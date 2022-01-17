Ночью на Прикарпатье 20-летний мужчина подорвал BMW: злоумышленнику ампутировали часть руки. ВИДЕО

В ночь на 17 января в жилом дворе Криховцов на окраине Ивано-Франковска произошел взрыв – его инициатор получил тяжелую травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Галка".

Взрыв на улице Крайней произошел около двух ночи – местные жители зафиксировали, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало в машине BMW X5. До утра на месте происшествия работали правоохранители, осматривавшие машину и проводившие следственные действия.

Предварительно стало известно, что взрыватель машины приехал во двор на такси и пытался повредить BMW. От взрыва авто получил травму руки, самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии обратился за помощью к медикам. Из-за серьезности повреждений те ампутировали часть конечности. Возраст травмированного мужчины – около 20 лет.

В полиции Прикарпатья редакции подтвердили факт инцидента, детали происшествия сообщат позже.

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