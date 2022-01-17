На строительство Кременчугского моста с помощью ледокола привезли новую технику из Турции, - Служба автодорог. ВИДЕО

В Кременчуг прибыло оборудование из Турции, которое будет задействовано в строительстве нового моста через Днепр. Оборудование шло по морю, а для его транспортировки использовали буксир-ледокол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Службы автомобильных дорог в Полтавской области.

"В этот раз баржи вместе с буксиром-ледоколом доставили необходимые механизмы, которые будут задействованы непосредственно в акватории реки для устройства фундаментов во время возведения пилонов, в частности – перевозки бетоносмесителей с берега к месту устройства труб", - рассказали в автодоре.

Новый мост, который возводят в Кременчуге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будет вантовым. Высота пилонов составит 103 метра.

Для строительства моста уже смонтирован бетонный завод, который готов на 100% и успешно прошел тестовые запуски. Также мостовики успели установить 24 стальные трубы, для углубления которых использовали вибро-углубитель, дизель-молот и буровую установку Wirth.

Новый мост в Кременчуге позволит решить транспортные проблемы и улучшит логистику всего промышленного региона.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, за 2 года реализации программы "Большая стройка" было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов. Задание на следующие 2 года – сделать еще 810 мостов и переходов, крупнейшими из которых станут новые мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.

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