гуляний на лыжах вспомните что вы Президент Украины и главнокомандувач страны и вы обязаны на РНБО не ловить приведения олигархов не заниматься проституточностью как посадить Порошенко я бы на вашем месте давно бы зарыл свои обиды в унитаз и слил бы много раз воду и НАЗНАЧИЛ УКАЗАОМ СВОИМ ПОРОШЕНКО МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ А КУЛЕБУ ОСТАВИЛ ЗАМОМ... Вам надо срочно ввести такие вопросы на РНБО и поставить задания в срок 2 недель подготовить... планы стратегической и тактической обороны страны локально в окружении населенных пунктов на стратегических танковых направлениях на морском побережье отбитие десантов с моря... также проработать вопросы локации и высадки воздушного десанта по правилам удаленность десанта от тылового обеспечения не должна превышать маршевой поход боевого легкого танка БМП запас хода по топливу...у десанта и транспорта это 130-170 максимум 200 км..км.. от точки рандеву... заправки....топлива и пополнения боеприпасами итания кухня следовательно глубоком тылу высаживать отррезанный от 2 эшелона и третьего эшелона тылового обеспечения десант с воздуха не будут делать априори....И следовательно это Запорожская область Херсонская Николаевская Днепр Харьков..вот там и сосредоточить силы да могутс севера с Житомира Черкассы и все же...выше обозначенные цели -это главные точки десантирования...
НАМ НАДО СРОЧНО закупать экскаваторы ковшевые, грейдеры, трактора бульдозеры ковшевые лопатные, трех- осных грузовики самосвалы.. бетономашалки, автономные бетонные заводы способныен в час выдавать 7-10 тонн готового бетона марки 600 и через 2 часа марки 800..для чего..для минно заградительных саперно минерных работ линий обороны копать рвы, окопы.для этого роторные траншейные машины имеются... противотанковые устанавливать обычные ежи обрезки рельса сваривают крестами по два креста.. эффективное средство против пехоты минные поля и проволока путанка в том числе с сигнализацией обычные сигнальные ракеты ******* ревунысирены... консерные банки пустые на проволоке... на сложных участках... но способных быть точкой над высотами строить уже бетонные основания ДОТЫ и ДЗОТЫ запастись бревнами песком мешками обычными- чтобы в них засыпать землю и укреплять окопы блиндажи брустверы.. это же основа любой учебки любого военного учреждения и военной кафедры любого вуза.... по правилам блиндажи должны иметь три слоя перекрытий внахлест крестом и между каждыми слоями--слой-щебенка-слой земля слой жорства и самом сверху полная маскировка с местностью... окопы также покрывают маскировочной сеткой и травой с жерствой и готовы к обороне... естественно нужны нам противопехотные мины, мины противотанковые, мины ловушки мины сигнальные против легкой бронетехники автотранспорты..на опасных направления рыть рвы и вольчи ямы куда танк провалился и все оперся дулом или сломав его и сидит капитально сверху 400 грамм С-4 что надо просить у США и танка нема...за8готовить керосин бензин и стеклотару фитиля зажигалки морские спички горят при ливне и под водой даже для заготовки КОКТЕЙЛЕЙ МОЛОТОВА САМОЕ проверенное средства уничтожения легко танков и бронетехники... танки как были слабым местом в моторном сзади башни отсеком так и остались...одена две бутылки смеси и все танк сгорает вместе с экипажем с детонацией боеприпасов за 10-20 минут... вот чем ОБЯЗАН ЗАНИМАТЬСЯ НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СТРАНЫ!!! и не пилякать дебильные видосики прок атания на лыжах принять ванную выпит чашку кофе про собачек Петю и про Дьякую....
А где гособоронзаказ? Так хоть вынуждена будет зелевласть покупать, потому что уже предложили и отказ будет конкретным палевом.
Чи ефективний Саксон на Донбасі?
https://**********.com.ua/2020/11/25/chy-efektyvnyj-sakson-na-donbasi/
Или передали в войска, прицепив на каждую машину радиомаяк?
Ну не убивать же «братьев»!
Так амери викрутили руки.
https://youtu.be/-gI3LD6GPWs
Даже для TOW, Штора может создать огромные проблемы. Достать ею танк можно только с тех сторон куда не светят прожекторы.
Не знаю, умеет ли это Штора, но Афганит (а у вертолётов - Президент С) должен засекать пуск ракеты по теплу выхлопа от её двигателей (благо у ПТУРов выхлоп идёт в стороны, а сама ракета летит по спирали. Автоматика должна хорошо засекать его спереди, хоть по контрасту, хоть по характерному движению)