РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Видео
28 618 199

"Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности", – депутат Госдумы РФ Федоров. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров предложил ударить из ядерного оружия по территории США.

Как информирует Цензор.НЕТ, Федоров отметил, що ядерный удар – это один из вариантов демонстрации Соединенным Штатам решимости России и способ заставить американцев стать более уступчивыми во время переговоров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России намекают, что разместят ядерное оружие вблизи США, если не будет уступок по расширению НАТО, - NYT

Госдума (1261) Единая Россия (298) США (26827) ядерное оружие (1336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+56
Довбойоб.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:13
+46
Страна 3,14здоболов, президент -ху-ло, депутаты - ган-оны.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:13
+40
так давайте, жахните, в чем проблема то?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Грушеподібний тулуб, слина до підборіддя, рузьке вітязь..
показать весь комментарий
17.01.2022 11:36 Ответить
Вот тебе и обезьяна с гранатой.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:36 Ответить
Похоже что все там конченные ублюдки...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:37 Ответить
Полный придурок.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:37 Ответить
Ото,бл@дь, йдіть дивіться їм в очі, "патамуштанададагаваріватца". Воно ж неадекватне. Це "групенпутін", там усе таке. Ми по вас,амєрікоси , бімбу ******. Абзац.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:38 Ответить
Это больной на голову русский бандит, типичный Шариков с опилками в голове вместо мозгов.

Россия - это коррупционная и хамовато-ксенофбская клоака, в которой правит авторитарно-мафиозный режим, использующий понятие "патриотизм" в своих корыстных интересах.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
показать весь комментарий
17.01.2022 13:52 Ответить
Внебрачный сын жириновского.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:41 Ответить
жеппорожденный сын жириноского ...
показать весь комментарий
17.01.2022 13:37 Ответить
Надо не по Неваде, а по Беверли Хиллз!

