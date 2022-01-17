Проведение встречи в Нормандском формате – общая цель Германии и Украины, – Кулеба. ВИДЕО
Общая цель украинских и немецких дипломатов - обеспечение эффективной работы Нормандского формата и проведение саммита лидеров стран-участниц.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша общая цель – это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "нормандского формата"", - отметил Кулеба.
По словам министра, Украина и Германия привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта.
"Благодарю новое правительство за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров", - подытожил глава МИД Украины.
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