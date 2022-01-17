В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО

Работа над упрощением порядка постановки женщин на военный учет продолжается. О предстоящих изменениях в этом процессе будет уведомлено дополнительно.

Об этом на своей странице у фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).

В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала она.

Также Маляр отметила, что штрафов в течение 2022 года не будет: "Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений".

Также, по ее словам, прорабатывается вопрос об упрощении всех процедур постановки на учет - как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически можно перевести в онлайн.

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Напомним, 17 декабря вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет. Всего в список входят более 100 профессий.

Как пояснили в Минобороны, представительницы внесенных в обновленный список профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение 2022 года.

Также отметим, что петиция об отмене военного учета для женщин в считанные дни набрала необходимые 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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