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В Днепре мужчина пытался перейти дорогу на зебре: водители не пропускали пешехода, а затем его сбил внедорожник. ВИДЕО

В городе Днепр по улице Титова вечером 15 января мужчина безуспешно пытался перейти дорогу на пешеходном переходе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Информатор".

В тот момент, когда мужчина стоял на зебре и ждал, когда один из водителей притормозит, чтобы продолжить движение по разметке, его сбил автомобилист на внедорожнике Mitsubishi.

После этого пешехода отбросило на несколько метров, и он упал на спину. Время аварии зафиксировала камера внешнего наблюдения.

По предварительной информации от источников в правоохранительных органах, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и левую часть таза. Все обстоятельства установит следователь.

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Днепр (4426) ДТП (7677)


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Топ комментарии
+46
Це Україна і українці. Якщо навіть пускають через перехід,то коли ти йдеш по цьому переході,то дуже часто водії сигналять і показують,щоб ти бігом біг,бо вони спішать.Тут не буде як в Польщі ніколи.Саме тому ми там,де ми є,в глибокому заді.
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16.01.2022 16:08
+45
много мудачья за рулем!
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16.01.2022 16:07
+31
Депутат партии зеленского едет под наркотой и устраивает дтп с пострадавшими. Этого мудака отмазывает от ответственности вся вертикаль власти. О каком верховенстве права может быть речь с такой быдловластью!
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16.01.2022 16:32
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Страница 3 из 3
Ясно. Во Львове довелось побывать лишь раз. Прекрасный город) Незабываемо. И Днепр я люблю. Там бывала много-много раз. Очень плотное движение в Днепре. Тесновато. Пока выезжаешь из города на трассу, можно поседеть) Полтора часа молчу, чтобы мужа за рулем не отвлекать.
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16.01.2022 20:14 Ответить
Проста ситуація і нажаль розповсюджена. Всі водії не на догору дивляться, а на поведінку інших авто. Внаслідок чого, якщо перший не загальмував, інші їдуть. Так само як і коли на червоний перший рушає і стадо за ним. Відчувається ското-совкове минуле, коли не своїм розумом думають, а як стадо імбіцилів робить.
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16.01.2022 16:42 Ответить
Днепр принял эстафету у Харькува...
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16.01.2022 16:50 Ответить
Самое смешное, что яму на дороге он увидит и объедет, а вот пишвохода нит
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16.01.2022 16:54 Ответить
Умышленно сбил.
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16.01.2022 16:52 Ответить
Умышленно це коли Ти обдовбаний за кремом?
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16.01.2022 17:14 Ответить
Перехід на особистості. Спам.
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17.01.2022 03:49 Ответить
а ви питаєте, чому ми вважаємо схід бидлостаном
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16.01.2022 16:53 Ответить
З яких муїв Дніпро став східом?
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16.01.2022 16:57 Ответить
з ментальних
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16.01.2022 17:17 Ответить
а "захiд" починається за 140 км - у Кривому Розi, - так?
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16.01.2022 18:58 Ответить
Никакие Дороги Единства тут не помогут. Это диагноз.
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16.01.2022 17:22 Ответить
"вы" - это ты и твой глист?
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16.01.2022 17:42 Ответить
Судя по размеру джипа, хрен там что установят.
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16.01.2022 17:04 Ответить
Паскуда сбила человека специально, поскольку там переход. Смешно будет если его дети ноги поломают на курорте.
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16.01.2022 17:12 Ответить
ні.

Пішохід все-таки "ввів в оману" своїм "переривчастим рухом"..

на котрий його спровокували водії на "зустрічній",що не зупинялись..

от їх би судив.Не лише наїхавшого.

