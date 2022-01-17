"Этот пассажир в розыске. Планировалось задержание", - адвокат Глядык о попытке ГБР привлечь его к следственным действиям в качестве безвозмездного защитника Порошенко. ВИДЕО

Адвокат Богдан Глядык, которого по обращению ГБР назначили безвозмездным защитником для Петра Порошенко, сообщил, что пятого президента намеревались задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Лівого берега".

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"Сегодня примерно в 9 часов 45 минут в региональный Центр предоставления правовой помощи поступило обращение уполномоченного представителя ГБР, который попросил привлечь Петру Алексеевичу Порошенко защитника из Центра безвозмездной правовой помощи. Меня вызвали непосредственно в аэропорт почему-то, когда уже все понимали, что там никого нет. Безусловно, из средств массовой информации я узнал, что Петр Алексеевич уже направляется в суд, поэтому я явился непосредственно в суд. Зашел в судебное заседание, предоставил свои полномочия. Сказал все, что я думаю на этот счет. Поскольку привлечены защитники по договору, по закону безвозмездная правовая помощь не может предоставляться. Петр Алексеевич выразил свою позицию, что ему не нужен защитник безвозмездной правовой помощи, и все... Когда мне предоставляется поручение, мне соответственно сбрасывается контакт обратившегося лица. Или уполномоченного лица, у которого можно выяснить вопрос, почему обращались, на каком основании. Я позвонил по указанному номеру телефона, мне объяснили дословно "этот пассажир… планировалось его задержание. Он был в розыске, поэтому мы вынуждены были привлечь такого защитника. Поэтому я понимаю, что все же планировалось какое-то событие по задержанию Петра Алексеевича Порошенко. Почему это не удалось, я не знаю. Вызвали меня непосредственно на место задержания – улица Медовая 2, это аэропорт", – сказал Глядык.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.