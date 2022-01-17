"Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности", – депутат Госдумы РФ Федоров. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров предложил ударить из ядерного оружия по территории США.

Как информирует Цензор.НЕТ, Федоров отметил, що ядерный удар – это один из вариантов демонстрации Соединенным Штатам решимости России и способ заставить американцев стать более уступчивыми во время переговоров.

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