як за спровокування Дтп на "нерегульованому переході"
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16.01.2022 19:00 Ответить
Транспортное средство- источник повышенной опасности
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16.01.2022 20:55 Ответить
Папуа новая гвинея отдыхает.... и мы собрались в европу с таким быдлом? правильно делают что нас не берут.
Кто с Днепра, вам не стыдно??
Тот бедный пешеход по полушагу делал, не зная, как поступить.
И спереди несутся, и сзади...
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16.01.2022 17:12 Ответить
вы видео смотрели??? там светофора нет! это нерег. пеш. переход!
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16.01.2022 17:41 Ответить
Hихуя это нe Европа! Это хуже Африки!
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16.01.2022 17:14 Ответить
оштрафовать, всех проехавших мимо, сбившего - посадить года на три или лишить прав лет на пять... придурки, мля!
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16.01.2022 17:19 Ответить
где там светофор и красный??
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16.01.2022 17:42 Ответить
мы смотрим видео. На какой сек. видно, что он переходит на кр. свет?
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16.01.2022 19:40 Ответить
Может отвлекся. Иначе это сложно понять. Народ до крайности озлоблен.
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16.01.2022 17:28 Ответить
Один переходит дорогу на красный свет..другой на него наезжает...два дебила - это сила
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16.01.2022 17:29 Ответить
Где ты там увидел красный свет? Там даже светофора нету
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16.01.2022 17:39 Ответить
шо у него мажорной шавухой табло заплыло шо не бачит
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16.01.2022 17:49 Ответить
Когда начнут отбирать права за не отрегулированный свет фар и за езду по городу с дальним светом?
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16.01.2022 17:57 Ответить
31 числа шел с магазина -не регулируемый пешеходный переход , три полосы - крайняя правая остановилась , средняя то же выхожу на крайнюю правую и тут внедорожник еле увернулся если бы не увернулся то в лучшем случае встречал бы новый год в травматологии - реанимации в худшем в морге
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16.01.2022 18:08 Ответить
Будьте внимательны на дороге. Вас Водитель может не увидеть. Водитель будет виноват, но пешеходу тоже Нужно быть внимательным и осторожным. Дорога это повышенная опасность
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16.01.2022 22:03 Ответить
Ну да пешеходы виноваты. Живу в Британии последние 8 лет. За эти годы видела 3-4 аварии. В Киев приезжаю иногда на пару дней, и всегда за эти пару дней 5-6 аварий
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16.01.2022 22:26 Ответить
вон у нас тут сверху оригиналы пишут, что пешеход виноват, бо не был одет в свеоотраж. жилетку!! и это на полном серьезе!
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16.01.2022 22:40 Ответить
это твари которые точно так же давят людей упиваясь своей безнаказанностью
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18.01.2022 10:02 Ответить
когда он подъезжал то перед переходом две машины стояло - что он не увидел ? я сам за рулем больше 10 лет все понимаю но....
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17.01.2022 00:13 Ответить
Если три полосы дорога то с крайней левой как правило не видно пешехода и непонятно почему машины в правых полосох стоят - пропускают пешехода или что
Надо делать кнопки со светофором - пешеход подошел нажал и секунд через 10-20 загоритсся ему зеленый а машинам красный
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16.01.2022 22:14 Ответить
а ни чего что перед пешеходным переходом две машины остановилось ? и какая особо разница две полосы или три если я выходил а перед мной машина стояла я его толком увидел только когда на полосу перешел - а вообще этот переход у нас страшный там столько людей погибло а лет пять назад водителя сбившего ребенка на этом переходе чуть не повесили - менты отбили , так потом минимум рота ппсников цепью стояло что бы народ к нему не добрался
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17.01.2022 00:10 Ответить
)) если машина остановилась у пешеходного перехода это повод предположить наличие пешехода. Снизить скорость до необходимой чтобы в случае необходимости можно было остановиться спокойно, так чтобы сзади не вьехали. ну это вобщем-то вроде как известная истина но не все руководствуются этим правилом.
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17.01.2022 11:29 Ответить
Це піпєц просто. Зеля-чого не берете нас в нато, Європу...
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16.01.2022 18:14 Ответить
Во всем мире - ехать по зебре в момент, когда там находится пешеход - это как минимум лишение вод.прав и, в случае нанесения ему увечья, пожизненное лечение пострадавшего (естественно со стороны страховки нарушителя).
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16.01.2022 18:18 Ответить
а у нас еще пешехода сделают виноватым. Он уже писали сверху, что надо были идти в светоотраж. жилетке!!
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16.01.2022 18:36 Ответить
то ублюдки пишут ,которые точно так же себя ведут как эта падаль на джипе
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18.01.2022 10:03 Ответить
Виновата Водитель. Похоже что-то его отвлекло. Надо внимательно смотреть вперёд движения
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16.01.2022 22:05 Ответить
Світоофор все рішає. Машини на червоне стануть навіть серед поля.
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16.01.2022 18:21 Ответить
Надовби, які вилазять з під асфальту надійніше
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16.01.2022 19:39 Ответить
В днепре водители вообще оху..вшие. Повсеместно....
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16.01.2022 19:28 Ответить
В Харькове не лучше. Загорается красный светофор для водил, видят, что человек уже начинает идти по зебре, но всё ровно норовят проскочить или перед тобой, или позади. Каждый раз на переходе кручу головой на все 360°.
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16.01.2022 23:27 Ответить
Тільки пішоход поставив ногу на зебру - його повинні пропустити.
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16.01.2022 20:04 Ответить
Почнемо з того, що в нас немає нормальних мерів. Одні дебіли, які не знають, як зробити місто зручним.

В Європі такого переходу ніде немає - якщо більше ніж 1 полоса в одну сторону, то перехід регульований. А в нерегульованих острівець безпеки посередині і/або підвищення.
Але там думають про людей, а в нас як відмити побільше бабла поки тебе на наступних виборах не посунули.
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16.01.2022 20:09 Ответить
Філатов таке якщо таке і бачив, то не пойняв нашо то воно нужне.

