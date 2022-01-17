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"Этот пассажир в розыске. Планировалось задержание", - адвокат Глядык о попытке ГБР привлечь его к следственным действиям в качестве безвозмездного защитника Порошенко. ВИДЕО

Адвокат Богдан Глядык, которого по обращению ГБР назначили безвозмездным защитником для Петра Порошенко, сообщил, что пятого президента намеревались задержать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии "Лівого берега".

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"Сегодня примерно в 9 часов 45 минут в региональный Центр предоставления правовой помощи поступило обращение уполномоченного представителя ГБР, который попросил привлечь Петру Алексеевичу Порошенко защитника из Центра безвозмездной правовой помощи. Меня вызвали непосредственно в аэропорт почему-то, когда уже все понимали, что там никого нет. Безусловно, из средств массовой информации я узнал, что Петр Алексеевич уже направляется в суд, поэтому я явился непосредственно в суд. Зашел в судебное заседание, предоставил свои полномочия. Сказал все, что я думаю на этот счет. Поскольку привлечены защитники по договору, по закону безвозмездная правовая помощь не может предоставляться. Петр Алексеевич выразил свою позицию, что ему не нужен защитник безвозмездной правовой помощи, и все... Когда мне предоставляется поручение, мне соответственно сбрасывается контакт обратившегося лица. Или уполномоченного лица, у которого можно выяснить вопрос, почему обращались, на каком основании. Я позвонил по указанному номеру телефона, мне объяснили дословно "этот пассажир… планировалось его задержание. Он был в розыске, поэтому мы вынуждены были привлечь такого защитника. Поэтому я понимаю, что все же планировалось какое-то событие по задержанию Петра Алексеевича Порошенко. Почему это не удалось, я не знаю. Вызвали меня непосредственно на место задержания – улица Медовая 2, это аэропорт", – сказал Глядык.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Автор: 

адвокат (1432) Порошенко Петр (19606) суд (25111) ГБР (3000)


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Топ комментарии
+71
Пасажир тут зеленский, причем не ровный пасажир и при чем ему тут не долго осталось
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17.01.2022 14:56
+70
Петро Порошенко до влади: "Перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії абсолютно неадекватні"
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17.01.2022 14:59
+52
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/458955522552719/?__cft__[0]=AZU95SH2Go9kMf5hoF1iI74fXCpEzwYXV5nTkYXrcPzv59KcCuDuiY27ZzFpPe_yLvnrNaKZvuIx6m52ZKm1qkZbe07FLEVbjRbS8C_JNaxKK5fWaNAZZqbbpOyca-hfBgblqH6EzuliC45sU7OoYYVGVFl3JmW6U-nFWEyuVxHUOA&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·



Розпочинається другий етап фарсу, який організував Зеленський. Ключова запорука нашої перемоги складається з двох частин. Перша частина - з нами правда. В них немає нічого, вони є зрадники. І для того, щоб відволікти увагу від власної катастрофи, катастрофи економічної, бо люди як заглядають в холодильники, їм більше не хочеться дивитися телевізор з «95 кварталом», «Сватів», які дивляться на російських окупаційних державних каналах, а гроші перераховують Зеленському. І правда є з нами.

А друга головна складова нашої перемоги - це те, що народ не з ними. Це те, що ви всі, хто приїхали з усіх куточків України, їм продемонстрували: ви не збираєтеся миритися зі зрадою «зеленої влади». Ви не збираєтеся миритися з капітуляцією. І ніякими судами, і ніякими арештами нас з вами не залякати. І це є надзвичайний, важливий урок, нехай вони його вивчать. І скільки б провокаторів вони не посилали, проти волі народу нічого їм протиставити. І тому ми йдемо на цю Голгофу. Ми йдемо на цей суд. Твердо переконані в перемозі. Бо будь-яке беззаконня, яке вони чинять, лише наближає їхній кінець.

Я наголошую: незважаючи на всі труднощі, випробування, несправедливість, які вони нам організовують, ми з вами є державники. Ми з вами за Україну. Ми з вами захищаємо Україну. І ми з вами переможемо.

Я хочу звернутися до кожного з вас зі словами великої вдячності. Велике вам спасибі, що ви не залишилися вдома, що у вас палають очі, що ви вірите в перемогу. Ми точно переможемо. Бо якщо не ми, то хто?

Велике спасибі вам, що дивлячись на вас всі опозиційні демократичні сили приймають рішення про необхідність об'єднання. Хочу вам відкрити таємницю - на цій площі не всі порохоботи, але точно всі україноботи. І точно у нас з вами є той стрижень, навколо якого об'єднається Україна для того, щоб дати по зубах Путіну і для того, щоб виколупати його кротів і з українського президентського офісу, і з української влади. Ми знаємо як це робити. Ми навчилися як боронити державу. Нам «не какая разница». Ми за Україну.

І тому з вашою допомогою ми йдемо сюди, щоб перемагати. Ваша підтримка дає нам сили. Ваша підтримка дає нам крила. І ми точно переможемо. Я щиро від усього серця дякую кожному з вас.
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17.01.2022 14:55
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Змінить стать та почне працювати повією вже не політичною.
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17.01.2022 17:46 Ответить
Для чого витрачатися на операцію мама Ріма цього не схвалить. Мальчікі зараз в ціні, особливо такі досвідчені як ВАЗелін
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17.01.2022 20:40 Ответить
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17.01.2022 16:44 Ответить
І смішно, і щемно, бо зорить Земля
Здорового глузду трагедію:
Як БлаЗень до суду зове Короля,
Світ бачить погану комедію.

Лиш край наш невдячний навіки здурів-
Під крики: ,,Він зрадник, гад буду!"
Того, хто навалу ворожу відбив,
Не славлять, а тягнуть до суду.
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17.01.2022 16:57 Ответить
Не відбив, а не завадив відбити.
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17.01.2022 17:38 Ответить
Зерро намагається натягнути сову на глобус, але Порошенко натягне на глобус зеленського.
Навіть рука Коломойського в дупі (Зерро) наврятує того від натягнення
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17.01.2022 17:17 Ответить
Очень плохой знак, шо прокуроры щеленского несли откровенную чушь - знак того, что решение уже принято. И оно, решение, поднимет народ на Майдан.
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17.01.2022 18:04 Ответить
зеленые твари
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17.01.2022 21:31 Ответить
суд блюдь еще б образа на огнетушитель повесили
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18.01.2022 10:52 Ответить
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