И не ракетой, а коровьей лепёшкой!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:41 Ответить
Перед пуском ядерной ракеты, предупредить американцев, чтобы они не пустили в ответ. Мысли обезьяны в разброс
показать весь комментарий
17.01.2022 11:42 Ответить
Ну тут все понятно, логіка ідіотів. Це як, фуйло, ми зараз влупим ракетою по Москві, не лякайся.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:45 Ответить
Дебілізм касабів....зашкалює
показать весь комментарий
17.01.2022 11:42 Ответить
..по голове тебе ударить кувалдой, дебил...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:43 Ответить
Коцап думає що він безсмєрний чи що...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:43 Ответить
И это сенатор? Ну ладно у нас среди депутатов ВР есть неадекваты и тупые, но таких ядерных уродов и сумасшедших я не видел нигде!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:44 Ответить
А КНДР?
показать весь комментарий
17.01.2022 12:20 Ответить
Нет только в РФии!!! Про депутатов парламента КНДР я вообще никогда ничего не слышал. У них одно солнце - любимый руководитель КиМ Чен Ын.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:24 Ответить
То что вы не слышали, не отменяет того факта, что они существуют. И каждый месяц кузькиной матью грозят Гамериці.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:28 Ответить
Не передёргивайте не в храп играем. Я про тупых и неадекватных депутатах парламентов рашкии Украины говорил а не о корейских коммунистах (я о них ничего не знаю, мне они по барабану и далеко).
показать весь комментарий
17.01.2022 13:22 Ответить
Соглашусь. Просто севкорея - это финал окукливания шовинистического комми-гэбэшного режима.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20 Ответить
В Украине тоже есть сумасшедшие, но они у нас в лечебницах, а не в законодательном органе раисси.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:03 Ответить
та ну, а оте, що президентом себе називає, і депутатами слуги урода, чи опизижи
показать весь комментарий
17.01.2022 20:15 Ответить
та я ж про людей... А это ублюдки.
показать весь комментарий
17.01.2022 23:17 Ответить
хворі ублюдки і при владі
показать весь комментарий
18.01.2022 08:26 Ответить
Дебил, ты же знаешь, что в ответ тоже такая же прилетит. Что делать тогда будешь ?
показать весь комментарий
17.01.2022 11:44 Ответить
а вот это чмо в жизни
показать весь комментарий
17.01.2022 11:45 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 11:48 Ответить
а это его секта НОД
показать весь комментарий
17.01.2022 11:49 Ответить
Ух ты, млять как его ракетой насквозь.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:11 Ответить
У него очень гадко через свитер свисают дряблые сиськи. Мерзкое зрелище. Шоб ты подох, гнида мокшанская.
показать весь комментарий
17.01.2022 11:46 Ответить
заголовок не о том, а реально набутыльник подумал - а че будет если конфискуют "дачу" вна ненавистной Флориде.
какие же эти твари жалкие то....
и да - кто взрастил совок:??
и кто запрещал нам отделяться от совка?
так шо "кумир" оно так себе. - Узбекистану вроде - Обама дала 400 Хамви, а нам - ну на 15, ну нате пару госпиталей, ну на как там - на тебе неб*же шо мне негоже
показать весь комментарий
17.01.2022 11:47 Ответить
ОНО ещё после праздников не отошло
показать весь комментарий
17.01.2022 11:50 Ответить
ОНО не пришло в себя после роддома,кагда аккушерка его уронила.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:12 Ответить
лаврошадь, это камень в твой огород! Свинособаки и так с лишней хромосомой, а ты старый маразматик, им кокс постоянно доставляешь! Маразм - маразмом.., но не до такой же степени!
показать весь комментарий
17.01.2022 11:50 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 11:56 Ответить
Ой, дурник...
А потім будє дуже здивований коли його десь у аєропорті Домінікани арештують та видадуть по запиту США, а далі вже американська Феміда влупить йому років 20 за зазіхааня на територіальну цілістність та розжигання ворожнечі...
показать весь комментарий
17.01.2022 11:58 Ответить
Жирный утырок с сиськами(*****) несёт отборный бред. И таких на раше не мало)))
показать весь комментарий
17.01.2022 11:58 Ответить
Поясніть мені логіку цього семимісячного. Пропонує запустити по штату Невада ракету з ядерною головною частиною, щоб її вибухом продемонструвати рішучість Московії, але попередньо попередити американців, щоб ті не вдарили у відповідь.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:00 Ответить
Идиот, природа и экология не делится на штаты! Одна планета.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:01 Ответить
Прекрасно, пусть выберет местность где побольше сынков и дочерей его хозяев.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:05 Ответить
Надеюсь американцы понимают, что рашисты специально несут всякую чушь и строят из себя психов.... точнее "обязьяну с гранатой"... Типа "держите меня четверо, я за себя не отвечаю"....
показать весь комментарий
17.01.2022 12:05 Ответить
это надо показывать по телеку в сша...брекинг ньюз...
показать весь комментарий
17.01.2022 12:06 Ответить
"Депутат госдумы" - это уже название какого-то 3/14здец-3/14здец конченого психического и вообще никогда не излечимого заболевания...
показать весь комментарий
17.01.2022 12:06 Ответить
Еще одно доказательство того, что кацапы тупые. Этот поц думает что после удара по Неваде,кто-то продолжит переговоры. Баран,вокруг кацапии дежурят подлодки с ракетами.Ответка прилетит сразу.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:10 Ответить
Нємцов був не зовсім правий.В параші "***@утий" не тільки "пыня".Там ***@уті" майже всі. "Майже"(якийсь невеличкий відсоток)- використовую виключно враховуючи кількість населення.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:21 Ответить
Федоров! Ты дебил и свинособака! Иди в задок!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:22 Ответить
И посадить в ту ракету этого федорова, жириновского ,скабздееву с супругом и самое ху"ло !!
показать весь комментарий
17.01.2022 12:24 Ответить
Мляя, які уйобища на московії в депутатах, українським членограям ще далеко до свинопсячих кулєг
показать весь комментарий
17.01.2022 12:24 Ответить
"После НАС - т и ш и н а ."

https://www.yuzhnoye.com/company/history/rkr_14.html

Цели для ракет -
американские станции РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, база атомных подводных лодок Китсап вблизи Сиэтла. 500 км траектории.
В хранилищах "Портала" 4 ракеты 8 к 65 , Р-14, которые хранились и обслуживались в ней до 1969 г.
Боевая стартовая позиция баллистических ракет средней дальности Р-14 наземного базирования "Чусовая-Н"
83-го ракетного полка 45-й ракетной дивизии
9-го отдельного ракетного корпуса РВСН в городке №2
п.
Анадырь-1 (Гудым). Реальный живой наземный старт.
Боты . Изучайте историю войск РВСН.
*****
показать весь комментарий
17.01.2022 12:27 Ответить
Ой дурааак.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:36 Ответить
Ужимки обезьяны с ядерной гранатой закончатся тем, что обезьяну усыпят, а гранату отберут.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:51 Ответить
Рюське г.вно буде лише на півдороги до Америки,а від гі..остану вже залишиться ядрьоний попіл.
показать весь комментарий
17.01.2022 12:58 Ответить
Российские слуги народа, не отличаются от наших, интеллект на одном, пещерном уровне.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:00 Ответить
когда то давно был известный американский фильм с Джеком Николсоном в главной роли, назывался он "Полет над гнездом кукушки". Николсону даже дали Оскар. Описывается история нескольких пациентов больницы для душевнобольных, которая называлась "Кукушка". И кадры фильма действительно увековечили "Кукушку" с высоты птичьего полета. А теперь, смотри ты, В госдуре (так ласково называют рассияне госдуму) появились настоящие пациенты, которым крайне нужна качественная, экстренная психиатрическая помощь, а то действительно полетает на ракете над Гнездом Кукушки. Его призывы полетать совпадение, не думаю.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:02 Ответить
Самый е*@нутый депутат России. История Евгения Фёдорова.