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16.01.2022 20:11 Ответить
Аварію створила і перша машина, яка того пішохода об'їхала. ВИнуваті обидва.
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16.01.2022 20:35 Ответить
Водій, який об'їхав пішохода винен так само як той, що збив. Не можна міняти полоси на зебрі, тим більш, коли там пішохід.
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16.01.2022 20:35 Ответить
Согласен там и скорость не большая была
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16.01.2022 21:07 Ответить
якась фігня. люди в Україні не такі потєряні щоб так чинити. Може знайшовся б якись один вічнопоспішаючий дебіл чи два, але щоб десятки і в одному місці - це нереально. Імовірно там є світлофор і він горів авто зеленим , а пішоходу червоним просто на відео його невидно
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16.01.2022 21:07 Ответить
Нету там светофора...
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16.01.2022 21:55 Ответить
Если вижу днепровские Номера на машине в городе это сразу повышенная опасность. Киевская Область следущая по уровню. Хотя раньше это были донецкие Номера. Сейчас этого почти нет. А днепр все ещё «рулит.
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16.01.2022 22:10 Ответить
ЭТО РОССИЯНИ ВОДУ МУТЯТ !!!
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16.01.2022 21:34 Ответить
как минимум 6 машин не пропустило. Номера известны . Полиция будет их штрафовать?
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16.01.2022 23:50 Ответить
Их не только оштрафовать нужно, но и сделать знаменитыми, чтоб другим неповадно было.
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17.01.2022 10:38 Ответить
конечно. уже оштрафованы и наказаны. права отобраны. за раскрытие опасного преступления награды и звания получены, квартиры выданы
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18.01.2022 10:05 Ответить
Есть правила пешеходного перехода, обязанности пешехода.
Конкретно он обязан был убедиться в безопасности перехода, что на таком переходе практически не реальною И не стоять на полосе движения, а выйти на разделительную полосу.. К сожалению у нас пешеход, ступив на переход, чувствует себя Безсмертным Терминатором .
Это про то, на чем будут пытаться отмазать водителя. Ну и жилет, который в городе никто вообще не носит.

И про водителя...

Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

http://pdd.ua/ua/18/#2 http://pdd.ua/ua/18/#2 18.2.

На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

http://pdd.ua/ua/18/#3 18.3.

Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу.

http://pdd.ua/ua/18/#4 18.4.

Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Как не крути, водитель, сбившый пешехода нарушил правила однозначно. Просто не сориентировался, что предыдущий автомобиль кого то обьезжает, а затем не среагировал на пешехода.
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17.01.2022 00:48 Ответить
А в Днепре шо правила вообще не соблюдают? Ни одна с-ка не остановилась как положено.
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17.01.2022 02:11 Ответить
не, ну это манипуляция. во-первых, камера наблюдения работает в режиме ночного видения, от того кажется, что всё вокруг светло и всех видно. во-вторых, мокрый асфальт отбивает свет автомобиля. водитель был ослеплен встречным транспортом (отраженным от мокрого асфальта светом). в-третьих, пешеход весь в тёмном, и его нифига не видно посреди дороги (стал, хотя бы, на разделительную...).
короче, не все так однозначно, но виноват будет водила, бо сбил пешехода на переходе.
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17.01.2022 08:12 Ответить
Выше уже написали, но видимо вы плохо видите и Вам светит свет от мокрого асфальта, поэтому продублирую

http://pdd.ua/ua/18/#4 18.4.

Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
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17.01.2022 08:58 Ответить
У нас в обл центре ближе к западной все пропускают. Но тоже бывают инциденты ( но это просто ужас. Сам водитель и всегда пропускаю на переходах
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17.01.2022 09:16 Ответить
И ещё, как водитель скажу, на месте машины, которая объезжала, нужно было не спешить, постоять, прикрыть человека. Всякие бывают ситуации на дороге.
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17.01.2022 09:51 Ответить
Меня самого чуть не сбили на зебре пару дней назад. Я шел по зебре на свой зеленый, перекресток пустой. Вдруг выскакивает какойто убитый опель. В последний момент водитель тормозил с визгом. Машина остановилась от меня в 20 см. За рулем испуганный пацан , лет 18....

Я ему что то говорю, а ему совершенно пофигу....
в общем вывод: переходя дорогу даже по пустому перекрестку и по зебре-- расслабляться нельзя. Всегда может появится какой то дурачок (наркоман, "гонщик" и т.д.)
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17.01.2022 10:18 Ответить
Не думал, что в Днепре столько быдла на дорогах.
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17.01.2022 10:24 Ответить
Та ситуация в которой, тот кто сбил пешехода меньше виноват тех ,кто видел его и не притормозил. Мудак ,который в последний момент объехал пешехода спровоцировал наезд последующим автомобилем.
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17.01.2022 10:29 Ответить
"Усі обставини встановить слідчий" - это ярко!
Это в смысле: Ну рассказывайте, как вы решили повредить джип и кинулись ему под колеса ...?
Период расследования прямо пропорционален стоимости внедорожника.
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17.01.2022 10:50 Ответить
Воно і не дивно.
В Києві водії з номерами "АЕ" витворяють теж всілякі дурниці, а на трасі мчать як в попу вжалені.
Таке відчуття, що весь Даунецьк переїхав у Дніпро з Одесою та Харковом. Ті їздять не краще
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17.01.2022 12:44 Ответить
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