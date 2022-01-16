В Днепре мужчина пытался перейти дорогу на зебре: водители не пропускали пешехода, а затем его сбил внедорожник. ВИДЕО

В городе Днепр по улице Титова вечером 15 января мужчина безуспешно пытался перейти дорогу на пешеходном переходе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Информатор".

В тот момент, когда мужчина стоял на зебре и ждал, когда один из водителей притормозит, чтобы продолжить движение по разметке, его сбил автомобилист на внедорожнике Mitsubishi.

После этого пешехода отбросило на несколько метров, и он упал на спину. Время аварии зафиксировала камера внешнего наблюдения.

По предварительной информации от источников в правоохранительных органах, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и левую часть таза. Все обстоятельства установит следователь.

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