https://www.youtube.com/watch?v=GXZ7pdkKipU
показать весь комментарий
17.01.2022 13:03 Ответить
Шариков таки успел расплодиться
показать весь комментарий
17.01.2022 13:03 Ответить
В паралельній реальності, де живуть представники цих людиноподбних створінь, ФСЬО ПА-ДРУГОМУ. Закони логіки, фізики......психології.Тому не можна від них вимагати неможливого, щось нам про себе пояснити. Тільки повна ізоляція їх від світу спасе цей самий світ. Стіна, колючка, підтримання мінімально необхідного чи(та) можливого рівня подібності до ЛЮДИНИ,нехай і НЕ ДУЖЕ РОЗУМНОЇ, ось той максимум спілкування з абізянами, яких, чомусь, називають руськими. А в такій ізоляції від ЦИВІЛІЗАЦІЇ вони досить швидко знайдуть СВОЮ РІДНУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНУ СХОДИНКУ РОЗВИТКУ. Будуть, так би мовити природніми і самодостатніми мавпочками. Та й по тому.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:04 Ответить
Бедный Воронеж...
показать весь комментарий
17.01.2022 13:06 Ответить
по рівню життя полігон у Неваді вище стоїть ніж Воронеж. Так що обмін рівноцінний.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:24 Ответить
Как бы так жахнуть,но что бы они в ответ не прислали
показать весь комментарий
17.01.2022 13:23 Ответить
Справжній кацап. А якщо США, задля профілактики, шмальнуть по **********, то одразу почне волати: "За що?! Ми ж такі миролюби!".
показать весь комментарий
17.01.2022 13:25 Ответить
******** нет покоя !
показать весь комментарий
17.01.2022 13:27 Ответить
Легко таке ляпати язиком, коли знаєш, що твої слова серйозно не сприймуть. В США про цей вис..р ніхто, мабуть, і не дізнається.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:32 Ответить
сценарий игры МЕТРО 2033 фсьо ближе к реальности
показать весь комментарий
17.01.2022 13:33 Ответить
Позвольте спросить, а это пропагандон или пропагандонша? Грудь второго размера, минимум. Наверное кормящая пропагандонша.... Вот думаю, а как разозлится Майкрософт и всю Виндовз положит в рашке , что они, деревянные счеты с военных складов расконсервировать будут? А если Эпл отключит ПО на всех смартфонах и прочих гаджетах, не задумывался никто, не?
показать весь комментарий
17.01.2022 13:38 Ответить
Запливщий жиром мізок використовує спроби показати, що він ще живий.
показать весь комментарий
17.01.2022 13:52 Ответить
Е. Фёдоров. США и ГосДеп ограбили пенсионеров Москвы. https://www.youtube.com/watch?v=hzoH_YkZ5dU
https://www.youtube.com/watch?v=hzoH_YkZ5dU
показать весь комментарий
17.01.2022 13:53 Ответить
Ну разнервничалась женщина, кормящие, они такие.... Гормоны там всякие гармонят, хочется кого- жахнуть сразу..
показать весь комментарий
17.01.2022 13:57 Ответить
Это будет второй удар.... Первый - это от которого Евгений Фёдоров оказался *****утым на всю голову.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:08 Ответить
Краска до Невада долетить, чи вони в Неваді будуть запускати ядерну бомбу. Мабуть знову товар привезли, що один Україну забирає бомбити другий США це називається сказочниє долбайоби
показать весь комментарий
17.01.2022 14:12 Ответить
"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека- он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями,а со словами." Академик И.Павлов. "О русском уме". 1932 г.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:15 Ответить
Нехай ліфчик підтягне, бо цицьки цього "вітязя" вже до столу дістають. Типовий ************.
показать весь комментарий
17.01.2022 14:17 Ответить
Федоров убогенький,жеваный какой-то,с обвисшей грудкой...
показать весь комментарий
17.01.2022 14:18 Ответить
Если учитывать состояние ракет носителей и ядерных зарядов 30лет+, то рвануть может в момент пуска
показать весь комментарий
17.01.2022 14:23 Ответить
Саме смішне, що у разі гіпотетичного обміну ударами між РФ та США. США скоріш за все отямляться, а ось РФ вже ніколи.

