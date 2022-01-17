На строительство Кременчугского моста с помощью ледокола привезли новую технику из Турции, - Служба автодорог. ВИДЕО
В Кременчуг прибыло оборудование из Турции, которое будет задействовано в строительстве нового моста через Днепр. Оборудование шло по морю, а для его транспортировки использовали буксир-ледокол.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы автомобильных дорог в Полтавской области.
"В этот раз баржи вместе с буксиром-ледоколом доставили необходимые механизмы, которые будут задействованы непосредственно в акватории реки для устройства фундаментов во время возведения пилонов, в частности – перевозки бетоносмесителей с берега к месту устройства труб", - рассказали в автодоре.
Новый мост, который возводят в Кременчуге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет вантовым. Высота пилонов составит 103 метра.
Для строительства моста уже смонтирован бетонный завод, который готов на 100% и успешно прошел тестовые запуски. Также мостовики успели установить 24 стальные трубы, для углубления которых использовали вибро-углубитель, дизель-молот и буровую установку Wirth.
Новый мост в Кременчуге позволит решить транспортные проблемы и улучшит логистику всего промышленного региона.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, за 2 года реализации программы "Большая стройка" было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов. Задание на следующие 2 года – сделать еще 810 мостов и переходов, крупнейшими из которых станут новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.
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ну шо, понавибирали лайна, дебіли-експериментатори..?... ідіоти... вам кабздець, жлоби-мрійники.. бо у вас нема мозку..
ми то, порохоботи, виживемо по-любому, а вам - пзда.. ідіоти...
- Боже, той самий?!... - яка "честь"...може само хйло ?!..
Только не нервничай.
Це так, на вскидку.
Найближчі великі мости у Кам'янському та Черкасах - в Черкасах аварійний. Через дамбу Кременчуцької ГЕС довго техніку не поганяти, до того ж дві полоси як і в Кременчуці зараз та Черкасах.
Шоб ви без нього робили? Прутня б смоктали, от що б ви без нього робили чи будете робити.
але все ж це +130 км від кременчука, або +200+ якщо через кам'янське. Логістика скаже "дякую"