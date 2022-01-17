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На строительство Кременчугского моста с помощью ледокола привезли новую технику из Турции, - Служба автодорог. ВИДЕО

В Кременчуг прибыло оборудование из Турции, которое будет задействовано в строительстве нового моста через Днепр. Оборудование шло по морю, а для его транспортировки использовали буксир-ледокол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

"В этот раз баржи вместе с буксиром-ледоколом доставили необходимые механизмы, которые будут задействованы непосредственно в акватории реки для устройства фундаментов во время возведения пилонов, в частности – перевозки бетоносмесителей с берега к месту устройства труб", - рассказали в автодоре.

Новый мост, который возводят в Кременчуге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет вантовым. Высота пилонов составит 103 метра.

Для строительства моста уже смонтирован бетонный завод, который готов на 100% и успешно прошел тестовые запуски. Также мостовики успели установить 24 стальные трубы, для углубления которых использовали вибро-углубитель, дизель-молот и буровую установку Wirth.

Новый мост в Кременчуге позволит решить транспортные проблемы и улучшит логистику всего промышленного региона.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, за 2 года реализации программы "Большая стройка" было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов. Задание на следующие 2 года – сделать еще 810 мостов и переходов, крупнейшими из которых станут новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.

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Автор: 

мост (1028) Большая стройка (728) Полтавская область (1164)


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Топ комментарии
+4
Не "Шоб ми без нього робили", а "Що ви без нього будете робити" - найбільший, і єдиний з великих працюючих НПЗ, табачка, молочка, КрАЗ, КВсЗ, КредМаш, ТехВагонМаш, Сажевий, Ампер, Колісний, єдиний на всю державу Льотний Коледж де готують вертольотчиків, ТОВ "НВО "АВІА", + Рошен і "Лукас", РічПорт, 107-а Бригада, Альфа та ВВ.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
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17.01.2022 18:06
+2
Шоб ми без нього робили.
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17.01.2022 17:22
+1
для дрібного гомункула Зелі Найвеличнішої всЕ - Велике буцімництво..
ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
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17.01.2022 17:21
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Правила форума Совет форумчан
для дрібного гомункула Зелі Найвеличнішої всЕ - Велике буцімництво..
ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
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17.01.2022 17:21 Ответить
Это уже смахивает на "Свидетелей Иеговы".
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17.01.2022 17:24 Ответить
Макс Отто фон Шті́рліц (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Max Otto von Stierlitz; він же Максим Максимович Ісаєв, справжнє ім'я Всеволод Володимирович Владіміров (с)
- Боже, той самий?!... - яка "честь"...може само хйло ?!..
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17.01.2022 17:34 Ответить
Хорошо-хорошо... Ты будешь жить вечно.
Только не нервничай.
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17.01.2022 17:37 Ответить
copy-paste - это не больно, тебе ли, малорософилу-украинофобу, не знать...
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17.01.2022 17:42 Ответить
дурик, в своё время, на Кавказе, ты-ніяке, "стирало бы мне портянки.. - "орлы" из Санкт-*********** так и делали в своё удовольствие.. хотя мне это было противно..(... огЫдно й досі..(
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17.01.2022 17:56 Ответить
шоб авдокушин подох))
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17.01.2022 18:39 Ответить
Шоб ми без нього робили.
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17.01.2022 17:22 Ответить
Не "Шоб ми без нього робили", а "Що ви без нього будете робити" - найбільший, і єдиний з великих працюючих НПЗ, табачка, молочка, КрАЗ, КВсЗ, КредМаш, ТехВагонМаш, Сажевий, Ампер, Колісний, єдиний на всю державу Льотний Коледж де готують вертольотчиків, ТОВ "НВО "АВІА", + Рошен і "Лукас", РічПорт, 107-а Бригада, Альфа та ВВ.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
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17.01.2022 18:06 Ответить
Ти про що? Я про криголам.
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17.01.2022 18:27 Ответить
У Черкасах капітально відремонтували. Ще за Порошенка.
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17.01.2022 22:44 Ответить
дякую за оновлену інформацію!
але все ж це +130 км від кременчука, або +200+ якщо через кам'янське. Логістика скаже "дякую"
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18.01.2022 14:31 Ответить
Це добре, але ... Така музика, наче власну ракету самі у космос запускаємо ...
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17.01.2022 17:56 Ответить
Це все добре. От тільки чи вистачить грошей у бюджеті? Адже розмір відкатів росте, апетити підвищуються.
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17.01.2022 17:59 Ответить
а лед откуда вы ***********))лед))
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17.01.2022 18:39 Ответить
Ціни на розмитнення техніки такі, що неможливо щоб в українців вона була. Гроші сплачуємо за кредити на будівництво + за роботу іноземними компаніями. Тобто ті кредити що зайшли в Україну ми вивели з України.
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17.01.2022 20:34 Ответить
Дивно ,що наколо криголама не бігають розсерджені рибаки. Ці бовдури, як тільки лід товстіше 1 см , виповзають на кригу в неймовірних кількостях.
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17.01.2022 20:38 Ответить
 
 