Бо по-перше, в РФ всі живуть компактно у великих гулаго-подібних містах, що дуже зручно для нанесення ударів а в США всі максимально роззосереджені.
По-друге клімат грає теж на руку США - банально не замерзнути та щось виростити там простіше ніж у ядерній тундрі РФ.
По-третє населення США більш мобільне і озброєне - отже у випадку катаклізмів буде готове краще
По-четверте - у США Китай через океан, а у РФ - через річку яку можна перейти пішки, який просто зайде і займе все що залишиться від колишньої імперії Зла десь так по уральські гори.

І перебуваючи в такому вразливому стані ще комусь погрожувати? - Це треба взагалі не мати мізків, що раз за разом нам мордвини і демонструють
😁
показать весь комментарий
17.01.2022 14:27 Ответить
Депутат російської Держдуми від "Єдиної Росії" Євгеній Федоров запропонував вдарити з ядерної зброї по території США. Джерело:
показать весь комментарий
17.01.2022 15:22 Ответить
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников, коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага, сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству, но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные ресурсы"…

З.Бжезинский: "Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:37 Ответить
расийские ракеты такие "точные", что долетят только до космодром плесецк... но так как кацапоиды захотят подравнять мир, они, наверняка для надежности запустят и вторую ракету по Неваде... а та, как само собой разумеющееся, шаркнет по космодрому восточный...
показать весь комментарий
17.01.2022 15:39 Ответить
хэйло призвал под свои знамена всех бравых боевых гомосеков, которых бабы на его раисе нарожали
показать весь комментарий
17.01.2022 15:49 Ответить
А за Неваду тварь скоро ответит в суде Гааги. Это вам не конституцию Украины на площади сжигать.
показать весь комментарий
17.01.2022 15:57 Ответить
А ответочку по ********* получить? Не
показать весь комментарий
17.01.2022 16:20 Ответить
Росія створювала широкий пояс конфліктов уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн.
Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало.
показать весь комментарий
17.01.2022 16:52 Ответить
"А шо ? Шо Америка ? Долбануть ночью !
А, у них - ночь , когда у нас день ? А у нас ночь, когда у них...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть !..."
показать весь комментарий
17.01.2022 18:48 Ответить
Федоров, подгузник и лифчик одень, а то сиськи обвисли до пупка, и аж потом воюй с США!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:05 Ответить
Х@ем по лбу себя ударь... Воистину кацапия - страна сказочных долбо@бов...
показать весь комментарий
17.01.2022 20:25 Ответить
ну,удачи...
показать весь комментарий
17.01.2022 20:39 Ответить

показать весь комментарий
17.01.2022 20:39 Ответить
Росияне запускают ядерную ракету по Неваде, но так как Невада далеко, попали только по своему Задрыпенску.
показать весь комментарий
18.01.2022 00:15 Ответить
А вот интересно, этот пельмень с третьи размером сисек , готов рвануть с гранатой в руке в атаку - за родину, за сталина?
показать весь комментарий
17.01.2022 22:10 Ответить
и что скажут США??
показать весь комментарий
17.01.2022 23:58 Ответить
и это будет их последняя "решимость"
показать весь комментарий
18.01.2022 00:00 Ответить
какое яо, пошел бы хоть сиськи подкачал
показать весь комментарий
18.01.2022 00:03 Ответить
Кілька залпів ракетами Трайдент-2 з АПЛ по мацквабаду поверне його до первісного стану і випарує усіх ублюдочних кацапів як це мерзенне створіння що марить вибухом в Неваді.
показать весь комментарий
18.01.2022 00:27 Ответить
ДУРАЧЬЁ РОССИЙСКОЕ )))
показать весь комментарий
18.01.2022 01:13 Ответить
НО Я БЫ НА МЕСТЕ АМЕРИКИ УЖЕ ЧАСТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ТАЙНО ПЕРЕКИНУЛ В УКРАИНУ !)
показать весь комментарий
18.01.2022 01:14 Ответить
1. в штаті невада ніхто не живе, бо там суцільні скали і каміння.
2. в штаті невада сама сша в минулому взірвали стільки ядерних бомб, що москалям і не снилось.
3. в лас вегасі (штат невада) є навіть національний ядерний музей.
4. москалі знову обісрались.
показать весь комментарий
18.01.2022 04:01 Ответить
Воронеж напрягся...
показать весь комментарий
18.01.2022 08:20 Ответить
Ну и правильно. И пусть жахнут.Тем более он потом говорил , что не ядерной ракетой, а болванкой... пострадавших не будет.А вот США обделаются , перестанут финансировать майданы и вторжения по всему миру. Ну и как минимум вот эти крики про вторжение на Украину , умолкнут.И у Зеленского появится шанс перехватить власть и начать , что то делать.
показать весь комментарий
11.02.2022 12:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 