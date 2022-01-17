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"У меня забрали паспорт и проводят какую-то проверку", - Порошенко заявил, что пограничники не пускали его в Украину. ВИДЕО

Пограничники задерживали пропуск в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко заявил в аэропорту "Киев".

"У нас на сегодняшний день есть недопуск меня на территорию Украины. Друзья, вы делаете глупость. Можете мне объяснить причины? Вы не допускаете меня на территорию Украины. Я ведь не могу силой действовать", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент сообщил, что силовики пытались незаконно не допустить его на территорию Украины. "Так сильно они нас боятся. Они отдают незаконные указания словикам для того, чтобы оказывать давление на оппозицию, дискредитируя наше государство в условиях угрозы российского вторжения", – заявил Порошенко журналистам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "В Жулянах на митинге в поддержку Порошенко собралось 25 тысяч человек: выступают общественные деятели, политики и ветераны", - пресс-служба "ЕС". ФОТО

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

аэропорт (1509) Госпогранслужба (6463) Жуляны (83) Порошенко Петр (19606)


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Топ комментарии
+62
Пісюаніст і тут обісрався
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17.01.2022 09:52
+60
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17.01.2022 09:59
+55
Щось по сценарію Шифера пішло не так. Серіал накривається сцяним Бубочкиним підгузником.
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17.01.2022 09:53
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Ох рошен возбудився...
25 тис в Жулянах?
Ну і ідіоти..
Там 2-3 тис не влізе...
Кругом брехня..
Ті що пишуть, то даже там не були ні разу....
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17.01.2022 10:51 Ответить
Дебил....ты читать умеешь?
Там 25 тыс до Севастопольской площади не поместить..
А проплаченные пишут, что возле аэропорта жулян встречают "гетьмана сраного " 25 тыс..тьху ***
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17.01.2022 11:50 Ответить
петюня далек от простого народа! у него никогда не проверяли паспорт, как у всех туристов))) он не знал, что это так и происходит???

ну так он же ВИП! это в кои веки он поехал как все ездят и возмущается! тьфу!
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17.01.2022 11:16 Ответить
Ну да он же такая неузнаваемая личность,а может у него паспорт липовый.Паспорт забирают в случае каких то подозрений и сверки.

А что проверяли в данном случае?
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17.01.2022 14:09 Ответить
паспорт берут, сверяют личность, проштамповывают и возвращают... 2-5 минут. кто ему не отдавал?? просто они из любого устроят театр!
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17.01.2022 14:45 Ответить
Милиция реформирована . Это теперь эталон справедливости . Эти люди следуют строго букве Закона. Нарушений и подтасовок фактов ,не может быть априори. Так что нечего боятся Петру Алексеевичу.
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17.01.2022 11:17 Ответить
А кто ее реформировал, Рюкзаков, тот, что с Беней привел к власти клована?
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17.01.2022 11:22 Ответить
Действительно. Вы извините. Я перепутал, тогда в 2016 году у власти был не Петр Алексеевич. По моему был Кучма .
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17.01.2022 11:24 Ответить
"У мене забрали паспорт і проводять якусь перевірку" - як мене радує що ще якихось років 10 і це стане фантастикою бо забрати електронний паспорт фізично не можна.
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17.01.2022 12:06 Ответить
Сивочолий наш "гетьмане"!
Стоїте і кричете, що Вас не пускають. А до цього Ви Саакашвілі буквально викинули з України і потім не впускали його в Україну (а до цього Ви ж самі йому дали громадянство).
Так що не волайте, а збирайте те, що посіяли
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17.01.2022 12:44 Ответить
Наступного експрезидента, думаю, що не будуть випускати з України і попередять втечу
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17.01.2022 12:46 Ответить
"....Зеленський разом з Коломойським, як свідчать Pandora Papers, десятки мільйонів доларів, витягаючи з кишень платників податків, клали собі в кишеню"

Ща завадило позбавити Коломойського українського громанянства? Чи, може Петро не знав про наявність у Бені кількох паспортів?
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17.01.2022 13:09 Ответить
отольются этим зеленым кошкам мышкины слезы... до икоты...
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17.01.2022 13:43 Ответить
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17.01.2022 14:19 Ответить
Бачу, що у Порошенка нормальна підтримка в Україні.
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17.01.2022 18:37 Ответить
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