В Днепре мужчина пытался перейти дорогу на зебре: водители не пропускали пешехода, а затем его сбил внедорожник. ВИДЕО
В городе Днепр по улице Титова вечером 15 января мужчина безуспешно пытался перейти дорогу на пешеходном переходе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание "Информатор".
В тот момент, когда мужчина стоял на зебре и ждал, когда один из водителей притормозит, чтобы продолжить движение по разметке, его сбил автомобилист на внедорожнике Mitsubishi.
После этого пешехода отбросило на несколько метров, и он упал на спину. Время аварии зафиксировала камера внешнего наблюдения.
По предварительной информации от источников в правоохранительных органах, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и левую часть таза. Все обстоятельства установит следователь.
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Пішохід все-таки "ввів в оману" своїм "переривчастим рухом"..
на котрий його спровокували водії на "зустрічній",що не зупинялись..
от їх би судив.Не лише наїхавшого.
як за спровокування Дтп на "нерегульованому переході"
Кто с Днепра, вам не стыдно??
Тот бедный пешеход по полушагу делал, не зная, как поступить.
И спереди несутся, и сзади...
Надо делать кнопки со светофором - пешеход подошел нажал и секунд через 10-20 загоритсся ему зеленый а машинам красный
В Європі такого переходу ніде немає - якщо більше ніж 1 полоса в одну сторону, то перехід регульований. А в нерегульованих острівець безпеки посередині і/або підвищення.
Але там думають про людей, а в нас як відмити побільше бабла поки тебе на наступних виборах не посунули.
Конкретно он обязан был убедиться в безопасности перехода, что на таком переходе практически не реальною И не стоять на полосе движения, а выйти на разделительную полосу.. К сожалению у нас пешеход, ступив на переход, чувствует себя Безсмертным Терминатором .
Это про то, на чем будут пытаться отмазать водителя. Ну и жилет, который в городе никто вообще не носит.
И про водителя...
Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
http://pdd.ua/ua/18/#2 http://pdd.ua/ua/18/#2 18.2.
На регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
http://pdd.ua/ua/18/#3 18.3.
Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримувати безпечного інтервалу.
http://pdd.ua/ua/18/#4 18.4.
Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Как не крути, водитель, сбившый пешехода нарушил правила однозначно. Просто не сориентировался, что предыдущий автомобиль кого то обьезжает, а затем не среагировал на пешехода.
короче, не все так однозначно, но виноват будет водила, бо сбил пешехода на переходе.
http://pdd.ua/ua/18/#4 18.4.
Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити (відновити) рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Я ему что то говорю, а ему совершенно пофигу....
в общем вывод: переходя дорогу даже по пустому перекрестку и по зебре-- расслабляться нельзя. Всегда может появится какой то дурачок (наркоман, "гонщик" и т.д.)
Это в смысле: Ну рассказывайте, как вы решили повредить джип и кинулись ему под колеса ...?
Период расследования прямо пропорционален стоимости внедорожника.
В Києві водії з номерами "АЕ" витворяють теж всілякі дурниці, а на трасі мчать як в попу вжалені.
Таке відчуття, що весь Даунецьк переїхав у Дніпро з Одесою та Харковом. Ті їздять не краще