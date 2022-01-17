"Без России и армии РФ на Донбассе ничего бы не было. Жителям Донецка в 2014 году было пофиг на все это", – российский националист Демушкин. ВИДЕО

Российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин заявил, что в 2014 году большинству жителей Донецка и Луганска было "пофиг" на "русский мир" и идею присоединения к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью Демушкина российским пропагандистам.

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"Я знаком со многими действующими лицами, которые еще до всех этих столкновений поднимали митинги - с Губаревым и другими. Реакция была такова - жителям Донецка было вообще пофиг. Без помощи России, без ПВК, без добровольцев, без военных армии РФ ничего и отбить не можно было. Да и отбивать было нечем. Понятно, что артиллерию, ГРАДы не в военторге местном купили. И системы ПВО там появились не потому что их кто-то из подвалов вытащил в Донецке или Луганске.Это серьезные системы, к которым еще нужно специалистов найти. Конечно, никакая народная милиция Луганска и Донецка украинскую армию сдерживать не могла и, тем более, не могла побеждать несколько лет подряд в артиллерийских дуэлях", - говорит Демушкин.