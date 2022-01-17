"Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности", – депутат Госдумы РФ Федоров. ВИДЕО
Депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров предложил ударить из ядерного оружия по территории США.
Как информирует Цензор.НЕТ, Федоров отметил, що ядерный удар – это один из вариантов демонстрации Соединенным Штатам решимости России и способ заставить американцев стать более уступчивыми во время переговоров.
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+56 жерар
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+46 Игорь Гоптарев #419902
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Россия - это коррупционная и хамовато-ксенофбская клоака, в которой правит авторитарно-мафиозный режим, использующий понятие "патриотизм" в своих корыстных интересах.
Нынешние кремлёвские обалдуи уже вовсю гарцевали бы в эсэсовской форме, ментально они уже давно готовы к этому, если не опасались бы отрицательной реакции всего мирового сообщества. Полностью подконтрольный им зомбоящик уже открыто смердит хамовато-ксенофобской вонью, многими чертами напоминая реинкарнировавшуюся гебельсовщину, постоянно вопя о "необходимости решить украинский вопрос", как в своё время гитлеровские головорезы были поглощены людоедской идеей "решить еврейский вопрос".
Ботоксный фюрер Путлер жалобно причитает, перепуганный "угрозой" миролюбивых высокоцивилизованных стран Европы как Литва, Эстония, Дания и т. п., но в этой лицемерной истерике он не хочет признаться даже себе и своим холуям, что это не "расширение НАТО на восток", а бегство восточноевропейских стран на запад в поисках защиты от угрозы восточного соседа - отмороженного, хамоватого хулигана со съехавшей крышей. Так что можно констатировать, что у русских ксенофобия застилает остатки какого-либо человеческого разума. А когда эта клоака распространяет свою смердящую, хамовато-ксенофобскую пропаганду, пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую систему управления страной, хочется сказать: чумазая Россия, куда ты лезешь, займись своим проблемами, которых у тебя выше крыши
И не ракетой, а коровьей лепёшкой!
какие же эти твари жалкие то....
и да - кто взрастил совок:??
и кто запрещал нам отделяться от совка?
так шо "кумир" оно так себе. - Узбекистану вроде - Обама дала 400 Хамви, а нам - ну на 15, ну нате пару госпиталей, ну на как там - на тебе неб*же шо мне негоже
А потім будє дуже здивований коли його десь у аєропорті Домінікани арештують та видадуть по запиту США, а далі вже американська Феміда влупить йому років 20 за зазіхааня на територіальну цілістність та розжигання ворожнечі...
https://www.yuzhnoye.com/company/history/rkr_14.html
Цели для ракет -
американские станции РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, база атомных подводных лодок Китсап вблизи Сиэтла. 500 км траектории.
В хранилищах "Портала" 4 ракеты 8 к 65 , Р-14, которые хранились и обслуживались в ней до 1969 г.
Боевая стартовая позиция баллистических ракет средней дальности Р-14 наземного базирования "Чусовая-Н"
83-го ракетного полка 45-й ракетной дивизии
9-го отдельного ракетного корпуса РВСН в городке №2
п.
Анадырь-1 (Гудым). Реальный живой наземный старт.
Боты . Изучайте историю войск РВСН.
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https://www.youtube.com/watch?v=GXZ7pdkKipU
https://www.youtube.com/watch?v=hzoH_YkZ5dU
Бо по-перше, в РФ всі живуть компактно у великих гулаго-подібних містах, що дуже зручно для нанесення ударів а в США всі максимально роззосереджені.
По-друге клімат грає теж на руку США - банально не замерзнути та щось виростити там простіше ніж у ядерній тундрі РФ.
По-третє населення США більш мобільне і озброєне - отже у випадку катаклізмів буде готове краще
По-четверте - у США Китай через океан, а у РФ - через річку яку можна перейти пішки, який просто зайде і займе все що залишиться від колишньої імперії Зла десь так по уральські гори.
І перебуваючи в такому вразливому стані ще комусь погрожувати? - Це треба взагалі не мати мізків, що раз за разом нам мордвини і демонструють
😁
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага, сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству, но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные ресурсы"…
З.Бжезинский: "Чиновники России держат в США 500 млрд. долларов собственных средств!"… Эти средства работают на американскую экономику.
Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити до НАТО, йому достатньо подивитися у дзеркало.
А, у них - ночь , когда у нас день ? А у нас ночь, когда у них...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть !..."
2. в штаті невада сама сша в минулому взірвали стільки ядерних бомб, що москалям і не снилось.
3. в лас вегасі (штат невада) є навіть національний ядерний музей.
4. москалі знову обісрались.