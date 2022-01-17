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"Без России и армии РФ на Донбассе ничего бы не было. Жителям Донецка в 2014 году было пофиг на все это", – российский националист Демушкин. ВИДЕО

Российский ультраправый политик Дмитрий Демушкин заявил, что в 2014 году большинству жителей Донецка и Луганска было "пофиг" на "русский мир" и идею присоединения к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью Демушкина российским пропагандистам.

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"Я знаком со многими действующими лицами, которые еще до всех этих столкновений поднимали митинги - с Губаревым и другими. Реакция была такова - жителям Донецка было вообще пофиг. Без помощи России, без ПВК, без добровольцев, без военных армии РФ ничего и отбить не можно было. Да и отбивать было нечем. Понятно, что артиллерию, ГРАДы не в военторге местном купили. И системы ПВО там появились не потому что их кто-то из подвалов вытащил в Донецке или Луганске.Это серьезные системы, к которым еще нужно специалистов найти. Конечно, никакая народная милиция Луганска и Донецка украинскую армию сдерживать не могла и, тем более, не могла побеждать несколько лет подряд в артиллерийских дуэлях", - говорит Демушкин.

Автор: 

оккупация (10166) россия (95652) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+10
Так, згоден. З відео чутно, що саме Дьомушкін цього не підтримує. Тоді не явка з повинною, а важливі свідчення. Все одно плюсую.
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17.01.2022 12:24
+9
Это явка с повинной. Плюсую.
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17.01.2022 12:12
+4
Та цей Дьомушкін завжди був проти Крмнаша та лугандона, за що і відсидів. Він за слов'янське братство без татар, чеченців та інших меншинств, тобто готовий на втрату москалями копалин на окупованих землях Сибіру.
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17.01.2022 12:16
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Это явка с повинной. Плюсую.
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17.01.2022 12:12 Ответить
Та цей Дьомушкін завжди був проти Крмнаша та лугандона, за що і відсидів. Він за слов'янське братство без татар, чеченців та інших меншинств, тобто готовий на втрату москалями копалин на окупованих землях Сибіру.
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17.01.2022 12:16 Ответить
Так, згоден. З відео чутно, що саме Дьомушкін цього не підтримує. Тоді не явка з повинною, а важливі свідчення. Все одно плюсую.
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17.01.2022 12:24 Ответить
Демушкин в дурацком положении. Он с самого начала конфликта последовательно защищает Украину и рвется в объятия. Но украинцы в ужасе отбиваются от него обеими ногами.
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17.01.2022 12:31 Ответить
А навіщо він українцям? Нехай будує свою "Російську Республіку" для людей слов'янської зовнішності на Росії.
Так, він послідовно виступав та виступає проти агресії РФ в Україні. За це йому подяка, але не більше.
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17.01.2022 12:58 Ответить
Ну это и так известно. Народам доунбасса ( они же трактористы и шахтеры из военторга) хватило бузы на два, три дня и то если в ларьках были бы пиво и водка. И дальше обс--ных углов в ближайших подъездах дело бы не дошло.
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17.01.2022 12:48 Ответить
100%. В 2004 на майдане так и было в Киеве. Если им с утра не наливали, то за яныка волать отказывались. Наоборот кричали, шо беспредел, бо денег не дают
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17.01.2022 13:10 Ответить
Прапор то ДНРи
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17.01.2022 12:56 Ответить
У нас об этом только Шуфрич с Рабиновичем не знают , а на мацковии ...... Лукавят они,все и всё знают ,но так удобней !
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17.01.2022 12:59 Ответить
Навальный на минималках.
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17.01.2022 13:04 Ответить
Кацап розкрив ще один секрет Полішинеля...
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17.01.2022 14:35 Ответить
українську армію стримувати не могла і тим більше не могла перемагати кілька років поспіль в артилерійських дуелях" Джерело:
Лошара кауапський - ЗСУ завжди перемагали в артилерійських дуелях з кацапами, тому вони зайвий раз і не стріляли по позиціях ЗСУ
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17.01.2022 15:26 Ответить
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17.01.2022 15:28 Ответить
но для этого нужно было еще, чтобы СБУ с его ссыкливым рукоблуднымводством работало, а не сидело ссыкливо в кабинетах...
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17.01.2022 15:41 Ответить
Україна ніколи не планувала жодних наступальних дій на Сході України.
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17.01.2022 18:14 Ответить
Донеччина де я живу завжди була українською
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24.02.2022 13:57 Ответить
 
 