В Минобороны анонсировали изменения по военному учету женщин: "Прямо сейчас идти в центры комплектования не надо". ВИДЕО
Работа над упрощением порядка постановки женщин на военный учет продолжается. О предстоящих изменениях в этом процессе будет уведомлено дополнительно.
Об этом на своей странице у фейсбуке сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы).
В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - написала она.
Также Маляр отметила, что штрафов в течение 2022 года не будет: "Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений".
Также, по ее словам, прорабатывается вопрос об упрощении всех процедур постановки на учет - как мужчин, так и женщин. В том числе и "цифровизация" тех процессов, которые технически можно перевести в онлайн.
Напомним, 17 декабря вступил в силу принятый в октябре приказ Минобороны с расширенным списком профессий женщин, обязанных стать на военный учет. Всего в список входят более 100 профессий.
Как пояснили в Минобороны, представительницы внесенных в обновленный список профессий в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет в течение 2022 года.
Также отметим, что петиция об отмене военного учета для женщин в считанные дни набрала необходимые 25 тыс. голосов. Ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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Моя жена пойдет без проблем.
И тут нае....ли.
- НОрмальні люди спочатку думають а потім роблять а "ЗЕбіли" спочатку роблять а потім виправдовуються - бо думать нічим!
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Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.
Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!
Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.
І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.
Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.
Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
Так что закрой пасть уклонись херов и иди ишака инструмент почисть.
Потому у нас и клоуны президенты!
Кстати комбриг такой фигнёй не занимается. Для этого есть другие люди
Это же 80% страны!
Они хотят получить сильную армию или тупо не знают, что делают?
В сегодняшних реалиях армия более 1 миллиона - это колоссальная сила, которая способна решить любую задачу.
Нахрена вам ставить на учёт предпенсионеров, которые со своими болячками и ослабленными организмами не способны выполнять боевые задачи?
Может еще и в футбольные команды будут набирать игроков по 59 лет?
Что будет с футбольной командой, в которой будет 59 летний игрок? Команда проиграет.
А что будет с подразделением, в котором будут предпенсы? Это подразделение погибнет всё!
Или вы будете создавать батальоны по возрасту? Ну и куда вы потом пошлёте такой батальон? На убой?
Не нужно изобретать велосипед. Например, в США есть два вида резерва. До 25 лет основной - призыву подлежат все. Уклонение от призыва - штрав 250 тысяч баксов.
Второй вид точно не помню, но где то до 45 лет. Генералы могут дольше служить.
Основной резерв до 25 лет есть в,электронном виде. Как только молодой человек перешагнет этот рубеж - его не призовут и в Ирак не отправят. Призовут только в случае нападения на США.
После 45 или 50 даже в случае войны не призывают в штатах - кому то еще надо работать и за детьми смотреть.
Это если по уму, а не как в стране дураков...
Страна ,граждане которой не хотят ее защищать, не имеет право на существование
Пусть 50+ набирают в добробаты как исключения и по собсвенному желанию. Но регулярные войска для выполнения задач должны формироваться сильными и выносливыми бойцами. А это априори молодые. Добавь к ним старика и будет ложка дегтя в бочке мёда
Давайте от обратного. Вы служили? Где и кем?
Я думаю что только четвертая часть армии находится на передке. А остальные, части обеспечения, без которых передок и двух недель не продержится
Создаётся впечатление что у нас одни уклонисты ( почти). Странно читать от этих же людей ,как Украина парашу расхерячит.
При прорыве обороны эти так называемые части обеспечения становятся новым рубежом обороны.
До того момента пока не подойдут резервы. Воевать должны все.
А если в тылу будут пенсы, то их тупо уничтожат. У них не будет сил не то что держать оборону, а даже на отступление
В 2014 году Вам ничто не мешало влиться в ряды "Азова" или "Донбасса"
Женщины уже создали километровые очереди в военкоматы! Ночами пишутся.
Желание тупейшей, приметивнейшей отмазкой оправдать свою никчемность- характерная черта дрыщей и предателей.