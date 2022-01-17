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Ночью на Прикарпатье 20-летний мужчина подорвал BMW: злоумышленнику ампутировали часть руки. ВИДЕО

В ночь на 17 января в жилом дворе Криховцов на окраине Ивано-Франковска произошел взрыв – его инициатор получил тяжелую травму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Галка".

Взрыв на улице Крайней произошел около двух ночи – местные жители зафиксировали, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало в машине BMW X5. До утра на месте происшествия работали правоохранители, осматривавшие машину и проводившие следственные действия.

Предварительно стало известно, что взрыватель машины приехал во двор на такси и пытался повредить BMW. От взрыва авто получил травму руки, самостоятельно покинул место происшествия и впоследствии обратился за помощью к медикам. Из-за серьезности повреждений те ампутировали часть конечности. Возраст травмированного мужчины – около 20 лет.

В полиции Прикарпатья редакции подтвердили факт инцидента, детали происшествия сообщат позже.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух автомобіля в Дніпрі: загинули начальниця відділу ДСНС Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак. ЗМІ повідомляють про закладену вибухівку. ВІДЕО+ФОТО

авто (4212) взрыв (6769) минирование (1446) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+12
и сгореть нафиг ))
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17.01.2022 13:33
+12
Ну если человек дурак ,то он и по уши в воде под дождём проливным сгореть может ...
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17.01.2022 13:38
+8
Виходить ,що сапер має шанс помилитися більше ,ніж один раз .
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17.01.2022 13:29
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Виходить ,що сапер має шанс помилитися більше ,ніж один раз .
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17.01.2022 13:29 Ответить
Сапер помиляється тільки двічі.Перший раз коли жениться а потім коли підривається.
А в даній ситуавції дебіл на дебілі.Перший котрий замовив а другий який виконув,
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17.01.2022 13:40 Ответить
"В ніч на 17 січня в житловому дворі Крихівців, що на околиці Івано-Франківська, стався вибух - його ініціатор отримав важку травму." а може то бетмен , приїжджав розміновувати але не вистачило досвіду.
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17.01.2022 13:30 Ответить
Ну и кретин ,руки нема ,теперь ещё и закроют как террориста а ведь мог просто взять бутылочку бензинчика ....
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17.01.2022 13:31 Ответить
и сгореть нафиг ))
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17.01.2022 13:33 Ответить
Ну если человек дурак ,то он и по уши в воде под дождём проливным сгореть может ...
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17.01.2022 13:38 Ответить
Не мог.
Он всего лишь безголовы ... безрукий исполнитель поставленной ему не по разуму непростой задачи

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17.01.2022 13:36 Ответить
Если взрывчатка, то наверное хотел уделать бимер вместе с хозяином. А от бутылки сгорела бы только машина.
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17.01.2022 13:46 Ответить
Мог бы просто взять бутылочку,и присесть на неё.
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17.01.2022 13:47 Ответить
Теперь хозяин БМВ (В 90-е эту аббревиатуру раскрывали как "Боевая машина вымогателей") оторвет ему вторую руку.
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17.01.2022 13:34 Ответить
Нормально. Оторвёт ему руку и вставит ему в жопу. Чувак будет показывать это в цирке, заработает кучу денег и приделает себе механические руки. Итого у его будет целых три руки. Шах и мат .
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17.01.2022 13:45 Ответить
А за одно и ноги...
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17.01.2022 13:52 Ответить
Спалился пацан! А шёл к успеху..
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17.01.2022 13:37 Ответить
Надо было потренироваться чтобы наверняка.
Поступок можно приветствовать, но не профессионально.
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17.01.2022 13:38 Ответить
парень не разобрался в китайском таймере))) на шкале были минуты а на переключателях секунды
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17.01.2022 13:46 Ответить
Що клятий Порошенко творить!!!
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17.01.2022 13:46 Ответить
Так BMW хоть поцарапало ?
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17.01.2022 13:49 Ответить
Нормально получилося . Гірше було б , якби зловмиснику не відірвало руку. Менше буде придурків .
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17.01.2022 13:52 Ответить
Да уж. Ну и как с такими партизанить? Не то что не умеет стрелять а даже взрывчатку подкинуть под машину
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17.01.2022 13:53 Ответить
Село Крихівці!...мабуть помста за збиту фіру фірмана https://m.youtube.com/watch?v=dWwDDEAuEy8
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17.01.2022 13:53 Ответить
там може цікавіше за фіру (віз), на окраїні с.Крихівці (передмістя м.Ів. Фр. ) побудований жил масив Калинова Слобода, який в основному заселений біженцями з Донбасу. Такий собі масив - навіть прапори днри і лнри деколи вивішували. А це в їхньому стилі - отжать, сжечь, подорвать. Совпадєніє ? Я так не вважаю
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17.01.2022 14:06 Ответить
подумав що хтось із фанатів Богдана Трохвимовича Він-людина знаменита
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17.01.2022 14:16 Ответить
Зараз вже мало хто пам'ятає Богдана Трофимовича ... А колись на всю Україну гримів він і кобила його Ракель...
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17.01.2022 14:43 Ответить
Дай дебилу член стеклянный, так он и член разобьет, и руки порежет.
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17.01.2022 14:03 Ответить
"Дураку стекляний %уй на один раз", "На всякий пожарний есть %уй стекляний" - російська народна мудрість
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17.01.2022 14:08 Ответить
таксист и не знал что везет дибила с взрывчаткой
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17.01.2022 14:20 Ответить
Хозяин БМВ утверждает, что повредило не только руку, а еще начисто оторвало половые органы!
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17.01.2022 14:51 Ответить
Злочин і покарання "в адном стаканє"
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17.01.2022 15:19 Ответить
Хозяин и ампутировал потом )
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17.01.2022 15:35 Ответить
 
 