"У меня забрали паспорт и проводят какую-то проверку", - Порошенко заявил, что пограничники не пускали его в Украину. ВИДЕО

Пограничники задерживали пропуск в Украину пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко заявил в аэропорту "Киев".

"У нас на сегодняшний день есть недопуск меня на территорию Украины. Друзья, вы делаете глупость. Можете мне объяснить причины? Вы не допускаете меня на территорию Украины. Я ведь не могу силой действовать", – подчеркнул Порошенко.

Пятый Президент сообщил, что силовики пытались незаконно не допустить его на территорию Украины. "Так сильно они нас боятся. Они отдают незаконные указания словикам для того, чтобы оказывать давление на оппозицию, дискредитируя наше государство в условиях угрозы российского вторжения", – заявил Порошенко журналистам.

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Сегодня, 17 января, Петр Порошенко возвращается в Украину. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.