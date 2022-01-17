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Проведение встречи в Нормандском формате – общая цель Германии и Украины, – Кулеба. ВИДЕО

Общая цель украинских и немецких дипломатов - обеспечение эффективной работы Нормандского формата и проведение саммита лидеров стран-участниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша общая цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата"", - отметил Кулеба.

По словам министра, Украина и Германия привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта.

"Благодарю новое правительство за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров", - подытожил глава МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы", - Кулеба

Автор: 

Германия (6979) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Что то какая то убогая цель! А я думал цель - победить и вернуть свои территории!
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17.01.2022 14:00 Ответить
Норманди помёр и подванивает мальца
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17.01.2022 14:03 Ответить
И шо поменяется от встречи?
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17.01.2022 14:17 Ответить
Стратег куев,женщин,значит "под ружье",а сами "по форматам".Умно.
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17.01.2022 14:30 Ответить
Мужественные женщины и женственные мужчины!
Ибо не гоже забывать о советской традиции рвать зубы через жопу.
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17.01.2022 14:39 Ответить
Нормандский формат - єффективное средство давления на Москву и Путина лично . Там , в отличие от Минских посиделок , РФ уже четко определили "стороной конфликта" , теперь нужно дожимать !
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17.01.2022 15:44 Ответить
 
 